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Urent сервис аренды самокатов
Urent и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7550 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 2
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
|VK - Mail.ru Group 3470 1
|Xiaomi 1779 1
|Huawei 3981 1
|Telegram Group 2104 1
|Snapchat 131 1
|data.ai - App Annie 85 1
|Huawei Mobile Services 72 1
|inDriver 17 1
|Snap Inc 96 1
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
|Simble - Флексидрайв 9 1
|Бедарев Виталий 17 3
|Богатищев Николай 5 2
|Колесник Андрей 23 1
|Усов Александр 17 1
|Цыбульников Вячеслав 76 1
|Комков Михаил 14 1
|Лукин Олег 1 1
|Тропин Валентин 1 1
|Циварев Антон 5 1
|Кобяков Илья 6 1
|Понасенков Евгений 1 1
|Лебедев Роман 1 1
|Николаев Юрий 3 1
|Шульга Антон 7 1
|Соломонов Михаил 5 1
|Сандрыгайло Сергей 1 1
|Туринге Иван 23 1
|Лаптев Максим 18 1
|Стефанюк Ольга 1 1
|Трушеринг 4 3
|Forbes - Форбс 843 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
|Ведомости 1050 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
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