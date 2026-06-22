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AUXO Atos SE Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

Atos – участник рынка цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 107 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Atos представлен на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включен в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris.

 

 

"Выбор оптимального российского ИТ-решенияМихаил Лобанов, Руководитель направления LowCode & CRM, AUXO, CNews FORUM 2023

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в качестве истца (12) на сумму 274 554 380 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 157 185 616 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.06.2026 AUXO и FineBI покажут ИИ-агентов в аналитике: вебинар 02 Июля

02 Июля 2026 года в 11:00 МСК состоится вебинар «Новое поколение BI с ИИ-агентами: платформа DORA + FineBI». Мероприятие проводят AUXO, официальный партнер FineBI в России, и компания FanRuan, разработчик платформы. Ключевая тема — переход от классических дашбордов к ИИ-агентам. Платформа DORA, дополнительный ИИ-модуль Fi
07.05.2026 «Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске

Компания «Датарк» совместно с Auxo построили и запустили модульный центр обработки данных (МЦОД) для складского комплекса «Северсталь Сети», созданной в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже в
20.01.2026 Auxo и SimpleOne объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации российских компаний

Компании Auxo и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках нового этапа сотрудничества решения Auxo будут предста
12.12.2025 AUXO и ITKey объявляют о начале стратегического сотрудничества в области развития отечественных ИТ-решений

ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, и компания AUXO, системный интегратор и эксперт в области цифровой трансформации промышленности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Совместная работа будет направлена на создание комплексн
14.10.2025 «Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали»

й из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек и способен обеспечить ИT-оборудование суммарной мощностью 100 кВт. Проект был реализован совместно с системным интегратором Auxo. Об этом CNews сообщили представители «Датарк». Поставленный Datark Optimod оснащен прецизионными кондиционерами, поддерживающими стабильный температурный режим и бесперебойную работу обор
12.09.2025 Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца

SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения). Проект по внедрению российского решения с нуля взамен зарубежной системы ServiceNow реализован системным интегратором Auxo за два месяца. После локализаций своей деятельности на российском рынке СMWP утратила доступ к глобальной системе ServiceNow. Перспектива обработки заявок в ИТ-департамент через электронну
27.08.2025 Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store

Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новы
30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора»

02.06.2025 Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

Atos и Франция близки к заключению сделки Французской Atos SE поступило предложение от государства о приобретении принадлежащего ей бизнеса в облас
21.05.2025 Специалисты Auxo подтвердили высокую производительность СУБД Platform V Pangolin DB

Российский ИТ-интегратор Auxo провел тестирование реляционных систем управления базами данных (СУБД) Platform V Pangol
21.05.2025 ИТ-интегратор Auxo провел тестирование СУБД Platform V Pangolin DB

Российский ИТ-интегратор Auxo провел тестирование реляционных систем управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и MS SQL Server совместно с высоконагруженной системой «1С:Предприятие». Тестиро
05.12.2024 Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК

ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким

26.11.2024 AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами

Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для уп
29.10.2024 Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питания и напитков

ИТ-компания Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питан
08.07.2024 Auxo локализовала ИТ-инфраструктуру российского подразделения Kellogg Company

руктуры. «Уникальный опыт Auxo по локализации собственной инфраструктуры от международной структуры Atos и высокий уровень экспертизы команды позволяют нам качественно реализовывать подобные пр
25.04.2024 Auxo стала партнером фирмы «1С»

ИТ-компания Auxo объявила о партнерстве с фирмой «1С». Это партнерство подтверждено статусом «Официальный
15.04.2024 AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании

ИТ-компания AUXO совместно с облачным провайдером Вeeline cloud разработала портал дистрибьюторов для кру
10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности

ИТ-интегратор AUXO и F.A.C.C.T., разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партне
20.03.2024 Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

Спасение Atos Власти Франции заявили о намерении всеми доступными способами защитить от краха обремене
15.12.2023 AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ

rprise Resource Planning (ERP). Об этом CNews сообщили представители AUXO. Сотрудничество AUXO (ex. Atos) с воронежскими вузами началось в 2004 г., когда на базе университета был открыт первый

