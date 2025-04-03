Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Widget Виджет небольшое вспомогательное приложение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.04.2025 На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин»

настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые В2В-контакты. Whatcrm — виджет для интеграции CRM с мессенджерами WhatsApp и Telegram, который входит в экосистему ко
06.02.2025 SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica

ллюстрировать на временной линии ход выполнения работ по проекту. «Яндекс Карта» представляет собой виджет для отображения геоданных, точек и полигонов на одноименной подложке. В нем можно наст
05.02.2025 В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет

В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетителей в контент са
17.12.2024 Андрей Максимов, «Гринатом»: Наше ИИ-решение позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise
18.11.2024 SL Soft обновила платформу Citeck

Релиз 2024.8 российской Low-Code-платформы Citeck включает виджет «Активности» для CRM-системы, интеграцию с Git, которая позволит пользователям без специальных знаний и навыков обращаться к репозиториям, а также ряд технических обновлений. Разработка

30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования
17.09.2024 «Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM. Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть
11.09.2024 Napoleon IT представила виджет для увеличения продаж за счет «умных» отзывов для пользователей

ИИ-компания Napoleon IT запустила новый виджет для карточек товаров, который позволяет собирать и обобщать отзывы из разных источнико
19.07.2024 «ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька

ожет выпустить виртуальную карту или заказать пластиковую. Те, кто уже заказал карту, получат через виджет сообщение, когда она придет на почту.
25.06.2024 «Газпром инвест» перенесла систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
25.06.2024 Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области
14.06.2024 Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат

ьной выборке учитывались сайты жилых комплексов, где помимо обычной 2D-планировки, были установлены виджеты «Планоплана», содержащие наборы планировок и туров в формате 3D. Исследование показал
06.06.2024 Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan

т услуг по созданию виджетов и поп-ап форм без помощи профессионалов в ИТ, в режиме No-Code. Выбрав виджет из списка готовых решений, пользователь может в блочном редакторе оформить его в нужно
06.03.2024 Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM

ть документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и размещен в маркете amoCRM при участии компании-интегратора «Генезис». Об

31.10.2023 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM

нных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клие
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы
10.07.2023 В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов

жения для умного дома «Мажордом». У пользователей теперь есть возможность выводить на главный экран виджет мобильного приложения. В него можно добавить до трех камер, на которых будет видно, чт
06.06.2023 У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством

MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Видж
02.06.2023 В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом»

В личном кабинете на портале mos.ru стал доступен новый виджет «Электронный дом». Он поможет оперативно получать информацию о проведении общих собран
23.03.2023 Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -

В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг

ия родственников. Только с начала 2023 г. виджеты помогли горожанам оплатить более 880 тыс. счетов. Виджет «Счет по УИН» помогает найти неоплаченные счета по уникальному идентификатору начислен
30.11.2022 Виджет для книголюбов появился в личном кабинете на mos.ru

В личном кабинете на mos.ru появился новый виджет «Мои книги». С ним горожанам станет еще удобнее пользоваться сервисом поиска и брониро
14.09.2022 Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru

рпоративном кабинете индивидуального предпринимателя или юрлица нет данных о транспортном средстве, виджет «Свидетельство ТС» поможет найти неоплаченные штрафы после ввода данных в открывшейся

13.09.2022 «Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone

вызвать «Алису» или, например, открыть умную камеру. Достаточно добавить на экран блокировки нужный виджет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». На экран блокировки можно вынести пои
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина»

«Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторонний сайт. Решение упрощает процесс внедрения и интеграции телемедицинских систем в единый цифровой контур здравоохранения регионов. Об этом CNews со
03.06.2022 «ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения

директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Виджет «ЮKassa» — это платежная форма, которая подстраивается под большинство устройств. Проц
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»
16.12.2021 Найти и оплатить: в сервисе «Мои платежи» появились виджеты быстрого поиска счетов

в по номеру УИН в формат виджета («Счет по УИН») сделал ее более заметной и простой. Еще один новый виджет — «Свидетельство ТС» — позволяет найти автомобильные штрафы по автомобилю, даже если е
20.11.2020 Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom

