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Турция энергетика Аккую Нуклеар АЭС атомная электростанция Турции Akkuyu Nükleer Güç Santrali
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией «Росатом». Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). Россия активно развивает научно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.
СОБЫТИЯ
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Турция и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|Кравченко Александр 18 1
|Галеев Артур 13 1
|Зимонас Роман 7 1
|Богатова Галина 7 1
|Кротова Ольга 6 1
|Летчфорд Леонид 2 1
|Белычев Артем 2 1
|Баталин Николай 1 1
|Арутюнова Анна 2 1
|Павлюк Андрей 1 1
|Байчоров Азрет 1 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Мартыненко Александр 21 1
|Воронин Алексей 19 1
|Гурленов Андрей 34 1
|Грошев Николай 1 1
|Савин Валерий 1 1
|Емельянов Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Колесник Андрей 24 1
|Сердюк Виктор 47 1
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