Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Инфосистемы Джет Jet BI

Инфосистемы Джет - Jet BI

УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2022 1
27.07.2022 Альберт Нурутдинов -

Альберт Нурутдинов, «Инфосистемы Джет»: Как российскому бизнесу выжить без западных BI-систем

 1
14.02.2022 «Инфосистемы джет» выпустила новую версию аналитической системы Jet BI 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
08.07.2020 «Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 6
SAP SE 5383 2
Oracle Corporation 6803 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Microsoft Corporation 25046 2
Softline - Софтлайн 3116 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Крок - Croc 1791 1
Neoflex - Неофлекс 242 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Иннодата - Innodata 22 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Ростелеком 10106 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 228 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 322 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
НКК - Национальная платформа - 53 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 19 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
GreenData - Гриндата 38 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Qlik - QlikTech 162 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Газпром нефть 650 1
Лента - Утконос 178 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
Новотранс 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1924 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 245 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 77 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Крок - Цифровой рабочий 65 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 64 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 67 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 498 1
Кулагин Дмитрий 14 3
Нурутдинов Альберт 6 2
Елисеев Владимир 20 1
Нугманов Андрей 8 1
Окопный Иван 6 1
Золотарев Сергей 12 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 59 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Егорова Эльза 4 1
Амириди Юлия 23 1
Парфенов Сергей 12 1
Селезнев Денис 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
Россия - СФО - Кемеровская область 966 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1375 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 404 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 123 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Juniper Research 539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще