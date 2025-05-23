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Зайков Максим
УПОМИНАНИЯ
Зайков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
|iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
|Торбахов Александр 98 7
|Кирсанова Светлана 70 5
|Шоржин Валерий 59 5
|Насретдинов Ренат 7 4
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Фридман Михаил 138 2
|Авен Петр 59 2
|Насредтинов Ренат 2 2
|Чаркин Евгений 299 1
|Славин Борис 34 1
|Дубынин Дмитрий 10 1
|Семериков Николай 1 1
|Киселев Александр 114 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Аншина Марина 78 1
|Семенов Андрей 19 1
|Клепинин Павел 13 1
|Чинкова Мария 28 1
|Талдыкина Наталья 42 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Матвеев Алексей 7 1
|Усманов Артур 25 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Лазарев Дмитрий 6 1
|Рего Андрей 7 1
|Богданов Мохаммед 1 1
|Муталлапова Бэлла 4 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Губин Егор 2 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 1
|Волошин Константин 16 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Панков Александр 78 1
|Исмаилов Рашид 60 1
|Косогов Андрей 29 1
|Декало Алексей 6 1
|Довлатов Артем 1 1
|Хан Герман 52 1
|Рустелеком ТК 304 1
|ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
|КГБ СССР Высшая школа 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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