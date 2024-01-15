Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии

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- TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм)
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- Космический туризм
СОБЫТИЯ
|15.01.2024
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Путь инженера: «Микрон» запускает первые экскурсии по инженерным профессиям
водства. Вы узнаете, из чего состоит рабочий день наладчика и какие ключи у него в кармане. Также в экскурсию входит авторский мастер-класс по распаковке мультиметра и его применению в инженерн
|25.10.2023
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Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.
еб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является гидом в музее. Он помогает посетителям выбрать интересующие экскурсии, отвечает на разнообразные вопросы и позволяет записаться на экскурсии в соответствии с расписанием. На данный момент первая версия этого разработанного решения уже работает с
|23.08.2023
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Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником
нная с трагедией, произошедшей 20 августа 2023 г. В тот день группа из восьми человек спустилась на экскурсию в московское подземелье и после сильных дождей перестала выходить на связь. Никто и
|21.08.2023
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Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли
ез сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Как пишет ТАСС, он отправился на диггерскую экскурсию по столичным подземным коллекторам вместе с несовершеннолетними дочерью и племянник
|14.06.2023
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Wildberries запустил экскурсии на склады
Участниками первой экскурсии стали студенты университета Правительства Москвы. 30 студентов университета посетили распределительный центр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистич
|05.05.2023
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На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия
На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-экскурсию по отреставрированным объектам культурного наследия. Среди них – доходный дом на Большой Татарской, здание Софийского механического завода и дом его владельца, Густава Листа, на Болот
|12.12.2022
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В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице
разработала отечественная компания. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Протестировать экскурсию можно в мобильном приложении «Узнай Москву». В ходе виртуальной прогулки пользовате
|24.06.2022
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Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке
Робот, созданный пермской компанией «Промобот», проводит экскурсии для посетителей центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова города Тихвин в Ленинградской области. По задумке, робот должен привлечь новых клиентов, помочь выделиться среди к
|07.06.2022
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МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности
трациями знаковых событий и виртуальными экспонатами. Аудиогид расскажет посетителям о прошлом и настоящем ботанического сада, его флоре, местных жителях и историко-культурных достопримечательностях. Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован AR-сценой. Для каждого пункта маршрута разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события
|18.04.2022
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«Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников
имально полного и быстрого погружения сотрудников в сферу их деятельности». Ранее «Магнит» запустил 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на официальном сай
|25.11.2021
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REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Теперь экскурсии проходят в собственном ЦОДе компании на территории Технополис «Москва». Цель проекта — профориентаци
|03.04.2020
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Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии
Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило удаленные показы квартир с возможностью интерактивного общения. Во время интерактивной экскурсии потенциальный покупатель может удаленно посмотреть продаваемый объект и в режиме онлайн пообщаться с риелтором и хозяином квартиры. Кроме 360°фотографий во время тура доступна также в
|21.09.2017
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Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате
о пользователям iOS и Android на русском и английском языках. В приложение входит план музея, информация о каждом зале и о каждом экспонате. С ними можно ознакомиться не выходя из дома, слушая запись экскурсии и изучая фотографии. По-настоящему виртуальный гид раскрывает себя при посещении Оружейной палаты.На территории музея развернута сеть маячков Bluetooth, которые помогают телефону поль
|27.04.2017
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Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России
Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, робот сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы посетителей, транслировать фото- и видеоматериалы. Предс
|05.04.2017
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«Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям
сегодня соглашения между Mail.Ru Group и Министерством культуры РФ, сообщили CNews в «Одноклассниках». В прямом эфире с помощью 3D-панорам искусствоведы и работники музеев со всей России будут вести экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции экскурсий будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в «Одноклассниках». Первые виртуальные экскурсии план
|08.06.2016
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CNews приглашает на экскурсию в ЦОД
лобальной компании Lenovo. Мероприятие, которое пройдет 16 июня в Москве, получило название «Linx + Lenovo = надежные ИТ-решения для вашего бизнеса» В рамках данной встречи для вас будет организована экскурсия в ЦОД Linxdatacenter — один из первых коммерческих ЦОДов России. Вы сможете увидеть современную инженерную инфраструктуру ЦОДа, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения И
|13.04.2016
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Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me
На базе отечественных программных продуктов фирмы «1С» заработала онлайн-система для продажи экскурсионных туров без посредников — Tourex.me. Сервис позволяет связать напрямую поставщико
|12.08.2013
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Экскурсия на Марс
Лаборатория Jet Propulsion при Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства разработала виртуальную экскурсию на Марс и на Международную космическую станцию. Для путешествия на Марс в Jet Propulsion использовали видеоданные, полученные марсоходом Curiosity. Они были обработаны, переведены в т
|16.08.2011
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Экскурсию по штаб-квартире Facebook продали за $70 тыс.
Известный благотворительный аукцион Charitybuzz в качестве одного из недавних лотов выставил экскурсию по штаб-квартире социальной сети Facebook, которая была продана за $70 тыс. Как соо
|09.04.2010
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Футбол и неогеография: донецкий опыт
аина) Игоря Семичастного и Вячеслава Одинокова, представленной на конференцию GeoВласть. Панорамные экскурсии: донецкий опыт В настоящее время панорамные экскурсии находят широкое примен
|10.04.2009
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Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP
й гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гости Оружейной Палаты Московского Кремля смогут пройти экскурсию с личным электронным гидом, который содержит полную информацию по всем 9 залам Оруж
|04.03.2008
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На сайте музея-заповедника "Кижи" появилась виртуальная экскурсия
флору и фауну острова. Богатый мир кижской природы сложно в полном объеме представить в виртуальной экскурсии, поэтому разработчики ограничились 8 видами древесных, 15 видами травянистых растен
|29.01.2008
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Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380
Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы управления судном, встречается нам впервые.
|14.08.2006
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"1С" начинает выпуск аудиоэкскурсий
олноценным звуком, 128kbps, 44кГц), а также мультимедийную оболочку, позволяющую пройти виртуальную экскурсию. Для владельцев компьютеров и продвинутых моделей DVD-проигрывателей на компакт-дис
|22.03.2006
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В американских музеях введут экскурсии с помощью телефона
ому, как звонящие управляют системой голосовой почты. В Walker Art Center в Миннеаполисе предлагали экскурсию, в которой записью можно было управлять голосом. Однако вскоре представители музея
Туризм и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 33
|Кивокурцев Олег 100 7
|Собянин Сергей 538 6
|Кирьянова Анна 5 5
|Путин Владимир 3454 5
|Касперский Евгений 337 5
|Сысоева Евгения 129 5
|Шакиров Марат 61 5
|Кашников Артемий 32 5
|Зимин Константин 102 5
|Юркова Ольга 18 4
|Митькин Максим 35 4
|Кабанов Марат 91 4
|Транковская Наталья 11 4
|Ляк Александр 51 4
|Лужков Юрий 113 4
|Маркушкин Дмитрий 6 3
|Пфлаумер Евгений 37 3
|Печенкина Екатерина 3 3
|Русинов Михаил 54 3
|Витрук Наталья 3 3
|Дусаева Лейсан 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Яковлев Сергей 47 3
|Цыганов Вячеслав 79 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Гагарин Юрий 98 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Белов Андрей 135 3
|Пушкин Александр 39 3
|Фурсин Алексей 158 3
|Щербаков Борис 47 3
|Войтик Мария 8 3
|Виноградов Павел 31 3
|Соловьев Анатолий 3 3
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
|Гагарина Елена 3 2
|Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
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