AUXO Atos SE Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез
Atos – участник рынка цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 107 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Atos представлен на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включен в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris.
AUXO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 28
|Гоц Роман 24 21
|Мотренко Андрей 10 10
|Залманов Андрей 29 8
|Копысов Виталий 27 8
|Girard Elie - Жирар Эли 8 8
|Чаркин Евгений 203 8
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 8
|Лагунов Андрей 14 6
|Андрианов Павел 32 6
|Размахаев Сергей 42 6
|Белоусов Максим 73 6
|Бижан Михаил 11 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Ступин Евгений 19 5
|Марова Юлия 10 5
|Дьяченко Валерий 70 5
|Карпунин Алексей 17 5
|Трапезин Владимир 21 5
|Казанцев Сергей 11 5
|Кудашев Константин 12 5
|Калиновский Александр 14 5
|Казарин Станислав 115 5
|Кузин Вадим 34 5
|Валчев Стоян 48 5
|Лядов Михаил 7 5
|Путятинский Сергей 59 5
|Марковский Роман 17 5
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 5
|Сологуб Денис 18 5
|Глазков Александр 64 5
|Бурилов Андрей 26 5
|Шабанова Яна 5 5
|Емельченков Сергей 87 5
|Дворкович Аркадий 196 5
|Бухвалов Дмитрий 10 5
|Трояновский Владимир 42 5
|Аитов Тимур 188 5
|Харитонов Денис 13 5
|Натрусов Артем 142 5
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