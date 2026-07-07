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ЛайфТелеком Телфин

ЛайфТелеком - Телфин

Телфин — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов Телфин — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Софтфон», интернет-телефония. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. 

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в качестве ответчика (2) на сумму 6 547 932 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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07.07.2026 «Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов в мессенджере. Новое решение позволяет компаниям выстраивать непрерывный цикл взаимодействия с клиен
23.06.2026 «Контроль пропущенных» от «Телфин» возвращает до 98,5 % клиентских обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил функциональность сервиса «Контроль пропущенных» на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» для мониторинга звонков по разным категориям источников и равномерной обработки непр
16.06.2026 «Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса

Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему дл
10.06.2026 «Телфин» и Yuma объединяют технологии для цифровой трансформации ресторанного рынка

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с ИТ-компанией Yuma завершил интеграцию АТС «Телфин.Офис» с системой автоматизации ресторанного бизнеса Yuma. Связка решений позволяет автоматизировать работу с клиента
26.05.2026 «Телфин» внедряет инструменты интеллектуального анализа переписок в мессенджерах и чатах

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виджета интеграции Whatcrm и запускает функцию глубокого анализа текстовых сообщений. Новый инструмент повышает контроль качества общения в Max, Telegram, Wha
22.05.2026 «Телфин» масштабирует чат-бота и переходит на платформу «Макс»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявляет об обновлении сервиса «Телфин.Бот» для контроля качества обслуживания. Теперь решение позволяет получать уведомления о звонках и СМС, а также записи и резюме телефонных
14.05.2026 «Телфин» запускает определитель автоответчика

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении возможностей работы АТС «Телфин.Офис» и виртуальных телеф
05.05.2026 «Телфин» предоставил услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предоставил комплексные услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject. В

29.04.2026 Связка АТС «Телфин.Офис» с SimulCRM объединяет коммуникации и продажи в одну экосистему

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении числа готовых интеграций АТС «Телфин.Офис» с пулом российских CRM. Связка с SimulCRM устраняет системный разрыв между управлением клиентской базой и коммуник
23.04.2026 Интеграция сервисов «Телфин» и CURS24 повышает качество бизнес-коммуникаций

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил об интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой CURS24. Связка бизнес-приложений создает бесшовный рабочий процесс, обеспечивая свободный обмен данными между телеф
14.04.2026 «Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обеспечивает стабильное автоматизир
07.04.2026 «Телфин» запустил омниканальное решение на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о выводе на рынок омниканального решения связи для удаленных сотрудников на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон». Теперь прямо из Google Chrome можно звонить клие
31.03.2026 Аналитика «Телфин»: бизнес становится более избирательным в общении

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» изучил динамику потребления услуг связи в различных отраслях бизнеса. На российском рынке наблюдается тренд на переход от массовых коммуникаций к «осознанным» контактам. Предприятия ста
25.03.2026 «Телфин» представил интеграцию системы «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о завершении интеграции «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm. Теперь пользователи могут общаться с клиентами в Telegram и W******p напрямую из CRM. Об этом CNews сообщили представители «
12.03.2026 Интеграция Planfix и мессенджера Max от «Телфин» повышает эффективность коммуникаций

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет линейку интеграций CRM с мессенджерами на базе виджета Whatcrm. Пользователи системы Planfix могут писать клиентам в Max сразу из CRM — это повышает скорость общения и обеспеч
03.03.2026 «Телфин» запускает текстовые сообщения из голосового меню для быстрого информирования клиентов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении сценариев обработки звонков. Теперь в виртуальной АТС «Телфин.Офис» появилась возможность автоматической отправки текстовых сообщений в мессенджеры или SMS п
24.02.2026 «Телфин» автоматизировал работу отдела продаж туристической компании «Прогулки»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизировал работу отдела продаж туристической компании «Прогулки». Теперь с помо
17.02.2026 Статистика мессенджеров от «Телфин» помогает контролировать сотрудников

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональные возможности виджета интеграции Whatcrm. Статистика активности сотрудников теперь позволяет анализировать скорость ответов на обращения клиентов и количество р
09.02.2026 Исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender: бизнес переходит к «осознанным коммуникациям»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM и платформой маркетинга Unisender провели анализ коммуникаций в различных отраслях бизнеса с 2023 по 2025 г. Исследование выявило тенден
04.02.2026 «Телфин» подвел итоги 2025 года: спрос на омниканальные решения связи растет на 40% в год

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличил продажи комплексных решений связи на 40%. Спрос на омниканальные сервисы в корпоративном сегменте продолжает расти уже второй год подряд. Об этом CNews сообщили представители «
28.01.2026 «Телфин» расширила возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» выпустил новую версию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Обновленная функциональность позволяет персонализировать обработку обращений за счет назначения основного ответстве
20.01.2026 «Телфин» повышает точность оценки звонков с помощью чек-листов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности анализа телефонных звонков с помощью новой опции — чек-листов. Теперь пользователям решения «Контакт-центр» доступна оценка звонков посредством ИИ-помощника или ко
16.12.2025 «Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматиз
11.12.2025 «Телфин» подключает автозаполнение комментариев к звонку в amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM и предлагает к подключению функцию автозаполнения комментариев к звонку в CRM. Это избавляет менеджеров от рутины, обе
09.12.2025 Кто зарабатывает на предновогодней суете: исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM и платформой автоматизации маркетинга Unisender представили результаты совместного исследования о предновогоднем росте активности продаж
02.12.2025 «Телфин» и Whatcrm интегрировали CRM Planfix с Telegram

