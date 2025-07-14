«Телфин» представляет комплексное решение связи — «Контакт-центр»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запускает «Контакт-центр» — комплексное решение связи для организации эффективной работы колл-центров, горячих линий, служб поддержки, клиентского сервиса и отделов продаж. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Контакт-центр» позволяет компаниям одновременно решать большое количество бизнес-задач: обработка 100% обращений; эффективное и быстрое информирование клиентов, в том числе с использованием инструментов автоматического и роботизированного обзвона; оптимальное распределение нагрузки на операторов; оценка качества звонков; анализ коммуникаций с помощью нейросетей и др.

Новый сервис помогает контролировать работу операторов: показывает расширенную статистику по эффективности и занятости сотрудников в режиме реального времени, фиксирует оценки звонков и формирует индекс удовлетворенности клиентов. Это позволяет фокусироваться не только на количестве обрабатываемых обращений, но и анализировать качество обслуживания, задавать и контролировать KPI, быстро реагировать на обратную связь.

«Контакт-центр» от «Телфин» включает АТС «Телфин.Офис», хранилище на 250 тыс. минут, виртуальные переговорные комнаты, модули «Мониторинг», «Оценка звонков» и «Контроль пропущенных». Базовый пакет сервиса рассчитан на пять пользователей, также в тариф входит очередь звонков. Кроме этого, на выбор можно подключить городской, мобильный или телефонный номер 8800.

Комплексное решение позволяет не терять обращения и оставаться на связи с клиентами круглосуточно. Пользователям сервиса доступны все базовые возможности АТС «Телфин.Офис», включая интеллектуальное IVR и умную маршрутизацию звонков. Если вызов пропущен, то система автоматически перезванивает клиенту, предлагая перевод на дежурного специалиста или возможность оставить голосовое сообщение.

В зависимости от тарифного плана в функционал сервиса «Контакт-центр» могут быть включены дополнительные модули: «Планировщик звонков» — для проведения массовых исходящих обзвонов по базам клиентов, «Рейтинг сотрудников» — для наглядной оценки работы команды и демонстрации персональных достижений сотрудников, «Сообщение по итогам звонка» — для того, чтобы клиенты не теряли контакты компаний и достигнутые договоренности.

Помимо этого, пользователи «Контакт-центра» могут подключить интеграцию с системами «Битрикс24», amoCRM, retailCRM, «Мегаплан» или Yclients и вести единую историю общения, фиксируя в CRM все касания. Это помогает изучать запросы клиентов, персонализировать предложения и улучшать клиентский опыт. Также доступны модули «Речевая аналитика» и «Тегирование звонков». Они позволяют автоматически классифицировать обращения клиентов и анализировать их по разным параметрам.

«Наше новое решение создано для быстрого и легкого запуска полноценного контактного центра с нуля с возможностью задействовать для этого текущий штат сотрудников. «Контакт-центр» незаменим в продажах и поддержке: для стабильного выполнения KPI, высокой скорости ответов, мониторинга загрузки и эффективности команды. При этом все чаще «Контакт-центр» применяют службы персонала: для массового подбора и срочного найма на сезонную работу», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».