Инфосистемы Джет Jet BI
УПОМИНАНИЯ
Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Группа Компаний 324 1
|Газпром нефть 650 1
|Лента - Утконос 178 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
|Hyundai-KIA Motors 7 1
|Новотранс 7 1
|Кулагин Дмитрий 14 3
|Нурутдинов Альберт 6 2
|Елисеев Владимир 20 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Окопный Иван 6 1
|Золотарев Сергей 12 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Рахметов Руслан 59 1
|Воробьев Родион 1 1
|Груздев Сергей 46 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Егорова Эльза 4 1
|Амириди Юлия 23 1
|Парфенов Сергей 12 1
|Селезнев Денис 30 1
