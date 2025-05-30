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Чепакин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Чепакин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
|Михеев Дмитрий 40 4
|Постарнаков Андрей 5 3
|Васильева Екатерина 17 3
|Зарьянов Алексей 11 3
|Минаев Алексей 10 3
|Волкова Ольга 7 3
|Лазарев Николай 21 3
|Королев Вадим 5 3
|Трефилов Алексей 45 3
|Селезнев Денис 30 3
|Сухова Елена 4 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Кабаков Ярослав 61 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Буланов Николай 16 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Мачульский Олег 5 3
|Санников Олег 6 3
|Слученков Антон 18 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Осипенко Наталья 11 3
|Еремина Елена 7 2
|Андреев Владимир 99 2
|Шингарев Павел 18 2
|Али Максим 10 2
|Кардашин Никита 20 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Бимаев Олег 8 2
|Иванушкин Владимир 4 2
|Кривошеин Роман 5 2
|Калинин Владислав 2 2
|Нечаева Татьяна 2 2
|Бочкарев Владимир 14 2
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
|ELMA Академия 1 1
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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