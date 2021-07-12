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ТМХ
Трансмашхолдинг


12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 2
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест 4
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам 2
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 2
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 1
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 5
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
05.09.2019 Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 3
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
16.07.2019 Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком 1
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 1
14.03.2019 Проект Vostok объявил условия второго раунда частных инвестиций 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков 4
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 3
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 3
24.05.2018 «Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию 2
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур 5
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
19.10.2016 Axelot автоматизировал учет договоров и претензий «Метровагонмаша» на базе конфигурации «1С:УПП» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 79

ТМХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
SAP SE 3220 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
3779 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Кловер Групп - Clover Group 14 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Галактика - Корпорация 251 2
Локотех Ctrl2Go - 2050-Интегратор 4 2
IBM 3557 2
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Epicor Software Corporation 54 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
ITProject - АйТиПроект 11 1
Микротест 177 1
РТ-Информ 112 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 1 1
Парус 204 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Microsoft Corporation 11168 1
Крок 1221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Ротек 11 1
Аскон - Ascon 177 1
Dialog - Диалог 33 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
KPMG - КПМГ 131 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
АФК Система ПАО 998 1
Барс груп 402 1
Telegram Group 702 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Лента - Сеть розничной торговли 189 11
Procter&Gamble - P&G 94 11
Мегаполис ТК 90 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Балтика - Пивоваренная компания 112 10
X5 Group 600 10
Coca-Cola Company 113 9
Черкизово ГК 73 8
Геобанк КБ 30 8
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Ингосстрах СПАО 210 8
Еврохим МХК 43 8
UBS AG 119 8
Банк Зенит 132 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 8
Уралсиб Банк 390 5
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
GEM Capital 4 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 3
Почта России ПАО 1579 3
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Газпром нефть 382 3
Локотех-Сервис 2 2
Зарубежнефть 27 2
GHP Group 5 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Абрау-Дюрсо 9 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Dolfin 1 1
Белая Дача Трейдинг 4 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Чеченские минеральные воды 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 13 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 3
Axelot Datareon ESB 11 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
ITProject Tracking System 3 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
1С:Отчетность 5 1
Газпром нефть СУпрИД - система управления инженерными данными 1 1
1С-Коннект 5 1
ITProject RFID Server 8 1
1С:Контрагент 2 1
Clover Group SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 1
1С:Корпорация 10 1
Trialink WMD - серия беспроводных мультисервисных приборов 1 1
Clover PMM - Clover Predictive Maintenance & Monitoring 1 1
Vostok Trade 2 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
1С:Документооборот 78 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ушаков Анатолий 15 12
Эпштейн Герман 27 11
Натрусов Артем 121 11
Кузьмич Всеволод 30 11
Воронин Петр 35 11
Чаркин Евгений 182 11
Ягнятинский Евгений 32 11
Шипов Савва 70 11
Лигачев Глеб 60 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 10
Аксаков Анатолий 98 9
Потапкин Михаил 26 9
Беляев Владислав 65 8
Суворов Антон 20 8
Нагаев Олег 30 8
Меньшов Кирилл 72 8
Клепиков Алексей 77 8
Таланов Максим 11 8
Чибисов Владимир 22 8
Бокучава Тариэл 21 8
Чамара Денис 57 8
Кучугин Илья 41 8
Попов Андрей 72 8
Ушацкий Андрей 100 8
Сергеев Сергей 63 8
Бычков Александр 39 8
Самедов Тимур 19 8
Иванов Александр 71 6
Белоусов Максим 59 4
Хасин Михаил 26 4
Тимченко Алексей 9 3
Липа Кирилл 3 3
Быховский Александр 3 2
Петров Сергей 51 2
Шадаев Максут 384 2
Касимов Денис 8 2
Волков Никита 50 2
Хрипунов Павел 19 2
Белинский Алексей 7 2
Парменова Наталия 62 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 11
Восточная Европа 1691 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Европа 3788 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Казахстан - Республика 2650 4
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - Нижегородская область 745 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Иннополис 292 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Махачкала 116 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Швейцария - Цюрих 105 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Сочи 913 1
Израиль 725 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Великая Отечественная война 123 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
InnoTrans 2 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум 1 1
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