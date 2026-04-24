Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD ных цен более чем на 10%, утверждает источник. Не собирается отставать от конкурента и американская Kingston Technology. Все представители линейки выпускаемых ей SSD, начиная с этой недели, ста

Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Reneg

Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, м

Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом представителям корпорации из Пало-Альто перешло игровое подразделение HyperX, учрежденное компанией Kingston Technology в далеком 2002 году. В 2014 году бренд HyperX сфокусировался на производс

Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с ин

Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1 Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благо

Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD ния под задачи заказчика. Вступая в нее, клиент получает возможность пользоваться своей уникальной моделью SSD, имея гарантированную поддержку производителя на годы вперед. Преимущества Design-in SSD Kingston готов как создавать SSD «с нуля», под конкретного заказчика, так и проводить кастомизацию уже имеющихся. Компания разработала широкую линейку шаблонов, среди которых заказчик может выб

Kingston Digital представила линейку устройств Workflow Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней

Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., расширила свою линейку USB-накопителей с шифрованием моделями емко

Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Моде

Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки твердотельных накопителей для ЦОД DC500R и DC450R

Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, Inc., объявила о выходе нового SSD для центров обработки данных. Загрузо

Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения. Среди представленных

Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000 Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового покол

Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, , объявило о выпуске Data Center 500 – новой линейки корпоративн

Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, Inc., представила новые продукты для потребителей и бизнес-клиен

Kingston представила новый твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe PCIe Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представило новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe

Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, анонсировала выпуск новой серии карт-памяти Canvas. Карты памяти

Kingston представила на CES 2018 выставке новые SSD и другие устройства Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти Kingston Technology, представила на выставке CES свои новые продукты. Хаб USB-C 7-в-1 Nucleum

Пямятные 30 лет Kingston Technology Компания Kingston Technology отмечает свой тридцатилетний юбилей. За истекшие 30 лет Kingston Techn

Kingston представила накопитель KC1000 NVMe PCIe SSD Kingston Digital, подразделение Kingston Technology Company, представила твердотельные накопители KC1000 с поддержкой шины PC

Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео Kingston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed

Kingston выпустила USB-накопитель с шифрованием данных и мини-клавиатурой для набора пароля Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King

Kingston Digital выпускает SSD на TLC чипах Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, представила новый SSD-накопитель пользовательского уровня UV300.

Kingston пополнила линейку карт памяти Class 10 UHS-I SDHC/SDXC моделью емкостью 512 ГБ Компания Kingston Digital — подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании Kin

Планшеты Wexler прошли сертификацию на совместимость с USB-накопителями Kingston DataTraveler microDuo Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, совместно с компанией Wexler объявили о завершении необходимых с

Kingston Digital выпустила SSD бизнес-класса ёмкостью 960 ГБ Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King

Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске» Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King

Kingston DataTraveler Locker+ G3 - надёжное хранилище данных Флэш-накопители Kingston DataTraveler Locker+ G3 обеспечивают надёжную защиту любой информации с помощью прочного корпуса, встроенной системы шифрования и автоматического переноса данных в облачные хранилища.

DataTraveler Locker+ G3 научился создавать и отправлять резервные копии данных в «облако» Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King

Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России корнями Paragon Software Group заключила соглашения с американским производителем устройств памяти Kingston Digital и китайским поставщиком мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудова

Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах Компания Paragon Software Group (PSG) заключила соглашение с технологическими производителями Kingston Digital и ZTE Corporation. С этого момента, создавая высокопроизводительные мобильны

SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G Именно так можно позиционировать SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G, средний ценник на который немногим переваливает за 11 тысяч рублей. На чем экономим? — хотелось бы получить ответ на этот вопрос. И сразу же отвечаем. Тр

Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android Компания Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology по разработке флэш-памяти, объяв

Антивирусная технология Eset и разработки ClevX используются в USB-накопителях Kingston Компания Kingston Digital, подразделение по разработке флэш-памяти компании Kingston Technology — миро

Kingstone выпустила новый комплект рекордно быстрой памяти в и их компонентов, в сфере электроники существует и «спорт больших достижений» - сборка и запуск вычислительных систем с рекордными показателями работы всего компьютера или части его узлов. Компания Kingstone, давно и успешно поставляющая банки оперативной памяти для сборки систем-рекордсменов, выпустила комплект двухканальной памяти DDR 3 с модельным номером KHX2544C9D3T1FK2/2GX. Комплект

Kingston разогнала карты памяти лед за картой памяти емкостью 16 Гб класса быстродействия 10. Позднее, во втором квартале, компания Kingston расширит свою линейку моделю емкостью 32 Гб. Карты памяти класса быстродействия 10 п

Kingston объявила о планах по производству USB 3.0-накопителей в 2011 году Компания Kingston анонсировала роадмап выпуска накопителей с поддержкой USB 3.0 на 2011 год. Речь идет о флеш-дисках и картах памяти разных форматов и разных ценовых классов. В частности, Kingston