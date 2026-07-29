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LG Electronics

LG Electronics

LG Electronics представляет собой международную компанию, которая входит в состав южнокорейской группы LG Corporation. Основные направления деятельности компании включают разработку и производство бытовой техники, электроники, телевизоров, а также решений для умного дома и интернета вещей. Компания использует такие технологии, как webOS для своих смарт-телевизоров и OLED-дисплеи. В последние годы LG также развивает направление электромобильной инфраструктуры, открывая заводы по производству зарядных станций. Компания LG также известна своим премиальным брендом LG SIGNATURE и интеллектуальным брендом LG ThinQ.

В России LG приостановила официальную деятельность в 2022 году, однако продолжает поставлять продукцию через параллельный импорт. В 2024-2025 годах компания частично возобновила производство бытовой техники на своем заводе в Подмосковье.

Среди конкурентов LG на мировом рынке можно выделить следующие компании:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 165 дел, на cумму 22 698 447 823 ₽*

Судебные дела (165) на сумму 22 698 447 823 ₽*
в качестве истца (109) на сумму 16 008 335 790 ₽*
в качестве ответчика (21) на сумму 30 352 211 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост сроко
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Поворот не туда Производители телевизоров признали, что 8К-ТВ – это, вероятнее всего, вовсе не будущее телевизоров, пишет портал Ars Technica. Однако именно их крупные компании в лице LG, Samsung и многих других лидеров рынка активно рекламировали по всему миру на протяжении многих лет. Впрочем, рынок давно проголосовал рублем и другими валютами – продажи телевизоров с разре
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Подписка на телевизор Корейская компания LG придумала продавать свои телевизоры по подписке. Как пишет портал Ars Technica, срок аренды может быть любым, хоть на три года – чем он больше, тем меньшую сумму придется платить ежемесячно.
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а теперь компании еще и сталкиваются с трудностями при найме персонала», — прокомментировал Кан ДэКвун (Kang DaeKwun), главный инвестиционный директор Life Asset Management Inc. Запуск завода отложен Компании LG Energy и Hyundai приняли решение отложить запуск своего завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Джорджии, сообщила газета Korea Economic Daily. Hyundai запретила с
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Планы LG Южнокорейская компания LG Electronics, крупный мировой производитель бытовой техник
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Рост выручки Российское юридическое лицо южнокорейской LG впервые с 2022 г. демонстрирует рост выручки, на 14%, пишет «Коммерсант». Российское юриди
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Проработка вопросов по возвращению Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на
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Возобновление производства Южнокорейская LG возобновила часть производственных процессов на своем заводе в России, расположенном в Руз
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емена, когда телевизоры не были «умными». Так, по данным портала International Brand Equity, к середине 2024 г. 19% глобального рынка смарт-ТВ удерживала корейская Samsung, за ней следовала корейская LG с 12,8%, а тройку лидеров замыкала китайская TCL с 11,5%. Далее следуют китайские Hisense (8,7%) и Xiaomi (6,1%), а у японской Sony в настоящее время лишь 4,1% мирового рынка. В теории, у Ap
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, Hisense – 6%. Телевизоры собственных торговых марок российских компаний («Яндекс», Сбербанк, Ozon, DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и пр.) занимают в совокупности 18% рынка, а сбежавшие из России Samsung и LG, которые еще несколько лет назад были в лидерах, теперь удерживают лишь 6% и 5% соответственно. Раньше эти компании занимали на двоих половину рынка готовых телевизоров и еще часть снабжали

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траивают в свои умные телевизоры технологию неустанной слежки за тем, что смотрят потребители. Технология носит название Automatic Content Recognition (ACR), и применяется она в телевизорах Samsung и LG, которые на протяжении десятилетий пользовались огромной популярностью в России покуда обе компании весной 2022 г. не сбежали с российского рынка. Теперь их стремительно вытесняют китайские

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ь такую сделку Хуангу вполне хватило бы. В случае выкупа акций по цене, близкой к рыночной, у него по итогам сделки осталось бы еще около $13 млрд. Для сравнения: рыночная капитализация южнокорейской LG Electronics составляет $13,15 млрд. Однако несмотря на наличие финансовых возможностей, сделка по приобретению главного производители x86-чипов Дженсеном Хуангом или корпорацией Nvidia предс
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Купил телевизор LG – смотри рекламу Корейская компания LG встроила в свои телевизоры новую функцию, ко
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nder обнаружили четыре уязвимости в нескольких версиях WebOS — ОС, используемой в умных телевизорах LG. Эти недостатки позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ и контроль н
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рендов из Ирана. Как пишет «Коммерсант», иранские компании всерьез нацелились на российский рынок и намерены не только арендовать, но и вовсе купить местные заводы. В частности, их интересует фабрика LG, а также завод Samsung под Калугой, который весной 2022 г. сначала был остановлен, а затем повторно запущен, но исключительно с целью сборки техники, направляемой за границу. К слову, это не
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LG почти вернулась Компания LG, ушедшая из России еще весной 2022 г., внезапно возобновила набор персонала в стране. Прит
01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung

