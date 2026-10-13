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ВымпелКом Voca Tech Вока Тек

ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 309 893 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 309 893 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 «Ростелеком» проговорился о планах анализировать звонки в «Макс». Его создатели говорят, что ничего не выйдет 1
17.04.2025 Билайн увеличивает долю в Voca-Tech и укрепляет позиции на рынке голосовой аналитики 1
17.04.2025 «Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей 1
17.04.2025 «Билайн» увеличил долю в Voca-Tech 1
27.02.2024 Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций 1
06.03.2023 Билайн инвестировал в разработку аудиобейджей 1
22.02.2023 Sokolov внедрил аудиобейджи продавцов во всех магазинах федеральной сети 1
19.11.2019 ВТБ протестировал систему автоматизированного контроля сотрудников Voca Tech 1
22.08.2019 Искусственный интеллект повысит качество клиентского сервиса в салонах Tele2 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 5
WantResult 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Ростелеком 11059 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3389 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 832 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1130 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Synpatic 3 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 3
ВымпелКом - Хайв 19 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 3
РВК - Российская венчурная компания 572 2
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9093 1
Альфа-Банк 1994 1
Татнефть 246 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1174 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23237 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3421 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8416 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6464 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14194 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6628 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4739 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6342 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8787 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 575 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 37 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 107 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 656 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6145 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16744 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11652 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 35 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 547 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 40 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 60 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 100 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13625 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10072 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10404 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7622 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18391 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8757 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 1
Smart data - Умные данные 14 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2273 1
Сател - Зиакс - Ziax 16 1
ВымпелКом - Билайн - Yellowbe 2 1
ВымпелКом - Билайн - OneБизнес 4 1
ВымпелКом - Билайн - Купол безопасности 3 1
Microsoft Azure 1533 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 159 1
Муталлапова Бэлла 4 4
Анохин Сергей 135 2
Дегтярева Наталия 19 2
Насретдинов Ренат 7 1
Гришин Андрей 8 1
Торцев Александр 1 1
Колпакова Алина 1 1
Тахаутдинов Шафагат 3 1
Никишова Татьяна 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Кондратьев Арсений 13 1
Петрова Екатерина 21 1
Идиятуллин Альберт 3 1
Зайков Максим 31 1
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Европа 25034 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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