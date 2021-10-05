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небольшое вспомогательное приложение


05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 1
23.04.2021 Microsoft внезапно крупно обновила интерфейс Windows 10 1
30.10.2020 Родители смогут диагностировать нарушения речи у детей самостоятельно с помощью ИИ 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
18.06.2020 «Ростелеком» представил пакет цифровых сервисов для рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами 1
10.02.2020 «Почта Mail.ru» обновила персональный виджет для Android-пользователей 2
29.04.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками 1
22.04.2019 «Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками 1
14.03.2019 «Яндекс.маркет» заплатил партнерам 203 млн рублей 1
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» обновил партнерскую программу 1
12.07.2018 «Альпари» запустила мобильное приложение «Конвертер валют» 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
13.03.2017 Новое решение BSS позволит банкам разместить на сайте свои сервисы в виде виджетов 1
02.02.2017 Банк «Точка» запустил бизнес-виджет для iOS 1
21.12.2016 Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни 1
21.09.2016 Райффайзенбанк запускает новый интернет-банк «Райффайзен-Онлайн» 1
08.08.2016 К проекту «Открытая платформа госуслуг» присоединились новые регионы РФ 1
11.05.2016 CineSoft запустила новую рекрутинговую ИТ-платформу Staya 1
21.01.2016 На «Госуслугах 71» теперь можно проверить налоговые задолженности и узнать свой ИНН 1
08.10.2015 Запущены бета-версии услуг по оформлению паспортов и водительских прав через интернет 1
03.09.2015 Новые решения Xerox упростят переход от бумажных к цифровым документам 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 3
08.07.2015 Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1 1
26.01.2015 YotaPhone 2 — российский ответ айфону? 1
04.12.2014 2GIS разработал Dialer для YotaPhone 2 1
01.07.2014 LG G3: лазерный флагман 1
19.05.2014 ZOOM.CNews в тайге: полевой тест туристического навигатора Garmin Monterra 1
12.02.2014 Флагманский смартфон Samsung Galaxy S5: собираем все слухи в одном месте 1
14.01.2014 Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой? 1
13.08.2013 LavkaLavka перевела управление продажами в «облако» Seeneco 1
10.04.2013 Не кантовать: обзор беззащитного смартфона Sony Xperia ZL 1
28.03.2013 Samsung Galaxy S4 – главные преимущества. ФОТО 1
06.03.2012 Synology выпустила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 4.0 1
29.02.2012 «ТТК-Западная Сибирь» предложил абонентам виджет «ТТК Баланс» 1
25.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения GoTasks - синхронизация задач с Google Tasks 1
25.10.2011 Android 4 Ice Cream Sandwich: первый взгляд в будущее 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Widget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 8
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
Microsoft Corporation 11168 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Google LLC 7177 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Sony Ericsson 475 1
Orange France Télécom 99 1
Xiaomi 904 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
EA - Electronic Arts 916 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Эвотор - Evotor 105 1
АТОЛ ГК 168 1
СКБ Контур 416 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Связь-банк 79 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Центр-инвест КБ 29 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Alpari - Альпари 50 1
Банк Россия 56 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
СДМ-Банк 51 1
Ак Барс Банк 174 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
DivX - видеокодек 174 1
Xvid - видеокодек 106 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Flash 480 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Google Android 10751 22
Apple iOS 5742 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iPad 3263 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 5
Apple - App Store 2198 4
Apple FaceTime 145 4
Microsoft Windows 10 6676 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 3
Apple iPadOS 62 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
LG G - серия смартфонов 120 3
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Яндекс.Маркет 439 2
Apple Safari - Браузер 607 2
Apple iPad mini 375 2
Apple Touch ID 207 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
Apple Pencil 62 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Apple Neural Engine - нейронный процессор 15 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Apple iPhone 6 547 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Microsoft Windows 856 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 7 1662 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
Apple Care 17 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Apple iPad Pro 226 2
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1461 1
Apple Pay 385 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 2
Кравченко Георгий 9 1
Баров Алексей 25 1
Платицын Андрей 4 1
Самаркина Анна 1 1
Белова Мария 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Испания - Королевство 1258 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Украина 3398 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Франция - Французская Республика 2143 2
Япония 2811 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Индонезия - Республика 386 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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