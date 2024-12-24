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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Михаил



24.12.2024 HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО 1
13.11.2024 SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс» 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
26.07.2024 SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM» 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
01.04.2024 SL Soft (ГК Softline) автоматизировала учет медицинских осмотров для одной из крупнейших фармкомпаний в стране 1
20.12.2023 Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba 1
30.11.2023 HR-менеджмент в эпоху цифровых технологий: разработчик специализированного ПО смотрит в будущее 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
01.11.2023 HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО 1
21.11.2022 Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково» 1
17.11.2022 Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами 2
14.11.2022 «Сколково» откроет представительство в Индии 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 1
04.10.2016 «БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter 1
13.05.2016 «БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS 1
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
12.10.2006 "Босс" управляет персоналом питерского метро 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Гусев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 12
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 10
Softline - Софтлайн 2811 7
SAP SE 5277 6
Diasoft - Диасофт 870 5
8213 4
Directum - Директум 1090 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Oracle Corporation 6688 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Microsoft Corporation 24625 1
Google LLC 11775 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Broadcom - VMware 2359 1
Huawei 3933 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Dropbox 498 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
PTC Vuforia 7 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Intel Corporation 12197 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
MONT - МОНТ 144 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
OpenText 207 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Comindware - Колловэар 154 1
Ренессанс Страхование 160 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Связной ГК 1369 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 1
Комус 94 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Ак Барс Банк 272 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Эвалар - Evalar 3 1
ЯКласс 68 1
Вкусно — и точка 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Рапид Био 101 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 111 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Сервер приложений - Application server 334 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Linux OS 9937 3
Microsoft Skype 2067 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС Компания 12 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Windows 15657 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-Банк 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Microsoft Office Online 31 1
ФОРС Дистрибуция - SkyFORS 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 1
Microsoft Office 365 940 1
Huawei eSpace IVS Tools 2 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Diasoft Database Adapter 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Terrasoft Creatio 96 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Глазков Александр 137 2
Кучик Евгений 18 2
Сапрыкин Юрий 15 2
Ананьева Татьяна 10 1
Горпинченко Роман 13 1
Шарапова Александра 3 1
Шашмурина Ксения 5 1
Бородай Юлия 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Елистратов Николай 90 1
Горбачев Александр 21 1
Путин Владимир 3171 1
Скляр Алексей 53 1
Данилин Александр 17 1
Самойлов Юрий 74 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Рубанов Владимир 75 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Котовский Денис 3 1
Леонова Надежда 1 1
Устинова Алена 1 1
Горловская Татьяна 1 1
Алимпиев Илья 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Сайганов Сергей 3 1
Додонова Лилия 1 1
Нежельская Елена 1 1
Рыжавский Дмитрий 8 1
Тамбовский Андрей 16 1
Шатилин Николай 6 1
Богомолов Игорь 6 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Холинов Андрей 18 1
Киселева Екатерина 9 1
Ипполитов Николай 7 1
Меджитов Тимур 85 1
Чернышев Андрей 69 1
Украинцева Евгения 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 18
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 8
Индия - Bharat 5434 3
Индия - Нью-Дели 85 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Казахстан - Республика 5526 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Индия - Дели 145 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Экономический эффект 1067 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
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