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IVR Interactive Voice Response Interactive Voice Control Интерактивное голосовое меню

IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню


08.12.2022 «Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant

ся без привлечения оператора. Евгения Чернышева, директор по клиентскому опыту ГК «Детский мир», сказала: «С 2020 г. “Детский мир” активно реализует стратегию автоматизации контактного центра. Так, в IVR мы создали голосового помощника по вопросам “Что с моим заказом?” и “График работы розничных магазинов +QR-коды в локдаун”, что помогло существенно сократить клиентский путь и оптимизироват
06.12.2022 Цифровизация колл-центра: перевод телефонных обращений клиентов в чат WhatsApp

Компания edna внедрила технологию IVR Deflection для сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Эта технология обеспечивае
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS

аче в партнерские банки данных платежных карт клиентов через систему интерактивного голосового меню IVR. По результатам проверки контакт-центры VOXYS получили сертификат и теперь смогут осущест
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре

Naumen представила решение для роботизированной классификации входящих звонков, которое полностью заменяет IVR-меню в контактном центре и устанавливается поверх любой коммуникационной платформы. Продукт на базе ИИ-платформы Naumen Erudite и речевых технологий группы компаний ЦРТ поможет контактным ц
26.10.2017 Orange Business Services улучшила дистанционную поддержку клиентов Touch Bank

Orange Business Services разработала специализированный портал самообслуживания Web IVR для Touch Bank (международный проект банковской группы OTP Group в Центральной и Восточной Европе). Интерактивный помощник призван повысить качество клиентcкого обслуживания, упростить поис
04.09.2017 CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров

- CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической

11.04.2017 ЦPT представила новую версию биoмeтрии для IVR

ынок систему биометрического подтверждения личности в системах голосового самообслуживания VoiceKey.IVR.Мультифункциональная биометрическая платформа для аутентификации при дистанционном обслуж
26.04.2016 Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR

езопасность услуги проведения платежей при помощи системы интерактивного голосового взаимодействия (IVR). Теперь степень защиты персональных данных при передаче посредством IVR-интерфейс
19.01.2016 Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm

peechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и интернет-каналов, а также систем IVR. Как сообщили CNews в Genesys, SpeechStorm является партнером компании с 2010 г. и имеет

30.11.2015 Исследование: Для российских потребителей в отличие от Европы и США живое общение важнее автоматических сервисов IVR

робот не сможет дать полную информацию, которую клиент хочет получить. В США и Европе около 80% абонентов при соединении с колл-центром выбирают «работу» не с диспетчером, а с автоматическим сервисом IVR,– основная причина – сокращение времени обработки запросов за счет отсутствия ожидания ответа «живого» оператора. В России ситуация в настоящее время складывается не так, как в странах Евро
20.11.2014 ChronoPay предложил рынку платёжный IVR

ay представил услугу совершения платежей при помощи тонального набора на телефоне. Впервые этот сервис был предложен мобильному оператору МТС, который уже оценил возможности системы. Теперь ChronoPay IVR будет доступен и другим игрокам рынка электронной коммерции, сообщили CNews в ChronoPay. «Мы убедились, что платёжный IVR востребован среди абонентов МТС. Мы фиксируем, что порядка 1
20.11.2014 Банк «Союз» перешел на новую версию системы IVR в контакт-центре

Акционерный коммерческий банк «Союз» обновил систему IVR в контакт-центре. Теперь клиенты банка смогут управлять банковскими картами не только с п
30.01.2014 Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR»

Банк «Траст» запустил информационный сервис «Голосовой IVR (Interactive Voice Response)», с помощью которого клиенты банка могут оперативно уточнить
03.06.2013 ЦРТ запустил сайт для разработчиков IVR-систем

запустил специализированный сайт для системных интеграторов и разработчиков голосовых приложений в IVR, которые работают с языком программирования VoiceXML. VoiceXML – специальный диалоговый я
03.04.2013 «Банк Хоум Кредит» отказался от системы IVR в контактном центре

«Банк Хоум Кредит» упразднил систему IVR (Interactive Voice Response) в своем контактном центре. Это обеспечило возможность прямог
09.07.2012 «МультиКарта» запустила услугу получения PIN-кода через IVR

