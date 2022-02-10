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AUXO Atos SE Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

Atos – участник рынка цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 107 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Atos представлен на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включен в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris.


10.02.2022 Atos предоставила Timeline Television решение для высококачественной прямой видеотрансляции спортивных соревнований
09.02.2022 Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G
20.12.2021 Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития
10.12.2021 Исследование Atos и IQM: 76% мировых ЦОДов будут использовать квантовые вычисления к 2023 году
16.11.2021 Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений
11.11.2021 Atos перешла на частную версию SAP S/4HANA Cloud
16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP
02.09.2021 Atos предоставит безопасные цифровые решения для Европейских игр 2023 и 2027 года
06.08.2021 Pierre Fabre выбирает Atos OneCloud
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто»
08.06.2021 Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование»
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений
27.05.2021 Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф»
17.05.2021 Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19
11.05.2021 Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке
29.03.2021 Atos представит доклад на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape
10.03.2021 Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group
05.03.2021 Atos завершила приобретение Motiv
15.02.2021 Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест
08.02.2021 Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России
04.02.2021 Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP
28.12.2020 Эдгарс Пузо, Atos -

Бизнес вернулся к переоценке значения ИТ в цепочке добавленной стоимости
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP
02.09.2020 Atos в России запустила проект международной поддержки пользователей Peri
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве
18.06.2020 Atos призвала к ответственному отношению к окружающему миру
04.06.2020 Компания Atos примет участие в ОНЛАЙН-конференции CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы»
21.05.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»
19.05.2020 Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России
08.05.2020 Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19
08.05.2020 Чат-бот Atos улучшит взаимодействие русскоязычного бизнеса с SAP
07.05.2020 Atos запустил русскоязычного бота на базе SAP Conversation AI
29.04.2020 Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020
27.04.2020 Компания ATOS примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике»
22.04.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству»

Публикаций - 176, упоминаний - 187

AUXO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 33
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 17
Microsoft Corporation 22497 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
Siemens AG - Siemens Group 2311 15
Google LLC 10352 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Intel Corporation 11262 11
Oracle Corporation 6035 10
Dell EMC 4736 10
Diasoft - Диасофт 534 8
HP Inc. 5313 8
Accenture plc 810 7
VMware 2025 7
Yandex - Яндекс 5015 6
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 6
Программный продукт ГК 3960 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Dell Technologies - Dell Computer 984 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
Cisco Systems 4720 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
Capgemini Consulting 117 5
Nvidia Corp 3118 5
Veeam Software 282 5
Крок - Croc 1616 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Галактика - Корпорация 1077 4
6072 4
NTT DoCoMo 1109 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Atos Worldline 7 4
VK - Mail.ru Group 3057 3
Fujitsu 1898 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 3
EY - Ernst & Young Global 378 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 9
X5 Group 709 8
Синара Банк - СКБ-банк 110 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 7
OTP Group - ОТП Банк 157 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 6
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 5
Газпром ПАО 1008 5
Почта России ПАО 1853 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Тракторные заводы Концерн 29 5
Фаберлик - Faberlic 71 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 5
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 5
МКБ - Московский кредитный банк 333 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 4
AliExpress 327 4
Азия Цемент 11 4
Газпром нефть 439 4
ПГК - Первая грузовая компания 117 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 4
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 4
Лента - Утконос 124 4
Открытие ФК - Росгосстрах 266 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 19 4
Ренессанс Страхование 83 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 4
Segezha Group - Сегежа Групп 96 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 4
Счётная палата РФ 628 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Администрация Президента РФ 904 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 1
Президент Российской Федерации 3770 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 3 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 69 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 5
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Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
4CIO 16 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 88 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Денежные переводы - Money transfers 775 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 24 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
FT - Financial Times 1118 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Известия ИД 307 1
CNews TV 524 1
Telegraph 197 1
CRN 43 1
Gartner - Гартнер 3301 9
IDC - International Data Corporation 4671 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
CNews Инновация года - награда 41 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Moody's Investors Service 135 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Allied Market Research 18 1
Tractica 7 1
Forrester Wave 31 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Forrester Research 810 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Juniper Research 468 1
Research and Markets 23 1
Fortune Global 500 280 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 6 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 12
CNews FORUM Кейсы 53 6
CNews Баттл 39 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
SAP Forum 29 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 11 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
SAP Pinnacle Award 1 1
IT&Security Forum 10 1
SAP Quality Awards 6 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Pure Russia Live 1 1
Fields Medal - Филдсовская премия 8 1
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
Google Cloud Next 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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