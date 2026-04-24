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Kingston Technology

Kingston Technology

СОБЫТИЯ

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24.04.2026 Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD

ных цен более чем на 10%, утверждает источник. Не собирается отставать от конкурента и американская Kingston Technology. Все представители линейки выпускаемых ей SSD, начиная с этой недели, ста
01.11.2021 Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Reneg
25.10.2021 Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, м
20.07.2021 Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом

представителям корпорации из Пало-Альто перешло игровое подразделение HyperX, учрежденное компанией Kingston Technology в далеком 2002 году. В 2014 году бренд HyperX сфокусировался на производс
30.06.2021 Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с ин
29.03.2021 Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благо
25.03.2021 Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD

ния под задачи заказчика. Вступая в нее, клиент получает возможность пользоваться своей уникальной моделью SSD, имея гарантированную поддержку производителя на годы вперед. Преимущества Design-in SSD Kingston готов как создавать SSD «с нуля», под конкретного заказчика, так и проводить кастомизацию уже имеющихся. Компания разработала широкую линейку шаблонов, среди которых заказчик может выб
14.01.2021 Kingston Digital представила линейку устройств Workflow

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., расширила свою линейку USB-накопителей с шифрованием моделями емко
25.06.2020 Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Моде
26.05.2020 Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки твердотельных накопителей для ЦОД DC500R и DC450R

15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, Inc., объявила о выходе нового SSD для центров обработки данных. Загрузо
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения. Среди представленных
20.05.2019 Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000

Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового покол
19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, , объявило о выпуске Data Center 500 – новой линейки корпоративн
15.01.2019 Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, Inc., представила новые продукты для потребителей и бизнес-клиен
04.04.2018 Kingston представила новый твердотельный накопитель с интерфейсом NVMe PCIe

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представило новый твердотельный накопитель A1000 с интерфейсом PCIe NVMe
22.03.2018 Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, анонсировала выпуск новой серии карт-памяти Canvas. Карты памяти
12.01.2018 Kingston представила на CES 2018 выставке новые SSD и другие устройства

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти Kingston Technology, представила на выставке CES свои новые продукты. Хаб USB-C 7-в-1 Nucleum
18.10.2017 Пямятные 30 лет Kingston Technology

Компания Kingston Technology отмечает свой тридцатилетний юбилей. За истекшие 30 лет Kingston Techn
29.05.2017 Kingston представила накопитель KC1000 NVMe PCIe SSD

Kingston Digital, подразделение Kingston Technology Company, представила твердотельные накопители KC1000 с поддержкой шины PC
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео

Kingston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed

18.01.2016 Kingston выпустила USB-накопитель с шифрованием данных и мини-клавиатурой для набора пароля

Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
27.10.2015 Kingston Digital выпускает SSD на TLC чипах

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, представила новый SSD-накопитель пользовательского уровня UV300.
14.08.2015 Kingston пополнила линейку карт памяти Class 10 UHS-I SDHC/SDXC моделью емкостью 512 ГБ

Компания Kingston Digital — подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании Kin
25.05.2015 Планшеты Wexler прошли сертификацию на совместимость с USB-накопителями Kingston DataTraveler microDuo

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, совместно с компанией Wexler объявили о завершении необходимых с
17.04.2015 Kingston Digital выпустила SSD бизнес-класса ёмкостью 960 ГБ

Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
19.03.2015 Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске»

Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
13.02.2015 Kingston DataTraveler Locker+ G3 - надёжное хранилище данных

Флэш-накопители Kingston DataTraveler Locker+ G3 обеспечивают надёжную защиту любой информации с помощью прочного корпуса, встроенной системы шифрования и автоматического переноса данных в облачные хранилища.

13.02.2015 DataTraveler Locker+ G3 научился создавать и отправлять резервные копии данных в «облако»

Компания Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флэш-памяти компании King
06.10.2014 Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России

корнями Paragon Software Group заключила соглашения с американским производителем устройств памяти Kingston Digital и китайским поставщиком мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудова
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах

Компания Paragon Software Group (PSG) заключила соглашение с технологическими производителями Kingston Digital и ZTE Corporation. С этого момента, создавая высокопроизводительные мобильны
04.08.2014 SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G

Именно так можно позиционировать SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G, средний ценник на который немногим переваливает за 11 тысяч рублей. На чем экономим? — хотелось бы получить ответ на этот вопрос. И сразу же отвечаем. Тр
06.08.2013 Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android

Компания Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology по разработке флэш-памяти, объяв
13.12.2012 Антивирусная технология Eset и разработки ClevX используются в USB-накопителях Kingston

Компания Kingston Digital, подразделение по разработке флэш-памяти компании Kingston Technology — миро
02.08.2011 Kingstone выпустила новый комплект рекордно быстрой памяти

в и их компонентов, в сфере электроники существует и «спорт больших достижений» - сборка и запуск вычислительных систем с рекордными показателями работы всего компьютера или части его узлов. Компания Kingstone, давно и успешно поставляющая банки оперативной памяти для сборки систем-рекордсменов, выпустила комплект двухканальной памяти DDR 3 с модельным номером KHX2544C9D3T1FK2/2GX. Комплект
23.05.2011 Kingston разогнала флешки до предела скоростей
23.03.2011 Kingston разогнала карты памяти

лед за картой памяти емкостью 16 Гб класса быстродействия 10. Позднее, во втором квартале, компания Kingston расширит свою линейку моделю емкостью 32 Гб. Карты памяти класса быстродействия 10 п
10.01.2011 Kingston объявила о планах по производству USB 3.0-накопителей в 2011 году

Компания Kingston анонсировала роадмап выпуска накопителей с поддержкой USB 3.0 на 2011 год. Речь идет о флеш-дисках и картах памяти разных форматов и разных ценовых классов. В частности, Kingston

23.11.2010 Kingston спроектировала внешний SSD-диск с поддержкой USB 3.0

В Испании компания Kingston начала продажи нового периферийного устройства для ноутбуков. Речь идет о внешнем твердотельном накопителе HyperX Max 3.0, подключаемом через USB 3.0. Оно позиционируется как сверхскор

Публикаций - 218, упоминаний - 341

Kingston Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 39
Samsung Electronics 11064 36
Western Digital Corporation - WDC 589 23
SanDisk 343 21
Transcend Information 82 19
Seagate Technology 766 17
Microsoft Corporation 25775 16
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 15
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 14
Apple Inc 13154 14
Toshiba Corporation 2980 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Sony 6739 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Adata Technology 132 10
HP Inc. 5883 10
Nvidia Corp 4002 9
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 7
Canon 1439 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 6
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 6
Dell EMC 5180 6
Apacer Technology Inc 71 5
Digma 251 5
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 5
Westinghouse Electric 39 5
SmartBuy 9 5
ZTE Corporation 800 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Google LLC 12688 4
SP - Silicon Power 24 4
Patriot Memory 79 4
Box inc - box.com - box.net 375 4
ClevX 4 4
Netac 10 4
Cisco Systems 5372 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 5
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Hyundai Motor Company 436 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 2
Pangea 7 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Альфа-Групп 745 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Русский стандарт Банк 509 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
SoftBank Group 284 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 62
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 49
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 26
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 16
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 15
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 13
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