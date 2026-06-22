AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

AUXO и FineBI покажут ИИ-агентов в аналитике: вебинар 02 Июля 02 Июля 2026 года в 11:00 МСК состоится вебинар «Новое поколение BI с ИИ-агентами: платформа DORA + FineBI». Мероприятие проводят AUXO, официальный партнер FineBI в России, и компания FanRuan, разработчик платформы. Ключевая тема — переход от классических дашбордов к ИИ-агентам. Платформа DORA, дополнительный ИИ-модуль Fi

«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске Компания «Датарк» совместно с Auxo построили и запустили модульный центр обработки данных (МЦОД) для складского комплекса «Северсталь Сети», созданной в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже в

Auxo и SimpleOne объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации российских компаний Компании Auxo и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках нового этапа сотрудничества решения Auxo будут предста

AUXO и ITKey объявляют о начале стратегического сотрудничества в области развития отечественных ИТ-решений ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, и компания AUXO, системный интегратор и эксперт в области цифровой трансформации промышленности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместная работа будет направлена на создание комплексн

«Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали» й из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек и способен обеспечить ИT-оборудование суммарной мощностью 100 кВт. Проект был реализован совместно с системным интегратором Auxo. Об этом CNews сообщили представители «Датарк». Поставленный Datark Optimod оснащен прецизионными кондиционерами, поддерживающими стабильный температурный режим и бесперебойную работу обор

Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения). Проект по внедрению российского решения с нуля взамен зарубежной системы ServiceNow реализован системным интегратором Auxo за два месяца. После локализаций своей деятельности на российском рынке СMWP утратила доступ к глобальной системе ServiceNow. Перспектива обработки заявок в ИТ-департамент через электронну

Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новы

AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора»

Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта Atos и Франция близки к заключению сделки Французской Atos SE поступило предложение от государства о приобретении принадлежащего ей бизнеса в облас

Специалисты Auxo подтвердили высокую производительность СУБД Platform V Pangolin DB Российский ИТ-интегратор Auxo провел тестирование реляционных систем управления базами данных (СУБД) Platform V Pangol

ИТ-интегратор Auxo провел тестирование СУБД Platform V Pangolin DB Российский ИТ-интегратор Auxo провел тестирование реляционных систем управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и MS SQL Server совместно с высоконагруженной системой «1С:Предприятие». Тестиро

Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким

AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для уп

Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питания и напитков ИТ-компания Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питан

Auxo локализовала ИТ-инфраструктуру российского подразделения Kellogg Company руктуры. «Уникальный опыт Auxo по локализации собственной инфраструктуры от международной структуры Atos и высокий уровень экспертизы команды позволяют нам качественно реализовывать подобные пр

Auxo стала партнером фирмы «1С» ИТ-компания Auxo объявила о партнерстве с фирмой «1С». Это партнерство подтверждено статусом «Официальный

AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании ИТ-компания AUXO совместно с облачным провайдером Вeeline cloud разработала портал дистрибьюторов для кру

AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности ИТ-интегратор AUXO и F.A.C.C.T., разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партне

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах Спасение Atos Власти Франции заявили о намерении всеми доступными способами защитить от краха обремене

AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ rprise Resource Planning (ERP). Об этом CNews сообщили представители AUXO. Сотрудничество AUXO (ex. Atos) с воронежскими вузами началось в 2004 г., когда на базе университета был открыт первый

AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365 ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической

«Билайн» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве кже удаленно на территории России и стран СНГ. Компания ценит опыт работы в международной структуре Atos, однако ее деятельность продолжается в рамках российской компании Auxo, которая входит в

Эксперт AUXO рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на CNews Forum 2023 ущему, в том числе через поддержку этих приоритетов. Мы ценим опыт работы в международной структуре Atos, однако наша деятельность продолжается в рамках российской компании AUXO. Мы сохранили н

Эксперт Auxo рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на форуме CNews 2023 Руководитель направления LowCode&CRM компании Auxo Михаил Лобанов поделился опытом, как выбрать и внедрить российские ИТ-решения исходя из потребностей компании. Он выделил несколько важных этапов: определение подходов к выбору решения, вы

Auxo стала партнером «Лаборатории Касперского» Компания Auxo, российский ИТ-интегратор, стала партнером «Лаборатории Касперского», международной комп

Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве совые организации, телекоммуникационные компании и государственные органы. Ediweb предлагает собственные разработки и использует открытые технологии для обработки и хранения данных. Партнерство между Auxo и Ediweb создает возможность для клиентов обеих компаний ускорить свой путь к цифровой трансформации, оптимизировать процессы, повысить эффективность и обеспечить конкурентоспособность на

AUXO представит экспертный взгляд на цифровую трансформацию России на форуме СNews 2023 . CNews – крупнейшее издание в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. В числе из участников форума будет Михаил Лобанов, руководитель направления LowCode & CRM компании AUXO. Михаил выступит в секции «Цифровая трансформация» и поделится своими экспертными знаниями и опытом в рамках презентации «Выбор оптимального российского ИТ-решения». В рамках выступления о

Auxo в партнерстве с beeline cloud реализовывает процесс локализации ИТ-процессов для международной логистической компании ИТ-компания Auxo совместно с российским облачным провайдером beeline cloud предоставляет услуги по миграц

AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщи

AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключили партнерское соглашение. Объединив усилия, компании смогут предоставить клиентам

Auxo и «Битрикс24» заключили договор о партнерстве ИТ-компания Auxo объявила о заключении партнерского соглашения с онлайн-сервисом по управлению бизнесом «

AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве ссийского бизнеса. Компании запустят сразу несколько новых проектов внедрения корпоративного ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum. Список партнеров Directum пополнил системный интегратор AUXO. Его специалисты отмечают рост спроса на цифровые решения, способные оптимизировать работу крупных предприятий и ускорить переход на импортонезависимые продукты. «Учитывая большой опыт и у

AUXO выступит партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 20 июня состоится CNews FORUM Кейсы, в рамках которого ИТ-компания AUXO выступит партнером выставки. CNews FORUM Кейсы – место встречи ключевых игроков ИТ-рынка

Российский разработчик «Ред софт» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве Российский разработчик «Ред софт» и ИТ-компания Auxo подписали соглашение о сотрудничестве. В условиях, когда достижение цифрового суверените

Auxo и «Киберпротект» заключили партнерское соглашение в области систем резервного копирования «Киберпротект», разработчик систем резервного копирования и защиты данных, и ИТ-интегратор Auxo подписали соглашение о партнёрстве. С уходом западных вендоров на российском ИТ-рынке об

Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения В рамках развития партнерской экосистемы ИТ-компания Auxo объявила о начале сотрудничества с российским разработчиком платформы по управлению бизн

Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами (ITSM). Партнерство с SimpleOne позволит предложить клиентам Auxo решение для реализации набора практик по управлению ИТ-сервисами на базе российского продукта. Решение SimpleOne соответствует исходным требованиям Auxo к ITSM/ESM (Enterprise Servi

«Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявили о партнерстве. Партнерство позволит объединить компетенции «Аэродиск» в обл

Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos Локализация бизнеса Российский офис французской консалтинговой ИТ-компании Atos будет выделен в самостоятельное юрлицо, независимое от материнской компании. Российские