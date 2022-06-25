Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

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ГК Мегаполис владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG)
Илья Шатунов, Ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК МЕГАПОЛИС "ЭДО во взаимоотношениях с партнерами" 24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"
Мегаполис ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронин Петр 35 35
|Лигачев Глеб 72 26
|Натрусов Артем 192 26
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Чаркин Евгений 239 24
|Беляев Владислав 66 23
|Чамара Денис 58 19
|Кузьмич Всеволод 31 19
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Меньшов Кирилл 80 17
|Шипов Савва 86 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 104 16
|Аксаков Анатолий 122 16
|Бокучава Тариэл 21 15
|Попов Андрей 91 15
|Нагаев Олег 30 15
|Клепиков Алексей 93 15
|Кучугин Илья 42 15
|Суворов Антон 20 15
|Соколов Алексей 130 13
|Дунаев Сергей 34 13
|Ушаков Анатолий 41 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Палей Лев 42 12
|Хасин Михаил 27 11
|Демидов Сергей 76 11
|Таланов Максим 11 11
|Горбатько Александр 99 10
|Устюжанин Дмитрий 50 10
|Дюбанов Анатолий 94 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Соколов Олег 51 9
|Кузнецов Станислав 87 9
|Сергеев Сергей 94 9
|Бычков Александр 40 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Сычев Артем 55 9
|Остапенко Григорий 27 9
|Самедов Тимур 21 9
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