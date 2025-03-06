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Томилов Александр


06.03.2025 ЦЕМРОС при поддержке GlowByte развивает использование цифровых решений в рамках цифровой стратегии 1
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
13.01.2023 «Евроцемент» и GlowByte внедрили цифрового помощника для производства цемента 1
16.03.2021 Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Томилов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 136 3
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 2
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 586 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 Platform 4 1
Носков Сергей 5 1
Чубенко Алексей 3 1
Мень Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2443 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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