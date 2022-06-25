Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

ГК Мегаполис владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG)

Илья Шатунов, Ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК МЕГАПОЛИС "ЭДО во взаимоотношениях с партнерами" 24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"