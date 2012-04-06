Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИММО Информ-Мобил
СОБЫТИЯ
|06.04.2012
|
Контент-провайдер ИММО присоединился к «Инвест Телеком»
В начале 2012 г. крупнейший российский контент-провайдер и VAS-интегратор ИММО присоединился к «Инвест Телеком» - одному из лидирующих агрегаторов России. Независимый агрегатор «Инвест Телеком» был создан в октябре 2011 г., когда компании «Плейфон», «НЕОЛАЙН» и «Связ
|18.04.2008
|
ИММО предоставит RBT-контент для абонентов GSM Kazakhstan
Контент- и сервис-провайдер - компания ИММО с апреля 2008 г. начала сотрудничество по направлению RBT (мелодия вместо гудка ожидания) с казахским сотовым оператором GSM Kazakhstan, предоставляющим услуги связи под брендами K’cell и
|01.02.2008
|
Количество пользователей RBT-контента «Информ-мобил» составило 5,2 млн
бонентов операторов сотовой связи России и зарубежья, пользующихся музыкальным RBT-контентом ИММО ("Информ-мобил"), в январе 2008 г. составило 5,2 млн. Чистый прирост пользователей услуги RBT (
|15.01.2008
|
«АрменТел» и ИММО вводят в эксплуатацию SIM-меню для абонентов
«АрменТел» совместно с российским контент- и сервис-провайдером ИММО и его армянским представительством с «Информ-мобил Айк» запустили в коммерческую эксплуатацию новое решение в области беспроводного доступа к информационным и развлекательным ресурсам для
|26.12.2007
|
Абонентам «Мобитела» доступны новые функции SIM-карт Beeline
й услуги мобильной связи на территории Грузии, совместно с контент- и сервис-провайдером ИММО (ООО «Информ-мобил»), работающим на рынке России и СНГ, запустили в коммерческую эксплуатацию новое
|10.07.2007
|
Абонентов «Киевстара» приобщат к VAS-услугам
- Interactive CellBroadcast. Эксклюзивным партнером выступил киевский офис международной компании «Информ-мобил / ИММО». Поставщиком архитектуры стала компания Celltick Technologies c решением
|21.05.2007
|
"Билайн" и "Информ-мобил": сотрудничество в Грузии
Контент- и сервис-провайдер «Информ-мобил» начинает сотрудничество на территории Грузии с оператором Mobitel, принадлежащим торговой марке «Билайн». Mobitel и «Информ-мобил» заключили договор о запуске в коммерческу
|14.05.2007
|
"Информ-мобил" пришел в Армению
Контент- и сервис-провайдер, международная компания «Информ-мобил» вышла на VAS-рынок Армении. Подписан договор с оператором сотовой связи «АрменТел». Соглашение с оператором подразумевает поставку ключевого интерактивного продукта компании «И
|01.03.2007
|
Прокуратура вернула имущество "Информ-Мобил – Украина"
Прокуратурой Шевченковского р-на г. Киева закрыто уголовное дело в отношении компании «Информ-Мобил — Украина» как «возбужденное без законных оснований». Следственные органы обязали вернуть украинской «дочке» международной компании «Информ-мобил» изъятые в ходе уголов
|26.02.2007
|
Контент-провайдеру устроили «маски-шоу»
По требованию фискальных органов Украины 15 февраля были изъяты серверы и программно-аппаратные средства контент- и сервис-провайдера «Информ-Мобил-Украина», который является дочерней структурой российской компании «Информ-мобил». Изъятие оборудования, по словам представителей компании, произведено силами Шевченковского
|22.02.2007
|
В «Информ-мобил – Украина» изъяты серверы и программно-аппаратные средства
ов Украины изъяты серверы и программно-аппаратные средства крупнейшего контент и сервис-провайдера «Информ-мобил – Украина». Компания является одноименной дочерней структурой компании «Инфор
|30.01.2007
|
Мобильный бренд-маркетинг от «Информ-мобил»
сти и абонентскую аудиторию МТС и Velcom», — говорит Алексей Гончаров, директор «БелИнформМобил». «БелИнформМобил» (www.jmi.by) — дочерняя компания в Республике Беларусь контент- и сервис-провайдера «Информ-мобил», предоставляющего абонентам операторов сотовой связи полный спектр развлекательных и информационных услуг. Миссия компании — «Мы делаем мир ярче!», а это означает, что мы создаем
|27.12.2006
|
"Информ-мобил" расширила бизнес в Грузии
Компания «Информ-мобил» подписала соглашение с оператором Geocell. В коммерческую эксплуатацию запущены интерактивные SMS-сервисы. Ранее «ЗнакомствА» (короткий номер 9001) и «Форум» (9002) были предостав
|14.12.2006
|
"Информ-мобил" расширяет присутствие в странах СНГ
Компания «Информ-мобил» представила новый портал мобильных услуг в Казахстане — www.jmi.kz. На этой неделе была завершена тестовая эксплуатация ресурса. Компания «Информ-мобил» вышла на казах
|09.11.2006
|
"Информ-мобил" вышел на рынок Казахстана
Российский контент и сервис провайдер «Информ-мобил» вышел на рынок Казахстана. Подписаны соглашения с операторами сотовой связи «КаР-Тел» и «Dalacom». Казахстан стал уже четвертой страной среднеазиатского региона, где запущены в ко
|10.10.2006
|
"Информ-мобил" подготовил WAP-ресурс для "Билайн" в Узбекистане
Контент и сервис провайдер «Информ-мобил (товарный знак JMI.ru) разработал портал wap.beeline.uz для компании «Билайн» в Узбекистане. Реализация масштабного проекта стала возможна благодаря выигрышу компанией «Информ-м
|04.09.2006
|
Русский Goodok ушел в одни руки
трудничество с Arvato Mobile в рамках данной услуги», — сообщил пресс-секретарь МТС Кирилл Алявдин. Для выбора нового контент-агрегатора был проведен тендер, победителем которого стала компания «Информ-Мобил». «Главным критерием при проведении тендера была продажа контента через услугу, — говорит исполнительный директор „Информ-Мобил“ Дмитрий Тимощенко. — С этой целью
|02.12.2004
|
Контент-провайдеры укрупнились
Вчера компания «Информ-мобил» распространила пресс-релиз, из которого следует, что две контент-компании объединяют свои ресурсы и возможности для создания новой бизнес-структуры — интегратора VAS-услуг (V
|18.11.2003
|
"Информ-Мобил" не даст абонентам сотовых сетей скучать
Компания "Информ-Мобил", российский контент- и сервис-провайдер, сообщила о внедрении ряда развлекательных услуг для абонентов оператора МТС. В частности, реализованы услуги: "Фабрика Звезд - 3", голосов
