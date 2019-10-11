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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Юта Солт-Лейк-Сити

США - Юта - Солт-Лейк-Сити

СОБЫТИЯ


11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 1
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 1
30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину 1
03.03.2017 Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн 1
09.02.2017 LANDesk и HEAT Software объединились под новым брендом Ivanti 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
16.06.2014 SanDisk покупает компанию, в которой работает основатель Apple 1
18.02.2014 HID Global развивает направление решений безопасной идентификации: покупка IdenTrust 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 1
21.12.2012 Руки эволюционировали для драки 1
14.09.2012 Массовый приход NFC-платежей отложен на неопределенный срок 1
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet 1
13.12.2011 Microsoft и General Electrics совместно разработают ПО для здравоохранения 2
12.12.2011 GE и Microsoft создают совместное предприятие в сфере здравоохранения 1
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group 1
06.04.2011 Пилотный проект оценит перспективы используемой в Android технологии 1
24.03.2011 Стив Джобс переизбран в совет директоров Disney 1
18.05.2010 Новые карты для Splinter Cell Conviction 1
30.10.2009 Правительство США построит новый ЦОД за $1,5 млрд 1
15.10.2009 Марка Polaroid будет возрождена 1
26.05.2009 Сборку ИТ-системы Олимпиады в Сочи отдали французам 1
13.03.2009 Разработан самый быстрый SSD-накопитель для серверов 1
06.02.2009 Основатель Apple нашел работу 1
25.08.2008 Начато расследование причин аварии ракеты ALV-X1 1
25.01.2008 Бизнес ждет "виртуальная реальность" 1
09.11.2007 Чувствуют ли боль омары: исследование 1
02.07.2007 Высокая температура скальных пород не дает Северной Америке утонуть 1
21.05.2007 Новая услуга от Clear Channel: SMS-общение с радиостанциями 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
22.03.2006 Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10 1
27.02.2006 Посетителей Всемирного торгового центра будут сканировать по радужной оболочке 1
12.10.2005 В США клиентов в банке будут проверять на отпечатки пальцев 1
23.12.2004 Бактерии начали создавать оптические компьютеры 1
23.12.2004 Бактерии начали создавать оптические компьютеры 1
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике 1
29.11.2004 Американцы сделали еще один шаг к "водородной" экономике 1
23.07.2004 Олимпийцы искореняют "троянцев" 1
21.05.2004 Олимпийцы боятся хакеров 2
11.03.2003 SCO Group предъявила IBM иск на $1 млрд. 1

Публикаций - 80, упоминаний - 85

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
AT&T Inc 1726 7
Apple Inc 13156 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
Intel Corporation 12811 4
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Fusion-io 8 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Google LLC 12690 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Oftel - Office of Telecommunications 37 2
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 2
Unisys - Cambridge Technology Partners 26 2
Semtech - Sierra Wireless 34 2
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Oracle Corporation 7074 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
Red Hat 1378 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Yahoo! 3726 2
Nvidia - Mellanox Technologies 98 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Ivanti - ранее LANDesk 100 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Best Buy 223 1
Altair Engineering 33 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Enron - Enrongate 122 1
Резонанс НПП 407 1
Promo.ru 37 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
Monsanto 16 1
eBay Inc - Half.com 13 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
Boeing 1031 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
American Express - Amex 338 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Coca-Cola Company 261 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Expedia Group 136 1
Capital Group 85 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
BlackRock 42 1
Capital One 20 1
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
МОК - Олимпийский и паралимпийский комитет США - United States Olympic & Paralympic Committee 2 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
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PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
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ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
ЛДПР 116 1
OIN - Open Invention Network 24 1
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Шиденко Кирилл 11 2
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Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 2
Iverson Brent - Айверсон Брэнт 2 2
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Ревазов Арсен 17 1
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Корзун Никита 21 1
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Ашманов Дмитрий 10 1
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Гнездилов Андрей 18 1
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Войнов Александр 2 1
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Шанаев Григорий 4 1
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Hébert Denis - Эбер Денис 2 1
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Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
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Мэрзке Мария 1 1
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