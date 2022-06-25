Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис

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ГК Мегаполис владеет и управляет активами в сфере дистрибуции и  логистики товаров повседневного спроса (FMCG)

 

 

Илья Шатунов, Ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК МЕГАПОЛИС "ЭДО во взаимоотношениях с партнерами" 24 ноября 2022 года в Москве CNews конференция "Электронный документооборот и управление контентом"


25.06.2022 Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий
14.02.2017 Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi
31.01.2017 «Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors
26.12.2016 «Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba
15.03.2016 Система «Монолит: CRM» внедрена в «Мегаполисе»
20.10.2014 Решения Abbyy и DFS помогли ГК «Мегаполис» избавиться от складов с бумажными документами
07.06.2013 «Мегаполис» внедрил мобильную платформу на базе решений SAP
24.05.2012 «Мегаполис-Телеком» планирует удвоить количество абонентов в Иркутской области с помощью решений Qtech
16.03.2010 «Скай Линк» ввел в Москве новый интернет-тариф «Безлимитный мегаполис»
15.07.2008 «Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис»
12.12.2006 ГК "Мегаполис" автоматизирует торговых представителей
26.09.2006 Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли
27.10.2003 "Мегаполис" автоматизировал производителя тепловычислительного оборудования
08.09.2003 "Мегаполис: Делопроизводство 2.0" - еще одна новинка на рынке документооборота

Публикаций - 199, упоминаний - 272

Мегаполис ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10024 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9378 17
SAP SE 4860 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 278 13
1С-ИжТиСи 6277 12
Акелла 847 12
6959 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 9
Flagship Studios 32 9
SAP CIS - САП СНГ 831 8
Microsoft Corporation 23433 7
Программный продукт ГК 58 7
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 48 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 7
Oracle Corporation 6287 6
EA - Electronic Arts 1273 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 6
Inline Group - Инлайн Груп 85 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 895 6
Schneider Electric 512 6
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 5
IBM - International Business Machines Corp 9180 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1771 5
GFI Software 208 5
Новый диск 954 5
Custis 89 5
Samsung Electronics 9693 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8014 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 151 3
Citrix Systems 779 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 176 3
Square Enix 204 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2484 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5580 3
THQ 295 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1022 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 213 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5730 29
X5 Group 811 28
РЖД - Российские железные дороги 1610 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 319 26
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 23
Лента - Сеть розничной торговли 1686 22
Procter&Gamble - P&G 208 18
Coca-Cola Company 250 16
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 16
Банк Зенит 286 15
UBS AG 299 15
Окей - О'Кей - Гипермаркет 177 15
Ингосстрах СПАО 331 15
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 13
Северсталь Менеджмент 29 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6615 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1812 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1167 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 666 11
Газпром нефть 495 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 9
Эстет 13 9
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 102 9
Геобанк КБ 38 9
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 9
Почта России ПАО 1981 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 18 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 8
Нэклис-Банк 16 8
МКБ - Московский кредитный банк 399 8
Русагро Группа Компаний 199 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17851 48
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1379 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2987 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3653 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2818 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 960 12
Правительство Москвы 1979 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1533 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 46 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10337 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2355 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 679 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3049 5
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 78 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Мосгордума - Московская городская Дума 137 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 396 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 373 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2675 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 323 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1622 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8994 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 118 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 80 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2492 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Президент Российской Федерации 3683 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1194 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 6
АРБ - Ассоциация российских банков 198 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
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GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 2 1
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