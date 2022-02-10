AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез

Atos – участник рынка цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 107 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Atos представлен на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включен в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris.