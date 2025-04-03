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На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил интеграцию системы Leadhero.tech с Telegram на базе виджета Whatcrm. Решение расширяет каналы общения с клиентами и привлекает больше заявок за счет внедрения ИИ-менеджеров. Работа ведется проактивно с персональных аккаунтов Telegram по всей базе контактов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Leadhero.tech — это автоматизированная платформа для лидогенерации и продаж, в основе которой ведут работу менеджеры по продажам на базе технологий искусственного интеллекта. Сервис подходит для тех, кто хочет получать лиды и клиентов, нанять ИИ-менеджера по продажам онлайн, а также настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые В2В-контакты. Whatcrm — виджет для интеграции CRM с мессенджерами WhatsApp и Telegram, который входит в экосистему коммуникационных решений «Телфин».

Благодаря интеграции c Telegram через виджет Whatcrm ИИ-продавец в leadhero.tech в мессенджере теперь может самостоятельно инициировать переписку с загруженной базой контактов. Это проще, чем переносить номер в базу обзвона, и позволяет сразу начать прогрев через мессенджер. Количество исходящих сообщений через Telegram не ограничено, что особенно важно для маркетинговых агентств, использующих рекламу с оплатой за лиды и работающих с большими объемами заявок.

«ИИ-менеджер отдела продаж может вести полноценный диалог: от первого касания до оплаты. Он сам предлагает варианты сотрудничества, обрабатывает возражения, отвечает на частые вопросы и может передавать клиента специалисту. Такой чат-бот с ИИ для Telegram — это реальная замена менеджеров по продажам и отдела маркетинга», — сказал Роман Хохлов, CEO и основатель Leadhero.tech.

ИИ-лидогенерация в Leadhero.tech автоматизирует поиск и прогрев лидов, подходит как для digital-агентств, так и для внутренних отделов продаж В2В-компаний. Платформа также решает частую боль — где найти менеджера по продажам удаленно. Leadhero.tech — это биржа менеджеров отдела продаж, где можно нанять менеджера онлайн или подключить ИИ-бота в Telegram вместо найма живого сотрудника.

Кроме поиска новых клиентов связка Leadhero.tech с Telegram на базе виджета Whatcrm позволяет поддерживать уже действующих заказчиков: запускать персональные рассылки, сообщать статус заказа, делиться обновлениями и рекомендациями, пересылать инструкции или новости компании в удобном формате.

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