МультиКарта» (входит в Группу ВТБ), в рамках программы поддержки эмиссионных программ банков, объявила о введении в эксплуатацию сервиса PIN-change в системе интерактивного голосового взаимодействия (IVR) банков и картхолдеров. Система интерактивного голосового взаимодействия «МультиКарты» представляет собой мобильный информационный сервис, который предусматривает возможность срочной блокир
20.03.2012 «Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)»

Компания «Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)» для абонентов виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис». По мнению компании, это нововведение
12.01.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» могут получить информацию о задолженности по кредитам через систему IVR

нформации о задолженности по кредитам через телефонный канал интерактивного речевого взаимодействия IVR (Interactive Voice Response). В настоящий момент клиенты «Промсвязьбанка» через IVR

20.12.2011 «Манго Телеком» встроит профессиональную запись голосового приветствия в интерактивное голосовое меню «Виртуальной АТС»

слугу по встраиванию профессиональной записи голосового приветствия в интерактивные голосовые меню (IVR) «облачной» АТС «Манго-Офис». Как отмечают в компании, интерактивные голосовые меню (I
07.12.2011 «Групон» рискует потерять пользователей в России из-за плохой работы call-центра

рынка этих ресурсов легко найти в свободном доступе). В качестве основного источника рисков выявлено время ожидания до ответа оператора, с учетом времени прослушивания интерактивного голосового меню (IVR), если таковое меню имеется. Одна из важнейших задач современного эффективного IVR – разгрузить операторов и, соответственно, сделать время ожидания «контакта с живым человеком» мини
04.10.2011 «Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR

с Телекоммуникационные решения» объявила о внедрении системы интерактивного голосового обслуживания IVR для CDMA-оператора Казахстана «Алтел». Функционал системы EastWind IVR способен об
01.04.2010 Orange выпустил комплексное решение Smart IVR для автоматизированной обработки звонков

Orange Business Services выпустил комплексное управляемое решение Smart IVR для организации автоматизированной обработки большого количества звонков. Новое решение п
24.02.2009 В России создана замена барышням из колл-центров

бразом, работа системы максимально приближена к работе живого оператора и, по словам разработчиков, IVR вполне может его заменить, что немаловажно в условиях экономического кризиса. Впервые Voi
20.02.2009 CNews TV. ИТ-Неделя: Windows 7, «президентская сотня», Обама, IVR

ботать даже на нетбуках! Всем мобильникам выдадут единый зарядник. Оппозиционер? Значит пират! Кто из айтишников попал в «президентскую сотню»? Обама выделил миллиарды на спасение ИТ-отрасли. Системы IVR вытеснят секретарш с ресепшна. смотреть на CNews.TV
09.09.2008 Genesys Voice Platform 8: платформа нового поколения для IVR-систем

грируя голосовые решения в среде клиентской поддержки через открытые стандарты. Решение Genesys Voice Platform (GVP) 8, представленное на SpeechTEK, представляет собой новый уровень ПО от Genesys для IVR-систем. GVP 8 – значительная веха для индустрии, поскольку это решение действует как интегрированная платформа, способная положить конец обособленности голосового самообслуживания. GVP 8 те
17.08.2005 Avaya заняла первое место в области решений интерактивного речевого взаимодействия

а поставщиков систем интерактивного речевого взаимодействия и голосовых порталов класса enterprise (IVR Systems and Enterprise Voice Portals). Ранее Avaya неоднократно становилась лидером Gartn
24.11.2004 Mera представила новую VoIP-платформу

VoIP-платформа, позволяющая оператору предоставлять широкий спектр услуг нового поколения, включая IVR-сервисы, карточную телефонию, голосовую почту и конференц-связь, а также создавать дополн
15.12.2002 Комплекс интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" установлен в сети "Би Лайн GSM" Московского региона

Компания ООО "Forte-IT" произвела поставку комплекса интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" одному из ведущих операторов связи - ОАО "Вымпелком". На базе комплекса интеллектуальной телефонии "Универсальный IVR IntelleScript Pro" ОАО "Вымпелком" будет пред
04.07.2002 Система голосового взаимодействия IntelleScript IVR установлена в Калининграде

