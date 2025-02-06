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Кондратьев Арсений



06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме 1
30.12.2021 Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney 2
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
04.03.2021 Accenture научила нейросеть создавать дизайн одежды 2
27.11.2020 Accenture разработает голосового помощника для страховых компаний 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
04.06.2020 Accenture создала приложение для VR-мероприятий на 5000 пользователей 1
14.05.2020 Accenture разработала голосового помощника для покупки продуктов 2
27.03.2020 Accenture разработала приложение для азартных болельщиков 2
20.01.2020 Accenture «очеловечила» голосового банковского помощника 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Кондратьев Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 10
Meta Platforms - Facebook 4442 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Ростелеком 9720 1
Yandex - Яндекс 7378 1
Softline - Софтлайн 2832 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Marvel Studios 3 1
Walt Disney Company 622 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 443 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4147 4
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 159 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2981 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 216 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6798 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5039 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10543 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2004 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8481 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12567 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2959 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8032 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7605 1
Application store - магазин приложений 1201 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 231 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7114 1
Accenture Liquid Studio 12 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1104 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
Microsoft Azure 1410 1
VK RuStore - Рустор 335 1
Google Android 14028 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 132 1
Дёмкин Владимир 10 1
Мишустин Михаил 681 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Украина 7619 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Индия - Bharat 5456 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24174 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48148 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 726 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 591 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 1
Экономический эффект 1068 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 94 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4832 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1655 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2907 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 503 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8062 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2943 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1254 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 1
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3213 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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