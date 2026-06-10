Получите все материалы CNews по ключевому слову
CI/CD Continuous integration & Continuous delivery Непрерывная интеграция и доставка ПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.06.2026
|
Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов
time-компонентов или стандартные операции сборочного пайплайна. При наличии мониторинга поведения в CI/CD такие сценарии можно выявлять раньше, чем они превращаются в масштабную компрометацию.
|17.04.2026
|
Angara Security запускает пентест CI/CD-процессов
к услуг в области кибербезопасности, объявила о выводе на рынок новой услуги — анализа защищенности CI/CD-процессов. Специализированный аудит инфраструктуры разработки уже прошел успешную апроб
|03.04.2026
|
Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора
ений для iOS и Android командам тестирования и бета-тестировщикам, а также для публикации сборок из CI/CD-процессов. Модуль проходит пилотную эксплуатацию в нескольких российских банках с интег
|13.11.2025
|
GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности
нтральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic 4.6.0 появились возмож
|10.07.2025
|EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42
|28.11.2024
|
Платформа «Сфера» представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков «1С»
сс разработки «1С» позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды. ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения «Сфера» для разработки приложений на технологической платформе «1С». При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются пр
|11.09.2024
|
Как устроены интеграции в современных low-code платформах
Бесшовная интеграция с инструментами DevOps и CI/CD DevOps (Development Operations) и CI/CD (Continuous Integration / Continuous Del
|25.01.2022
|
Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI
ов дополняет уже анонсированную в 2021 г. платформу CD (continuous deployment) и формирует комплекс CI/CD во всех коммерческих регионах OCI. Теперь разработчики могут делать коммиты исходного к
CI/CD и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 48 17
|Тятюшев Максим 215 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Кирьянова Александра 169 7
|Морарь Максим 25 7
|Чернов Даниил 79 6
|Нестеров Алексей 175 6
|Ульянов Николай 176 6
|Зинкевич Сергей 77 5
|Краснов Александр 91 5
|Воронин Павел 196 5
|Мартиросов Давид 123 5
|Шмаков Антон 72 5
|Сорокин Игорь 29 5
|Песковский Анатолий 43 5
|Натрусов Артем 313 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Сергеев Сергей 179 4
|Панченко Иван 197 4
|Киселёв Алексей 90 4
|Чурсин Дмитрий 87 4
|Теплицкий Дмитрий 88 4
|Авраменко Сергей 5 4
|Зарубинский Игорь 40 4
|Врацкий Андрей 175 4
|Сорокин Дмитрий 64 4
|Аксенов Константин 55 4
|Шаев Виталий 59 4
|Аксенов Олег 62 4
|Артюхов Сергей 66 4
|Абакумов Евгений 227 4
|Березин Максим 144 3
|Главчев Владимир 21 3
|Малышев Сергей 99 3
|Иванов Сергей 405 3
|Качанов Олег 121 3
|Никитин Сергей 96 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Белевцев Андрей 115 3
|Новикова Елена 105 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.