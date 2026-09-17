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Росатом УЭМЗ ФГУП Уральский электромеханический завод

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА 1
17.09.2024 Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 2
27.04.2018 Росатом внедряет систему для цифрового производства 2
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 2
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес 1
10.04.2013 Предприятие «Росатома» будет производить оборудование по лицензии Schneider Electric 5

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 3
Schneider Electric 615 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
Analog Devices - ADI 107 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Intel Corporation 12859 1
AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1117 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 4
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 5 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 3
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 13 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1855 1
БЭМП - Блок релейной защиты и автоматики - РЗА - СРЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики (автоматизации) 29 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 398 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 1
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
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Bloomberg 1640 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 146 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
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