Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТМХ
Трансмашхолдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 79
ТМХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ушаков Анатолий 15 12
|Эпштейн Герман 27 11
|Натрусов Артем 121 11
|Кузьмич Всеволод 30 11
|Воронин Петр 35 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Ягнятинский Евгений 32 11
|Шипов Савва 70 11
|Лигачев Глеб 60 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 10
|Аксаков Анатолий 98 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Беляев Владислав 65 8
|Суворов Антон 20 8
|Нагаев Олег 30 8
|Меньшов Кирилл 72 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Таланов Максим 11 8
|Чибисов Владимир 22 8
|Бокучава Тариэл 21 8
|Чамара Денис 57 8
|Кучугин Илья 41 8
|Попов Андрей 72 8
|Ушацкий Андрей 100 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Бычков Александр 39 8
|Самедов Тимур 19 8
|Иванов Александр 71 6
|Белоусов Максим 59 4
|Хасин Михаил 26 4
|Тимченко Алексей 9 3
|Липа Кирилл 3 3
|Быховский Александр 3 2
|Петров Сергей 51 2
|Шадаев Максут 384 2
|Касимов Денис 8 2
|Волков Никита 50 2
|Хрипунов Павел 19 2
|Белинский Алексей 7 2
|Парменова Наталия 62 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 4
|Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768097, в очереди разбора - 671781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768097, в очереди разбора - 671781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru