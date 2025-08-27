Разделы

Декало Алексей


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store 1
08.07.2024 Auxo локализовала ИТ-инфраструктуру российского подразделения Kellogg Company 1
15.04.2024 AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании 1
29.11.2023 «Билайн» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.10.2023 Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве 1
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos 1
15.09.2022 Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO) 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Декало Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 2
АйТи 1416 2
SAP SE 5374 1
Microsoft Corporation 25019 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1184 1
Accenture plc 689 1
Schneider Electric 583 1
KPMG 262 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Открытые технологии 709 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9022 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 586 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21498 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 994 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 325 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1136 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3882 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 662 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 330 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 169 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11018 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 433 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5266 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12082 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6092 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7103 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6485 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9091 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4744 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 133 1
Apache Camel 73 1
React JS - JavaScript фреймворк 98 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1167 1
Конышков Алексей 10 2
Лядов Михаил 11 2
Миронова Юлия 3 2
Зайков Максим 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1589 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2109 4
Беларусь - Минск 664 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
Казахстан - Республика 5719 1
Беларусь - Белоруссия 5929 1
Франция - Французская Республика 7938 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6496 2
Аудит - аудиторский услуги 2924 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 199 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2396 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6407 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7699 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4831 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8127 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

