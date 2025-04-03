Leadhero.tech — это автоматизированная платформа для лидогенерации и продаж, в основе которой ведут работу менеджеры по продажам на базе технологий искусственного интеллекта. Сервис подходит для тех, кто хочет получать лиды и клиентов, нанять ИИ-менеджера по продажам онлайн, а также настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые b2b-контакты.