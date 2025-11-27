Разделы

Колесник Андрей


СОБЫТИЯ


27.11.2025 «МегаФон» и «АрктикТелеком» объединяют усилия для развития VAS-услуг в Якутии 1
18.10.2024 Компания «ТрансТелеКом» предоставила сервисы связи Центру координации проектов цифровой экономики Нижегородской области 1
28.08.2024 «ТрансТелеКом» обеспечил интернетом Всероссийский молодежный форум «iВолга» в Самарской области 1
11.07.2023 «Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Аккерманн цемент» 1
06.07.2023 «Транстелеком» обеспечил интернетом Грушинский фестиваль в Самарской области 1
13.02.2023 ТТК обеспечит машинным зрением технологические операции с подвижным составом на Приволжской железной дороге 1
14.09.2022 «Транстелеком» организовал видеонаблюдение на выборах в Саратовской области 1
04.07.2022 «Транстелеком» обеспечил связью Грушинский фестиваль в Самарской области 1
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 1
14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке 1
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области 1
04.08.2020 «Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов Urent 1
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома» 1
29.12.2016 ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
05.10.2016 «Транстелеком» предоставил каналы связи Сбербанку в Красноярском крае 1
12.08.2014 Lenovo откроет официальное представительство в Беларуси 1
31.07.2012 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны в зданиях ж/д-вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов 1
31.08.2011 ТТК предоставил цифровые каналы связи «МРСК Волги» 1
13.08.2010 «ТТК-Самара» модернизировала свою городскую сеть 1
09.07.2010 Доход «ТТК-Самара» в первом полугодии 2010 г. составил 103 млн руб. 1
10.06.2010 «ТТК-Самара» подключила к своей сети офисные центры 1
13.04.2010 «ТТК-Самара» приступила к оказанию услуг в Республике Татарстан 1
16.01.2009 «ТТК-Самара» обеспечит связью Самарский государственный университет путей сообщения 1

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2084 19
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 5
Сател - VizorLabs - Визорлабс 22 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 384 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 1
Lenovo Group 2357 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 1
МегаФон 9858 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 4
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1996 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 206 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Urent - сервис аренды самокатов 13 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 5 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Металлург КБ 24 1
РЖД ПривЖД - Приволжская железная дорога 3 1
Командор ТД 11 1
Компас ТЦ 3 1
Скала-Холл БЦ 2 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8137 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 314 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2150 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 9 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9597 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21939 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17069 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3946 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3494 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17093 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4836 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12954 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9738 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13591 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13301 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31862 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11387 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 592 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4336 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 250 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 365 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13015 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17802 1
IEEE 802.1 ad - QinQ - сетевой стандарт Ethernet 12 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11522 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5982 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10521 1
Пропускная способность - Bandwidth 1829 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1975 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11172 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3914 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9507 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3784 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3523 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1270 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12221 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7250 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8864 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Абрамкин Александр 3 1
Полуянов Дмитрий 1 1
Грушин Валерий 2 1
Романова Ирина 6 1
Филиппов Константин 4 1
Раскин Анатолий 1 1
Пикульников Никита 26 1
Шарафиева Анна 1 1
Климашов Виталий 1 1
Виницкий Александр 1 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Бедарев Виталий 17 1
Аникин Леонид 61 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2901 8
Россия - РФ - Российская федерация 156284 7
Россия - ПФО - Самарская область 1446 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2659 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 3
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 3
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45593 2
Россия - ПФО - Саратовская область 783 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1236 2
Россия - ДФО - Амурская область 843 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3181 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1810 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1342 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 483 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 554 2
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 756 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 245 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 79 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 51 1
Россия - ПФО - Куйбышевское водохранилище - Жигулевское море 4 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2407 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 1
Индия - Bharat 5681 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2178 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2586 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54851 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15042 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20305 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9627 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8336 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31751 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5296 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8080 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6375 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 916 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2014 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10704 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Спорт - Гольф 95 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6652 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1821 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6773 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4235 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 4 1
Грушинский фестиваль - Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 2 1
