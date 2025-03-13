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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Игорь


13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 2
07.04.2022 «Авито» проинвестировал в масштабную федеральную рекламную кампанию 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 2
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
14.03.2019 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
08.10.2001 Состоялась первая на Северо-Западе конференция, посвященная системам хранения данных 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Макаров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 154 2
Diasoft - Диасофт 894 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 2
Comindware - Колловэар 160 2
Directum - Директум 1103 2
GreenData - Гриндата 31 2
Хост ГК - HostVM 49 2
SimbirSoft - СимбирСофт 77 2
Haulmont - Хоулмонт 111 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 2
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Toshiba Corporation 2932 1
SAS Institute 978 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Microsoft Corporation 24709 1
Huawei 3971 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 391 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
ПрограмБанк 95 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 292 1
Intel Corporation 12235 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
InfoVizion - InQlik 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
OpenText 209 1
SAP SE 5296 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 2
Газпром нефть 626 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Аэроклуб 21 1
Walt Disney Company 624 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 208 1
Газпром ПАО 1348 1
РЖД - Российские железные дороги 1919 1
Ренессанс Страхование 162 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Наука НПО 25 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5995 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Федеральное казначейство России 1791 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4780 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4797 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6174 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7182 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24375 2
Data monetization - Монетизация данных 1655 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5395 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2884 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12648 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10360 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2319 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2686 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2598 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1634 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 575 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3257 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 854 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 40 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 22 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Kioxia KumoScale 2 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1342 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Linux Cloud OS 20 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Terrasoft Creatio 96 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 887 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 869 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Linux OS 10067 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 146 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1287 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
React - JavaScript фреймворк 75 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
SimbirSoft Linkory 2 1
Dassault Systemes - SolidWorks 121 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Haulmont - Тезис СЭД 81 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 79 1
Сирота Юрий 67 2
Евсин Александр 12 2
Сметанников Антон 2 2
Мунерман Илья 4 2
Шевченко Владимир 147 2
Киреев Иван 34 2
Ведехин Игорь 29 2
Шибаев Александр 18 2
Аншина Марина 78 2
Смелянский Руслан 23 2
Захаренко Михаил 4 2
Чернышев Андрей 69 2
Климов Иван 24 2
Паршин Максим 316 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Касимов Денис 22 2
Шкурпела Полина 12 2
Зайчиков Илья 20 2
Шведова Анна 3 2
Савельев Игорь 7 2
Салий Денис 5 2
Табаев Илья 4 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Токарев Олег 9 2
Ежов Василий 42 2
Бобров Михаил 7 2
Федечкин Эдуард 55 1
Новожилова Варвара 3 1
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Паниченко Антон 1 1
Поляков Анатолий 8 1
Данильченко Олег 2 1
Костерин Олег 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Богачев Игорь 180 1
Селютин Александр 60 1
Антонов Александр 77 1
Попов Алексей 336 1
Козлов Михаил 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 2
Казахстан - Республика 5583 1
Европа Восточная 3102 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Таджикистан - Республика 872 1
Монголия 352 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2449 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
Европа 21834 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1481 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 863 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3061 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2425 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6018 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 911 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5463 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7026 1
Экономический эффект 1082 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5061 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1914 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 503 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3242 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1386 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 902 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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