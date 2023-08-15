«Агротерра» строит общий центр обслуживания на базе облачной платформы ITSM 365 в линейку продуктов ГК Naumen). Проект стал первым шагом к формированию общего центра обслуживания (ОЦО), объединяющего все сервисные подразделения компании. Ежемесячно в новой системе обрабаты

Тимур Аляутдинов, холдинг «Т1»: Бэк-офис холдинга «Т1» составляет 5,3% от общей численности сотрудников «Переход на ОЦО связан с естественным эволюционным движением» CNews: В какой момент развития компании ста

Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision зировала процесс обмена документацией между своими сахарными заводами и Общим центром обслуживания (ОЦО). Решение для пилотного завода создано компанией BTLab на базе российской платформы Docsv

Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» пании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО) группы компаний «Металлоинвест». Созданная на основе решения «1С:Документооборот» систем

«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов сных функций холдинга, основанной на роботизации бизнес-процессов (RPA), текстовой аналитике и технологиях искусственного интеллекта. Программа реализуется филиалом «Объединенный центр обслуживания» (ОЦО) ОХК «Уралхим». Цель проекта - повышение производительности и снижение себестоимости услуг по обеспечению бизнес-процессов холдинга, а также повышение качества предоставляемых услуг. Програ

«Мегафон» помогает подбирать персонал для магазинов Calzedonia тервью до трудоустройства кандидата сопровождают специалисты Общего центра обслуживания «Мегафона» (ОЦО). Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Мегафона». Услуга «Цифровой подбор» помогает реш

Как создать общий центр обслуживания на базе ECM ций. Неудивительно, что компании тщательно анализируют и подбирают ИТ-решения для реализации модели ОЦО. Необходимость автоматизации Одна из основных задач, которые ОЦО решают в России –

«Билайн» принял на работу первого робота сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций. Внедрение робота проводилось в рамках проекта «Повышение эффективности Объединенного центра обслуживания (ОЦО) Вымпелком в г.Ярославль». В создании алгоритмов искусственного интеллекта приняли участие сотрудники бухгалтерии и службы управления эффективности ОЦО при поддержке ИТ. Настройкой,

Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО органов государственной власти, выпустил новую версию российского программного продукта Naumen Service Desk для управления ИТ, сервисными процессами и автоматизации объединенных центров обслуживания (ОЦО). Релиз 4.9 включает редизайн интерфейса, улучшенные функции и настройки, а также инструменты для повышения качества работы пользователей: встроенное bpm-приложение, портал, усовершенствова

«Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» роект по созданию системы электронного документооборота для Объединенного Центра Обслуживания «Мегафона». Решением, созданным на платформе SAP Extended ECM by ОpenText, уже пользуется 800 сотрудников ОЦО оператора связи.«Мегафон» создал ОЦО в 2016 г. для централизации таких бизнес-процессов, как ведение учета и отчетности, финансового контроля и казначейства, части функций управления

Оптимизация затрат на хранение и обработку документов за счет использования объединенного центра обслуживания (ОЦО) ами при исполнении обязательств по договорам. Реализация проекта объединенного центра обслуживания (ОЦО) позволит повысить скорость обработки документов, сократить количество ошибок в документа

«ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» енной филиальной сетью, объединила функции бухгалтерских подразделений в общем центре обслуживания (ОЦО) с помощью системы электронного архива бухгалтерской документации на базе ECM-платформы «

«Ростелеком» оснастил многофункциональный общий центр обслуживания программно-аппаратным комплексом Xerox На двух площадках многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО) компании «Ростелеком» установлен программно-аппаратный комплекс Xerox для печати и рассы

AT Consulting автоматизировал документооборот в ОЦО «ВымпелКома» Компания AT Consulting организовала в объединенном центре обслуживания (ОЦО) компании «ВымпелКом» электронный архив первичных документов. Решение для потокового ввода, обработки и хранения документов построено на платформах Abbyy FlexiCapture и EMC Documentum и рас

Многофункциональный центр в Нижнем Новгороде будет обслуживать 54 филиала «Ростелекома» очередной этап глобального проекта по созданию многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО), открыв площадку в Нижнем Новгороде. Услугами нижегородского МФ ОЦО будут пользов

Термин дня: Общий центр обслуживания ертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ОЦО (общий центр обслуживания) – это независимая организация, которая оказывает услуги (напри

В Ярославле начал работу объединенный центр обслуживания «ВымпелКома» елКома» услуги по ведению бухгалтерского учета, контроля и учета платежей, расчетов с дилерами и партнерами, кадровому администрированию, а также по поддержке закупок и операций. Комментируя открытие ОЦО, Антон Кудряшов, генеральный директор «ВымпелКома» отметил: «Инновационная модель ОЦО реализована в рамках долгосрочной стратегической программы повышения операционной эффективности

«Ростелеком» открыл в Воронеже площадку крупнейшего в России географически-распределенного общего центра обслуживания остелеком» торжественно открыл в Воронеже площадку многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО), работающего в «пилотном» режиме с января 2013 г. Как утверждают в компании, по своим ма

«Билайн» сконцентрирует сервисные подразделения в Ярославле граммы повышения операционной эффективности. Компания создает в Ярославле общий центр обслуживания (ОЦО), который станет обособленным подразделением, оказывающим структурным единицам «ВымпелКом

МТС открывает единый бухгалтерский центр обслуживания в Нижнем Новгороде Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об открытии в Нижнем Новгороде единого центра обслуживания по ведению бухгалтерского и налогового учета в рамках федеральной

Tele2 открыл объединенный центр обслуживания Tele2 открыл в Воронеже объединенный центр обслуживания (ОЦО). Как считают в компании, это позволит повысить эффектив

В «Северстали» заработал Единый центр обслуживания на платформе SAP ании, главной целью которой является осуществление культурной трансформации «Северстали». «Создание Единых центров обслуживания является необходимым условием для развития успешных компаний. Эта

В Москве пройдёт конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ» С 22 по 23 апреля 2010 г. в Москве пройдёт конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ». Мероприятие фокусируется на вопросах, связанных с совершенствованием деятельности ОЦО в современных экономических условиях. На конференции будет представлен опыт лидирующих компаний России и СНГ, которые поделятся технологиями оптимизации ОЦО путем применения методоло

22 апреля откроется конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ» С 22 по 23 апреля в Москве пройдет конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ. Эффективное управление ОЦО в современных экономических условиях». Организатором мероприятия выступает компания IC Energy. В условиях экономической неустойчивости, «Общие Центры Финансового Обслуживания» являются наиб

В Москве состоялся семинар "Практические решения в в области организации ОЦО" динги». Семинар был посвящен практическим решениям в области построения общих центров обслуживания (ОЦО). Общий центр обслуживания — организованная модель, при которой часть существующих б

Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая Объединенный московский цифровой оператор связи "Системы Телеком" (ОЦО) начнет свою работу 12 мая 2004 г., сообщил РБК гендиректор ЗАО "Комстар", председатель совета директоров ЗАО "МТУ-Информ" Семен Рабовский. Напомним, что в конце 2003 г. "Система Телеком" п

Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. Объединенный цифровой оператор связи (ОЦО) ЗАО "Система Телеком" начнет предоставлять свои услуги с середины 2004 г. Об этом РБК сообщил первый заместитель гендиректора ЗАО "Система Телеком" Александр Вронец. Напомним, что в конце