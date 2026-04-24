Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kingston Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.04.2026
|
Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD
ных цен более чем на 10%, утверждает источник. Не собирается отставать от конкурента и американская Kingston Technology. Все представители линейки выпускаемых ей SSD, начиная с этой недели, ста
|01.11.2021
|
Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Reneg
|25.10.2021
|
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, м
|20.07.2021
|
Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом
представителям корпорации из Пало-Альто перешло игровое подразделение HyperX, учрежденное компанией Kingston Technology в далеком 2002 году. В 2014 году бренд HyperX сфокусировался на производс
|30.06.2021
|
Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с ин
|29.03.2021
|
Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благо
|25.03.2021
|
Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD
ния под задачи заказчика. Вступая в нее, клиент получает возможность пользоваться своей уникальной моделью SSD, имея гарантированную поддержку производителя на годы вперед. Преимущества Design-in SSD Kingston готов как создавать SSD «с нуля», под конкретного заказчика, так и проводить кастомизацию уже имеющихся. Компания разработала широкую линейку шаблонов, среди которых заказчик может выб
|14.01.2021
|
Kingston Digital представила линейку устройств Workflow
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней
|22.07.2020
|
Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., расширила свою линейку USB-накопителей с шифрованием моделями емко
|25.06.2020
|
Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Моде
|26.05.2020
|
Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки твердотельных накопителей для ЦОД DC500R и DC450R
|15.01.2020
|
Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, Inc., объявила о выходе нового SSD для центров обработки данных. Загрузо
|10.01.2020
|
Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения. Среди представленных
|20.05.2019
|
Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000
Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового покол
|19.03.2019
|
Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, , объявило о выпуске Data Center 500 – новой линейки корпоративн
|15.01.2019
|
Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, Inc., представила новые продукты для потребителей и бизнес-клиен
|04.04.2018
|
Kingston представила новый твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe PCIe
Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представило новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe
|22.03.2018
|
Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas
Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, анонсировала выпуск новой серии карт-памяти Canvas. Карты памяти
|12.01.2018
|
Kingston представила на CES 2018 выставке новые SSD и другие устройства
Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти Kingston Technology, представила на выставке CES свои новые продукты. Хаб USB-C 7-в-1 Nucleum
|18.10.2017
|
Пямятные 30 лет Kingston Technology
Компания Kingston Technology отмечает свой тридцатилетний юбилей. За истекшие 30 лет Kingston Techn
|29.05.2017
|
Kingston представила накопитель KC1000 NVMe PCIe SSD
Kingston Digital, подразделение Kingston Technology Company, представила твердотельные накопители KC1000 с поддержкой шины PC
|10.03.2017
|
Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео
Kingston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed
|18.01.2016
|
Kingston выпустила USB-накопитель с шифрованием данных и мини-клавиатурой для набора пароля
Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
|27.10.2015
|
Kingston Digital выпускает SSD на TLC чипах
Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, представила новый SSD-накопитель пользовательского уровня UV300.
|14.08.2015
|
Kingston пополнила линейку карт памяти Class 10 UHS-I SDHC/SDXC моделью емкостью 512 ГБ
Компания Kingston Digital — подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании Kin
|25.05.2015
|
Планшеты Wexler прошли сертификацию на совместимость с USB-накопителями Kingston DataTraveler microDuo
Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, совместно с компанией Wexler объявили о завершении необходимых с
|17.04.2015
|
Kingston Digital выпустила SSD бизнес-класса ёмкостью 960 ГБ
Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
|19.03.2015
|
Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске»
Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
|13.02.2015
|
Kingston DataTraveler Locker+ G3 - надёжное хранилище данных
Флэш-накопители Kingston DataTraveler Locker+ G3 обеспечивают надёжную защиту любой информации с помощью прочного корпуса, встроенной системы шифрования и автоматического переноса данных в облачные хранилища.
