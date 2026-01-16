«Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств ния исполнила требования законодательства в установленный срок. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Олимпас Москва» поставляет медицинское оборудование международной компании Olympus в Россию. Также компания занимается сбытом сопутствующей продукции — антисептиков и дезинфицирующих средств. С 1 сентября 2025 г. все участники оборота (производители, импортеры, логист

Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX й системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные места, которые оказывают влияние на выполнение бизнес-процессов заказчика. Эксперты разработали для Olympus дорожную карту действий по улучшению и развитию системы. Olympus – международная компания по производству медицинского оборудования, предлагает решения для раннего обнаружения, д

Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов В Москве состоялось торжественное открытие первого в Восточной Европе учебного центра компании Olympus. В нем российские хирурги и эндоскописты смогут повышать профессиональный уровень знаний, отрабатывать полученные навыки на практике, обучаться правильному и безопасному использованию п

С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов Закат эпохи Компания Olympus сообщила о скором уходе с рынка фотоаппаратов, которые выпускает с 1936 г., и продаже этой части своего бизнеса (подразделение Olympus Imaging Corp.). На протяжении последних нес

Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов Olympus больше не на Олимпе Компания Olympus в обозримом будущем может прекратить производство цифровых фотоаппаратов и полностью сменить направление бизнеса, сообщает японское издание Business Journal Japan. Сама компания пока не

Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM Olympus Компания Olympus в конце лета 2017 года решила обновить модель в ставшей весьма популярной у поклонников беззеркальной системе Olympus OM-D E-M10. Новинка получили название Olympus OM-D E-

Olympus анонсировал новую беззеркальную камеру с высокой скоростью серийной съемки Компания Olympus Europa (главное представительство Olympus Corporation) представила новую беззеркальную камеру OM-D E-M1 Mark II, которая обеспечивает высокую скорость работы и качество изображен

Olympus PEN-F - классический премиум Ретро-стилистика и свойственные премиальному классу характеристики воплощены компанией Olympus в новой фотокамере PEN-F. Дизайн корпуса Olympus PEN-F продолжает славные традиции зеркальных камер-дальномерок середины прошлого века. В качестве основных материалов используютс

Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд формирования экспертного мнения мы изучили массу тематических сайтов и профильных форумов, а также подняли из архивного небытия несколько знаковых интервью, данных ответственными лицами Canon, Nikon, Olympus, Sony и т.д.Что готовит Canon Открывает наши «мемуары о будущем» компания, претендующая на бессрочное чемпионство по стабильности и последовательности — Canon. Уже второе десятилетие кр

Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II У самой продаваемой беззеркальной фотокамеры Olympus - OM-D E-M10 появился долгожданный преемник. Как и бестселлер 2014 года, Olympus E-M10 Mark II получил металлический корпус с массой механических элементов управления, качественн

Olympus OM-D E-M5 Mark II: 40 мегапикселей против фильтра Байера На смену коммерчески успешной беззеркалке среднего класса Olympus OM-D E-M5 приходит модель второго поколения. Olympus OM-D E-M5 Mark II имеет значительно лучших пользовательские характеристики и обладает массой новшеств для более качественной

Olympus представил камеру OM-D E-M5 Mark II овать частоту кадров и снимать Full HD видео с битрейтом до 77 Мбит/с, а удобная система управления открывает еще больший простор для творчества. Еще одним преимуществом 5-осевой системы стабилизации Olympus является возможность съемки кадров ультравысокого разрешения, значительно превышающего стандартные возможности 16 МП LIVE MOS сенсора. E-M5 Mark II может создавать изображения с разреше

В России стартовали продажи камеры Olympus Stylus Tough TG-3 В России стартовали продажи новой камеры Olympus, выполненной в морозостойком и ударопрочном корпусе. Камера Stylus Tough TG-3 оснащена высокоскоростным 4-кратным объективом со светосилой 1:2.0-4.9. Кроме того, новинка обладает процес

Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра миться в сумках гиков, а в худшем же случае, как с X-S1 - на самоубийство. Все спокойно продолжали пользоваться своими D5100, хотя уже тогда ясно чувствовалось: когда-нибудь беззеркалки зададут жару. Olympus OM-D E-M1 Ведь, что есть, в сущности, зеркальная камера? Для чего ей зеркало? Ответ: для фокусировки и визирования. Никак в процессе формирования непосредственно самой картинки оно не

Серия диктофонов Olympus VN пополнилась 3 новыми моделями Серия диктофонов VN компании Olympus пополнилась 3 новыми моделями - VN-733PC, VN-732PC и VN-731PC. Новинки с эргономичным и современным дизайном имеют большой LCD-экран и симметричное расположение кнопок, которое обеспечи

Два компакта Olympus с уникальными функциями Компания Olympus представила два новых фотоаппарата с несъёмной оптикой: Stylus Tough TG-850 iHS и Stylus SP-100. Olympus Stylus Tough TG-850 iHS – это компактная камера с водостойким ударопрочны

Olympus OM-D осваивает бюджетную нишу Компания Olympus представила беззеркальную камеру OM-D E-M10 – младшего представителя линейки высококлассных беззеркалок OM-D. Olympus OM-D E-M10 сочетает в себе компактный корпус, приемлемую цен

Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого Зачем фирме Samsung своя линейка фотоаппаратов — не совсем понятно. Никаких выдающихся достижений в области оптики у этой фирмы нет, в отличие от тех же Olympus или Nikon. Оптика Olympus используется в «профессиональной» медицине, фотоаппараты Nikon летают в космос и опускаются на глубину океанов, Canon славится своей печатной продукцией

Первый взгляд на фотокамеру Olympus Stylus 1: хорошего - понемногу На примере вывода на рынок компанией Olympus модели Stylus 1 интересно будет отследить судьбу фотокамеры, которая по серии характеристик уступает уже продающимся или дебютирующим аппаратам, но по совокупности параметров превосходи

Olympus Stylus 1 - в стиле флагмана Компания Olympus представила фотоаппарат класса гиперзум в псевдозеркальном корпусе - Stylus 1. Дизайн корпуса и эргономика управления Olympus Stylus 1 использует многочисленные заимствования кон

Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке В середине сентября компания Olympus организовала выездное мероприятие, на котором дала возможность фотографам из разных стран поближе познакомиться с самыми сильными сторонами камеры OM-D E-M1 в условиях реальной съемки,

Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5 После кропотливой работы над тремя поколениями камер PEN E-Px, в т.ч. экспериментов с органами управления, инженеры компании Olympus наконец-то создали настоящий шедевр, который не оставит равнодушным ни одного продвинутого фотографа. Как всегда, оставим в стороне матерых профи, которых уже ничем не переманить с их р

Olympus выпустил камеру с «лучшим качеством снимков за всю историю» Японская компания Olympus анонсировала новую флагманскую камеру со сменным объективом - Olympus OM-D E-M1. Производитель утверждает, что новая модель «обеспечивает лучшее качество снимков за всю историю <

Первый взгляд на Olympus OM-D E-M1: беззеркальный Hi-End хорошего фотоаппарата и оптики для него, наконец, позволяет чаще брать любимую камеру с собой. Сегодня для профессионалов (так заявляют сами производители) выпускают свои беззеркалки Fujifilm, Sony и Olympus и вот о новинке последних мы и хотим рассказать. Модель OM-D E-M5 была принята очень тепло и даже получила статус «камеры 2012 года» на DP Review. Фотографам пришлись по нраву и защищён

ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 Цифровой формат кадра Four Thirds (4/3) был придуман и реализован в 2003 году содружеством компаний Olympus и Kodak. Матрицы размером 18 на 13,5 миллиметров планировалось использовать в зеркальных аппаратах. За счёт уменьшения площади сенсора по сравнению с матрицами типоразмеров APS-C, APS-H

Olympus PEN E-P5. Инновации в стиле ретро Компания Olympus представила беззеркальную фотокамеру с дизайном в ретро-стилистике Olympus PEN E-P5. Новый аппарат использует сенсор Live MOS типоразмера 4/3’’ с разрешением 16 мегапикселей. Диа

Olympus выпустил «мыльницу» с 10-кратным зумом и поддержкой Full HD Компания Olympus представила компактную цифровую камеру VH-520, поддерживающую видеосъемку в формате Full HD. Модель оснащена 14-МП матрицей, широкоугольным объективом с 10-кратным оптическим зумом, про

Olympus VR-370 и VG-180: недорогие компактные фотокамеры Компания Olympus объявила о начале продаж двух новых компактных фотокамер - Olympus VR-370 и VG-180. Olympus VR-370 выполнена в металлическом корпусе, оснащена 16-МП матрицей, широкоугольн

Olympus наращивает светосилу Компания Olympus представила компактную камеру Olympus Stylus XZ-10, обладающую качественным светосильным объективом. Оптика Olympus Stylus XZ-10 охватывает фокусный диапазон от 26 до 130

Тест системной камеры Olympus PEN Mini E-PM2: эволюция вместо революции? -LM1 в комплекте был стандартный зум-объектив M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm в серебристом исполнении, а так же новый объектив с названием «body cap lens» 15mm 1:8.0. Последний заслуживает особого внимания. Olympus PEN Mini E-PM2 Этот состоящий из трех элементов объектив с фиксированным фокусом весит всего 22 грамма и увеличивает толщину камеры всего на 9мм. Из органов управления всего лишь один р

Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки Японская компания Olympus обновила модельный ряд цифровых компактных фотокамер, представив 6 новинок: три защищенные камеры, два ультразума и топовую модель с инновационной системой стабилизации. Система стабили

Sony купит часть Olympus Японская корпорация Sony объявила о подписании соглашения, согласно которому она приобретет 11,46% акций известного японского производителя фототехники Olympus, - заплатив за них 50 млрд иен ($643,5 млн). Об этом говорится в совместном сообщении сторон. Слухи о сотрудничестве компании и намерении Sony приобрести долю в Olympus ходили с

Sony купит 11,5% акций Olympus за $643,5 млн Японская корпорация Sony станет крупнейшим акционером Olympus, выкупив 11,46% акций компании за 50 млрд иен ($643,5 млн), сообщает РБК. Сделка пройдет в два этапа: на первом этапе Sony до 23 октября приобретет 13,1 млн акций Olympus по 1,45

Olympus SP-820UZ: камера с 40-кратным зумом Компания Olympus представила камеру Olympus SP-820UZ, оснащенную объективом с 40-кратным приближением и питающуюся от аккумуляторов типа AA, которым всегда легко найти замену. Модель обладает 14-

Olympus Tough TG-1 iHS - качество с защитой Компания Olympus представила новый компактный фотоаппарат с влагозащитным ударопрочным корпусом - Tough TG-1 iHS. Новинка способна без вреда переносить падения с высоты до 2 метров и погружаться под вод

Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой Компания Olympus анонсировала защищенную компактную фотокамеру Olympus Tough TG-1 iHS. Это первый аппарат в линейке защищенных камер Olympus с диафрагменным числом f2.0-4.9. Диафрагменное

В российском представительстве Olympus сменился генеральный директор Компания Olympus объявила о назначении Виолетты Мироновой на пост генерального директора компании «Оли

Первый взгляд на беззеркалку Olympus OM-D: флагман в стиле ретро Называется новая модель Olympus OM-D, где приставка D, однозначно индексирует причастность миру цифровой фотографии. Что поделаешь, эволюция не стоит на месте. Вся история серии OM начиналась с полностью механических

Диктофоны Olympus LS-100 Диктофоны Olympus серии LS – очередное подтверждение, тому что продукция данной компании предоставляет пользователю оборудование с бескомпромисным качеством звука и широкими возможностями по взаимодейств