ки из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецопера
08.11.2022 Hyundai замещает LG и Samsung

брендов бытовой техники, продукция Hyundai становится все более востребованной, и доля бренда будет продолжать расти. Сейчас уже можно сказать, что бренд замещает в бытовой технике своих конкурентов LG и Samsung. Рост спроса связан с высоким качеством в соотношении с доступной ценой. В среднем стоимость продукции на 15-20% ниже по сравнению с аналогичными товарами мировых производителей»,

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«Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 г. Голосовой ассистент и её новые умения появляются в телевизорах по мере обновления прошивки. Помимо этого, у голосового ассистента есть собственная кнопка на пульте у моделей телевизо
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Вкусы меняются Предпочтения россиян в марках телевизоров внезапно изменились. Если раньше они отдавали предпочтение ТВ корейских компаний Samsung и LG, то теперь их доля рынка упала почти вдвое, пишет «Коммерсант». По информации источников издания, до начала спецоперации на Украине Samsung и LG вдвоем удерживали почти половину росси

Публикаций - 3735, упоминаний - 5892

LG Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 1822
Sony 6739 647
Apple Inc 13154 635
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 501
Philips 2099 370
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 367
Lenovo Motorola 3566 365
Google LLC 12688 362
HTC Corporation 1512 323
Huawei 4676 303
Microsoft Corporation 25775 299
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 261
Toshiba Corporation 2980 239
Intel Corporation 12811 226
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 199
Xiaomi - Сяоми 2231 191
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 188
Siemens AG - Siemens Group 2673 185
Acer Group - Acer Inc 2776 184
Lenovo Group 2446 184
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 166
Sharp Corporation 1062 166
ZTE Corporation 800 155
HP Inc. 5883 148
Dell EMC 5180 148
Nvidia Corp 4002 143
Qualcomm Technologies 1974 141
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 126
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 121
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 120
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 104
Hitachi - Хитачи 1501 102
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 95
Yandex - Яндекс 9216 82
IBM - International Business Machines Corp 9699 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 80
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 77
HP - Hewlett-Packard 3662 76
Haier Group 230 76
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 74
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 130
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 91
Евросеть 1421 65
Hyundai Motor Company 436 57
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 54
Связной ГК 1401 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 41
Miele - Миле 139 39
Haier - Candy Group - Канди 101 38
Россети Ленэнерго 1699 38
Dyson 157 35
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 32
Hansa - Ханса 114 32
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 31
Beko - Beko Electronics 83 30
Prada 58 30
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 29
Dixis - Диксис - Dиксис 371 29
Daewoo 103 28
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 26
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Carl Zeiss AG 307 20
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BMW Group 482 18
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
Symbian Foundation 38 6
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
WiMAX Forum 69 3
Электрокабель 13 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1223
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 988
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 906
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 805
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 704
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 605
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 593
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 592
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 470
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 446
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 440
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 437
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 431
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 428
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 420
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 391
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 387
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 381
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 375
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 349
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 345
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 305
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 296
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 292
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 276
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 274
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 269
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 257
Контрастность 3042 246
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 244
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 240
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 236
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 224
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 222
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 217
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 213
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 207
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 198
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 188
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 183
Google Android 15243 633
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 364
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 234
Microsoft Windows 16882 184
Apple iOS 8583 180
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 159
Apple iPhone 6 4861 156
LG Optimus 170 128
Samsung Galaxy 1035 122
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 120
Apple iPad 4011 115
LG G - серия смартфонов 140 111
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 107
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 103
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 102
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 101
Google YouTube - Видеохостинг 3002 96
Nokia Symbian OS 1411 95
Linux OS 11533 93
Samsung Galaxy Note 702 91
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 88
LG OLED - серия телевизоров 98 86
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 86
Microsoft Windows 2000 8678 81
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 77
Nvidia Optimus 198 76
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 71
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 68
Apple iPhone 5 783 65
Google Android TV 381 63
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 60
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 59
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 57
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 54
Apple iPhone 4 800 51
Oracle Java - язык программирования 3469 49
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 49
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 49
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 48
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 48
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 34
Ксенин Алекс 311 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 17
Путин Владимир 3454 16
Симонов Игорь 103 15
Свириденко Андрей 99 11
Бровкин Дмитрий 55 11
Гуськов Антон 44 9
Солонин Виталий 90 9
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 9
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 8
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Москалева Татьяна 73 7
Муртазин Эльдар 74 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Тенишев Андрей 16 6
Цариковский Андрей 22 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Демидов Михаил 134 6
Савин Сергей 97 6
Лубнин Кирилл 29 6
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 6
Young-soo Kwon - Янг-со Квон 6 6
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 6
Чубайс Анатолий 222 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 5
Кусков Денис 221 5
Гусков Антон 5 5
Муравьев Олег 29 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Попова Мария 141 5
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 5
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 5
Фадеев Михаил 57 5
Головин Даниил 34 5
Хобод Борис 12 5
Гуляева Татьяна 39 5
Ahn Skott - Ан Скотт 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1452
Южная Корея - Республика 7052 1078
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 678
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 563
Европа 24964 460
Япония 13807 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 261
Азия - Азиатский регион 5920 185
Германия - Федеративная Республика 13221 183
Китай - Тайвань 4245 171
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 160
Финляндия - Финляндская Республика 3697 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 112
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 100
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 87
Франция - Французская Республика 8177 86
Индия - Bharat 5869 83
Италия - Итальянская Республика 4508 72
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 69
Канада 5081 68
Швеция - Королевство 3782 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 53
Испания - Королевство 3840 52
Нидерланды 3746 51
Украина 7928 48
Испания - Каталония - Барселона 752 48
Германия - Берлин 732 48
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 48
Америка - Американский регион 2206 47
Ближний Восток 3154 47
США - Калифорния 4829 46
Южная Корея - Сеул 375 46
Польша - Республика 2031 41
Европа Восточная 3138 41
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 41
Европа Западная 1496 40
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 39
Беларусь - Белоруссия 6289 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 427
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 399
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 212
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 191
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 175
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 143
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 137
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 130
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 121
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 115
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 103
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 90
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 88
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 84
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 74
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 73
Английский язык 7030 69
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 66
Ergonomics - Эргономика 1755 66
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 66
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 60
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 59
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 58
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 57
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 56
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 56
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 56
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 53
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 52
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 52
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 51
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 51
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 48
CNews - ZOOM.CNews 1866 274
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 133
DigiTimes - Издание 1331 98
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
Bloomberg 1627 42
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 40
Korea Times 132 38
The Verge - Издание 619 29
Maeil Business Newspaper 90 28
Engadget - Блог о технологиях 429 24
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 21
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
AP - Associated Press 2007 18
FT - Financial Times 1296 14
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 14
NE Asia Online 313 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
РИА Новости 1033 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Korea Herald 47 13
Ars Technica 450 13
Yonhap News Agency 43 13
ZDnet 663 12
PhoneArena 75 12
AppleInsider 400 12
Wikipedia - Википедия 650 10
Известия ИД 770 10
Electronista 166 10
Forbes - Форбс 1002 9
Ведомости 1466 9
Total Telecom 613 9
Reddit 398 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
GizmoChina 171 8
Pocket-Lint 71 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
NYT - The New York Times 1100 7
DxOMark - Издание 36 7
SlashGear 134 7
IDC - International Data Corporation 4975 128
NPD DisplaySearch 285 105
Gartner - Гартнер 3658 97
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 77
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 50
Strategy Analytics 285 38
ITResearch 123 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 29
ABI Research 236 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
TrendForce 187 9
Counterpoint Research 110 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
Gartner - Dataquest 353 9
Mobile Research Group 87 9
SmartMarketing 74 6
In-Stat/MDR 74 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
Displaybank 15 6
Juniper Research 131 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
WitsView Technology Coperation 7 4
Dell'Oro Group 66 4
comScore 379 4
DigiTimes Research 23 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CCS Insight 22 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
Ритейл аудит - Retail audit 11 3
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 3
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
NPD Group 140 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 10
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 109
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 104
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 92
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 62
CeBIT 614 27
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
Red Dot Design Award 57 14
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 11
День молодёжи - 27 июня 1087 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
iF Design Awards 26 8
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Связь-Экспокомм 276 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
FPD International 17 4
Black Hat - Конференция 120 3
CSTB Telecom & Media 83 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Samsung Forum 14 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 3
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Индустрия 4.5G Саммит 3 2
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Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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