виджетов, которые содержат информацию о товаре, его изображение и актуальную цену. На первом этапе виджеты можно добавлять в статьи, а вскоре товары маркетплейса появятся и в видеообзорах. Joo
25.09.2020 Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14

Банк «Открытие» добавил виджет мобильного приложения для новой операционной системы iOS 14. Он позволит клиентам банк
19.05.2020 «Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе

ах домашнего хлеба блогер может рассказать о своей хлебопечке и разместить соответствующий товарный виджет. «Яндекс.Маркет» будет платить блогерам за переходы пользователей в интернет-магазины

10.02.2020 «Почта Mail.ru» обновила персональный виджет для Android-пользователей

Mail.ru Group обновила виджет быстрого доступа к продуктам компании в смартфонах на Android. Он позволяет перейти к

14.03.2019 ИИ-виджеты Sarafan.AI доступны в облаке Microsoft Azure

влечения дополнительного персонала. По словам CEO компании Sarafan Technology Inc., Андрея Корхова, виджет делает фотоконтент издателей более интерактивным и увеличивает вовлеченность пользоват
14.03.2019 ИИ-виджеты нативной рекламы Sarafan.AI теперь доступны в облаке Microsoft Azure

т привлечения дополнительного персонала. По словам CEO компании Sarafan Technology, Андрея Корхова, виджет делает фотоконтент издателей более интерактивным и увеличивает вовлеченность пользоват
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» запустил партнерскую программу для тех, кто не умеет программировать

то ее можно дополнить виджетом с подборкой фотокамер, а к публикации о горных велосипедах подойдет виджет со списком магазинов, где они продаются. В «Яндекс.Маркете» считают, что правильно под
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» обновил партнерскую программу

тент «Маркета», который отвечает содержанию страницы. Например, в статье о фотографии будет уместен виджет с подборкой фотокамер, а в материале о горных велосипедах — со списком магазинов, где

01.03.2018 CallToVisit запускает новый продукт для малого и среднего бизнеса

учить все необходимые закрывающие документы. Также он имеет доступ к статистике, которую агрегирует виджет. Менеджеры в точках продаж получают уведомления о новых заказах и совершенных поездках

