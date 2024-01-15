Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии

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СОБЫТИЯ


15.01.2024 Путь инженера: «Микрон» запускает первые экскурсии по инженерным профессиям

водства. Вы узнаете, из чего состоит рабочий день наладчика и какие ключи у него в кармане. Также в экскурсию входит авторский мастер-класс по распаковке мультиметра и его применению в инженерн
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.

еб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является гидом в музее. Он помогает посетителям выбрать интересующие экскурсии, отвечает на разнообразные вопросы и позволяет записаться на экскурсии в соответствии с расписанием. На данный момент первая версия этого разработанного решения уже работает с

23.08.2023 Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником

нная с трагедией, произошедшей 20 августа 2023 г. В тот день группа из восьми человек спустилась на экскурсию в московское подземелье и после сильных дождей перестала выходить на связь. Никто и
21.08.2023 Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли

ез сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Как пишет ТАСС, он отправился на диггерскую экскурсию по столичным подземным коллекторам вместе с несовершеннолетними дочерью и племянник
14.06.2023 Wildberries запустил экскурсии на склады

Участниками первой экскурсии стали студенты университета Правительства Москвы. 30 студентов университета посетили распределительный центр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистич
05.05.2023 На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-экскурсию по отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них – доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца, Густава Листа, на Болот
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице

разработала отечественная компания. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву». В ходе виртуальной прогулки пользовате
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке

Робот, созданный пермской компанией «Промобот», проводит экскурсии для посетителей центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова города Тихвин в Ленинградской области. По задумке, робот должен привлечь новых клиентов, помочь выделиться среди к
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности

трациями знаковых событий и виртуальными экспонатами. Аудиогид расскажет посетителям о прошлом и настоящем ботанического сада, его флоре, местных жителях и историко-культурных достопримечательностях. Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован AR-сценой. Для каждого пункта маршрута разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события
18.04.2022 «Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников

имально полного и быстрого погружения сотрудников в сферу их деятельности». Ранее «Магнит» запустил 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на официальном сай
25.11.2021 REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Теперь экскурсии проходят в собственном ЦОДе компании на территории Технополис «Москва». Цель проекта — профориентаци
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии

Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило удаленные показы квартир с возможностью интерактивного общения. Во время интерактивной экскурсии потенциальный покупатель может удаленно посмотреть продаваемый объект и в режиме онлайн пообщаться с риелтором и хозяином квартиры. Кроме 360°фотографий во время тура доступна также в
21.09.2017 Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате

о пользователям iOS и Android на русском и английском языках. В приложение входит план музея, информация о каждом зале и о каждом экспонате. С ними можно ознакомиться не выходя из дома, слушая запись экскурсии и изучая фотографии. По-настоящему виртуальный гид раскрывает себя при посещении Оружейной палаты.На территории музея развернута сеть маячков Bluetooth, которые помогают телефону поль
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России

Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, робот сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы посетителей, транслировать фото- и видеоматериалы. Предс
05.04.2017 «Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям

сегодня соглашения между Mail.Ru Group и Министерством культуры РФ, сообщили CNews в «Одноклассниках». В прямом эфире с помощью 3D-панорам искусствоведы и работники музеев со всей России будут вести экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции экскурсий будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в «Одноклассниках». Первые виртуальные экскурсии план
08.06.2016 CNews приглашает на экскурсию в ЦОД

лобальной компании Lenovo. Мероприятие, которое пройдет 16 июня в Москве, получило название «Linx + Lenovo = надежные ИТ-решения для вашего бизнеса» В рамках данной встречи для вас будет организована экскурсия в ЦОД Linxdatacenter — один из первых коммерческих ЦОДов России. Вы сможете увидеть современную инженерную инфраструктуру ЦОДа, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения И
13.04.2016 Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me

На базе отечественных программных продуктов фирмы «1С» заработала онлайн-система для продажи экскурсионных туров без посредников — Tourex.me. Сервис позволяет связать напрямую поставщико
12.08.2013 Экскурсия на Марс

Лаборатория Jet Propulsion при Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства разработала виртуальную экскурсию на Марс и на Международную космическую станцию. Для путешествия на Марс в Jet Propulsion использовали видеоданные, полученные марсоходом Curiosity. Они были обработаны, переведены в т
16.08.2011 Экскурсию по штаб-квартире Facebook продали за $70 тыс.

Известный благотворительный аукцион Charitybuzz в качестве одного из недавних лотов выставил экскурсию по штаб-квартире социальной сети Facebook, которая была продана за $70 тыс. Как соо
09.04.2010 Футбол и неогеография: донецкий опыт

аина) Игоря Семичастного и Вячеслава Одинокова, представленной на конференцию GeoВласть. Панорамные экскурсии: донецкий опыт В настоящее время панорамные экскурсии находят широкое примен
10.04.2009 Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP

й гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гости Оружейной Палаты Московского Кремля смогут пройти экскурсию с личным электронным гидом, который содержит полную информацию по всем 9 залам Оруж
04.03.2008 На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия

флору и фауну острова. Богатый мир кижской природы сложно в полном объеме представить в виртуальной экскурсии, поэтому разработчики ограничились 8 видами древесных, 15 видами травянистых растен
29.01.2008 Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380

Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы управления судном, встречается нам впервые.
14.08.2006 "1С" начинает выпуск аудиоэкскурсий

олноценным звуком, 128kbps, 44кГц), а также мультимедийную оболочку, позволяющую пройти виртуальную экскурсию. Для владельцев компьютеров и продвинутых моделей DVD-проигрывателей на компакт-дис
22.03.2006 В американских музеях введут экскурсии с помощью телефона

ому, как звонящие управляют системой голосовой почты. В Walker Art Center в Миннеаполисе предлагали экскурсию, в которой записью можно было управлять голосом. Однако вскоре представители музея


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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
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НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
День молодёжи - 27 июня 1087 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
День без турникетов 8 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 3
ЭОС Весенний документооборот 14 3
Старт Хаб 21 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
VMworld 29 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
МТС - Телеком Идея 51 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Земля из космоса 51 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Битва роботов 14 1
Телеком Интенсив 3 1
Стальной хребет России 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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