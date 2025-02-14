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ТилТех капитал Tealtech capital

ТилТех капитал - Tealtech capital

"ТилТех капитал" — частный российский инвестиционный фонд, входящий в группу компаний «ТилТех». Фонд основан в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «ХимРар», инвестирует в предпринимателей и бизнес будущего, построенный на технологиях и современных управленческих практиках. В течение 2020 и 2021 годов «ТилТех Капитал» уже инвестировал около 2 млрд рублей в компании, работающие на потребительских рынках. В том числе, в бренды одежды Noun и «Кофтеныши», производителя бытовой химии Forsal, клиники доказательной медицины — Фомина и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервисы для бизнеса «Чекбокс» и «Убиратор», платформу оптовых закупок B2Btrade а также в другие проекты.

 


14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 3
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры 2
08.04.2022 «Тилтех» запустил фонд «Тилтех капитал 2» для инвестиций в российские проекты 3
17.03.2022 «Убиратор» привлек 170 млн рублей от «Тилтех капитал» и других инвесторов 2
29.10.2021 Конструктор виртуальных ассистентов для служб поддержки Lia привлек 22 млн рублей от «Тилтех капитал» 2
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 2
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 2
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix 2
25.02.2021 Открыт новый набор в программу по выводу российских стартапов на глобальный рынок Global Pilots 1
20.11.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в ресейл-маркетплейс товаров высокой моды 2
13.11.2020 Ubirator привлек 45 млн рублей от «Тилтех капитал» 2
15.10.2020 Платформа доставки «Чекбокс» привлекла инвестиции на развитие в России 2
30.09.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в бренд товаров для сна Blue Sleep 2
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 2

Публикаций - 15, упоминаний - 30

ТилТех капитал и организации, системы, технологии, персоны:

Ubirator - Убиратор 9 3
EY - Ernst & Young Global 373 2
inDriver 17 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 288 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Softline - Софтлайн 2840 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 1
Microsoft Corporation 24661 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
ХимРар - Научно-исследовательский институт 5 1
WayRay 7 1
TraceAir 3 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Blue Sleep - Блю Слип 3 3
ВкусВилл - Избёнка 159 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
eBay Inc 1622 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 847 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Luxxy - маркетплейс товаров высокой моды 1 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Urent - сервис аренды самокатов 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Альфа-Групп 698 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Фармстандарт АО 40 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Runa Capital 158 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 4 1
Coca-Cola Company 254 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1353 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Gett 81 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Access Industries 37 1
NP Capital 2 1
Viman Capital 1 1
Finshi Capital 1 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Связной ГК 1372 1
Global Pilots 12 1
Золотое яблоко 18 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 1
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