05.12.2023 AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365

ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической
29.11.2023 «Билайн» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве

кже удаленно на территории России и стран СНГ. Компания ценит опыт работы в международной структуре Atos, однако ее деятельность продолжается в рамках российской компании Auxo, которая входит в
09.11.2023 Эксперт AUXO рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на CNews Forum 2023

ущему, в том числе через поддержку этих приоритетов. Мы ценим опыт работы в международной структуре Atos, однако наша деятельность продолжается в рамках российской компании AUXO. Мы сохранили н
02.11.2023 Эксперт Auxo рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на форуме CNews 2023

Руководитель направления LowCode&CRM компании Auxo Михаил Лобанов поделился опытом, как выбрать и внедрить российские ИТ-решения исходя из потребностей компании. Он выделил несколько важных этапов: определение подходов к выбору решения, вы
01.11.2023 Auxo стала партнером «Лаборатории Касперского»

Компания Auxo, российский ИТ-интегратор, стала партнером «Лаборатории Касперского», международной комп
24.10.2023 Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве

совые организации, телекоммуникационные компании и государственные органы. Ediweb предлагает собственные разработки и использует открытые технологии для обработки и хранения данных. Партнерство между Auxo и Ediweb создает возможность для клиентов обеих компаний ускорить свой путь к цифровой трансформации, оптимизировать процессы, повысить эффективность и обеспечить конкурентоспособность на

09.10.2023 AUXO представит экспертный взгляд на цифровую трансформацию России на форуме СNews 2023

. CNews – крупнейшее издание в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. В числе из участников форума будет Михаил Лобанов, руководитель направления LowCode & CRM компании AUXO. Михаил выступит в секции «Цифровая трансформация» и поделится своими экспертными знаниями и опытом в рамках презентации «Выбор оптимального российского ИТ-решения». В рамках выступления о
29.09.2023 Auxo в партнерстве с beeline cloud реализовывает процесс локализации ИТ-процессов для международной логистической компании

ИТ-компания Auxo совместно с российским облачным провайдером beeline cloud предоставляет услуги по миграц
29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения

ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщи
26.06.2023 AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключили партнерское соглашение. Объединив усилия, компании смогут предоставить клиентам
20.06.2023 Auxo и «Битрикс24» заключили договор о партнерстве

ИТ-компания Auxo объявила о заключении партнерского соглашения с онлайн-сервисом по управлению бизнесом «
15.06.2023 AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве

ссийского бизнеса. Компании запустят сразу несколько новых проектов внедрения корпоративного ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum. Список партнеров Directum пополнил системный интегратор AUXO. Его специалисты отмечают рост спроса на цифровые решения, способные оптимизировать работу крупных предприятий и ускорить переход на импортонезависимые продукты. «Учитывая большой опыт и у
15.06.2023 AUXO выступит партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

20 июня состоится CNews FORUM Кейсы, в рамках которого ИТ-компания AUXO выступит партнером выставки. CNews FORUM Кейсы – место встречи ключевых игроков ИТ-рынка
13.06.2023 Российский разработчик «Ред софт» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред софт» и ИТ-компания Auxo подписали соглашение о сотрудничестве. В условиях, когда достижение цифрового суверените
31.01.2023 Auxo и «Киберпротект» заключили партнерское соглашение в области систем резервного копирования

«Киберпротект», разработчик систем резервного копирования и защиты данных, и ИТ-интегратор Auxo подписали соглашение о партнёрстве. С уходом западных вендоров на российском ИТ-рынке об
10.01.2023 Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения

В рамках развития партнерской экосистемы ИТ-компания Auxo объявила о начале сотрудничества с российским разработчиком платформы по управлению бизн
27.12.2022 Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами

Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами (ITSM). Партнерство с SimpleOne позволит предложить клиентам Auxo решение для реализации набора практик по управлению ИТ-сервисами на базе российского продукта. Решение SimpleOne соответствует исходным требованиям Auxo к ITSM/ESM (Enterprise Servi
21.12.2022 «Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение

ИТ-компания Auxo и «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявили о партнерстве. Партнерство позволит объединить компетенции «Аэродиск» в обл
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos

Локализация бизнеса Российский офис французской консалтинговой ИТ-компании Atos будет выделен в самостоятельное юрлицо, независимое от материнской компании. Российские

15.09.2022 Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO)

Трансформация российского юридического лица Atos завершена в форме Management Buy-Out (MBO). Российское юридическое лицо продолжит самост

Публикаций - 265, упоминаний - 329

AUXO и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 45
Microsoft Corporation 25775 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 21
Ростелеком 10948 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Google LLC 12688 16
9594 16
Oracle Corporation 7074 16
Dell EMC 5180 15
Intel Corporation 12811 14
Accenture plc 719 12
Cisco Systems 5372 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
HP Inc. 5883 11
Крок - Croc 1964 10
АйТи 1519 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 9
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Fujitsu 2105 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
ServiceNow 111 8
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
Nvidia Corp 4002 7
Capgemini Consulting 131 7
МегаФон 10742 7
Huawei 4676 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
DXC Technology - Computer Sciences 100 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
Газпром ПАО 1493 6
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 31
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 14
Atos Bull Sequana 27 27
EA Origin 195 14
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 10
Linux OS 11533 10
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Microsoft Azure 1526 9
Unify OpenScape Contact Center 9 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Atos Bull Escala 13 8
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 7
ELMA 365 Low-code BPM 184 7
Microsoft Windows 16882 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 4
Google Android 15243 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 31
Гоц Роман 57 27
Конышков Алексей 13 13
Лядов Михаил 12 12
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 10
Мотренко Андрей 10 10
Чаркин Евгений 317 9
Декало Алексей 9 9
Залманов Андрей 37 8
Копысов Виталий 64 8
Girard Elie - Жирар Эли 8 8
Белоусов Максим 109 7
Размахаев Сергей 49 7
Натрусов Артем 313 7
Андрианов Павел 86 6
Гришин Дмитрий 210 6
Бурилов Андрей 117 6
Лагунов Андрей 43 6
Бижан Михаил 12 6
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Дьяченко Валерий 96 5
Сотин Денис 216 5
Аитов Тимур 197 5
Дворкович Аркадий 216 5
Путятинский Сергей 112 5
Hope Paul - Хоуп Пол 23 5
Марковский Роман 27 5
Трапезин Владимир 30 5
Кудашев Константин 17 5
Чуканов Сергей 110 5
Емельченков Сергей 141 5
Казарин Станислав 175 5
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Харитонов Денис 22 5
Шабанова Яна 5 5
Калиновский Александр 14 5
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Карпунин Алексей 51 5
Сологуб Денис 75 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 183
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 66
Европа 24964 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Франция - Французская Республика 8177 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
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Украина 7928 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Испания - Королевство 3840 9
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Индия - Bharat 5869 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 7
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа Восточная 3138 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Грузия 1332 5
Япония 13807 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Польша - Республика 2031 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
Монголия 382 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
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Bloomberg 1627 2
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
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9to5Google 60 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Известия ИД 770 1
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South China Morning Post 93 1
CRN 50 1
NBC News 188 1
9to5Mac 70 1
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SAP UK and Ireland User Group 1 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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Forrester Research 834 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Forrester Wave 45 1
CCS Insight 22 1
Tractica 7 1
Grand View Research 25 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Allied Market Research 22 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
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Moody's Investors Service 136 1
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EcoVadis 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Fortune Global 500 295 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
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FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Météo-France - Метео-Франс 6 2
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
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ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
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РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Кейсы 313 9
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CNews AWARDS - награда 571 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
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SAP Quality Awards 7 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CeBIT 614 1
Google Cloud Next 5 1
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Pure Russia Live 1 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
ELMA DAY 14 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
IT&Security Forum 10 1
SAP Pinnacle Award 1 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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