Получите все материалы CNews по ключевому слову
D2C dealer-to-customer модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю
УПОМИНАНИЯ
D2C и организации, системы, технологии, персоны:
|Усенко Евгений 7 2
|Беляев Денис 5 2
|Минин Михаил 10 1
|Семенов Гоша 1 1
|Кобяков Илья 6 1
|Морякова Екатерина 1 1
|Мазавришвили Энрико 4 1
|Глуховская Елена 2 1
|Шипова Марина 1 1
|Бахарев Евгений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.