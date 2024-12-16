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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
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Мероприятия 843

Савельев Игорь



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
03.10.2024 ГК Softline расширяет партнерство с GreenData 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
24.04.2023 Российская ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 2
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Савельев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

GreenData - Гриндата 31 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
OpenText 207 2
8213 2
Comindware - Колловэар 154 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Directum - Директум 1090 2
Хост ГК - HostVM 46 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Anserem - Ансерем 5 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Intel Corporation 12197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
SAP SE 5279 1
Oracle Corporation 6688 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Salesforce.com 427 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
Цифра ГК 2426 1
Oracle Siebel Systems 507 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Alfresco Software 145 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Microsoft Corporation 24625 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Монолит-Инфо 121 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Adobe Figma 41 1
Nintex 13 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Альфа-Банк 1769 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ренессанс Страхование 160 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
LEGO 244 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 4
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Terrasoft Creatio 96 2
Linux OS 9937 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Nodul 4 2
Pega Platform 7 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
SimbirSoft Linkory 2 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
SAP NetWeaver 137 1
Чернышев Андрей 69 2
Климов Иван 24 2
Паршин Максим 316 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Касимов Денис 22 2
Шкурпела Полина 12 2
Зайчиков Илья 20 2
Шведова Анна 3 2
Егоров Владимир 82 2
Макаров Игорь 9 2
Бобров Михаил 7 2
Ежов Василий 42 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Токарев Олег 9 2
Салий Денис 5 2
Нерадовский Константин 18 2
Ерина Юлия 7 2
Суворов Данил 4 2
Дубровская Анна 18 2
Бутаев Ростислав 2 2
Табаев Илья 4 2
Данилов Александр 20 2
Бирюков Артем 10 2
Раскина Ирина 24 2
Дубиничева Наталья 5 2
Ермаков Антон 13 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 23 1
Заянц Илья 46 1
Новожилов Алексей 20 1
Бочкин Александр 29 1
Кузнецова Светлана 16 1
Чернышов Андрей 15 1
Сургунд Роман 5 1
Коптелов Андрей 109 1
Труненков Сергей 35 1
Ломов Владимир 3 1
Шкупер Полина 1 1
Овчаренко Юрий 37 1
Колотова Дарья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Экономический эффект 1067 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 1
Образование в России 2191 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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