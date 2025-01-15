Ctrl2Go Solutions Clover Group Кловер Групп
Ctrl2GO Solutions — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий AI, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO.
Ctrl2Go Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
|Касимов Денис 22 7
|Дмитриев Александр 34 5
|Носков Сергей 5 4
|Белинский Алексей 7 3
|Лисин Денис 4 2
|Парменова Наталия 63 2
|Перегудов Денис 4 2
|Рыбаков Андрей 2 2
|Зорин Александр 51 1
|Бунина Елена 35 1
|Иванов Александр 101 1
|Чибис Андрей 31 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Мешалкин Алексей 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Липа Кирилл 4 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Баклунова Екатерина 2 1
|Масенков Владислав 10 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Вольпе Борис 91 1
|Мотылев Дмитрий 1 1
|Бойченко Дмитрий 1 1
|Лобачев Константин 4 1
|Несынова Резеда 1 1
|Мальченко Виталий 1 1
|Kremen Gary - Кремен Гэри 11 1
|Томилов Александр 3 1
|Волков Михаил 61 1
|Ватов Антон 1 1
|Cohen Stephen - Коэн Стивен 13 1
|The Verge - Издание 554 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|ZDnet 660 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|Inquirer 463 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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