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ЛайфТелеком Телфин.Leadhero.tech


Leadhero.tech — это автоматизированная платформа для лидогенерации и продаж, в основе которой ведут работу менеджеры по продажам на базе технологий искусственного интеллекта. Сервис подходит для тех, кто хочет получать лиды и клиентов, нанять ИИ-менеджера по продажам онлайн, а также настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые b2b-контакты.


03.04.2025 На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 219 1
Telegram Group 2103 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 356 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1898 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16187 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 1
WhatsApp Messenger 1099 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 12 1
Хохлов Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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