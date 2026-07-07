«Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов в мессенджере. Новое решение позволяет компаниям выстраивать непрерывный цикл взаимодействия с клиен

«Контроль пропущенных» от «Телфин» возвращает до 98,5 % клиентских обращений Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил функциональность сервиса «Контроль пропущенных» на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» для мониторинга звонков по разным категориям источников и равномерной обработки непр

«Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему дл

«Телфин» и Yuma объединяют технологии для цифровой трансформации ресторанного рынка Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с ИТ-компанией Yuma завершил интеграцию АТС «Телфин.Офис» с системой автоматизации ресторанного бизнеса Yuma. Связка решений позволяет автоматизировать работу с клиента

«Телфин» внедряет инструменты интеллектуального анализа переписок в мессенджерах и чатах Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виджета интеграции Whatcrm и запускает функцию глубокого анализа текстовых сообщений. Новый инструмент повышает контроль качества общения в Max, Telegram, Wha

«Телфин» масштабирует чат-бота и переходит на платформу «Макс» Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявляет об обновлении сервиса «Телфин.Бот» для контроля качества обслуживания. Теперь решение позволяет получать уведомления о звонках и СМС, а также записи и резюме телефонных

«Телфин» запускает определитель автоответчика Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении возможностей работы АТС «Телфин.Офис» и виртуальных телеф

«Телфин» предоставил услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предоставил комплексные услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject. В

Связка АТС «Телфин.Офис» с SimulCRM объединяет коммуникации и продажи в одну экосистему Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении числа готовых интеграций АТС «Телфин.Офис» с пулом российских CRM. Связка с SimulCRM устраняет системный разрыв между управлением клиентской базой и коммуник

Интеграция сервисов «Телфин» и CURS24 повышает качество бизнес-коммуникаций Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил об интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой CURS24. Связка бизнес-приложений создает бесшовный рабочий процесс, обеспечивая свободный обмен данными между телеф

«Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обеспечивает стабильное автоматизир

«Телфин» запустил омниканальное решение на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о выводе на рынок омниканального решения связи для удаленных сотрудников на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон». Теперь прямо из Google Chrome можно звонить клие

Аналитика «Телфин»: бизнес становится более избирательным в общении Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» изучил динамику потребления услуг связи в различных отраслях бизнеса. На российском рынке наблюдается тренд на переход от массовых коммуникаций к «осознанным» контактам. Предприятия ста

«Телфин» представил интеграцию системы «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о завершении интеграции «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm. Теперь пользователи могут общаться с клиентами в Telegram и W******p напрямую из CRM. Об этом CNews сообщили представители «

Интеграция Planfix и мессенджера Max от «Телфин» повышает эффективность коммуникаций Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет линейку интеграций CRM с мессенджерами на базе виджета Whatcrm. Пользователи системы Planfix могут писать клиентам в Max сразу из CRM — это повышает скорость общения и обеспеч

«Телфин» запускает текстовые сообщения из голосового меню для быстрого информирования клиентов Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении сценариев обработки звонков. Теперь в виртуальной АТС «Телфин.Офис» появилась возможность автоматической отправки текстовых сообщений в мессенджеры или SMS п

«Телфин» автоматизировал работу отдела продаж туристической компании «Прогулки» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизировал работу отдела продаж туристической компании «Прогулки». Теперь с помо

Статистика мессенджеров от «Телфин» помогает контролировать сотрудников Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональные возможности виджета интеграции Whatcrm. Статистика активности сотрудников теперь позволяет анализировать скорость ответов на обращения клиентов и количество р

Исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender: бизнес переходит к «осознанным коммуникациям» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM и платформой маркетинга Unisender провели анализ коммуникаций в различных отраслях бизнеса с 2023 по 2025 г. Исследование выявило тенден

«Телфин» подвел итоги 2025 года: спрос на омниканальные решения связи растет на 40% в год Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличил продажи комплексных решений связи на 40%. Спрос на омниканальные сервисы в корпоративном сегменте продолжает расти уже второй год подряд. Об этом CNews сообщили представители «

