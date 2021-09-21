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ЛайфТелеком
Телфин


21.09.2021 МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
28.04.2018 «Телфин» выпустил расширение облачной АТС для браузеров 1
12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии 1
22.03.2017 АТС «Телфин.Офис» пополнилась новым сервисом «Мониторинг» 1
27.12.2016 «Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС 1
16.12.2016 «Телфин» сократил срок выставления и отправки закрывающих документов с помощью «СКБ Контур» 2
09.12.2016 «Телфин» начал продажу телефонных номеров Омска 2
08.12.2016 Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с «Битрикс24» 2
11.10.2016 «Телфин» запустил мобильную версию личного кабинета 2
16.09.2016 «Телфин» обеспечил «#насвязи» колл-центром в облаке 1
17.08.2016 «Телфин» обновил платформу виртуальной АТС 2
06.07.2016 «Телфин» подарит 6 месяцев бесплатного использования АТС 1
07.06.2016 «Телфин» обновил личный кабинет абонента 2
31.05.2016 «Телфин» запустил услугу для объединения сотовых телефонов с офисной АТС 1
25.04.2016 «Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г. 1
28.03.2016 «Телфин» начал подключать новые иностранные номера 2
29.02.2016 Клиентам «Телфин» теперь доступна возможность электронного обмена документами 1
10.02.2016 «Телфин» запустил новый сервис телефонии для малого бизнеса 3
02.02.2016 «Телфин» снизил абонентскую плату для телефонных номеров Москвы 3
28.01.2016 Выручка «Телфин» в 2015 г. выросла на 25% 1
18.01.2016 «Телфин» бесплатно раздает телефонные номера 1
09.12.2015 «Телфин» запустил обновленный автоинформатор 3
18.11.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» за январь-октябрь 2015 г. выросло вдвое 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 2
08.10.2015 Число новых подключений облачных решений «Телфин» увеличилось на 50% 1
22.09.2015 «Телфин» оптимизирует ИТ-инфраструктуру 2
02.09.2015 Число московских компаний, подключающих телефонные номера регионов России, в июле выросло на 18,5% 1
24.08.2015 70% пользователей интернет-телефонии от «Телфина» — компании малого бизнеса 1
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1
06.07.2015 По итогам 1 полугодия 2015 г. число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза 1
29.06.2015 «Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы 1
04.06.2015 «Телфин» вводит единую стоимость подключения телефонных номеров России 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 1
26.05.2015 «Телфин» расширяет присутствие на Дальнем Востоке 1
13.04.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза 3
01.04.2015 «Телфин» отменяет плату за АТС 1
17.02.2015 «Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска 3

Публикаций - 97, упоминаний - 166

ЛайфТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Google LLC 7148 4
Microsoft Corporation 11077 3
МойСклад - Логнекс 85 3
RetailCRM 21 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Mindbox 11 1
Forus - Форус 8 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Крок 1219 1
Brocade Communications Systems 141 1
SAP SE 3212 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 17 1
Zelax - Зелакс 42 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Softline - Софтлайн 1474 1
3738 1
СКБ Контур 416 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Naumen - Наумен 341 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
АТОЛ ГК 168 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
1С-Битрикс 345 1
Roistat 6 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Онланта 75 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 12
amoCRM 39 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
SugarCRM 28 1
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Softline Cloud 10 1
Apple macOS 925 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Terrasoft Creatio 44 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Microsoft Dynamics CRM 387 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Naumen ITSM365 9 1
Яндекс.Телефония 5 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Microsoft Office 365 769 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Тюрина Мария 39 23
Шабалков Сергей 13 11
Красников Александр 8 6
Кириченко Игорь 41 1
Бойко Андрей 37 1
Мельников Александр 63 1
Козловский Андрей 10 1
Новиков Юрий 6 1
Аниканова Мария 3 1
Василенко Александр 64 1
Ефанова Мария 1 1
Буряков Денис 1 1
Бессарабский Алексей 29 1
Зеленский Александр 2 1
Лосев Сергей 43 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 41
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 26
Россия - ПФО - Казань 1515 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 17
Россия - СФО - Новосибирск 1967 15
Россия - ПФО - Самара 1288 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Украина 3365 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Япония 2780 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Европа 3752 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Венгрия 293 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Discovery Research Group 14 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
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