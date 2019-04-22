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Kioxia KumoScale

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
18.05.2018 Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Kioxia KumoScale и организации, системы, технологии, персоны:

Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 3
Toshiba Corporation 2980 2
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