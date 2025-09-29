Разделы

Воронин Алексей


СОБЫТИЯ


29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
16.06.2022 Безопасный отдых: «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на семи пляжах Челябинска 1
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 2
15.09.2017 Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера» 1
14.09.2017 Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября 1
19.09.2012 Назначен новый технический директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 2
29.09.2010 Электронное правительство начинается с регионов 1
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
17.06.2010 ИТ-инфраструктура может быть экономной 1
08.06.2010 Кризис не смог задушить BI 1
31.05.2010 ЦОД: спрос на безотказность растет 1
30.04.2010 Хельмут Вильке: Статичные сети для ЦОД будущего не годятся 1
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
18.03.2010 Закон о персональных данных: рынок не готов? 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Воронин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25167 5
IBM - International Business Machines Corp 9540 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9136 4
Ростелеком 10240 3
Alfresco Software 147 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2080 2
Oracle Corporation 6847 2
Broadcom - VMware 2478 2
Cisco Systems 5212 2
Huawei 4172 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 2
Google LLC 12162 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 260 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 68 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
VDEL 40 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 49 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
BridgeHead Software 3 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
Ортикон групп 16 1
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 1
Exact Software 14 1
Бизнес-Консоль 18 1
Системы документооборота 510 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Чайка Телеком 1 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 169 2
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Благосостояние НПФ 52 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 5 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7991 1
РЖД - Российские железные дороги 1987 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 392 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 71 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2969 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1216 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1333 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5161 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12685 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4779 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1438 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5174 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5725 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 339 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3328 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 361 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1977 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Eclipse Foundation 25 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation 189 1
OIN - Open Invention Network 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22711 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12228 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21782 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33489 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7185 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31619 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16913 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13223 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6614 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14602 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 3
Стандартизация - Standardization 2219 3
Управляемость - Manageability 1899 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31033 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5188 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8563 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1334 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14905 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12215 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12099 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3392 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2035 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12646 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13251 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 566 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5772 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2189 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1917 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5565 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 231 2
Видеокамера - Camcorder 2313 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2113 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5740 3
Linux OS 10764 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Nvidia Volta GV 31 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Microsoft Power Pivot 44 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
Oracle Applications 90 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 173 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Kingston Lower Power - KLP 1 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Softline Softcloud 13 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 14 1
Google Postini 22 1
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1193 1
Boomstarter Network 18 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Microsoft Office 3913 1
Mozilla Firefox - браузер 1914 1
Сергеев Михаил 110 3
Шеленцов Сергей 18 2
Краснов Федор 11 2
Столбов Андрей 22 2
Шевченко Владимир 149 2
Чибисов Владимир 23 2
Козлов Михаил 175 1
Шифрин Михаил 8 1
Грошев Николай 1 1
Савин Валерий 1 1
Потапов Сергей 29 1
Борисов Алексей 32 1
Окулесский Василий 26 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Дьяков Петр 12 1
Аншина Марина 78 1
Алехин Алексей 5 1
Островский Владимир 25 1
Коротков Андрей 85 1
Гриб Андрей 17 1
Славин Борис 35 1
Жестеров Максим 3 1
Лазарева Евгения 9 1
Ткачёв Роман 27 1
Переверзев Михаил 19 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Вожегова Мария 28 1
Поздняков Сергей 15 1
Аксенов Евгений 20 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Силаев Денис 3 1
Михалин Борис 8 1
Анисимов Олег 3 1
Соболев Дмитрий 11 1
Габриель Владимир 13 1
Дудко Дмитрий 11 1
Кадощук Игорь 19 1
Хургес Михаил 13 1
Колесников Владимир 9 1
Лещенко Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45313 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 7
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 275 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4069 2
Индия - Bharat 5645 2
Германия - Федеративная Республика 12902 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Турция - Турецкая республика 2471 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17995 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18393 2
Европа Восточная 3119 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 2
Европа 24568 2
Бразилия - Федеративная Республика 2439 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1675 2
Москва - САО - Коровинское шоссе 14 1
Франция - Гренобль 63 1
Мальдивы - Мале 10 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Венгрия 847 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Казахстан - Республика 5763 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1318 1
Япония 13495 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2903 1
Европа Западная 1488 1
Канада 4971 1
Испания - Королевство 3755 1
Нидерланды 3614 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1322 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1378 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 718 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3337 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14865 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6160 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5800 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8266 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8462 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11620 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20084 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7260 3
Экономический эффект 1183 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6180 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5980 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1692 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1408 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5228 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10576 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2129 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2885 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9503 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2709 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6600 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 619 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5962 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1159 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 5
Gartner - Гартнер 3595 5
IDC - International Data Corporation 4940 4
Forbes Global 2000 49 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Juniper Research 548 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 827 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 288 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 594 1
День молодёжи - 27 июня 978 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
