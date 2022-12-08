Получите все материалы CNews по ключевому слову
Украинцева Евгения
УПОМИНАНИЯ
Украинцева Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Пермяков Артем 18 2
|Федоров Александр 24 1
|Вагин Алексей 6 1
|Гусев Михаил 25 1
|Дьяков Кирилл 4 1
|Махлин Дмитрий 111 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Русадзе Нина 2 1
|Колесникова Татьяна 1 1
|Журавлева Юлия 2 1
|Ананьин Александр 1 1
|Хазиахметова Диляра 1 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Зеленкова Лариса 1 1
|Кучменева Анастасия 1 1
|Захарян Артур 11 1
|Привалов Андрей 1 1
|Абашкина Елена 2 1
|Малиновская Любовь 2 1
|Пискарева Виктория 3 1
|Грищишен Максим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
|Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.