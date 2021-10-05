Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Widget
Виджет
небольшое вспомогательное приложение
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 61
Widget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 2
|Кравченко Георгий 9 1
|Баров Алексей 25 1
|Платицын Андрей 4 1
|Самаркина Анна 1 1
|Белова Мария 2 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|Русский язык 1000 1
|Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 3
|Wikipedia - Википедия 279 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru