Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам DDR5 по-русски Редакция CNews обнаружила в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент российской компании «Мегаполис-Телеком регион» на отечественный модуль оперативной памяти стандарта DDR5. К моменту выпуска материала это был самый современный стандарт ОЗУ, и еще даже не все процессоры, доступные

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис аре 2022 года власти Ирака приняли решение осушить часть водохранилища Мосульской плотины в Курдистане. Как оказалось, это решение сохранило не только урожай – в осушенной области обнаружился древний мегаполис, построенный около 3,5 тысячелетий назад.Части города впервые поднялись из глубин во время сильной засухи в 2018 году. За это короткое время археологи смогли исследовать затерянный дв

«Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис» «Корус консалтинг» завершил проект по созданию единой информационной системы в ТД «Мегаполис». Новое решение, созданное на платформе «1С:ERP 2», позволило оптимизировать вн

«Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud SAP СНГ и ГК «Мегаполис», российский дистрибьютор товаров повседневного спроса, объявили о запуске в промыш

«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий «Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.«Мегапо

Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi елТелеком», ИТ-разработчик решений в области автоматизации обработки вызовов, объявила о внедрении программного обеспечения Infinity Taxi в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области — службой такси «Мегаполис». Об этом говорится в заявлении «ИнтелТелеком», поступившем в редакцию CNews. До Infinity Taxi «Мегаполис» использовал другое программное обеспечение для работы с заказами. По

«Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors Компания SAP и группа компаний «Мегаполис», работающая в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, о

«Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba Группа компаний «Мегаполис» сократила затраты на некоммерческие закупки (для собственных нужд, не относящихся

Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе» 16 г. завершается развертывание в национальном масштабе системы «Монолит: CRM» для группы компаний «Мегаполис». Как сообщили CNews в компании «Монолит-Инфо», реализовано эксклюзивное решение «п

Решения Abbyy и DFS помогли ГК «Мегаполис» избавиться от складов с бумажными документами est Practice завершила первый этап внедрения решений для потокового ввода данных в группе компаний «Мегаполис». Теперь холдинг может автоматически обрабатывать около 270 тыс. страниц входящих д

«Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP ГК «Мегаполис», российская компания в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса,

«Мегаполис-Телеком» планирует удвоить количество абонентов в Иркутской области с помощью решений Qtech «Мегаполис-Телеком» – альтернативный оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных услуг в Иркутской области, увеличит возможности собственных магистральных оптоволоконных

«Скай Линк» ввел в Москве новый интернет-тариф «Безлимитный мегаполис» Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в Москве новый безлимитный интернет-тариф - «Безлимитный мегаполис», с абонентской платой 900 руб. в месяц за интернет-доступ в пределах города без ограничений по скорости (ограничение скорости до 32 Кбит/с действует только при обращении к пиринговым

«Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис» Компания «Диасофт» выиграла тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы страховой компании: ОСАГО; автострахование; ДМС; страхование от несчастного случая; страхование граждан, выезжающих за рубеж; страх

ГК "Мегаполис" автоматизирует торговых представителей CDC завершила территориально-распределенный проект по автоматизации мобильной торговли в компании «Мегаполис», объединившей прямую доставку с компанией «Меркурий» в ноябре 2006 г. Объединенная

Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия

Columbus IT автоматизировал "Сигарный дом "Фортуна" Украинский офис компании Columbus IT и компания "Сигарный дом «Фортуна», украинский дистрибьютор альтернативной (все кроме сигарет) табачной продукции и владелец сети специализированных сигарных бутиков, подписали контракт на внедрение ERP-си

"Мегаполис" автоматизировал производителя тепловычислительного оборудования Питерская компания «Мегаполис», сертифицированный партнер Microsoft Business Solutions, завершила построение автоматизированной системы управления продажами на предприятии производителя тепловычислительного оборуд