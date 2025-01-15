Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру

Облачные сервисы 2024 1

Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1

Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1

Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами 1

Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1

Половина российских компаний в сфере техобслуживания и ремонта сидит на SAP 1

Factory5 передает Ctrl2GO Solutions разработку ПО для управления производственными активами и ТОиР 2

Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2

Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022 1

Ctrl2GO расширяет функционал системы мониторинга персонала SmartTeam 1

Ctrl2GO примет участие в CNews Forum 2022 2

Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс 1

Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1

Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1

Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1

Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1

Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1

Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1

Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 1

Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности 1

GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности 1