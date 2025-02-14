ТилТех капитал - Tealtech capital

"ТилТех капитал" — частный российский инвестиционный фонд, входящий в группу компаний «ТилТех». Фонд основан в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «ХимРар», инвестирует в предпринимателей и бизнес будущего, построенный на технологиях и современных управленческих практиках. В течение 2020 и 2021 годов «ТилТех Капитал» уже инвестировал около 2 млрд рублей в компании, работающие на потребительских рынках. В том числе, в бренды одежды Noun и «Кофтеныши», производителя бытовой химии Forsal, клиники доказательной медицины — Фомина и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервисы для бизнеса «Чекбокс» и «Убиратор», платформу оптовых закупок B2Btrade а также в другие проекты.