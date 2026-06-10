CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО

Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов time-компонентов или стандартные операции сборочного пайплайна. При наличии мониторинга поведения в CI/CD такие сценарии можно выявлять раньше, чем они превращаются в масштабную компрометацию.

Angara Security запускает пентест CI/CD-процессов к услуг в области кибербезопасности, объявила о выводе на рынок новой услуги — анализа защищенности CI/CD-процессов. Специализированный аудит инфраструктуры разработки уже прошел успешную апроб

Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора ений для iOS и Android командам тестирования и бета-тестировщикам, а также для публикации сборок из CI/CD-процессов. Модуль проходит пилотную эксплуатацию в нескольких российских банках с интег

GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности нтральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic 4.6.0 появились возмож

Платформа «Сфера» представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков «1С» сс разработки «1С» позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды. ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения «Сфера» для разработки приложений на технологической платформе «1С». При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются пр

Как устроены интеграции в современных low-code платформах Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Continuous Del