Минцифры России разъяснило производителям способы предварительной установки российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разъяснило производителям электронных устройств способы предварительной установки ПО, указанные в Постановлении Правительства от 18 ноября 2020 г. №1867. Ранее в министерство с таким запросом обратились представители профильных ассоциаций и компаний-производителей техники.

Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 г. В настоящий момент производители ведут работу по подготовке электронных устройств.

Основной вопрос, который задавался министерству, касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах. По мнению экспертов Минцифры России, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства.

Улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с партнерами, чьи приложения должны быть предустановлены на продукты Huawei. Мы готовы и дальше активно поддерживать российских производителей программного обеспечения как в рамках выполнения требований российского законодательства, так и с целью развития нашей экосистемы. Компания Huawei планирует привести свою продукцию в полное соответствие с указанными законодательными актами в установленные законом сроки», — сказал президент Huawei Consumer Business Group в России и СНГ Лео Ли.

«С самого выхода продукции LG на российский рынок наша компания всегда стремится быть ближе к потребителю и старается максимально локализовать свои устройства. И идея предварительной установки самых популярных российских программ поможет локализации. И, несомненно, мы сейчас работаем над их предустановкой и тем, чтобы все наши новые модели соответствовали требованиям российского законодательства», — отметил руководитель направления Smart TV в России, LG Electronics Виталий Свистунов.

«Сейчас отрасль и регуляторы впервые вместе проходят путь с предустановкой, и, конечно, возникает много вопросов. Мы на постоянной основе транслируем вопросы компаний-производителей в Минцифры и находимся в коммуникации с ведомством. Разъяснения регулятора крайне важны для отрасли», — сказал президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александр Онищук.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.