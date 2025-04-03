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ЛайфТелеком Телфин.Leadhero.tech
Leadhero.tech — это автоматизированная платформа для лидогенерации и продаж, в основе которой ведут работу менеджеры по продажам на базе технологий искусственного интеллекта. Сервис подходит для тех, кто хочет получать лиды и клиентов, нанять ИИ-менеджера по продажам онлайн, а также настроить работу по принципу квалификации потока лидов с фокусом на теплые b2b-контакты.
|03.04.2025
|На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин» 1
ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 219 1
|Telegram Group 2103 1
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