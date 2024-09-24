Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

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ГК Мегаполис владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG)
Илья Шатунов, Ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК МЕГАПОЛИС "ЭДО во взаимоотношениях с партнерами" 24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"
СОБЫТИЯ
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|24.09.2024
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В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам
DDR5 по-русски Редакция CNews обнаружила в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент российской компании «Мегаполис-Телеком регион» на отечественный модуль оперативной памяти стандарта DDR5. К моменту выпуска материала это был самый современный стандарт ОЗУ, и еще даже не все процессоры, доступные
|25.06.2022
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Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис
аре 2022 года власти Ирака приняли решение осушить часть водохранилища Мосульской плотины в Курдистане. Как оказалось, это решение сохранило не только урожай – в осушенной области обнаружился древний мегаполис, построенный около 3,5 тысячелетий назад.Части города впервые поднялись из глубин во время сильной засухи в 2018 году. За это короткое время археологи смогли исследовать затерянный дв
|30.04.2019
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«Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»
«Корус консалтинг» завершил проект по созданию единой информационной системы в ТД «Мегаполис». Новое решение, созданное на платформе «1С:ERP 2», позволило оптимизировать вн
|21.11.2017
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«Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud
SAP СНГ и ГК «Мегаполис», российский дистрибьютор товаров повседневного спроса, объявили о запуске в промыш
|05.06.2017
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«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий
«Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.«Мегапо
|14.02.2017
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Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi
елТелеком», ИТ-разработчик решений в области автоматизации обработки вызовов, объявила о внедрении программного обеспечения Infinity Taxi в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области — службой такси «Мегаполис». Об этом говорится в заявлении «ИнтелТелеком», поступившем в редакцию CNews. До Infinity Taxi «Мегаполис» использовал другое программное обеспечение для работы с заказами. По
|31.01.2017
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«Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors
Компания SAP и группа компаний «Мегаполис», работающая в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, о
|26.12.2016
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«Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba
Группа компаний «Мегаполис» сократила затраты на некоммерческие закупки (для собственных нужд, не относящихся
|15.03.2016
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Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе»
16 г. завершается развертывание в национальном масштабе системы «Монолит: CRM» для группы компаний «Мегаполис». Как сообщили CNews в компании «Монолит-Инфо», реализовано эксклюзивное решение «п
|20.10.2014
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Решения Abbyy и DFS помогли ГК «Мегаполис» избавиться от складов с бумажными документами
est Practice завершила первый этап внедрения решений для потокового ввода данных в группе компаний «Мегаполис». Теперь холдинг может автоматически обрабатывать около 270 тыс. страниц входящих д
|07.06.2013
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«Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP
ГК «Мегаполис», российская компания в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса,
|24.05.2012
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«Мегаполис-Телеком» планирует удвоить количество абонентов в Иркутской области с помощью решений Qtech
«Мегаполис-Телеком» – альтернативный оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных услуг в Иркутской области, увеличит возможности собственных магистральных оптоволоконных
|16.03.2010
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«Скай Линк» ввел в Москве новый интернет-тариф «Безлимитный мегаполис»
Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в Москве новый безлимитный интернет-тариф - «Безлимитный мегаполис», с абонентской платой 900 руб. в месяц за интернет-доступ в пределах города без ограничений по скорости (ограничение скорости до 32 Кбит/с действует только при обращении к пиринговым
|15.07.2008
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«Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис»
Компания «Диасофт» выиграла тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы страховой компании: ОСАГО; автострахование; ДМС; страхование от несчастного случая; страхование граждан, выезжающих за рубеж; страх
|12.12.2006
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ГК "Мегаполис" автоматизирует торговых представителей
CDC завершила территориально-распределенный проект по автоматизации мобильной торговли в компании «Мегаполис», объединившей прямую доставку с компанией «Меркурий» в ноябре 2006 г. Объединенная
|26.09.2006
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Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли
Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия
|17.05.2006
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Columbus IT автоматизировал "Сигарный дом "Фортуна"
Украинский офис компании Columbus IT и компания "Сигарный дом «Фортуна», украинский дистрибьютор альтернативной (все кроме сигарет) табачной продукции и владелец сети специализированных сигарных бутиков, подписали контракт на внедрение ERP-си
|27.10.2003
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"Мегаполис" автоматизировал производителя тепловычислительного оборудования
Питерская компания «Мегаполис», сертифицированный партнер Microsoft Business Solutions, завершила построение автоматизированной системы управления продажами на предприятии производителя тепловычислительного оборуд
|08.09.2003
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"Мегаполис: Делопроизводство 2.0" - еще одна новинка на рынке документооборота
Санкт-Петербургская компания ”Мегаполис” сообщила о начале продаж новой версии программного комплекса “Мегаполис: Делопроизводство” версия 2.0. В новой версии продукта "Мегаполис: Делопроизводство 2.0" учтены
Мегаполис ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Петр 37 35
|Натрусов Артем 313 26
|Лигачев Глеб 120 26
|Чаркин Евгений 317 24
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Беляев Владислав 104 23
|Кузьмич Всеволод 31 19
|Чамара Денис 59 19
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Меньшов Кирилл 139 17
|Аксаков Анатолий 163 16
|Палей Лев 58 16
|Шипов Савва 102 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 105 16
|Попов Андрей 116 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Суворов Антон 22 15
|Клепиков Алексей 121 15
|Кучугин Илья 42 15
|Нагаев Олег 30 15
|Соколов Алексей 137 13
|Дунаев Сергей 63 13
|Ушаков Анатолий 47 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Хасин Михаил 27 11
|Таланов Максим 17 11
|Демидов Сергей 129 11
|Устюжанин Дмитрий 50 10
|Горбатько Александр 105 10
|Самедов Тимур 21 9
|Чибисов Владимир 23 9
|Гадарь Дмитрий 29 9
|Данилов Сергей 16 9
|Лебедь Сергей 30 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лютиков Виталий 25 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 24 9
|Шатунов Илья 10 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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