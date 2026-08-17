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Онищук Александр

СОБЫТИЯ


17.08.2026 С россиян соберут дополнительно 136 миллиардов на развитие российской электроники 1
17.09.2025 Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны 1
15.03.2021 Минцифры России разъяснило производителям способы предварительной установки российского ПО 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
21.04.2016 GS Group вступил в Научно-технический совет по цифровому телевидению 1
25.01.2012 Медведев: Электронное декларирование до сих пор не работает 1
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008» 1
24.07.2007 Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах 1
18.04.2007 "Фотофорум-2007": тенденции развития фоторынка 1
16.04.2007 В Москве состоялось крупнейшее техношоу года 1
24.05.2006 Motorola приступает к защите от русских 1
09.02.2006 Таможня продолжит "зачистки" на рынке электроники 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Онищук Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Eastman Kodak - Кодак 509 2
Casio 338 2
Samsung Electronics 11074 2
Canon 1441 2
Sony 6741 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Lenovo Motorola 3567 2
Adobe Systems 1599 2
Corel Corporation 341 2
Olympus 475 2
Canon Россия - Канон Ру 8 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
Nikon 648 1
Питерская группа связистов 441 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Motorola Inc 1156 1
eHouse 68 1
Divizion 54 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Rekam 34 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15797 1
Apple Inc 13172 1
LG Electronics 3736 1
HP Inc. 5885 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
HTC Corporation 1512 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 1
Seiko Epson Corporation 909 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Евросеть 1421 2
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Экотехпром ГУП 6 1
Беталинк 105 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2956 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
СКО Электроника-утилизация 21 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13897 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5976 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3914 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1521 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13946 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29719 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 3
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26346 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14780 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2446 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7543 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1278 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1259 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10714 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6414 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1634 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4863 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1161 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 156 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 1
Аксессуары 4288 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11549 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2017 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1434 1
Application store - магазин приложений 1468 1
Оповещение и уведомление - Notification 5971 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5256 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
Много приложений - RuStore - Рустор 635 1
Sony Stamina 26 1
Ricoh Caplio 26 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 1
Apple iPhone 17 145 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7635 1
Apple iPad 4015 1
Webmoney Transfer 165 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Яновский Кирилл 5 2
Пан Иннокентий 3 2
Басов Алексей 117 1
Безруков Андрей 33 1
Краснов Михаил 87 1
Комлев Николай 113 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Хохлов Сергей 8 1
Никитин Дмитрий 12 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ли Лео 5 1
Фенёв Сергей 12 1
Газаров Артур 77 1
Ноготкова Елена 26 1
Свистунов Виталий 2 1
Гуляева Татьяна 39 1
Хромов Андрей 12 1
Гуккин Александр 7 1
Голышков Сергей 1 1
Савенко Сергей 3 1
Пичугин Владислав 1 1
Третьяк Сергей 2 1
Вилкова Надежда 3 1
Акилов Юрий 3 1
Глущенко Игорь 1 1
Гадиян Герасим 2 1
Голендеева Татьяна 4 1
Недумова Ирина 3 1
Прусаков Олег 2 1
Тынкован Александр 52 1
Беляев Алексей 37 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Козлов Сергей 49 1
Свиблов Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19171 2
Европа 24976 2
Европа Восточная 3139 2
Европа Западная 1496 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8592 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Бразилия - Федеративная Республика 2521 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
Украина 7930 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1472 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27337 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6183 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5591 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8257 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8861 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33813 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18186 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1823 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4611 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11699 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 10 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10897 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53559 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9022 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6569 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5521 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3108 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 271 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1138 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 448 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4535 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 1
Forbes - Форбс 1005 1
Фотофорум 48 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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