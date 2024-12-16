Савельев Игорь
Савельев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышев Андрей 69 2
|Климов Иван 24 2
|Паршин Максим 316 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Касимов Денис 22 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Шведова Анна 3 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 9 2
|Бобров Михаил 7 2
|Ежов Василий 42 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Токарев Олег 9 2
|Салий Денис 5 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Ерина Юлия 7 2
|Суворов Данил 4 2
|Дубровская Анна 18 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Табаев Илья 4 2
|Данилов Александр 20 2
|Бирюков Артем 10 2
|Раскина Ирина 24 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Ермаков Антон 13 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 23 1
|Заянц Илья 46 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Бочкин Александр 29 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Сургунд Роман 5 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Труненков Сергей 35 1
|Ломов Владимир 3 1
|Шкупер Полина 1 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колотова Дарья 4 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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