Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии

Путь инженера: «Микрон» запускает первые экскурсии по инженерным профессиям водства. Вы узнаете, из чего состоит рабочий день наладчика и какие ключи у него в кармане. Также в экскурсию входит авторский мастер-класс по распаковке мультиметра и его применению в инженерн

Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. еб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является гидом в музее. Он помогает посетителям выбрать интересующие экскурсии, отвечает на разнообразные вопросы и позволяет записаться на экскурсии в соответствии с расписанием. На данный момент первая версия этого разработанного решения уже работает с

Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником нная с трагедией, произошедшей 20 августа 2023 г. В тот день группа из восьми человек спустилась на экскурсию в московское подземелье и после сильных дождей перестала выходить на связь. Никто и

Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли ез сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Как пишет ТАСС, он отправился на диггерскую экскурсию по столичным подземным коллекторам вместе с несовершеннолетними дочерью и племянник

Wildberries запустил экскурсии на склады Участниками первой экскурсии стали студенты университета Правительства Москвы. 30 студентов университета посетили распределительный центр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистич

На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-экскурсию по отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них – доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца, Густава Листа, на Болот

В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице разработала отечественная компания. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву». В ходе виртуальной прогулки пользовате

Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке Робот, созданный пермской компанией «Промобот», проводит экскурсии для посетителей центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова города Тихвин в Ленинградской области. По задумке, робот должен привлечь новых клиентов, помочь выделиться среди к

МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности трациями знаковых событий и виртуальными экспонатами. Аудиогид расскажет посетителям о прошлом и настоящем ботанического сада, его флоре, местных жителях и историко-культурных достопримечательностях. Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован AR-сценой. Для каждого пункта маршрута разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события

«Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников имально полного и быстрого погружения сотрудников в сферу их деятельности». Ранее «Магнит» запустил 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на официальном сай

REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Теперь экскурсии проходят в собственном ЦОДе компании на территории Технополис «Москва». Цель проекта — профориентаци

Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило удаленные показы квартир с возможностью интерактивного общения. Во время интерактивной экскурсии потенциальный покупатель может удаленно посмотреть продаваемый объект и в режиме онлайн пообщаться с риелтором и хозяином квартиры. Кроме 360°фотографий во время тура доступна также в

Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате о пользователям iOS и Android на русском и английском языках. В приложение входит план музея, информация о каждом зале и о каждом экспонате. С ними можно ознакомиться не выходя из дома, слушая запись экскурсии и изучая фотографии. По-настоящему виртуальный гид раскрывает себя при посещении Оружейной палаты.На территории музея развернута сеть маячков Bluetooth, которые помогают телефону поль

Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, робот сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы посетителей, транслировать фото- и видеоматериалы. Предс

«Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям сегодня соглашения между Mail.Ru Group и Министерством культуры РФ, сообщили CNews в «Одноклассниках». В прямом эфире с помощью 3D-панорам искусствоведы и работники музеев со всей России будут вести экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции экскурсий будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в «Одноклассниках». Первые виртуальные экскурсии план

CNews приглашает на экскурсию в ЦОД лобальной компании Lenovo. Мероприятие, которое пройдет 16 июня в Москве, получило название «Linx + Lenovo = надежные ИТ-решения для вашего бизнеса» В рамках данной встречи для вас будет организована экскурсия в ЦОД Linxdatacenter — один из первых коммерческих ЦОДов России. Вы сможете увидеть современную инженерную инфраструктуру ЦОДа, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения И

Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me На базе отечественных программных продуктов фирмы «1С» заработала онлайн-система для продажи экскурсионных туров без посредников — Tourex.me. Сервис позволяет связать напрямую поставщико

Экскурсия на Марс Лаборатория Jet Propulsion при Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства разработала виртуальную экскурсию на Марс и на Международную космическую станцию. Для путешествия на Марс в Jet Propulsion использовали видеоданные, полученные марсоходом Curiosity. Они были обработаны, переведены в т

Экскурсию по штаб-квартире Facebook продали за $70 тыс. Известный благотворительный аукцион Charitybuzz в качестве одного из недавних лотов выставил экскурсию по штаб-квартире социальной сети Facebook, которая была продана за $70 тыс. Как соо

Футбол и неогеография: донецкий опыт аина) Игоря Семичастного и Вячеслава Одинокова, представленной на конференцию GeoВласть. Панорамные экскурсии: донецкий опыт В настоящее время панорамные экскурсии находят широкое примен

Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP й гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гости Оружейной Палаты Московского Кремля смогут пройти экскурсию с личным электронным гидом, который содержит полную информацию по всем 9 залам Оруж

На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия флору и фауну острова. Богатый мир кижской природы сложно в полном объеме представить в виртуальной экскурсии, поэтому разработчики ограничились 8 видами древесных, 15 видами травянистых растен

Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380 Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы управления судном, встречается нам впервые.

"1С" начинает выпуск аудиоэкскурсий олноценным звуком, 128kbps, 44кГц), а также мультимедийную оболочку, позволяющую пройти виртуальную экскурсию. Для владельцев компьютеров и продвинутых моделей DVD-проигрывателей на компакт-дис