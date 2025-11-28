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ТМХ Трансмашхолдинг
ТМХ (Трансмашхолдинг) – производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ . Компания предлагает спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве. В структуру холдинга входит более десятка производственных и сборочных площадок в России, а география работы охватывает более 30 государств.
СОБЫТИЯ
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|28.11.2025
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«ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем
В Екатеринбурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между компаниями «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста». Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста». Целью сотрудничества станет осуществление совместной деятельности компаний по формирован
|30.10.2025
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«ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ
«ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испытания бортового комплекса предиктивной диагностики локомотивов, разработанного «ТМХ-Интеллектуальные системы» (ТМХ И
|21.10.2025
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ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов
«Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ
|16.04.2024
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«ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center
е и реализацию стратегии технологического развития и перевооружения предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга» —российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодор
|29.03.2024
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В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г.
еллектуальные Системы» («ТМХ ИС») – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ
|29.02.2024
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Опыт «Трансмашхолдинг» по внедрению интеграционного решения DATAREON
Предпосылки внедрения Структура ТМХ состоит из значительного количества юрлиц, объединенных сквозными бизнес-процессами. Для их реализации используется множество информационных систем. Чтобы в бизнес-процессах не возникали па
|22.02.2024
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«ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма.
нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение
|22.01.2024
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ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом
нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ
|23.08.2023
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ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения
Генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа и председатель совета директоров ГК «Максима» Сергей Асла
|13.04.2023
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«ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля»
нтеллектуальные системы» (ТМХ-ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение
|14.11.2022
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«Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями
анции «Балтийская» Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Это новейшая разработка «Трансмашхолдинга» и один из наиболее современных метропоездов в мире. Дизайн поезда «Балтиец»
|23.12.2021
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«Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»
инг», входящий в экосистему «Сбера», профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК «Трансмашхолдинг» через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус». Сделка была осуществлена межд
|25.06.2021
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«Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо
«Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации процессов технологического обслуживания и ремонтов (ТОиР) подви
|03.06.2021
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Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест
1С» Борис Нуралиев. По словам Ушакова, обе компании используют продукты «1С» уже достаточно давно: «Трансмашхолдинг» — порядка 10 лет, «Локотех» — несколько меньше. «И сейчас вопрос не перехода
|25.05.2021
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«Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам
tup Village 2021. Стартап-платформа ТМХ (TMH: New Vision) – первая крупная корпоративная программа «Трансмашхолдинга» по работе со стартапами – реализована на базе компетенций Фонда «Сколково»
|21.05.2021
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Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С»
На заводе «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав «Трансмашхолдинга») 21 мая 2021 г. состоялся открытый «Урок цифры» по теме «Цифровое производс
|13.03.2020
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ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области
|04.09.2019
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«Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства
омпанией «Цифра» внедряет систему мониторинга производственного оборудования «Диспетчер» на заводах АО «Трансмашхолдинг». В поле проекта входят Новочеркасский электровозостроительный (НЭВЗ), Тв
|04.10.2018
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«Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков
«Трансмашхолдинг» объявил о начале сотрудничества с компанией Vostok, целью которого является
|25.05.2018
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Российский искусственный интеллект встроят в SAP
одуктами SAP и начнет их использовать на предприятиях своего новоявленного соучредителя — компании «Трансмашхолдинг». Данная структура (включает два десятка предприятий в нашей стране и за ее п
|24.05.2018
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«Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию
SAP, «2050» и «Трансмашхолдинг» сообщили на ПМЭФ-2018, что планируют открыть лабораторию инноваций. Меморанд
|05.06.2017
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«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур
Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной
|04.08.2015
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«Метровагонмаш» внедрил систему потоко-ритмичного управления производством на базе решения «1С»
Компания «Метровагонмаш» — дочернее предприятие инвестиционно-промышленной группы «Трансмашхолдинг» — завершило создание системы потоко-ритмичного управления производством на б
|23.03.2015
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«МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе»
Компания «МайТэк» приступила ко внедрению системы электронного документооборота Directum в компании «ТМХ-Сервис», входящей в сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех». Как сообщили CNews в компании Directum, СЭД свяжет 8 часовых поясов России единым информационным пространством: сотрудники 9 фи
|26.09.2012
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«Астерос» создал систему видеоконференцсвязи для «Трансмашхолдинга»
создал систему видеоконференцсвязи для крупнейшей российской компании транспортного машиностроения «Трансмашхолдинг». Возможности новой коммуникационной модели позволили упростить и ускорить пр
|08.11.2010
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«АМТ-Груп» создал инженерную инфраструктуру ЦОД для «Трансмашхолдинга»
льной жары августа 2010 года», - рассказал Юрий Ипатов, директор по информационным технологиям ЗАО «Трансмашхолдинг».
|21.02.2006
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"Трансмашхолдинг" внедрил ПО APPIUS
«Демиховский машиностроительный завод» («Трансмашхолдинг») завершил очередной этап внедрения автоматизированной системы управления предприятием, используя программные продукты компании APPIUS — инженерный справочник для САПР и сп
ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ушаков Анатолий 47 46
|Натрусов Артем 313 43
|Чаркин Евгений 317 43
|Шадаев Максут 1210 34
|Урусов Виктор 157 30
|Врацкий Андрей 175 30
|Костин Сергей 37 28
|Шпак Василий 279 27
|Паршин Максим 323 27
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 209 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Лигачев Глеб 120 22
|Шипов Савва 102 21
|Аксаков Анатолий 163 20
|Сергеев Сергей 179 20
|Попов Андрей 116 19
|Клепиков Алексей 121 19
|Белоусов Максим 109 15
|Ульянов Николай 176 14
|Медокс Ярослав 45 13
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