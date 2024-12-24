Гусев Михаил
Гусев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 137 2
|Кучик Евгений 18 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Ананьева Татьяна 10 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Шарапова Александра 3 1
|Шашмурина Ксения 5 1
|Бородай Юлия 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Елистратов Николай 90 1
|Горбачев Александр 21 1
|Путин Владимир 3171 1
|Скляр Алексей 53 1
|Данилин Александр 17 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Котовский Денис 3 1
|Леонова Надежда 1 1
|Устинова Алена 1 1
|Горловская Татьяна 1 1
|Алимпиев Илья 1 1
|Сагалов Михаил 1 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Додонова Лилия 1 1
|Нежельская Елена 1 1
|Рыжавский Дмитрий 8 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Шатилин Николай 6 1
|Богомолов Игорь 6 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Холинов Андрей 18 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Ипполитов Николай 7 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Украинцева Евгения 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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