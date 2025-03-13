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Макаров Игорь
Макаров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|Сирота Юрий 67 2
|Евсин Александр 12 2
|Сметанников Антон 2 2
|Мунерман Илья 4 2
|Шевченко Владимир 147 2
|Киреев Иван 34 2
|Ведехин Игорь 29 2
|Шибаев Александр 18 2
|Аншина Марина 78 2
|Смелянский Руслан 23 2
|Захаренко Михаил 4 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Климов Иван 24 2
|Паршин Максим 316 2
|Гребенщиков Дмитрий 37 2
|Касимов Денис 22 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Шведова Анна 3 2
|Савельев Игорь 7 2
|Салий Денис 5 2
|Табаев Илья 4 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Токарев Олег 9 2
|Ежов Василий 42 2
|Бобров Михаил 7 2
|Федечкин Эдуард 55 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Рагулин Лев 4 1
|Россинский Евгений 9 1
|Паниченко Антон 1 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Данильченко Олег 2 1
|Костерин Олег 2 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Богачев Игорь 180 1
|Селютин Александр 60 1
|Антонов Александр 77 1
|Попов Алексей 336 1
|Козлов Михаил 174 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3237 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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