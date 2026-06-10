Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CI/CD Continuous integration & Continuous delivery Непрерывная интеграция и доставка ПО

CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.06.2026 Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов

time-компонентов или стандартные операции сборочного пайплайна. При наличии мониторинга поведения в CI/CD такие сценарии можно выявлять раньше, чем они превращаются в масштабную компрометацию.

17.04.2026 Angara Security запускает пентест CI/CD-процессов

к услуг в области кибербезопасности, объявила о выводе на рынок новой услуги — анализа защищенности CI/CD-процессов. Специализированный аудит инфраструктуры разработки уже прошел успешную апроб
03.04.2026 Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора

ений для iOS и Android командам тестирования и бета-тестировщикам, а также для публикации сборок из CI/CD-процессов. Модуль проходит пилотную эксплуатацию в нескольких российских банках с интег
13.11.2025 GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности

нтральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic 4.6.0 появились возмож
10.07.2025 EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42
28.11.2024 Платформа «Сфера» представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков «1С»

сс разработки «1С» позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды. ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения «Сфера» для разработки приложений на технологической платформе «1С». При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются пр
11.09.2024 Как устроены интеграции в современных low-code платформах

Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Continuous Del
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI

ов дополняет уже анонсированную в 2021 г. платформу CD (continuous deployment) и формирует комплекс CI/CD во всех коммерческих регионах OCI. Теперь разработчики могут делать коммиты исходного к

Публикаций - 570, упоминаний - 731

CI/CD и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 54
Microsoft Corporation 25775 51
Microsoft Corporation - GitHub 1075 43
Yandex - Яндекс 9216 39
Oracle Corporation 7074 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
9594 27
Ростелеком 10948 25
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 25
Google LLC 12688 24
Broadcom - VMware 2610 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Flant - Флант 213 18
Softline - Софтлайн 3743 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
Cisco Systems 5372 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 14
Orion soft - Орион софт - 315 14
SAP SE 5601 14
Red Hat 1378 14
Selectel - Селектел 544 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Diasoft - Диасофт 1144 12
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 71 11
МегаФон 10742 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 11
Telegram Group 2940 11
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 56 9
Intel Corporation 12811 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Альфа-Банк 1979 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Абсолют Банк 249 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Superjob - Суперджоб 858 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Русагро Группа Компаний 379 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Альфа-Капитал УК 155 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LEGO 260 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 14
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 270
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 234
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 221
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 189
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 173
DevOps - Development и Operations 1240 173
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 161
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 159
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 153
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 131
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 127
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 117
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 96
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 93
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 86
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 75
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 71
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 70
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 69
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 66
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 66
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 64
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 62
Repository - Репозиторий 1176 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 60
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 60
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 59
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 58
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 53
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 52
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 49
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 47
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 47
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 113
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 60
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 60
Docker - Платформа распределённых приложений 543 59
Linux OS 11533 43
Oracle Java - язык программирования 3469 41
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 31
Google Android 15243 28
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 26
Jenkins 58 25
Microsoft Windows 16882 25
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 23
Microsoft Azure 1526 22
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 22
Red Hat OpenShift 169 21
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 20
Apple iOS 8583 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 17
C/C++ - Язык программирования 894 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 67 16
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 37 15
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 15
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 15
Microsoft Azure DevOps 30 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Apache Hadoop 470 14
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 13
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 13
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 12
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 12
Kaspersky Container Security 24 12
Google Cloud Platform - GCP 383 12
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 11
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 11
Козлов Максим 48 17
Тятюшев Максим 215 14
Шадаев Максут 1210 11
Кирьянова Александра 169 7
Морарь Максим 25 7
Чернов Даниил 79 6
Нестеров Алексей 175 6
Ульянов Николай 176 6
Зинкевич Сергей 77 5
Краснов Александр 91 5
Воронин Павел 196 5
Мартиросов Давид 123 5
Шмаков Антон 72 5
Сорокин Игорь 29 5
Песковский Анатолий 43 5
Натрусов Артем 313 5
Чаркин Евгений 317 5
Сергеев Сергей 179 4
Панченко Иван 197 4
Киселёв Алексей 90 4
Чурсин Дмитрий 87 4
Теплицкий Дмитрий 88 4
Авраменко Сергей 5 4
Зарубинский Игорь 40 4
Врацкий Андрей 175 4
Сорокин Дмитрий 64 4
Аксенов Константин 55 4
Шаев Виталий 59 4
Аксенов Олег 62 4
Артюхов Сергей 66 4
Абакумов Евгений 227 4
Березин Максим 144 3
Главчев Владимир 21 3
Малышев Сергей 99 3
Иванов Сергей 405 3
Качанов Олег 121 3
Никитин Сергей 96 3
Лазаренко Дмитрий 108 3
Белевцев Андрей 115 3
Новикова Елена 105 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 352
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Европа 24964 18
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Канада 5081 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Украина 7928 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Израиль 2856 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 141
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 111
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 37
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 27
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 27
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 25
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 22
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 19
Экономический эффект 1342 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Английский язык 7030 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 16
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 14
The Register - The Register Hardware 1784 4
Reddit 398 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
BleepingComputer - Издание 458 2
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
GSM Arena 78 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Fortune 211 1
Internet Retailer Magazine 1 1
СК Пресс 17 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
EurekAlert 291 1
InfoWorld 56 1
Applied Physics Letters 39 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
The Verge - Издание 619 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Gartner - Гартнер 3658 20
IDC - International Data Corporation 4975 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
CNews Инновация года - награда 155 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Mordor Intelligence 35 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITResearch 123 1
Consumer Reports 40 1
Fortune Business Insights 32 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Зерокодер 10 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
CNews AWARDS - награда 571 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
CNews Баттл 69 2
Oracle OpenWorld 65 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Ignite 44 1
MIPS Securika 10 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
VMworld 29 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ELMA DAY 14 1
VK All Cups 18 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще