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Olympus

Olympus

СОБЫТИЯ

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16.01.2026 «Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств

ния исполнила требования законодательства в установленный срок. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Олимпас Москва» поставляет медицинское оборудование международной компании Olympus в Россию. Также компания занимается сбытом сопутствующей продукции — антисептиков и дезинфицирующих средств. С 1 сентября 2025 г. все участники оборота (производители, импортеры, логист
21.02.2024 Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX

й системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные места, которые оказывают влияние на выполнение бизнес-процессов заказчика. Эксперты разработали для Olympus дорожную карту действий по улучшению и развитию системы. Olympus – международная компания по производству медицинского оборудования, предлагает решения для раннего обнаружения, д
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов

В Москве состоялось торжественное открытие первого в Восточной Европе учебного центра компании Olympus. В нем российские хирурги и эндоскописты смогут повышать профессиональный уровень знаний, отрабатывать полученные навыки на практике, обучаться правильному и безопасному использованию п
25.06.2020 С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов

Закат эпохи Компания Olympus сообщила о скором уходе с рынка фотоаппаратов, которые выпускает с 1936 г., и продаже этой части своего бизнеса (подразделение Olympus Imaging Corp.). На протяжении последних нес
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов

Olympus больше не на Олимпе Компания Olympus в обозримом будущем может прекратить производство цифровых фотоаппаратов и полностью сменить направление бизнеса, сообщает японское издание Business Journal Japan. Сама компания пока не
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM

Olympus Компания Olympus в конце лета 2017 года решила обновить модель в ставшей весьма популярной у поклонников беззеркальной системе Olympus OM-D E-M10. Новинка получили название Olympus OM-D E-
03.11.2016 Olympus анонсировал новую беззеркальную камеру с высокой скоростью серийной съемки

Компания Olympus Europa (главное представительство Olympus Corporation) представила новую беззеркальную камеру OM-D E-M1 Mark II, которая обеспечивает высокую скорость работы и качество изображен
27.01.2016 Olympus PEN-F - классический премиум

Ретро-стилистика и свойственные премиальному классу характеристики воплощены компанией Olympus в новой фотокамере PEN-F. Дизайн корпуса Olympus PEN-F продолжает славные традиции зеркальных камер-дальномерок середины прошлого века. В качестве основных материалов используютс
14.09.2015 Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд

формирования экспертного мнения мы изучили массу тематических сайтов и профильных форумов, а также подняли из архивного небытия несколько знаковых интервью, данных ответственными лицами Canon, Nikon, Olympus, Sony и т.д.Что готовит Canon Открывает наши «мемуары о будущем» компания, претендующая на бессрочное чемпионство по стабильности и последовательности — Canon. Уже второе десятилетие кр
27.08.2015 Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II

У самой продаваемой беззеркальной фотокамеры Olympus - OM-D E-M10 появился долгожданный преемник. Как и бестселлер 2014 года, Olympus E-M10 Mark II получил металлический корпус с массой механических элементов управления, качественн
05.02.2015 Olympus OM-D E-M5 Mark II: 40 мегапикселей против фильтра Байера

На смену коммерчески успешной беззеркалке среднего класса Olympus OM-D E-M5 приходит модель второго поколения. Olympus OM-D E-M5 Mark II имеет значительно лучших пользовательские характеристики и обладает массой новшеств для более качественной

05.02.2015 Olympus представил камеру OM-D E-M5 Mark II

овать частоту кадров и снимать Full HD видео с битрейтом до 77 Мбит/с, а удобная система управления открывает еще больший простор для творчества. Еще одним преимуществом 5-осевой системы стабилизации Olympus является возможность съемки кадров ультравысокого разрешения, значительно превышающего стандартные возможности 16 МП LIVE MOS сенсора. E-M5 Mark II может создавать изображения с разреше
22.07.2014 В России стартовали продажи камеры Olympus Stylus Tough TG-3

В России стартовали продажи новой камеры Olympus, выполненной в морозостойком и ударопрочном корпусе. Камера Stylus Tough TG-3 оснащена высокоскоростным 4-кратным объективом со светосилой 1:2.0-4.9. Кроме того, новинка обладает процес
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра

миться в сумках гиков, а в худшем же случае, как с X-S1 - на самоубийство. Все спокойно продолжали пользоваться своими D5100, хотя уже тогда ясно чувствовалось: когда-нибудь беззеркалки зададут жару. Olympus OM-D E-M1  Ведь, что есть, в сущности, зеркальная камера? Для чего ей зеркало? Ответ: для фокусировки и визирования. Никак в процессе формирования непосредственно самой картинки оно не

06.02.2014 Серия диктофонов Olympus VN пополнилась 3 новыми моделями

Серия диктофонов VN компании Olympus пополнилась 3 новыми моделями - VN-733PC, VN-732PC и VN-731PC. Новинки с эргономичным и современным дизайном имеют большой LCD-экран и симметричное расположение кнопок, которое обеспечи
30.01.2014 Два компакта Olympus с уникальными функциями