В июне к клиентам Forte-IT присоединилась крупная телекоммуникационная компании "ВестБалт Телеком". Специалисты "ВестБалт Телекома" выбрали систему IntelleScript IVR (IS IVR) в качестве базового решения для построения справочно-информационной сервисной службы и внедрения сервиса интерактивного голосового взаимодействия со своими абонентами. Визуа
21.01.2002 ProfitSwitch: для российских call-центров пришло время VoiceXML

G 4000 позволяет поддерживать сессии интерактивного голосового ответа (Interactive Voice Response - IVR) на 120 голосовых портах (4 потока E1) одновременно. При этом на тех же портах может осущ
19.12.2000 AT&T начала использовать технологию IVR на линиях технической поддержки клиентов

AT&T начала использовать технологию IVR (интеракивного распознавания голоса) на линиях технической поддержки клиентов. При поступлении звонка компьютеризированная система самостоятельно пытается разрешить возникшую проблему, пере

Публикаций - 647, упоминаний - 803

IVR и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 69
Naumen - Наумен 580 62
Genesys 206 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11048 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8466 37
Cisco Systems 5026 35
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 437 30
МегаФон 7959 29
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 257 28
Ростелеком 10808 28
Крок - Croc 1764 26
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 245 26
Oracle Corporation 6541 19
Microsoft Corporation 24154 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 629 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 848 18
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 16
IBM - International Business Machines Corp 9357 15
ИММО - Информ-Мобил 53 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 13
Forte-IT - Форте-АйТи 32 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3362 13
Telegram Group 1536 13
Dialogic Corp 92 12
SAP SE 5134 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 12
AMT Group - АМТ-Груп 336 11
Yandex - Яндекс 6584 11
7726 11
Meta Platforms - Facebook 4377 11
Siemens AG - Siemens Group 2566 11
Intel Corporation 11940 10
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 10
Oracle Siebel Systems 505 10
МФИ Софт 122 9
Google LLC 11447 9
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 242 9
i-Free - Айфри 121 9
ЛайфТелеком - Телфин 190 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6643 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2645 25
Альфа-Банк 1693 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 10
ГПБ - Газпромбанк 1028 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1058 9
Открытие ФК - Банк Открытие 526 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
ВТБ - ВТБ24 662 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 469 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 387 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 325 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6813 7
Ингосстрах СПАО 399 7
ПСБ - Промсвязьбанк 801 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 947 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 99 6
РЖД - Российские железные дороги 1805 6
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 211 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2060 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 453 5
Visa International 1932 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 184 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 5
Возрождение - Коммерческий банк 336 5
Почта России ПАО 2013 5
Евросеть 1403 5
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 116 5
МКБ - Московский кредитный банк 543 4
Русский стандарт Банк 414 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 42 4
Связной ГК 1360 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 84 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 767 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 3
IKEA - ИКЕА 151 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 104 3
Почта Банк 427 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10666 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4369 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4743 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4194 5
Федеральное казначейство России 1659 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1140 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3521 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5504 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2260 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 757 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3177 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2837 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 359 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2607 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1311 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2681 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1765 2
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2585 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2957 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1817 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3142 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2351 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 239 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 298 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 239 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1281 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1307 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 363 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 110 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 21
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2662 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 11 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3741 370
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23493 274
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7848 195
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28476 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59929 190
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6189 184
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20521 158
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8143 157
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22899 121
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2650 111
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12283 111
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10988 110
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26983 105
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Голосовые сообщения - Voice messages 1870 69
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11777 69
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7161 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10500 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 521 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4801 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16134 55
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14640 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10106 53
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5872 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9794 50
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 144 52
Google Android 13483 20
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 69 16
Apple iOS 7411 15
Apple iPhone 6 4862 15
МТС Автосекретарь 65 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 895 14
Oracle Java - язык программирования 2911 13
Mango Cloud Systems - Mango Office 189 12
Microsoft Skype 2015 12
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Microsoft Windows 2000 8661 7
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ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 114 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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