|13.02.2015
|
DataTraveler Locker+ G3 научился создавать и отправлять резервные копии данных в «облако»
Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
|06.10.2014
|
Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России
корнями Paragon Software Group заключила соглашения с американским производителем устройств памяти Kingston Digital и китайским поставщиком мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудова
|06.10.2014
|
Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах
Компания Paragon Software Group (PSG) заключила соглашение с технологическими производителями Kingston Digital и ZTE Corporation. С этого момента, создавая высокопроизводительные мобильны
|04.08.2014
|
SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G
Именно так можно позиционировать SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G, средний ценник на который немногим переваливает за 11 тысяч рублей. На чем экономим? — хотелось бы получить ответ на этот вопрос. И сразу же отвечаем. Тр
|06.08.2013
|
Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android
Компания Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology по разработке флэш-памяти, объяв
|13.12.2012
|
Антивирусная технология Eset и разработки ClevX используются в USB-накопителях Kingston
Компания Kingston Digital, подразделение по разработке флэш-памяти компании Kingston Technology — миро
|02.08.2011
|
Kingstone выпустила новый комплект рекордно быстрой памяти
в и их компонентов, в сфере электроники существует и «спорт больших достижений» - сборка и запуск вычислительных систем с рекордными показателями работы всего компьютера или части его узлов. Компания Kingstone, давно и успешно поставляющая банки оперативной памяти для сборки систем-рекордсменов, выпустила комплект двухканальной памяти DDR 3 с модельным номером KHX2544C9D3T1FK2/2GX. Комплект
|23.05.2011
|Kingston разогнала флешки до предела скоростей
|23.03.2011
|
Kingston разогнала карты памяти
лед за картой памяти емкостью 16 Гб класса быстродействия 10. Позднее, во втором квартале, компания Kingston расширит свою линейку моделю емкостью 32 Гб. Карты памяти класса быстродействия 10 п
|10.01.2011
|
Kingston объявила о планах по производству USB 3.0-накопителей в 2011 году
Компания Kingston анонсировала роадмап выпуска накопителей с поддержкой USB 3.0 на 2011 год. Речь идет о флеш-дисках и картах памяти разных форматов и разных ценовых классов. В частности, Kingston
|23.11.2010
|
Kingston спроектировала внешний SSD-диск с поддержкой USB 3.0
В Испании компания Kingston начала продажи нового периферийного устройства для ноутбуков. Речь идет о внешнем твердотельном накопителе HyperX Max 3.0, подключаемом через USB 3.0. Оно позиционируется как сверхскор
Kingston Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 7
|Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 6
|Князев Алексей 13 6
|Илюхина Жанна 18 5
|Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 3
|Мацкевич Дмитрий 20 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Степанов Александр 24 2
|Иванов Константин 28 2
|Анисимов Константин 45 2
|Белик Сергей 17 2
|Серова Елена 320 2
|Аншина Марина 79 2
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Степанов Антон 71 2
|Газаров Артур 77 2
|Иванов Кирилл 20 2
|Савченко Владимир 13 2
|Силаев Денис 3 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Брызгалов Александр 11 2
|Кулигин Михаил 8 2
|Квасников Алексей 8 2
|Ермишкин Михаил 4 2
|Perez Ariel - Перез Ариэль 2 2
|Дубенский Вячеслав 7 2
|Налетов Александр 3 2
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Симаков Олег 113 1
|Салов Антон 38 1
|Rowan Paul - Рован Пол 12 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
|Ильин Евгений 12 1
|Сурков Александр 17 1
|Широков Александр 25 1
|Воронин Алексей 19 1
|Комаров Константин 16 1
|Козлов Михаил 182 1
|Комлев Николай 113 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
|DigiTimes - Издание 1331 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Bloomberg 1627 3
|Tom’s Hardware 600 2
|WCCFTech - Издание 110 2
|Inquirer 463 2
|Phoronix 59 2
|FT - Financial Times 1296 1
|Reddit 398 1
|ITHome 46 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Ведомости 1466 1
|DRAMeXchange 42 1
|CoinMarKetCap 23 1
|Fortune 211 1
|TechRadar 97 1
|AppleInsider 400 1
|Blocks & Files 14 1
|X-Bit Labs 83 1
|TweakGuides 1 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|ExtremeTech 40 1
|The Verge - Издание 619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.