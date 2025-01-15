Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп

Ctrl2GO Solutions — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий AI, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO.