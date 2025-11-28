ТМХ - Трансмашхолдинг

«ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем В Екатеринбурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между компаниями «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста». Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста». Целью сотрудничества станет осуществление совместной деятельности компаний по формирован

«ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ «ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испытания бортового комплекса предиктивной диагностики локомотивов, разработанного «ТМХ-Интеллектуальные системы» (ТМХ И

ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов «Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ

«ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center е и реализацию стратегии технологического развития и перевооружения предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга» —российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодор

В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г. еллектуальные Системы» («ТМХ ИС») – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ

Опыт «Трансмашхолдинг» по внедрению интеграционного решения DATAREON Предпосылки внедрения Структура ТМХ состоит из значительного количества юрлиц, объединенных сквозными бизнес-процессами. Для их реализации используется множество информационных систем. Чтобы в бизнес-процессах не возникали па

«ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма. нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение

ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом нтеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управ

ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения Генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа и председатель совета директоров ГК «Максима» Сергей Асла

«ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля» нтеллектуальные системы» (ТМХ-ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движение

«Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями анции «Балтийская» Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Это новейшая разработка «Трансмашхолдинга» и один из наиболее современных метропоездов в мире. Дизайн поезда «Балтиец»

«Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус» инг», входящий в экосистему «Сбера», профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК «Трансмашхолдинг» через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус». Сделка была осуществлена межд

«Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо «Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации процессов технологического обслуживания и ремонтов (ТОиР) подви

Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест 1С» Борис Нуралиев. По словам Ушакова, обе компании используют продукты «1С» уже достаточно давно: «Трансмашхолдинг» — порядка 10 лет, «Локотех» — несколько меньше. «И сейчас вопрос не перехода

«Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам tup Village 2021. Стартап-платформа ТМХ (TMH: New Vision) – первая крупная корпоративная программа «Трансмашхолдинга» по работе со стартапами – реализована на базе компетенций Фонда «Сколково»

Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» На заводе «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав «Трансмашхолдинга») 21 мая 2021 г. состоялся открытый «Урок цифры» по теме «Цифровое производс

ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области

«Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства омпанией «Цифра» внедряет систему мониторинга производственного оборудования «Диспетчер» на заводах АО «Трансмашхолдинг». В поле проекта входят Новочеркасский электровозостроительный (НЭВЗ), Тв

«Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков «Трансмашхолдинг» объявил о начале сотрудничества с компанией Vostok, целью которого является

Российский искусственный интеллект встроят в SAP одуктами SAP и начнет их использовать на предприятиях своего новоявленного соучредителя — компании «Трансмашхолдинг». Данная структура (включает два десятка предприятий в нашей стране и за ее п

«Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию SAP, «2050» и «Трансмашхолдинг» сообщили на ПМЭФ-2018, что планируют открыть лабораторию инноваций. Меморанд

«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной

«Метровагонмаш» внедрил систему потоко-ритмичного управления производством на базе решения «1С» Компания «Метровагонмаш» — дочернее предприятие инвестиционно-промышленной группы «Трансмашхолдинг» — завершило создание системы потоко-ритмичного управления производством на б

«МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе» Компания «МайТэк» приступила ко внедрению системы электронного документооборота Directum в компании «ТМХ-Сервис», входящей в сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех». Как сообщили CNews в компании Directum, СЭД свяжет 8 часовых поясов России единым информационным пространством: сотрудники 9 фи

«Астерос» создал систему видеоконференцсвязи для «Трансмашхолдинга» создал систему видеоконференцсвязи для крупнейшей российской компании транспортного машиностроения «Трансмашхолдинг». Возможности новой коммуникационной модели позволили упростить и ускорить пр

«АМТ-Груп» создал инженерную инфраструктуру ЦОД для «Трансмашхолдинга» льной жары августа 2010 года», - рассказал Юрий Ипатов, директор по информационным технологиям ЗАО «Трансмашхолдинг».