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Турция энергетика Аккую Нуклеар АЭС атомная электростанция Турции Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией «Росатом». Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). Россия активно развивает научно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

СОБЫТИЯ

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01.02.2024 АО «Русатом Сервис» внедрила систему E-commissioning Management на Case Platform 3
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора 1
12.09.2023 HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке 5
18.11.2022 «Росэлектроника» поставит на АЭС «Аккую» аппаратуру для контроля перегрузки ядерного топлива 1
31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management 2
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013 3
05.02.2021 Росатом внедрил электронную подпись для документооборота с контрагентами за пределами отрасли 1
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 1
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома» 2
13.05.2010 Москва и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве по АЭС в Турции 1
07.08.2009 Россия и Турция хотят сотрудничать в ядерной сфере 2

Публикаций - 14, упоминаний - 25

Турция и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
РуСат 65 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Schneider Electric 614 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
1С-Рарус 982 1
РТИ 155 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
ДиалогНаука 271 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Правительство Челябинской области 78 1
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
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