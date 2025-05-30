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Чепакин Андрей


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений 1
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? 2
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 2
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
30.08.2022 Андрей Чепакин, ELMA: «Подводный камень у Low-code один — это ваши завышенные ожидания» 1
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО 1
11.07.2022 Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
20.05.2022 ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365 1
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению 1
13.05.2022 «Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов 1
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению 1
06.04.2022 Navicon и ELMA объявили о начале партнерства 1
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 1
22.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA -

Бизнес стремится менять сотрудников на RPA и искусственный интеллект

 1
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA -

BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга

1
24.11.2018 Алексей Трефилов -

Будущее BPM в роботизации рутинных операций

 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Чепакин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 24
8487 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 4
Naumen - Наумен 649 4
Первая Форма - 1Форма 51 4
Biocad - Биокад 82 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 114 3
Oracle Corporation 6759 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 2
Comindware - Колловэар 162 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 27 2
Процессные Технологии 7 2
Camunda - Camunda Services GmbH 28 2
Docsvision - ДоксВижн 1015 2
Intelsy - Интелси 2 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 387 1
SAP SE 5330 1
Yandex - Яндекс 7730 1
Telegram Group 2218 1
Visiology - Визиолоджи 75 1
K2 - К2РУ - SourceCode 106 1
Microsoft Corporation 24850 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
KPMG 259 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
ММК Информсервис 53 1
Navicon - Навикон 298 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Корус Консалтинг ГК 1256 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Masterdata - Мастердата 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 5
Biocodex - Биокодекс 10 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2881 3
Ренессанс Страхование 165 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7593 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
АльфаСтрахование СГ 329 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 8 2
Свеза - Sveza 40 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Комус 99 2
Благосостояние НПФ 51 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 894 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 1
Sova Capital 5 1
Веста 51 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
Газпром нефть 639 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 3
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10663 22
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1318 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31880 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14956 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12844 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5509 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20685 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52852 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5715 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7071 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 10
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 565 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3174 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4630 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4154 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21825 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5582 6
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 350 5
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6864 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1121 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1669 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 567 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2088 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11551 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29052 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4987 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6482 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 366 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 978 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3834 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11742 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4886 3
ELMA 365 Low-code BPM 131 12
ELMA BPM 35 6
Microsoft Office 3822 3
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 27 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 210 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 528 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 701 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 278 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Microsoft Access 60 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ELMA RPA 8 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
Microsoft Graph 12 1
Visiology ИАС BI-платформа 36 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2110 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 1
ELMA Intelligent Automation 2 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
JavaScript - JS - язык программирования 1228 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 222 1
Terrasoft Creatio 97 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 171 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2325 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 59 1
Михеев Дмитрий 40 4
Постарнаков Андрей 5 3
Васильева Екатерина 17 3
Зарьянов Алексей 11 3
Минаев Алексей 10 3
Волкова Ольга 7 3
Лазарев Николай 21 3
Королев Вадим 5 3
Трефилов Алексей 45 3
Селезнев Денис 30 3
Сухова Елена 4 3
Коптелов Андрей 111 3
Кабаков Ярослав 61 3
Погорелова-Триппель Наталья 28 3
Кондратенко Кирилл 19 3
Буланов Николай 16 3
Кондратьева Елена 10 3
Мачульский Олег 5 3
Санников Олег 6 3
Слученков Антон 18 3
Дубиничева Наталья 5 3
Осипенко Наталья 11 3
Еремина Елена 7 2
Андреев Владимир 99 2
Шингарев Павел 18 2
Али Максим 10 2
Кардашин Никита 20 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Бимаев Олег 8 2
Иванушкин Владимир 4 2
Кривошеин Роман 5 2
Калинин Владислав 2 2
Нечаева Татьяна 2 2
Бочкарев Владимир 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 149053 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 6
Европа 24385 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17860 2
Казахстан - Республика 5647 1
Украина 7668 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Америка Центральная 79 1
Беларусь - Белоруссия 5840 1
Нидерланды 3561 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1552 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 722 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3214 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3093 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 744 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52594 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49242 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14131 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9087 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5930 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2999 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2973 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7170 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6112 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4039 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1431 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7939 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5004 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5596 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2264 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2177 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2205 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3373 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 2
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5113 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11132 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11250 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 991 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 589 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8213 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 6
Gartner - Гартнер 3574 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 135 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Markets&Markets Research 113 1
Technavio 28 1
IMARC Group 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ELMA Академия 1 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2486 2
ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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