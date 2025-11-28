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ТМХ Трансмашхолдинг

ТМХ - Трансмашхолдинг

ТМХ (Трансмашхолдинг) – производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ . Компания предлагает спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве. В структуру холдинга входит более десятка производственных и сборочных площадок в России, а география работы охватывает более 30 государств.

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28.11.2025 «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем

В Екатеринбурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между компаниями «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста». Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста». Целью сотрудничества станет осуществление совместной деятельности компаний по формирован
30.10.2025 «ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ

«ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испытания бортового комплекса предиктивной диагностики локомотивов, разработанного «ТМХ-Интеллектуальные системы» (ТМХ И
21.10.2025 ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов

«Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ

16.04.2024 «ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center

е и реализацию стратегии технологического развития и перевооружения предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга» —российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодор
29.03.2024 В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г.

еллектуальные Системы» («ТМХ ИС») – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ
29.02.2024 Опыт «Трансмашхолдинг» по внедрению интеграционного решения DATAREON

Предпосылки внедрения Структура ТМХ состоит из значительного количества юрлиц, объединенных сквозными бизнес-процессами. Для их реализации используется множество информационных систем. Чтобы в бизнес-процессах не возникали па
22.02.2024 «ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма.

нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение
22.01.2024 ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом

нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ
23.08.2023 ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения

Генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа и председатель совета директоров ГК «Максима» Сергей Асла
13.04.2023 «ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля»

нтеллектуальные системы» (ТМХ-ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение
14.11.2022 «Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями

анции «Балтийская» Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Это новейшая разработка «Трансмашхолдинга» и один из наиболее современных метропоездов в мире. Дизайн поезда «Балтиец»
23.12.2021 «Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»

инг», входящий в экосистему «Сбера», профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК «Трансмашхолдинг» через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус». Сделка была осуществлена межд
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо

«Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации процессов технологического обслуживания и ремонтов (ТОиР) подви
03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест

1С» Борис Нуралиев. По словам Ушакова, обе компании используют продукты «1С» уже достаточно давно: «Трансмашхолдинг» — порядка 10 лет, «Локотех» — несколько меньше. «И сейчас вопрос не перехода
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам

tup Village 2021. Стартап-платформа ТМХ (TMH: New Vision) – первая крупная корпоративная программа «Трансмашхолдинга» по работе со стартапами – реализована на базе компетенций Фонда «Сколково»

21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С»

На заводе «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав «Трансмашхолдинга») 21 мая 2021 г. состоялся открытый «Урок цифры» по теме «Цифровое производс
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области

04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства

омпанией «Цифра» внедряет систему мониторинга производственного оборудования «Диспетчер» на заводах АО «Трансмашхолдинг». В поле проекта входят Новочеркасский электровозостроительный (НЭВЗ), Тв
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков

«Трансмашхолдинг» объявил о начале сотрудничества с компанией Vostok, целью которого является

25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP

одуктами SAP и начнет их использовать на предприятиях своего новоявленного соучредителя — компании «Трансмашхолдинг». Данная структура (включает два десятка предприятий в нашей стране и за ее п
24.05.2018 «Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию

SAP, «2050» и «Трансмашхолдинг» сообщили на ПМЭФ-2018, что планируют открыть лабораторию инноваций. Меморанд
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур

Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной

04.08.2015 «Метровагонмаш» внедрил систему потоко-ритмичного управления производством на базе решения «1С»

Компания «Метровагонмаш» — дочернее предприятие инвестиционно-промышленной группы «Трансмашхолдинг» — завершило создание системы потоко-ритмичного управления производством на б
23.03.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе»

Компания «МайТэк» приступила ко внедрению системы электронного документооборота Directum в компании «ТМХ-Сервис», входящей в сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех». Как сообщили CNews в компании Directum, СЭД свяжет 8 часовых поясов России единым информационным пространством: сотрудники 9 фи
26.09.2012 «Астерос» создал систему видеоконференцсвязи для «Трансмашхолдинга»

создал систему видеоконференцсвязи для крупнейшей российской компании транспортного машиностроения «Трансмашхолдинг». Возможности новой коммуникационной модели позволили упростить и ускорить пр
08.11.2010 «АМТ-Груп» создал инженерную инфраструктуру ЦОД для «Трансмашхолдинга»

льной жары августа 2010 года», - рассказал Юрий Ипатов, директор по информационным технологиям ЗАО «Трансмашхолдинг».
21.02.2006 "Трансмашхолдинг" внедрил ПО APPIUS

«Демиховский машиностроительный завод» («Трансмашхолдинг») завершил очередной этап внедрения автоматизированной системы управления предприятием, используя программные продукты компании APPIUS — инженерный справочник для САПР и сп

Публикаций - 154, упоминаний - 260

ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 33
Газинформсервис - ГИС 496 31
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 31
МегаФон 10742 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 30
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
UIPath 119 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 17
Ростелеком 10948 14
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 13
Microsoft Corporation 25775 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 9
SAP SE 5601 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 8
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 5
РусГидро ИТ сервис 38 5
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 5 5
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Ланит Интеграция 219 4
Polymedia - Полимедиа 158 4
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 6 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 57
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 32
Транснефть 335 30
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 22
Ингосстрах СПАО 478 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
Локотех - Локомотивные технологии 70 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 17
Почта России ПАО 2370 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 13
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 13
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 12
Газпром ПАО 1493 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 12
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
Абсолют Банк 249 11
Coca-Cola Company 261 10
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
НКТ - Р7-Офис 543 31
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
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Vostok - VST - токен - криптовалюта 12 3
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Ушаков Анатолий 47 46
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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