Публикаций - 2113, упоминаний - 2589

Widget и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 260
Yandex - Яндекс 9216 217
Samsung Electronics 11065 186
Microsoft Corporation 25775 164
Apple Inc 13156 155
Meta Platforms - Facebook 4621 132
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 127
Huawei 4677 105
X Corp - Twitter 2938 101
HTC Corporation 1512 83
LG Electronics 3735 78
Telegram Group 2940 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 73
9594 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 70
Softline - Софтлайн 3743 66
Sony 6739 60
VK - Mail.ru Group 3602 51
Ростелеком 10948 50
Oracle Corporation 7074 50
Intel Corporation 12811 49
Nvidia Corp 4002 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Selectel - Селектел 544 39
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
Qualcomm Technologies 1974 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 38
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 36
Acer Group - Acer Inc 2776 36
Directum - Директум 1268 34
SAP SE 5601 33
Broadcom - VMware 2610 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
ЛайфТелеком - Телфин 290 29
Amazon Inc - Amazon.com 3277 29
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 28
Lenovo Group 2447 27
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 72
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 66
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 26
Почта России ПАО 2370 24
Геометрия НПО 165 19
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Visa International 1993 14
Royal Dutch Shell - Шелл 233 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Альфа-Банк 1979 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
Газпром ПАО 1493 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Совкомбанк Совесть 279 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
TripAdvisor 41 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 7
Россети Ленэнерго 1699 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Carl Zeiss AG 307 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 86
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Федеральное казначейство России 1949 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
FairSearch альянс 4 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
Symbian Foundation 38 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Лига стримеров 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Eclipse Foundation 26 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 541
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 527
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 502
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 397
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 318
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 315
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 307
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 297
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 290
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 284
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 281
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 270
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 269
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 262
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 251
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 247
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 246
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 240
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 238
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 237
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 233
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 231
Оповещение и уведомление - Notification 5944 228
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 221
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 220
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 217
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 216
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 214
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 207
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 204
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 197
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 192
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 190
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 187
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 185
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 183
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 181
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 173
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 172
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 170
Google Android 15244 509
Apple iOS 8583 225
Microsoft Windows 16882 187
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 171
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 159
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 145
Linux OS 11533 119
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 102
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 100
Google YouTube - Видеохостинг 3002 97
Microsoft Office 4170 85
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 84
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 79
Apple iPad 4012 77
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 74
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 73
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 71
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 63
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 62
Apple - App Store 3109 61
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 56
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 55
Google Chrome - браузер 1701 52
Samsung Galaxy 1035 52
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 52
Nokia Symbian OS 1411 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 42
JavaScript - JS - язык программирования 1425 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 42
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 42
Samsung Electronics TouchWiz 202 41
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 41
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 40
Apple macOS 2419 38
Oracle Java - язык программирования 3469 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 38
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 38
Авербах Владимир 127 21
Шадаев Максут 1210 19
Козырев Алексей 328 16
Евраев Михаил 266 14
Скляр Алексей 54 13
Гуральников Сергей 164 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Новиков Владимир 36 10
Херсонцев Алексей 93 10
Радченко Илья 17 10
Лысенко Эдуард 317 10
Елистратов Николай 90 9
Ермолаев Артем 379 9
Стрельцов Андрей 62 9
Звягина Наталья 64 9
Казарин Станислав 175 8
Громов Иван 102 8
Сурнин Константин 12 8
Бойко Елена 152 8
Никуличев Андрей 43 8
Клементьев Андрей 18 7
Рыбчинский Михаил 27 7
Нечепоренко Юрий 27 7
Прокошев Андрей 32 7
Холодняков Юрий 15 7
Врацкий Андрей 175 7
Карпов Анатолий 26 7
Грибанов Станислав 21 7
Рахметов Руслан 67 7
Матвеева Татьяна 110 7
Никифоров Николай 1138 7
Абызов Михаил 69 7
Панченко Иван 197 7
Борченко Павел 60 7
Дюбанов Анатолий 95 7
Нестеренко Татьяна 42 7
Фомичев Олег 139 7
Лопаткин Герман 104 7
Власов Сергей 101 7
Петрушин Андрей 110 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1081
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 156
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 139
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 89
Европа 24964 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 56
Южная Корея - Республика 7052 42
Казахстан - Республика 6048 38
Япония 13807 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Азия - Азиатский регион 5920 29
Франция - Французская Республика 8177 26
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Китай - Тайвань 4245 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Индия - Bharat 5870 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Украина 7928 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Испания - Королевство 3840 15
США - Калифорния - Купертино 281 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 12
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 11
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 316
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 303
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 209
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 194
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 180
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 161
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 136
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 132
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 127
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 111
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 104
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 103
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 96
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 92
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 88
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 82
Английский язык 7030 80
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 70
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 67
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 65
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 64
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 62
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 61
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 61
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 60
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 59
Ergonomics - Эргономика 1755 57
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 56
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 56
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 55
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 52
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 49
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 49
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 49
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 48
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 47
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 47
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 47
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 46
CNews - ZOOM.CNews 1866 107
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
The Verge - Издание 619 14
Bloomberg 1627 14
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Mashable 372 9
Wikipedia - Википедия 650 9
Reddit 398 6
USA Today 153 5
VK - Mail.ru Новости 33 5
Ведомости 1466 5
NYT - The New York Times 1100 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 5
Euronews - телеканал 52 4
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 3
DailyTech 96 3
Times 661 3
CNews Техноблог 62 3
IDG - CSO 36 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
FT - Financial Times 1296 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
BleepingComputer - Издание 458 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Ars Technica 450 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 147
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 38
Gartner - Гартнер 3658 31
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 21
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
Markets&Markets Research 113 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 5
comScore 379 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Forrester Research 834 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Strategy Analytics 285 2
HitWise 69 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
DigiTimes Research 23 2
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 2
Fortune Global 500 295 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Discovery Research Group 22 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Allied Market Research 22 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Technavio 29 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 12
День молодёжи - 27 июня 1087 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
CNews AWARDS - награда 571 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Kazan Digital Week 19 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Всероссийский тотальный диктант 11 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Microsoft Ignite 44 1
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Effie Awards 11 1
ISOCARP Awards 1 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще