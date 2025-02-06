Кондратьев Арсений
|06.02.2025
|Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
|23.06.2022
|В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме 1
|30.12.2021
|Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney 2
|28.07.2021
|Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 1
|17.06.2021
|Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
|04.03.2021
|Accenture научила нейросеть создавать дизайн одежды 2
|27.11.2020
|Accenture разработает голосового помощника для страховых компаний 1
|26.08.2020
|Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
|04.06.2020
|Accenture создала приложение для VR-мероприятий на 5000 пользователей 1
|14.05.2020
|Accenture разработала голосового помощника для покупки продуктов 2
|27.03.2020
|Accenture разработала приложение для азартных болельщиков 2
|20.01.2020
|Accenture «очеловечила» голосового банковского помощника 1
Кондратьев Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Accenture plc 682 10
|Meta Platforms - Facebook 4442 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
|Ростелеком 9720 1
|Yandex - Яндекс 7378 1
|Softline - Софтлайн 2832 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Мишустин Михаил 681 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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