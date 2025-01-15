Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Ctrl2Go КонтрлТуГоу КонтролТуГоу.Ру

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру


15.01.2025 Ctrl2GO Solutions и «Гварда» договорились о партнерстве 1
Облачные сервисы 2024 1
07.11.2024 «Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах 1
28.10.2024 Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1
11.10.2024 Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами 1
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
07.08.2024 Половина российских компаний в сфере техобслуживания и ремонта сидит на SAP 1
01.08.2024 «Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке 1
10.06.2024 Ctrl2Go Solutions и «АналитиксХаб» объявили о партнерстве 1
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
01.03.2024 Завершен первый этап реализации проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» 1
18.10.2023 Облачная платформа Class.Pro включена в реестр российского ПО 4
03.08.2023 Factory5 передает Ctrl2GO Solutions разработку ПО для управления производственными активами и ТОиР 2
Рынок ИТ: итоги 2020 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
02.11.2022 Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022 1
18.10.2022 Ctrl2GO расширяет функционал системы мониторинга персонала SmartTeam 1
17.10.2022 Ctrl2GO примет участие в CNews Forum 2022 2
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс 1
14.09.2022 Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1
29.03.2022 Factory5 на конференции CNews: как обеспечить устойчивое управление активами в условиях санкций 1
15.03.2022 Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1
09.11.2021 Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 2
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
16.03.2021 Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности 1
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
16.06.2020 Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5 2

Публикаций - 44, упоминаний - 53

Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 19
Ctrl2Go - Factory5 27 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 5
Softline - Софтлайн 2810 5
8213 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 5
МегаФон 8804 4
Neoflex - Неофлекс 220 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 3
Microsoft Corporation 24624 3
SAP SE 5276 3
Naumen - Наумен 625 3
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 3
ХайТэк - Hi-Tech 200 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Крок - Croc 1777 2
Merlion - Мерлион 793 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Lenovo Group 2292 2
Google LLC 11775 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
i-Free Just AI 31 2
Ростелеком 9700 2
Oracle Corporation 6687 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Huawei 3933 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
ИКС 318 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Эвотор - Evotor 184 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Химпром 22 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Абсолют Банк 230 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Ренессанс Страхование 160 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Ctrl2Go SmartTeam 8 8
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 6
Ctrl2Go SmartAdviser 4 4
Ctrl2Go - Factory5 - F5 Platform 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 6 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 2
Рунити - REG.ru - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 16 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Baidu 283 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 5 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9936 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15656 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Дмитриев Александр 34 7
Теплицкий Дмитрий 73 4
Перегудов Денис 4 4
Касимов Денис 22 3
Мень Сергей 3 3
Мартынов Евгений 19 3
Нугманов Андрей 8 2
Воронин Станислав 7 2
Кондратов Андрей 3 2
Селезнев Игорь 3 2
Томилов Александр 3 2
Попов Сергей 135 2
Кириченко Игорь 49 2
Тихонов Иван 5 2
Плотникова Татьяна 6 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Петров Кирилл 34 2
Окопный Иван 6 2
Любимов Алексей 30 2
Меденцев Константин 97 2
Абакумов Евгений 205 2
Сергеев Сергей 138 2
Чаркин Евгений 296 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1008 2
Сотин Денис 205 2
Петров Михаил 138 2
Мнев Игорь 17 2
Роженцов Вадим 8 2
Веселов Андрей 21 2
Немченков Сергей 11 2
Труненков Сергей 35 2
Ноян Ольга 10 2
Урсу Юрий 5 2
Дзвинко Роман 18 1
Cedervall Peter - Седервалл Питер 1 1
Зорин Александр 51 1
Некрасова Татьяна 4 1
Никитченко Анна 7 1
Мельников Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Европа 21767 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 284 1
Индия - Bharat 5432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Visionary - Визионер - Визионерство 109 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 11
Gartner - Гартнер 3556 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 3
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews Fast рейтинг 46 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Markets&Markets Research 112 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews AWARDS - награда 519 2
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще