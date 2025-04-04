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Urent сервис аренды самокатов



04.04.2025 «МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле 1
16.04.2024 Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
12.04.2023 В России создадут цифровую карту аварийности 1
13.12.2022 «Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot 1
29.10.2021 Конструктор виртуальных ассистентов для служб поддержки Lia привлек 22 млн рублей от «Тилтех капитал» 1
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
04.08.2020 «Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов Urent 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Urent и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7550 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
VK - Mail.ru Group 3470 1
Xiaomi 1779 1
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Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Simble - Флексидрайв 9 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 97 6
Ситимобил - Служба такси 159 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 2
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 86 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 115 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 711 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 927 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1400 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5532 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3531 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6484 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5921 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7589 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 427 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51905 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 24 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3281 1
Трушеринг 4 3
Forbes - Форбс 843 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
Ведомости 1050 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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