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию системы Planfix с Telegram. Связка бизнес-приложений позволяет равномерно распределять нагрузку между сотрудниками и повышает

24.11.2025 Исследование «Телфин» и OkoCRM: клиенты готовы ждать ответа не более 10 минут

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM представили результаты исследования по ключевым тенденциям и ожиданиям в ведении коммуникаций между компаниями и клиентами. Анализ показ
11.11.2025 Голосовой робот «Телфин» ежемесячно обрабатывает более 3500 обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизирует коммуникационную сеть АО «Чебоксарский речной порт». В рамках проекта был запущен голосовой робот для автоматизации ежемесячной обработки более 3500 телефонных обращений п
06.11.2025 Интеграция онлайн-чата Whatcrm и «Телфин» с amoCRM помогает компаниям минимизировать потери лидов с сайта

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда Whatcrm расширяют возможности онлайн-чата Whatcrm. Благодаря новой интеграции пользователи решения могут вести диалоги с клиентами на сайте прямо из amoCRM. Это позволяет сохр
30.10.2025 «Телфин» оптимизирует работу компаний с помощью автоматического тегирования звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизирует тегирование входящих звонков для экономии времени и оптимизации работы сотрудников. Благодаря тегам компании получают удобный инструмент для оперативной сортировки звонко
21.10.2025 «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг» повышают доверие клиентов с помощью технологии маркировки звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг», участник рынка юридических услуг по защите прав потребителей в финансовой сфере, объявляют о внедрении технологии маркировки звонков, которая позволи
14.10.2025 «Телфин» с командой Whatcrm запускают онлайн-чаты

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда разработчиков Whatcrm расширяют линейку омниканальнальных решений связи и запускают онлайн-чаты. Теперь вести переписку с клиентами на сайте можно прямо из «Битрикс24», автома
08.10.2025 Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Приоритеты» для обработки входящих звонков в очереди. Продуманная приоритизация обращений позволяе
11.09.2025 «Телфин» маркирует бизнес-звонки компаний

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» вводит сервис маркировки исходящих звонков для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь во время звонка клиент видит название компании и категорию вызова. Это не только
04.09.2025 «Телфин» подключает IP-телефонию с сохранением текущих номеров клиентов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предлагает новые возможности использования виртуальной АТС: подключение текущих телефонных номеров клиента. Теперь компании могут использовать функциональность АТС «Телфин.Офис»,
26.08.2025 «Телфин» обновил возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка»

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширяет функциональные возможности сервиса «Сообщение по итогам звонка». Теперь после телефонного разговора пользователи АТС «Телфин.Офис» могут отправлять клиентам не только S
21.08.2025 «AI секретарь» — новый продукт в линейке сервисов «Телфин»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил рынку новый продукт — «AI секретарь». Теперь распределение звонков на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» можно вести с помощью искусственного интеллекта. Инновационный
13.08.2025 «Телфин» запускает онлайн-чаты в расширении «Телфин.Софтфона»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил возможности расширения «Телфин.Софтфон» для работы из браузера. Теперь кроме голосовых коммуникаций приложение поддерживает текстовый формат общения — пользователи могут

08.08.2025 «Телфин» запускает сервис «Скрипты» для контактных центров

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виртуальной АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Скрипты», который помогает операторам вести переговоры с клиентами, повышая эффективно
29.07.2025 «Телфин» и Yclients запускают омниканальную платформу для связи с клиентами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций CRM с мессенджерами. На базе виджета Whatcrm разработана интеграция Yclients и Wh*****p — и теперь пользователям CRM доступно омниканальное решение для автома

Публикаций - 290, упоминаний - 335

ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 39
1С - Мегаплан 104 21
9594 14
Ростелеком 10948 11
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 9
VK - YClients - УайКлаентс 69 9
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 7
Google LLC 12688 7
Cisco Systems 5372 6
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 5
МойСклад - Логнекс 124 5
Sipnet - Сипнет 80 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Salesforce 498 4
Voximplant - Фастком 29 4
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 3
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Аспро 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Microsoft Corporation 25775 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 2
Qsoft - Кьюсофт 30 2
Grandstream Networks 22 2
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 5 2
Ростелеком - Астарта 12 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Шанс ГК - ОхотАктив 16 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 2
WikiMart - Викимарт 53 1
Гостиница Морская 1 1
Мираж Синема - Сеть кинотеатров 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
МАКС-М - Медицинская акционерная страховая компания 1 1
НИПТ - Нижегородский институт прикладных технологий 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 5 1
Благовест-с+ 1 1
Жилкомсервис 8 1
UzAuto Motors - GM Uzbekistan - UZ-Daewoo - Uz-DaewooAuto 3 1
QuickPay - Квикпей 11 1
Контейнерный партнер - Трансконт - ИСО контейнер - Тольяттинский логистический терминал 1 1
Рекорб 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Транснефть 335 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Комус 110 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 165
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 151
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 151
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 150
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 139
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 84
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 63
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 57
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 46
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 33
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 31
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 29
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 24
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 23
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 22
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 20
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 19
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 339 17
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 16
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 16
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 176
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 47
Qsoft - amoCRM 154 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 36
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 29
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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