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Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии


23.08.2023 Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником

нная с трагедией, произошедшей 20 августа 2023 г. В тот день группа из восьми человек спустилась на экскурсию в московское подземелье и после сильных дождей перестала выходить на связь. Никто и
21.08.2023 Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли

ез сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Как пишет ТАСС, он отправился на диггерскую экскурсию по столичным подземным коллекторам вместе с несовершеннолетними дочерью и племянник
14.06.2023 Wildberries запустил экскурсии на склады

Участниками первой экскурсии стали студенты университета Правительства Москвы. 30 студентов университета посетили распределительный центр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистич
05.05.2023 На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-экскурсию по отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них – доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца, Густава Листа, на Болот
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице

разработала отечественная компания. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву». В ходе виртуальной прогулки пользовате
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке

Робот, созданный пермской компанией «Промобот», проводит экскурсии для посетителей центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова города Тихвин в Ленинградской области. По задумке, робот должен привлечь новых клиентов, помочь выделиться среди к
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности

трациями знаковых событий и виртуальными экспонатами. Аудиогид расскажет посетителям о прошлом и настоящем ботанического сада, его флоре, местных жителях и историко-культурных достопримечательностях. Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован AR-сценой. Для каждого пункта маршрута разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события
18.04.2022 «Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников

имально полного и быстрого погружения сотрудников в сферу их деятельности». Ранее «Магнит» запустил 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на официальном сай
25.11.2021 REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Теперь экскурсии проходят в собственном ЦОДе компании на территории Технополис «Москва». Цель проекта — профориентаци
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии

Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило удаленные показы квартир с возможностью интерактивного общения. Во время интерактивной экскурсии потенциальный покупатель может удаленно посмотреть продаваемый объект и в режиме онлайн пообщаться с риелтором и хозяином квартиры. Кроме 360°фотографий во время тура доступна также в
21.09.2017 Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате

о пользователям iOS и Android на русском и английском языках. В приложение входит план музея, информация о каждом зале и о каждом экспонате. С ними можно ознакомиться не выходя из дома, слушая запись экскурсии и изучая фотографии. По-настоящему виртуальный гид раскрывает себя при посещении Оружейной палаты.На территории музея развернута сеть маячков Bluetooth, которые помогают телефону поль
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России

Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, робот сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы посетителей, транслировать фото- и видеоматериалы. Предс
05.04.2017 «Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям

сегодня соглашения между Mail.Ru Group и Министерством культуры РФ, сообщили CNews в «Одноклассниках». В прямом эфире с помощью 3D-панорам искусствоведы и работники музеев со всей России будут вести экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции экскурсий будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в «Одноклассниках». Первые виртуальные экскурсии план
08.06.2016 CNews приглашает на экскурсию в ЦОД

лобальной компании Lenovo. Мероприятие, которое пройдет 16 июня в Москве, получило название «Linx + Lenovo = надежные ИТ-решения для вашего бизнеса» В рамках данной встречи для вас будет организована экскурсия в ЦОД Linxdatacenter — один из первых коммерческих ЦОДов России. Вы сможете увидеть современную инженерную инфраструктуру ЦОДа, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения И
13.04.2016 Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me

На базе отечественных программных продуктов фирмы «1С» заработала онлайн-система для продажи экскурсионных туров без посредников — Tourex.me. Сервис позволяет связать напрямую поставщико
12.08.2013 Экскурсия на Марс

Лаборатория Jet Propulsion при Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства разработала виртуальную экскурсию на Марс и на Международную космическую станцию. Для путешествия на Марс в Jet Propulsion использовали видеоданные, полученные марсоходом Curiosity. Они были обработаны, переведены в т
16.08.2011 Экскурсию по штаб-квартире Facebook продали за $70 тыс.

Известный благотворительный аукцион Charitybuzz в качестве одного из недавних лотов выставил экскурсию по штаб-квартире социальной сети Facebook, которая была продана за $70 тыс. Как соо
09.04.2010 Футбол и неогеография: донецкий опыт

аина) Игоря Семичастного и Вячеслава Одинокова, представленной на конференцию GeoВласть. Панорамные экскурсии: донецкий опыт В настоящее время панорамные экскурсии находят широкое примен
10.04.2009 Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP

й гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гости Оружейной Палаты Московского Кремля смогут пройти экскурсию с личным электронным гидом, который содержит полную информацию по всем 9 залам Оруж
04.03.2008 На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия

флору и фауну острова. Богатый мир кижской природы сложно в полном объеме представить в виртуальной экскурсии, поэтому разработчики ограничились 8 видами древесных, 15 видами травянистых растен
29.01.2008 Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380

Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы управления судном, встречается нам впервые.
14.08.2006 "1С" начинает выпуск аудиоэкскурсий

олноценным звуком, 128kbps, 44кГц), а также мультимедийную оболочку, позволяющую пройти виртуальную экскурсию. Для владельцев компьютеров и продвинутых моделей DVD-проигрывателей на компакт-дис
22.03.2006 В американских музеях введут экскурсии с помощью телефона

ому, как звонящие управляют системой голосовой почты. В Walker Art Center в Миннеаполисе предлагали экскурсию, в которой записью можно было управлять голосом. Однако вскоре представители музея


Публикаций - 467, упоминаний - 533

Туризм замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 55
Yandex - Яндекс 6343 23
Microsoft Corporation 23968 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3194 20
МегаФон 7613 19
HP Inc. 5610 15
Apple Inc 11564 15
Sony 6478 14
Samsung Electronics 9915 14
Крок - Croc 1765 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 12
Dell EMC 4966 11
Google LLC 11318 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 11
Promobot - Промобот 126 10
Ростелеком 10600 10
5nine Software 1924 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4462 9
VK - Mail.ru Group 3271 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 8
Intel Corporation 11855 8
Meta Platforms - Facebook 4364 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1151 7
Softline - Софтлайн 2327 7
7537 7
IBM - International Business Machines Corp 9317 7
Lenovo Group 2226 6
Cisco Systems 4988 6
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 6
КАМИС 19 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2665 5
Canon 1382 5
Sharp Corporation 1036 5
Huawei 3662 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 439 5
Olympus 465 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 15
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 364 15
МТС Трэвел - MTS Travel 60 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 9
РЖД - Российские железные дороги 1754 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1066 7
Лента - Сеть розничной торговли 1874 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Visa International 1909 6
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 36 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 404 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 5
Россети Ленэнерго 1698 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 426 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 4
Мариинский театр - Государственный академический 43 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 388 4
Политех - Политехнический музей 33 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 4
Островок.ру - Ostrovok.ru 70 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 216 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 190 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 178 3
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 36 3
Airbnb 87 3
Байтик - Детский технопарк 6 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 40 3
Газпром нефть 543 3
Совкомбанк Совесть 269 3
eBay Inc 1605 3
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 8 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 460 3
ОМК Аудит 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 603 3
Правительство Москвы 2143 21
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Google Play - Google Store - Android Market 3125 12
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Microsoft Windows 2000 8661 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6813 9
МТС Big Data 110 9
Microsoft Windows 14919 9
Google YouTube - Видеохостинг 2548 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1290 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 680 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1641 8
Apple iPad 3786 7
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