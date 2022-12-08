IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню

«Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant ся без привлечения оператора. Евгения Чернышева, директор по клиентскому опыту ГК «Детский мир», сказала: «С 2020 г. “Детский мир” активно реализует стратегию автоматизации контактного центра. Так, в IVR мы создали голосового помощника по вопросам “Что с моим заказом?” и “График работы розничных магазинов +QR-коды в локдаун”, что помогло существенно сократить клиентский путь и оптимизироват

Цифровизация колл-центра: перевод телефонных обращений клиентов в чат WhatsApp Компания edna внедрила технологию IVR Deflection для сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Эта технология обеспечивае

Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS аче в партнерские банки данных платежных карт клиентов через систему интерактивного голосового меню IVR. По результатам проверки контакт-центры VOXYS получили сертификат и теперь смогут осущест

Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре Naumen представила решение для роботизированной классификации входящих звонков, которое полностью заменяет IVR-меню в контактном центре и устанавливается поверх любой коммуникационной платформы. Продукт на базе ИИ-платформы Naumen Erudite и речевых технологий группы компаний ЦРТ поможет контактным ц

Orange Business Services улучшила дистанционную поддержку клиентов Touch Bank Orange Business Services разработала специализированный портал самообслуживания Web IVR для Touch Bank (международный проект банковской группы OTP Group в Центральной и Восточной Европе). Интерактивный помощник призван повысить качество клиентcкого обслуживания, упростить поис

CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров - CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической

ЦPT представила новую версию биoмeтрии для IVR ынок систему биометрического подтверждения личности в системах голосового самообслуживания VoiceKey.IVR.Мультифункциональная биометрическая платформа для аутентификации при дистанционном обслуж

Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR езопасность услуги проведения платежей при помощи системы интерактивного голосового взаимодействия (IVR). Теперь степень защиты персональных данных при передаче посредством IVR-интерфейс

Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm peechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и интернет-каналов, а также систем IVR. Как сообщили CNews в Genesys, SpeechStorm является партнером компании с 2010 г. и имеет

Исследование: Для российских потребителей в отличие от Европы и США живое общение важнее автоматических сервисов IVR робот не сможет дать полную информацию, которую клиент хочет получить. В США и Европе около 80% абонентов при соединении с колл-центром выбирают «работу» не с диспетчером, а с автоматическим сервисом IVR,– основная причина – сокращение времени обработки запросов за счет отсутствия ожидания ответа «живого» оператора. В России ситуация в настоящее время складывается не так, как в странах Евро

ChronoPay предложил рынку платёжный IVR ay представил услугу совершения платежей при помощи тонального набора на телефоне. Впервые этот сервис был предложен мобильному оператору МТС, который уже оценил возможности системы. Теперь ChronoPay IVR будет доступен и другим игрокам рынка электронной коммерции, сообщили CNews в ChronoPay. «Мы убедились, что платёжный IVR востребован среди абонентов МТС. Мы фиксируем, что порядка 1

Банк «Союз» перешел на новую версию системы IVR в контакт-центре Акционерный коммерческий банк «Союз» обновил систему IVR в контакт-центре. Теперь клиенты банка смогут управлять банковскими картами не только с п

Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR» Банк «Траст» запустил информационный сервис «Голосовой IVR (Interactive Voice Response)», с помощью которого клиенты банка могут оперативно уточнить

ЦРТ запустил сайт для разработчиков IVR-систем запустил специализированный сайт для системных интеграторов и разработчиков голосовых приложений в IVR, которые работают с языком программирования VoiceXML. VoiceXML – специальный диалоговый я

«Банк Хоум Кредит» отказался от системы IVR в контактном центре «Банк Хоум Кредит» упразднил систему IVR (Interactive Voice Response) в своем контактном центре. Это обеспечило возможность прямог

«МультиКарта» запустила услугу получения PIN-кода через IVR МультиКарта» (входит в Группу ВТБ), в рамках программы поддержки эмиссионных программ банков, объявила о введении в эксплуатацию сервиса PIN-change в системе интерактивного голосового взаимодействия (IVR) банков и картхолдеров. Система интерактивного голосового взаимодействия «МультиКарты» представляет собой мобильный информационный сервис, который предусматривает возможность срочной блокир

«Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)» Компания «Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)» для абонентов виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис». По мнению компании, это нововведение

Клиенты «Промсвязьбанка» могут получить информацию о задолженности по кредитам через систему IVR нформации о задолженности по кредитам через телефонный канал интерактивного речевого взаимодействия IVR (Interactive Voice Response). В настоящий момент клиенты «Промсвязьбанка» через IVR

«Манго Телеком» встроит профессиональную запись голосового приветствия в интерактивное голосовое меню «Виртуальной АТС» слугу по встраиванию профессиональной записи голосового приветствия в интерактивные голосовые меню (IVR) «облачной» АТС «Манго-Офис». Как отмечают в компании, интерактивные голосовые меню (I

«Групон» рискует потерять пользователей в России из-за плохой работы call-центра рынка этих ресурсов легко найти в свободном доступе). В качестве основного источника рисков выявлено время ожидания до ответа оператора, с учетом времени прослушивания интерактивного голосового меню (IVR), если таковое меню имеется. Одна из важнейших задач современного эффективного IVR – разгрузить операторов и, соответственно, сделать время ожидания «контакта с живым человеком» мини

«Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR с Телекоммуникационные решения» объявила о внедрении системы интерактивного голосового обслуживания IVR для CDMA-оператора Казахстана «Алтел». Функционал системы EastWind IVR способен об

Orange выпустил комплексное решение Smart IVR для автоматизированной обработки звонков Orange Business Services выпустил комплексное управляемое решение Smart IVR для организации автоматизированной обработки большого количества звонков. Новое решение п

В России создана замена барышням из колл-центров бразом, работа системы максимально приближена к работе живого оператора и, по словам разработчиков, IVR вполне может его заменить, что немаловажно в условиях экономического кризиса. Впервые Voi

CNews TV. ИТ-Неделя: Windows 7, «президентская сотня», Обама, IVR ботать даже на нетбуках! Всем мобильникам выдадут единый зарядник. Оппозиционер? Значит пират! Кто из айтишников попал в «президентскую сотню»? Обама выделил миллиарды на спасение ИТ-отрасли. Системы IVR вытеснят секретарш с ресепшна. смотреть на CNews.TV

Genesys Voice Platform 8: платформа нового поколения для IVR-систем грируя голосовые решения в среде клиентской поддержки через открытые стандарты. Решение Genesys Voice Platform (GVP) 8, представленное на SpeechTEK, представляет собой новый уровень ПО от Genesys для IVR-систем. GVP 8 – значительная веха для индустрии, поскольку это решение действует как интегрированная платформа, способная положить конец обособленности голосового самообслуживания. GVP 8 те

Avaya заняла первое место в области решений интерактивного речевого взаимодействия а поставщиков систем интерактивного речевого взаимодействия и голосовых порталов класса enterprise (IVR Systems and Enterprise Voice Portals). Ранее Avaya неоднократно становилась лидером Gartn

Mera представила новую VoIP-платформу VoIP-платформа, позволяющая оператору предоставлять широкий спектр услуг нового поколения, включая IVR-сервисы, карточную телефонию, голосовую почту и конференц-связь, а также создавать дополн

Комплекс интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" установлен в сети "Би Лайн GSM" Московского региона Компания ООО "Forte-IT" произвела поставку комплекса интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" одному из ведущих операторов связи - ОАО "Вымпелком". На базе комплекса интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" ОАО "Вымпелком" будет пред

Система голосового взаимодействия IntelleScript IVR установлена в Калининграде В июне к клиентам Forte-IT присоединилась крупная телекоммуникационная компании "ВестБалт Телеком". Специалисты "ВестБалт Телекома" выбрали систему IntelleScript IVR (IS IVR) в качестве базового решения для построения справочно-информационной сервисной службы и внедрения сервиса интерактивного голосового взаимодействия со своими абонентами. Визуа

ProfitSwitch: для российских call-центров пришло время VoiceXML G 4000 позволяет поддерживать сессии интерактивного голосового ответа (Interactive Voice Response - IVR) на 120 голосовых портах (4 потока E1) одновременно. При этом на тех же портах может осущ