«Телфин» расширила возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» выпустил новую версию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Обновленная функциональность позволяет персонализировать обработку обращений за счет назначения основного ответстве

«Телфин» повышает точность оценки звонков с помощью чек-листов Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности анализа телефонных звонков с помощью новой опции — чек-листов. Теперь пользователям решения «Контакт-центр» доступна оценка звонков посредством ИИ-помощника или ко

«Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматиз

«Телфин» подключает автозаполнение комментариев к звонку в amoCRM Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и предлагает к подключению функцию автозаполнения комментариев к звонку в CRM. Это избавляет менеджеров от рутины, обе

Кто зарабатывает на предновогодней суете: исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM и платформой автоматизации маркетинга Unisender представили результаты совместного исследования о предновогоднем росте активности продаж

«Телфин» и Whatcrm интегрировали CRM Planfix с Telegram Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию системы Planfix с Telegram. Связка бизнес-приложений позволяет равномерно распределять нагрузку между сотрудниками и повышает

Исследование «Телфин» и OkoCRM: клиенты готовы ждать ответа не более 10 минут Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM представили результаты исследования по ключевым тенденциям и ожиданиям в ведении коммуникаций между компаниями и клиентами. Анализ показ

Голосовой робот «Телфин» ежемесячно обрабатывает более 3500 обращений Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизирует коммуникационную сеть АО «Чебоксарский речной порт». В рамках проекта был запущен голосовой робот для автоматизации ежемесячной обработки более 3500 телефонных обращений п

Интеграция онлайн-чата Whatcrm и «Телфин» с amoCRM помогает компаниям минимизировать потери лидов с сайта Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда Whatcrm расширяют возможности онлайн-чата Whatcrm. Благодаря новой интеграции пользователи решения могут вести диалоги с клиентами на сайте прямо из amoCRM. Это позволяет сохр

«Телфин» оптимизирует работу компаний с помощью автоматического тегирования звонков Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизирует тегирование входящих звонков для экономии времени и оптимизации работы сотрудников. Благодаря тегам компании получают удобный инструмент для оперативной сортировки звонко

«Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг» повышают доверие клиентов с помощью технологии маркировки звонков Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг», участник рынка юридических услуг по защите прав потребителей в финансовой сфере, объявляют о внедрении технологии маркировки звонков, которая позволи

«Телфин» с командой Whatcrm запускают онлайн-чаты Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда разработчиков Whatcrm расширяют линейку омниканальнальных решений связи и запускают онлайн-чаты. Теперь вести переписку с клиентами на сайте можно прямо из «Битрикс24», автома

Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Приоритеты» для обработки входящих звонков в очереди. Продуманная приоритизация обращений позволяе

«Телфин» маркирует бизнес-звонки компаний Провайдер коммуникационных решений «Телфин» вводит сервис маркировки исходящих звонков для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь во время звонка клиент видит название компании и категорию вызова. Это не только

«Телфин» подключает IP-телефонию с сохранением текущих номеров клиентов Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предлагает новые возможности использования виртуальной АТС: подключение текущих телефонных номеров клиента. Теперь компании могут использовать функциональность АТС «Телфин.Офис»,

«Телфин» обновил возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка» Провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширяет функциональные возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка». Теперь после телефонного разговора пользователи АТС «Телфин.Офис» могут отправлять клиентам не только S

«AI секретарь» — новый продукт в линейке сервисов «Телфин» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил рынку новый продукт — «AI секретарь». Теперь распределение звонков на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» можно вести с помощью искусственного интеллекта. Инновационный

«Телфин» запускает онлайн-чаты в расширении «Телфин.Софтфона» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил возможности расширения «Телфин.Софтфон» для работы из браузера. Теперь кроме голосовых коммуникаций приложение поддерживает текстовый формат общения — пользователи могут

«Телфин» запускает сервис «Скрипты» для контактных центров Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виртуальной АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Скрипты», который помогает операторам вести переговоры с клиентами, повышая эффективно