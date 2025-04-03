На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин» настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые В2В-контакты. Whatcrm — виджет для интеграции CRM с мессенджерами WhatsApp и Telegram, который входит в экосистему ко

SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica ллюстрировать на временной линии ход выполнения работ по проекту. «Яндекс Карта» представляет собой виджет для отображения геоданных, точек и полигонов на одноименной подложке. В нем можно наст

В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетителей в контент са

SL Soft обновила платформу Citeck Релиз 2024.8 российской Low-Code-платформы Citeck включает виджет «Активности» для CRM-системы, интеграцию с Git, которая позволит пользователям без специальных знаний и навыков обращаться к репозиториям, а также ряд технических обновлений. Разработка

«Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM. Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть

Napoleon IT представила виджет для увеличения продаж за счет «умных» отзывов для пользователей ИИ-компания Napoleon IT запустила новый виджет для карточек товаров, который позволяет собирать и обобщать отзывы из разных источнико

«ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька ожет выпустить виртуальную карту или заказать пластиковую. Те, кто уже заказал карту, получат через виджет сообщение, когда она придет на почту.

Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат ьной выборке учитывались сайты жилых комплексов, где помимо обычной 2D-планировки, были установлены виджеты «Планоплана», содержащие наборы планировок и туров в формате 3D. Исследование показал

Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan т услуг по созданию виджетов и поп-ап форм без помощи профессионалов в ИТ, в режиме No-Code. Выбрав виджет из списка готовых решений, пользователь может в блочном редакторе оформить его в нужно

Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM ть документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и размещен в маркете amoCRM при участии компании-интегратора «Генезис». Об

«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM нных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клие

В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов жения для умного дома «Мажордом». У пользователей теперь есть возможность выводить на главный экран виджет мобильного приложения. В него можно добавить до трех камер, на которых будет видно, чт

У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Видж

В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом» В личном кабинете на портале mos.ru стал доступен новый виджет «Электронный дом». Он поможет оперативно получать информацию о проведении общих собран

Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг ия родственников. Только с начала 2023 г. виджеты помогли горожанам оплатить более 880 тыс. счетов. Виджет «Счет по УИН» помогает найти неоплаченные счета по уникальному идентификатору начислен

Виджет для книголюбов появился в личном кабинете на mos.ru В личном кабинете на mos.ru появился новый виджет «Мои книги». С ним горожанам станет еще удобнее пользоваться сервисом поиска и брониро

Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru рпоративном кабинете индивидуального предпринимателя или юрлица нет данных о транспортном средстве, виджет «Свидетельство ТС» поможет найти неоплаченные штрафы после ввода данных в открывшейся

«Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone вызвать «Алису» или, например, открыть умную камеру. Достаточно добавить на экран блокировки нужный виджет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». На экран блокировки можно вынести пои

Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» «Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторонний сайт. Решение упрощает процесс внедрения и интеграции телемедицинских систем в единый цифровой контур здравоохранения регионов. Об этом CNews со

«ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Виджет «ЮKassa» — это платежная форма, которая подстраивается под большинство устройств. Проц

Найти и оплатить: в сервисе «Мои платежи» появились виджеты быстрого поиска счетов в по номеру УИН в формат виджета («Счет по УИН») сделал ее более заметной и простой. Еще один новый виджет — «Свидетельство ТС» — позволяет найти автомобильные штрафы по автомобилю, даже если е

Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom виджетов, которые содержат информацию о товаре, его изображение и актуальную цену. На первом этапе виджеты можно добавлять в статьи, а вскоре товары маркетплейса появятся и в видеообзорах. Joo

Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14 Банк «Открытие» добавил виджет мобильного приложения для новой операционной системы iOS 14. Он позволит клиентам банк

«Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе ах домашнего хлеба блогер может рассказать о своей хлебопечке и разместить соответствующий товарный виджет. «Яндекс.Маркет» будет платить блогерам за переходы пользователей в интернет-магазины

«Почта Mail.ru» обновила персональный виджет для Android-пользователей Mail.ru Group обновила виджет быстрого доступа к продуктам компании в смартфонах на Android. Он позволяет перейти к

ИИ-виджеты Sarafan.AI доступны в облаке Microsoft Azure влечения дополнительного персонала. По словам CEO компании Sarafan Technology Inc., Андрея Корхова, виджет делает фотоконтент издателей более интерактивным и увеличивает вовлеченность пользоват

ИИ-виджеты нативной рекламы Sarafan.AI теперь доступны в облаке Microsoft Azure т привлечения дополнительного персонала. По словам CEO компании Sarafan Technology, Андрея Корхова, виджет делает фотоконтент издателей более интерактивным и увеличивает вовлеченность пользоват

«Яндекс.Маркет» запустил партнерскую программу для тех, кто не умеет программировать то ее можно дополнить виджетом с подборкой фотокамер, а к публикации о горных велосипедах подойдет виджет со списком магазинов, где они продаются. В «Яндекс.Маркете» считают, что правильно под

«Яндекс.Маркет» обновил партнерскую программу тент «Маркета», который отвечает содержанию страницы. Например, в статье о фотографии будет уместен виджет с подборкой фотокамер, а в материале о горных велосипедах — со списком магазинов, где