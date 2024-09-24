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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

ГК Мегаполис владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и  логистики товаров повседневного спроса (FMCG)

 

 

Илья Шатунов, Ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК МЕГАПОЛИС "ЭДО во взаимоотношениях с партнерами" 24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"

СОБЫТИЯ

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24.09.2024 В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам

DDR5 по-русски Редакция CNews обнаружила в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент российской компании «Мегаполис-Телеком регион» на отечественный модуль оперативной памяти стандарта DDR5. К моменту выпуска материала это был самый современный стандарт ОЗУ, и еще даже не все процессоры, доступные

25.06.2022 Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

аре 2022 года власти Ирака приняли решение осушить часть водохранилища Мосульской плотины в Курдистане. Как оказалось, это решение сохранило не только урожай – в осушенной области обнаружился древний мегаполис, построенный около 3,5 тысячелетий назад.Части города впервые поднялись из глубин во время сильной засухи в 2018 году. За это короткое время археологи смогли исследовать затерянный дв
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию единой информационной системы в ТД «Мегаполис». Новое решение, созданное на платформе «1С:ERP 2», позволило оптимизировать вн
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud

SAP СНГ и ГК «Мегаполис», российский дистрибьютор товаров повседневного спроса, объявили о запуске в промыш
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий

«Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.«Мегапо
14.02.2017 Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi

елТелеком», ИТ-разработчик решений в области автоматизации обработки вызовов, объявила о внедрении программного обеспечения Infinity Taxi в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области — службой такси «Мегаполис». Об этом говорится в заявлении «ИнтелТелеком», поступившем в редакцию CNews. До Infinity Taxi «Мегаполис» использовал другое программное обеспечение для работы с заказами. По

31.01.2017 «Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors

Компания SAP и группа компаний «Мегаполис», работающая в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, о
26.12.2016 «Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba

Группа компаний «Мегаполис» сократила затраты на некоммерческие закупки (для собственных нужд, не относящихся

15.03.2016 Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе»

16 г. завершается развертывание в национальном масштабе системы «Монолит: CRM» для группы компаний «Мегаполис». Как сообщили CNews в компании «Монолит-Инфо», реализовано эксклюзивное решение «п
20.10.2014 Решения Abbyy и DFS помогли ГК «Мегаполис» избавиться от складов с бумажными документами

est Practice завершила первый этап внедрения решений для потокового ввода данных в группе компаний «Мегаполис». Теперь холдинг может автоматически обрабатывать около 270 тыс. страниц входящих д
07.06.2013 «Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP

ГК «Мегаполис», российская компания в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса,
24.05.2012 «Мегаполис-Телеком» планирует удвоить количество абонентов в Иркутской области с помощью решений Qtech

«Мегаполис-Телеком» – альтернативный оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных услуг в Иркутской области, увеличит возможности собственных магистральных оптоволоконных
16.03.2010 «Скай Линк» ввел в Москве новый интернет-тариф «Безлимитный мегаполис»

Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в Москве новый безлимитный интернет-тариф - «Безлимитный мегаполис», с абонентской платой 900 руб. в месяц за интернет-доступ в пределах города без ограничений по скорости (ограничение скорости до 32 Кбит/с действует только при обращении к пиринговым
15.07.2008 «Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис»

Компания «Диасофт» выиграла тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы страховой компании: ОСАГО; автострахование; ДМС; страхование от несчастного случая; страхование граждан, выезжающих за рубеж; страх
12.12.2006 ГК "Мегаполис" автоматизирует торговых представителей

CDC завершила территориально-распределенный проект по автоматизации мобильной торговли в компании «Мегаполис», объединившей прямую доставку с компанией «Меркурий» в ноябре 2006 г. Объединенная
26.09.2006 Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли

Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия
17.05.2006 Columbus IT автоматизировал "Сигарный дом "Фортуна"

Украинский офис компании Columbus IT и компания "Сигарный дом «Фортуна», украинский дистрибьютор альтернативной (все кроме сигарет) табачной продукции и владелец сети специализированных сигарных бутиков, подписали контракт на внедрение ERP-си
27.10.2003 "Мегаполис" автоматизировал производителя тепловычислительного оборудования

Питерская компания «Мегаполис», сертифицированный партнер Microsoft Business Solutions, завершила построение автоматизированной системы управления продажами на предприятии производителя тепловычислительного оборуд
08.09.2003 "Мегаполис: Делопроизводство 2.0" - еще одна новинка на рынке документооборота

Санкт-Петербургская компания ”Мегаполис” сообщила о начале продаж новой версии программного комплекса “Мегаполис: Делопроизводство” версия 2.0. В новой версии продукта "Мегаполис: Делопроизводство 2.0" учтены


Публикаций - 226, упоминаний - 308

Мегаполис ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Ростелеком 10948 23
9594 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 12
Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 10
Flagship Studios 32 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Microsoft Corporation 25775 9
Oracle Corporation 7074 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 7
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 7
Программный Продукт ГК 104 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
Monte Cristo Games 20 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Schneider Electric 614 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 6
EA - Electronic Arts 1317 6
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
GFI Software 209 5
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Новый диск 963 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 4
Samsung Electronics 11065 4
Directum - Директум 1268 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Square Enix 215 3
THQ 299 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 23
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 18
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 17
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 16
Coca-Cola Company 261 16
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Ингосстрах СПАО 478 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 15
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Почта России ПАО 2370 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
Газпром нефть 725 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 9
Эстет 14 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 9
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 9
Локотех - Локомотивные технологии 70 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Нэклис-Банк 16 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 11
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 11
HanbitSoft - Hellgate: London 49 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
EA Dead Space - компьютерная игра 88 4
Volition - Saints Row Компьютерная игра (action-adventure) 45 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 3
Ростех - Швабе - Светлый город 12 3
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 2
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