ТилТех капитал Tealtech capital
"ТилТех капитал" — частный российский инвестиционный фонд, входящий в группу компаний «ТилТех». Фонд основан в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «ХимРар», инвестирует в предпринимателей и бизнес будущего, построенный на технологиях и современных управленческих практиках. В течение 2020 и 2021 годов «ТилТех Капитал» уже инвестировал около 2 млрд рублей в компании, работающие на потребительских рынках. В том числе, в бренды одежды Noun и «Кофтеныши», производителя бытовой химии Forsal, клиники доказательной медицины — Фомина и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервисы для бизнеса «Чекбокс» и «Убиратор», платформу оптовых закупок B2Btrade а также в другие проекты.
ТилТех капитал и организации, системы, технологии, персоны:
|НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
|Кобяков Илья 6 6
|Никишкин Никита 5 2
|Варлашин Влад 1 1
|Литвиненко Сергей 5 1
|Остапенко Владимир 1 1
|Евдаков Кирилл 3 1
|Левицкий Роман 1 1
|Солонин Сергей 104 1
|Семенов Гоша 1 1
|Арифуллин Артем 1 1
|Слободенюк Анна 1 1
|Кузюк Илья 1 1
|Тропин Валентин 1 1
|Христенко Владимир 2 1
|Полехин Виталий 3 1
|Пенкин Максим 1 1
|Кушнер Алекс 1 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Куликов Вадим 3 1
|Казаченко Ярослав 1 1
|Дудников Кирилл 1 1
|Барановский Игорь 10 1
|Исхаков Алмаз 1 1
|Шубаев Артур 2 1
|Басов Алексей 115 1
|Павлушко Роман 2 1
|Бергельсон Дмитрий 3 1
|Лудин Сергей 1 1
|Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
|Дашков Сергей 5 1
|Белых Николай 1 1
|Яровой Богдан 2 1
|Духвалов Андрей 25 1
|Румянцев Александр 16 1
|Унароков Тимур 2 1
|Канглер Валерий 2 1
|Панченко Константин 1 1
|Попков Виталий 1 1
|Катомин Михаил 1 1
|Евладов Владимир 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
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