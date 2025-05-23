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Зайков Максим


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 1
31.10.2024 Более 236 млрд руб. ежегодно теряет российский бизнес из-за от спам-звонков и немаркированных вызовов 1
16.10.2024 «Билайн Бизнес» представил единый личный кабинет для B2B-клиентов   1
16.10.2024 билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
20.06.2024 билайн бизнес помог фонду «Инфаркт» запустить горячую линию 1
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа 1
06.06.2024 Ассоциация «ФинТех» и «Билайн» договорились о сотрудничестве в области развития финансовых технологий 1
28.12.2023 «Билайн» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством 1
29.11.2023 «Билайн» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве 2
16.10.2023 В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
06.03.2023 Билайн инвестировал в разработку аудиобейджей 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
15.08.2022 Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort 1
10.08.2022 «Билайн» приобрел российскую рекламную платформу ОТМ 1
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
04.06.2021 «Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов 1
03.06.2021 «ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой 1
29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета 1
09.02.2021 «Билайн бизнес» предоставил клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 2
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Зайков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 26
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 4
МегаФон 9259 3
Киевстар - Kyivstar 543 3
Ростелеком 9911 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 2
Microsoft Corporation 24844 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Directum - Директум 1121 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 128 1
Caravan - Караван 89 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 726 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 256 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 29 1
ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5029 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 1
Коперник-Инвест 3 4 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 100 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 2
Альфа-Групп 717 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 2
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Альфа-Банк 1798 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Горводоканал МУП Новосибирска 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1129 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 7 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 4 1
АЛОР брокер 7 1
Газпром ПАО 1365 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
АЛРУД 3 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 12 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3329 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28257 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4893 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8632 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5874 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6865 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4058 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5333 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8608 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4727 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11379 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4891 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6461 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1106 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 248 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24905 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5159 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1788 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1123 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11447 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2606 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 677 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11720 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1086 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 68 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5434 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 130 1
ВымпелКом - Билайн ПРОдвижение 8 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Apple iPhone 6 4863 1
Kaspersky Who Calls 43 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 7 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
Торбахов Александр 98 7
Кирсанова Светлана 70 5
Шоржин Валерий 59 5
Насретдинов Ренат 7 4
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Фридман Михаил 138 2
Авен Петр 59 2
Насредтинов Ренат 2 2
Чаркин Евгений 299 1
Славин Борис 34 1
Дубынин Дмитрий 10 1
Семериков Николай 1 1
Киселев Александр 114 1
Зеленков Юрий 39 1
Аншина Марина 78 1
Семенов Андрей 19 1
Клепинин Павел 13 1
Чинкова Мария 28 1
Талдыкина Наталья 42 1
Рудзевич Мария 36 1
Матвеев Алексей 7 1
Усманов Артур 25 1
Шадаев Максут 1044 1
Мотовилов Олег 71 1
Лазарев Дмитрий 6 1
Рего Андрей 7 1
Богданов Мохаммед 1 1
Муталлапова Бэлла 4 1
Вирцер Евгений 39 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Губин Егор 2 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 1
Волошин Константин 16 1
Брюквин Юрий 299 1
Панков Александр 78 1
Исмаилов Рашид 60 1
Косогов Андрей 29 1
Декало Алексей 6 1
Довлатов Артем 1 1
Хан Герман 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 20
Украина 7665 3
Казахстан - Республика 5639 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 3
Россия - СФО - Новосибирск 4427 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 887 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2747 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 2
Узбекистан - Республика 1781 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1153 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 264 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1178 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1240 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3009 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2564 1
Россия - УФО - Тюменская область 1198 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 886 1
Грузия 1255 1
Армения - Республика 2320 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Европа 24381 1
Азия - Азиатский регион 5611 1
Норвегия - Королевство 1813 1
Канада 4923 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Таджикистан - Республика 882 1
Бурунди - Республика 69 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 239 1
Зимбабве - Республика 117 1
Камбоджа - Королевство 151 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 76 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6346 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11222 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7638 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4536 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7927 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6285 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 701 2
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 99 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6100 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 224 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2169 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4234 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5235 1
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Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Ведомости 1071 1
Рустелеком ТК 304 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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