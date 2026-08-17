Индексная книга (каталог) CNews*
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Онищук Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Онищук Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Яновский Кирилл 5 2
|Пан Иннокентий 3 2
|Басов Алексей 117 1
|Безруков Андрей 33 1
|Краснов Михаил 87 1
|Комлев Николай 113 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Никитин Дмитрий 12 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Ли Лео 5 1
|Фенёв Сергей 12 1
|Газаров Артур 77 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Свистунов Виталий 2 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Хромов Андрей 12 1
|Гуккин Александр 7 1
|Голышков Сергей 1 1
|Савенко Сергей 3 1
|Пичугин Владислав 1 1
|Третьяк Сергей 2 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Акилов Юрий 3 1
|Глущенко Игорь 1 1
|Гадиян Герасим 2 1
|Голендеева Татьяна 4 1
|Недумова Ирина 3 1
|Прусаков Олег 2 1
|Тынкован Александр 52 1
|Беляев Алексей 37 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Козлов Сергей 49 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Forbes - Форбс 1005 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.