Компания Olympus представила два новых фотоаппарата с несъёмной оптикой: Stylus Tough TG-850 iHS и Stylus SP-100. Olympus Stylus Tough TG-850 iHS – это компактная камера с водостойким ударопрочны
29.01.2014 Olympus OM-D осваивает бюджетную нишу

Компания Olympus представила беззеркальную камеру OM-D E-M10 – младшего представителя линейки высококлассных беззеркалок OM-D. Olympus OM-D E-M10 сочетает в себе компактный корпус, приемлемую цен
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого

Зачем фирме Samsung своя линейка фотоаппаратов — не совсем понятно. Никаких выдающихся достижений в области оптики у этой фирмы нет, в отличие от тех же Olympus или Nikon. Оптика Olympus используется в «профессиональной» медицине, фотоаппараты Nikon летают в космос и опускаются на глубину океанов, Canon славится своей печатной продукцией
10.11.2013 Первый взгляд на фотокамеру Olympus Stylus 1: хорошего - понемногу

На примере вывода на рынок компанией Olympus модели Stylus 1 интересно будет отследить судьбу фотокамеры, которая по серии характеристик уступает уже продающимся или дебютирующим аппаратам, но по совокупности параметров превосходи
29.10.2013 Olympus Stylus 1 - в стиле флагмана

Компания Olympus представила фотоаппарат класса гиперзум в псевдозеркальном корпусе - Stylus 1. Дизайн корпуса и эргономика управления Olympus Stylus 1 использует многочисленные заимствования кон
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке

В середине сентября компания Olympus организовала выездное мероприятие, на котором дала возможность фотографам из разных стран поближе познакомиться с самыми сильными сторонами камеры OM-D E-M1 в условиях реальной съемки,

17.09.2013 Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5

После кропотливой работы над тремя поколениями камер PEN E-Px, в т.ч. экспериментов с органами управления, инженеры компании Olympus наконец-то создали настоящий шедевр, который не оставит равнодушным ни одного продвинутого фотографа. Как всегда, оставим в стороне матерых профи, которых уже ничем не переманить с их р
10.09.2013 Olympus выпустил камеру с «лучшим качеством снимков за всю историю»

Японская компания Olympus анонсировала новую флагманскую камеру со сменным объективом - Olympus OM-D E-M1. Производитель утверждает, что новая модель «обеспечивает лучшее качество снимков за всю историю <
10.09.2013 Первый взгляд на Olympus OM-D E-M1: беззеркальный Hi-End

хорошего фотоаппарата и оптики для него, наконец, позволяет чаще брать любимую камеру с собой. Сегодня для профессионалов (так заявляют сами производители) выпускают свои беззеркалки Fujifilm, Sony и Olympus и вот о новинке последних мы и хотим рассказать. Модель OM-D E-M5 была принята очень тепло и даже получила статус «камеры 2012 года» на DP Review. Фотографам пришлись по нраву и защищён
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6

Цифровой формат кадра Four Thirds (4/3) был придуман и реализован в 2003 году содружеством компаний Olympus и Kodak. Матрицы размером 18 на 13,5 миллиметров планировалось использовать в зеркальных аппаратах. За счёт уменьшения площади сенсора по сравнению с матрицами типоразмеров APS-C, APS-H
14.05.2013 Olympus PEN E-P5. Инновации в стиле ретро

Компания Olympus представила беззеркальную фотокамеру с дизайном в ретро-стилистике Olympus PEN E-P5. Новый аппарат использует сенсор Live MOS типоразмера 4/3’’ с разрешением 16 мегапикселей. Диа
25.03.2013 Olympus выпустил «мыльницу» с 10-кратным зумом и поддержкой Full HD

Компания Olympus представила компактную цифровую камеру VH-520, поддерживающую видеосъемку в формате Full HD. Модель оснащена 14-МП матрицей, широкоугольным объективом с 10-кратным оптическим зумом, про
12.02.2013 Olympus VR-370 и VG-180: недорогие компактные фотокамеры

Компания Olympus объявила о начале продаж двух новых компактных фотокамер - Olympus VR-370 и VG-180. Olympus VR-370 выполнена в металлическом корпусе, оснащена 16-МП матрицей, широкоугольн
31.01.2013 Olympus наращивает светосилу

Компания Olympus представила компактную камеру Olympus Stylus XZ-10, обладающую качественным светосильным объективом. Оптика Olympus Stylus XZ-10 охватывает фокусный диапазон от 26 до 130

28.01.2013 Тест системной камеры Olympus PEN Mini E-PM2: эволюция вместо революции?

-LM1 в комплекте был стандартный зум-объектив M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm в серебристом исполнении, а так же новый объектив с названием «body cap lens» 15mm 1:8.0. Последний заслуживает особого внимания. Olympus PEN Mini E-PM2 Этот состоящий из трех элементов объектив с фиксированным фокусом весит всего 22 грамма и увеличивает толщину камеры всего на 9мм. Из органов управления всего лишь один р
08.01.2013 Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки

Японская компания Olympus обновила модельный ряд цифровых компактных фотокамер, представив 6 новинок: три защищенные камеры, два ультразума и топовую модель с инновационной системой стабилизации. Система стабили
28.09.2012 Sony купит часть Olympus

Японская корпорация Sony объявила о подписании соглашения, согласно которому она приобретет 11,46% акций известного японского производителя фототехники Olympus, - заплатив за них 50 млрд иен ($643,5 млн). Об этом говорится в совместном сообщении сторон. Слухи о сотрудничестве компании и намерении Sony приобрести долю в Olympus ходили с

28.09.2012 Sony купит 11,5% акций Olympus за $643,5 млн

Японская корпорация Sony станет крупнейшим акционером Olympus, выкупив 11,46% акций компании за 50 млрд иен ($643,5 млн), сообщает РБК. Сделка пройдет в два этапа: на первом этапе Sony до 23 октября приобретет 13,1 млн акций Olympus по 1,45
23.08.2012 Olympus SP-820UZ: камера с 40-кратным зумом

Компания Olympus представила камеру Olympus SP-820UZ, оснащенную объективом с 40-кратным приближением и питающуюся от аккумуляторов типа AA, которым всегда легко найти замену. Модель обладает 14-
11.05.2012 Olympus Tough TG-1 iHS - качество с защитой

Компания Olympus представила новый компактный фотоаппарат с влагозащитным ударопрочным корпусом - Tough TG-1 iHS. Новинка способна без вреда переносить падения с высоты до 2 метров и погружаться под вод
08.05.2012 Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой

Компания Olympus анонсировала защищенную компактную фотокамеру Olympus Tough TG-1 iHS. Это первый аппарат в линейке защищенных камер Olympus с диафрагменным числом f2.0-4.9. Диафрагменное

02.04.2012 В российском представительстве Olympus сменился генеральный директор

Компания Olympus объявила о назначении Виолетты Мироновой на пост генерального директора компании «Оли
21.03.2012 Первый взгляд на беззеркалку Olympus OM-D: флагман в стиле ретро

Называется новая модель Olympus OM-D, где приставка D, однозначно индексирует причастность миру цифровой фотографии. Что поделаешь, эволюция не стоит на месте. Вся история серии OM начиналась с полностью механических

21.02.2012 Диктофоны Olympus LS-100

Диктофоны Olympus серии LS – очередное подтверждение, тому что продукция данной компании предоставляет пользователю оборудование с бескомпромисным качеством звука и широкими возможностями по взаимодейств
21.02.2012 Топ-менеджер японской компании Olympus повесился в Индии

Один из топ-менеджеров японской компании Olympus, ряд руководителей которой был на прошлой неделе арестован по делу о махинациях, покончил с собой в окрестностях Нью-Дели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Times of India. По данным

Публикаций - 475, упоминаний - 478

Olympus и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 198
Canon 1439 169
Nikon 646 160
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 144
Samsung Electronics 11065 94
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 89
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 67
Eastman Kodak - Кодак 509 61
Konica Minolta 423 56
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 43
Casio 338 40
Seiko Epson Corporation 908 33
Leica Camera 282 28
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 23
Rekam 34 23
Toshiba Corporation 2980 21
Fujitsu 2105 20
Noritsu Koki 24 17
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
Microsoft Corporation 25775 14
HP Inc. 5883 14
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
Apple Inc 13156 12
JVC Kenwood 422 11
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 10
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 10
Tamron 21 10
Dell EMC 5180 10
Philips 2099 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 9
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 8
Intel Corporation 12811 8
Samsung Group - Samsung Corporation 85 7
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 7
Olympus Optical 19 7
LG Electronics 3735 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
VAIO 475 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 23
Белый Ветер 365 18
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 14
Carl Zeiss AG 307 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 10
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 7
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Beko - Beko Electronics 83 6
Имидж.ру 12 6
Квинта 7 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Евросеть 1421 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
Manfrotto 7 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
JIP - Japan Industrial Partners 14 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
Крокус Сити Молл 16 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Ixit Project 3 3
Gary Fong 3 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Hansa - Ханса 114 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Walt Disney Company 647 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Прокуратура Японии 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 119
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
VoiceTIMES - Voice Technology Initiative for Mobile Enterprise Solutions 1 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 322
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 171
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 165
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 162
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 159
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 154
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 153
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 152
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 149
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 129
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 122
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 113
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 106
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 106
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 93
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 84
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 72
Аксессуары 4282 69
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 67
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 66
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 65
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 64
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 58
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 55
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 53
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 50
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 49
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 46
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 45
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 41
Контрастность 3042 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 38
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 73
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 69
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 64
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 59
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 56
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 56
Olympus TruePic ASIC 47 44
Olympus xD-Picture Card 122 41
Canon DIGIC - серия процессоров 199 38
Olympus Zuiko Digital 37 35
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 32
Canon Digital IXUS 86 32
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 31
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 31
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 23
Adobe Photoshop 804 22
Fujifilm FinePix 107 22
Casio Exilim 108 22
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 21
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 21
Olympus MJU 22 20
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 19
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 19
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 18
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 17
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 17
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