«Инфосистемы джет» выпустила новую версию аналитической системы Jet BI

«Инфосистемы джет» усовершенствовала интеллектуальную систему для поддержки принятия решений собственной разработки. Новая версия Jet BI стала более гибкой и удобной не только для разработчиков, но и для бизнес-пользователей, которые теперь смогут без посторонней помощи конфигурировать и настраивать конструктор отчетов, работать с усовершенствованными таблицами отчетности для бюджетирования, корпоративного управления и стратегического планирования.

В новой версии продукт Jet BI получил увеличенную производительность (скорость проведения операций выросла в среднем в 5 раз, при работе же со сводными таблицами — до 20 раз). Это позволяет оперировать объемом данных вплоть до 1 млрд записей.

В системе есть ряд нововведений, среди которых: более простой и удобный конструктор отчетов, которым сможет пользоваться любой бизнес-пользователь без помощи разработчиков, чтобы «на лету» менять логику работы виджетов, механизмы агрегации данных и внешний вид при работе с отчетами, не теряя все продвинутые возможности, включая язык формул, вычисляемые факты, управление иерархиями измерений и т. д.; гибкие интерактивные таблицы, благодаря которым расширяется спектр применения Jet BI в областях финансовой и управленческой отчетности, бюджетирования, корпоративного управления и стратегического планирования; расширение базового набора визуализаторов (тепловые и географические карты, комбинированные диаграммы, мини-графики для ячеек таблиц и т. д.) и расширение возможностей настройки логики их работы.

«Требования к аналитическим интеллектуальным системам для представителей крупных компаний непрерывно меняются, и мы стараемся им соответствовать. В новом релизе наш продукт Jet BI стал более производительным и может обрабатывать большее количество данных. Кроме того, мы сделали его более понятным, функциональным, интерактивным и значительно улучшили визуализацию», — сказал Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными ИТ-компании «Инфосистемы джет».