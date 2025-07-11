Разделы

D2C dealer-to-customer модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг 1
11.03.2025 Больше четверти покупателей обращаются к консультантам интернет-магазинов за помощью в индивидуальном подборе товаров 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
05.09.2022 Qsoft и СТТ развивают цифровые площадки «Группы ГАЗ» 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 4
30.09.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в бренд товаров для сна Blue Sleep 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

D2C и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 3
Inventive Retail Group 78 3
Lenovo Group 2322 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
Aristos Group - Аристос 6 1
Qsoft - Кьюсофт 29 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Inventive eCommerce 5 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 2
GFG - Lamoda - Купишуз 178 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 180 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 53 1
Blue Sleep - Блю Слип 3 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
СТТ - Современные транспортные технологии 3 1
Okkam - Амнет - Дэфт 7 1
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7272 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4734 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4158 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1819 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 993 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5494 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2550 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1317 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7866 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 398 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2627 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2199 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5248 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7742 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6721 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13126 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5561 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25147 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3621 1
Аксессуары 4024 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1116 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1077 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 62 1
Яндекс.Взгляд 29 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 43 1
Пушкинская карта 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 82 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Усенко Евгений 7 2
Беляев Денис 5 2
Минин Михаил 10 1
Семенов Гоша 1 1
Кобяков Илья 6 1
Морякова Екатерина 1 1
Мазавришвили Энрико 4 1
Глуховская Елена 2 1
Шипова Марина 1 1
Бахарев Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7876 1
Сингапур - Республика 1886 1
Германия - Федеративная Республика 12838 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1929 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2392 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5110 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5738 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 725 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6172 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 159 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7142 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
Blacklist - Чёрный список 653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1677 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3093 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 642 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 656 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1940 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 148 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3075 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1519 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8079 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 289 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 610 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
