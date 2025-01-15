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Ctrl2Go Solutions Clover Group Кловер Групп

Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп

Ctrl2GO Solutions — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий AI, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO.


15.01.2025 Ctrl2GO Solutions и «Гварда» договорились о партнерстве 1
16.12.2024 Ctrl2GO Solutions и ИНКА объединяют усилия для повышения эффективности промышленных предприятий 1
15.11.2024 «Метровагонмаш» и Ctrl2GO Solutions завершили второй этап проекта по доработке и внедрению ПО «Умная диагностика» 1
28.10.2024 Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
07.08.2024 Половина российских компаний в сфере техобслуживания и ремонта сидит на SAP 1
10.06.2024 Ctrl2Go Solutions и «АналитиксХаб» объявили о партнерстве 1
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
16.02.2024 «Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)» 1
18.10.2023 Облачная платформа Class.Pro включена в реестр российского ПО 1
03.08.2023 Factory5 передает Ctrl2GO Solutions разработку ПО для управления производственными активами и ТОиР 1
02.11.2022 Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022 1
18.10.2022 Ctrl2GO расширяет функционал системы мониторинга персонала SmartTeam 1
17.10.2022 Ctrl2GO примет участие в CNews Forum 2022 1
04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс 1
14.09.2022 Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1
08.09.2022 Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1
15.03.2022 Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно? 1
16.06.2020 Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5 1
13.04.2020 Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР 1
21.01.2020 Clover Group запатентовала способ и систему диагностирования промышленного объекта 2
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
27.03.2019 В Clover Group назначен новый генеральный директор 2
13.12.2018 Представлена цифровая платформа Chemexsol по оптимизации цепочек поставок химических реагентов 2
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков 2
20.09.2018 «Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance 2
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 2
20.08.2018 Clover Group и SAP оптимизируют систему ремонтов 2
13.07.2018 Clover Group представила интеллектуальную диспетчерскую для управления ремонтами 2
29.05.2018 Точный прогноз: как искусственный интеллект предотвращает простои подвижного состава 2
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 2
24.05.2018 SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы 2
05.02.2018 Clover Group представит прогнозную аналитику на международном рынке 2
29.08.2017 Clover Group автоматизирует процессы с помощью DirectumRX 2
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom 1
24.07.2013 Тест атомного смартфона Prestigio MultiPhone PAP5430: страшный снаружи, добрый внутри 1
01.02.2013 Аппаратные платформы для Windows 8 1

Публикаций - 44, упоминаний - 57

Ctrl2Go Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 19
SAP SE 5276 4
Прогноз 1650 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Intel Corporation 12197 4
Ctrl2Go - Factory5 27 2
8213 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Google LLC 11775 2
Qualcomm Technologies 1822 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Microsoft Corporation 24624 2
Dell EMC 5027 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Nvidia Corp 3487 2
Ростелеком 9700 1
МегаФон 8804 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Цифра ГК 2426 1
Расчетные решения АО 24 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Directum - Директум 1089 1
Telegram Group 1983 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 47 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Xiaomi 1732 1
Lenovo Motorola 3501 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Samsung Electronics 10254 1
Lenovo Group 2292 1
LG Electronics 3614 1
HP Inc. 5685 1
Toshiba Corporation 2927 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 7
Локотех - Локомотивные технологии 47 6
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 7 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 7 1
Локотех Лизинг - ТМХС-Лизинг 2 1
Локотех Промсервис 3 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Центросвармаш 1 1
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
ТМХ Аргентина 1 1
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 1 1
ТМХ - ОЭВРЗ - Октябрьский электровагоноремонтный завод 1 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
УГМК - УГОК - Учалинский ГОК - Учалинский горно-обогатительный комбинат 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Аксессуары 3881 2
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 9
Ctrl2Go SmartTeam 8 7
Microsoft Windows 15656 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 3
Ctrl2Go SmartAdviser 4 3
Ctrl2Go SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 2
Google Android 13994 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 2
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Яндекс.Лицей 22 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Microsoft Office 3734 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 16 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 5 1
Apple iPad 3860 1
Linux OS 9936 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Касимов Денис 22 7
Дмитриев Александр 34 5
Носков Сергей 5 4
Белинский Алексей 7 3
Лисин Денис 4 2
Парменова Наталия 63 2
Перегудов Денис 4 2
Рыбаков Андрей 2 2
Зорин Александр 51 1
Бунина Елена 35 1
Иванов Александр 101 1
Чибис Андрей 31 1
Леонтович Алексей 32 1
Мешалкин Алексей 1 1
Молчанов Дмитрий 3 1
Шакиров Руслан 3 1
Липа Кирилл 4 1
Артюшкин Сергей 6 1
Баклунова Екатерина 2 1
Масенков Владислав 10 1
Вайсблюм Игорь 17 1
Вольпе Борис 91 1
Мотылев Дмитрий 1 1
Бойченко Дмитрий 1 1
Лобачев Константин 4 1
Несынова Резеда 1 1
Мальченко Виталий 1 1
Kremen Gary - Кремен Гэри 11 1
Томилов Александр 3 1
Волков Михаил 61 1
Ватов Антон 1 1
Cohen Stephen - Коэн Стивен 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Нидерланды 3517 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
США - Калифорния 4625 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Сент-Винсент и Гренадины 9 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 3
Экономический эффект 1067 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
МТР - Материально-технические ресурсы 57 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Английский язык 6634 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
The Verge - Издание 554 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
ZDnet 660 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Inquirer 463 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
IDC - International Data Corporation 4910 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
InnoTrans 2 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Цифровая прокачка региона 29 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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