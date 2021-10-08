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LG Electronics


08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 7
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 2
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 2
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 8
02.07.2021 LG дополняет линейку устройств LG PuriCare портативным дезинфицирующим футляром 3
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
30.06.2021 Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена 3
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 8
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 2
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 2
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года 3
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
13.04.2021 LG начала продажи сворачивающихся телевизоров LG Signature OLED R. Фото 3
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 34
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 14
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 17
15.03.2021 Минцифры России разъяснило производителям способы предварительной установки российского ПО 2
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 2
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi 1
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
15.02.2021 LG открывает «Лабораторию гейминга» 5
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео 4
01.02.2021 Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес 7
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 2
20.01.2021 LG разочаровалась в смартфонах и хочет прекратить их выпуск 26
20.01.2021 Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 2
11.01.2021 LG готовит в России массовый отзыв своих смарт-ТВ из-за опасного дефекта 17
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 1
08.01.2021 LG выпустила систему webOS 6.0 для смарт-телевизоров 6
06.01.2021 Qualcomm без объяснения причин покидает гендиректор, сделавший ее мировым лидером 1
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 10
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 8
30.12.2020 LG представит первый телевизор QNED Mini LED в январе 2021 года 10

Публикаций - 1838, упоминаний - 4118

LG Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 845
Apple Inc - Эппл Рус 7685 207
Microsoft Corporation 11039 160
Google LLC 7135 144
Xiaomi 904 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 89
Lenovo Group 1636 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 55
Huawei 2727 46
Lenovo Motorola 999 37
Philips 698 36
Sony 2327 36
Nvidia Corp 2012 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 23
OPPO Electronics 222 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 18
Intel Corporation 4158 18
Nokia Corporation 2424 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 17
ZTE Corporation 549 15
Qisda BenQ 76 15
IBM 3530 14
Vivo 125 13
Yandex - Яндекс 4100 12
HTC Corporation 1187 12
HP Inc. 2901 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 11
Alcatel 229 10
Harman Kardon 164 10
OnePlus - BBK Electronics 131 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 9
Sony Ericsson 469 9
Nortel Networks 221 9
MediaTek 315 8
Cisco Systems 2037 8
SAP SE 3208 8
Canon 554 8
Qualcomm Technologies 1001 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 22
Hansa - Ханса 59 15
Связной ГК 877 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 9
Евросеть 883 7
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Техносила 133 6
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
Volvo Cars 155 4
re:Store 106 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
The Walt Disney Company 166 3
TÜV Rheinland Group 63 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Candy Group - Канди 50 3
Liebherr 34 3
eBay Inc 529 2
Uber Technologies 258 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
AliExpress 275 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Альфа-Банк 1123 2
Visa International 1345 2
Uber 257 2
Связной Логистика 11 2
TripAdvisor 33 2
Indesit 31 2
Barnes & Noble 52 2
Телефон.Ру 60 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1570 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Правительство РФ 2200 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Президент Российской Федерации 1439 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 3
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 3
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
ФРИИ Акселератор 12 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Конституционный суд РФ 48 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 68 1
Linux Foundation 157 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 311
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 289
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 267
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 231
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 167
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 131
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 128
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 71
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 57
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 52
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 51
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 50
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 47
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 45
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 44
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 43
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 41
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 35
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 34
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 26
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 23
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 23
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 22
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 19
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 19
QWERTY-клавиатура 190 17
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 17
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 100 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 16
DivX - видеокодек 164 15
3G - Стандарт мобильной связи 3714 15
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 15
Flash 472 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 13
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 13
Smartphone - Смартфон 773 12
Google Android 10750 501
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 137
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 135
Apple iOS 5741 121
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 91
Microsoft Windows Phone OS 1472 91
Google Nexus - Серия смартфонов 398 81
LG G - серия смартфонов 120 80
Samsung Galaxy Note 558 75
Nvidia GeForce GTX 2055 70
Google Play - Google Store - Android Market 2515 56
Apple iPhone 6 547 55
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 48
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 47
Microsoft Windows 10 6622 45
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 44
Apple iPhone 5 710 42
Samsung Galaxy 345 38
Symbian OS 767 37
Google Android TV 173 35
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 31
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 31
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 30
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 27
Apple iPad 3263 25
HTC One - серия смартфонов 137 23
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 22
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 22
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 21
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 21
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 21
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 21
Google Android 5 Lollipop 146 20
Linux OS 4249 19
Apple iPhone 3 383 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 19
Samsung Electronics TouchWiz 167 18
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 18
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