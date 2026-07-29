LG Electronics

LG начала продажи литографов, дешево и быстро нарезающих кремниевые пластины и печатные платы Новейший литограф LG Институт LG PRI (LG Production Engineering Research Institute) осуществил пе

Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить лей, недовольные рекламой в Windows, которая всплывает только на ПК с мониторами корейской компании LG. Как сообщал CNews, проблема проявилась в начале июля 2026 г. и выразилась в виде всплываю

Телевизоры LG будут официально подслушивать своих хозяев. Несогласных оставят без обновлений ПО Ультиматум LG Компания LG поставила владельцев своих смарт-ТВ перед очень неудобным выбором. Как

Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса Реклама, которую никто не ждал Владельцы мониторов LG и Alienware (дочерний игровой бренд компании Dell) стали жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smas

VVP Group стала официальным дистрибьютором LED-решений LG VVP Group объявляет о начале сотрудничества с LG в рамках направления LED-экранов. В соответствии с подписанным соглашением, компания получила статус официального дистрибьютора LED-решений LG. Новое сотрудничество расширяет продукто

В «Ситилинке» стартовали продажи новых телевизоров LG OLED evo G6, C6 и B6 Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о начале продаж новой линейки телевизоров LG OLED, в которую вошли модели LG OLED evo G6, LG OLED evo C6 и LG OLED B6. Новинки сочетают передовые технологии изображения, интеллектуальную обработку контента и расшир

Мир не будет прежним. Любимый россиянами бренд телевизоров готовится продаться Китаю после 60 лет независимости Из Кореи в Китай Корейская компания LG в обозримом будущем может частично или полностью лишиться своего бизнеса по производству т

Любимый россиянами производитель выпустил «беспроводной» телевизор. Он работает без розетки и антенны Независимость от розетки Компания LG начала продажи нового телевизора StanbyME 2 Max, который сама позиционирует как монитор. Э

Чудес не бывает. Samsung и LG не собираются возвращаться в Россию, хотя тайком зарабатывают здесь деньги и покупают рекламу В Россию не спешим Надежды многих россиян на скорое возвращение южнокорейских компаний Samsung и LG в Россию рухнули в одночасье. Как сообщил ТАСС посол России в Республике Корея Георгий Зин

Везение кончилось. После бурного роста выручка бежавшей из России LG обрушилась на миллиарды Было больше, стало меньше Выручка российского юрлица корейской компании LG Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС») по итогам 2025 г. просела на 10,8% год к году, пише

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост сроко

Производители ТВ: Мы много лет водили всех вас за нос. Будущее индустрии не за 8К Поворот не туда Производители телевизоров признали, что 8К-ТВ – это, вероятнее всего, вовсе не будущее телевизоров, пишет портал Ars Technica. Однако именно их крупные компании в лице LG, Samsung и многих других лидеров рынка активно рекламировали по всему миру на протяжении многих лет. Впрочем, рынок давно проголосовал рублем и другими валютами – продажи телевизоров с разре

Любимый россиянами производитель начал брать ежемесячную дань за пользование своими телевизорами Подписка на телевизор Корейская компания LG придумала продавать свои телевизоры по подписке. Как пишет портал Ars Technica, срок аренды может быть любым, хоть на три года – чем он больше, тем меньшую сумму придется платить ежемесячно.

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США Слежка за жителями штата Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за американскими гражданами в интересах Китая. «Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти круп

Microsoft добралась до любимого россиянами устройства, которое есть в каждой квартире. Теперь в него встроен ненавидимый всеми Copilot, и удалить его нельзя t начала принудительно внедрять умного помощника Copilot собственной разработки в смарт-ТВ сторонних производителей. Как пишет портал WebProNews, первыми под удар попали телевизоры корейской компании LG, которые очень популярны в России и мире. Нововведение касается моделей смарт-ТВ LG на прошивке webOS. Copilot устанавливается без разрешения, а опцию его удаления пользователи не пол

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники Регистрация товарных знаков Южнокорейская корпорация LG Electronics получила в России патенты на шесть товарных знаков, пишет ТАСС. Это подтвержда

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей а теперь компании еще и сталкиваются с трудностями при найме персонала», — прокомментировал Кан ДэКвун (Kang DaeKwun), главный инвестиционный директор Life Asset Management Inc. Запуск завода отложен Компании LG Energy и Hyundai приняли решение отложить запуск своего завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Джорджии, сообщила газета Korea Economic Daily. Hyundai запретила с

LG будет производить оборудование для сборки полупроводников Планы LG Южнокорейская компания LG Electronics, крупный мировой производитель бытовой техник

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране Рост выручки Российское юридическое лицо южнокорейской LG впервые с 2022 г. демонстрирует рост выручки, на 14%, пишет «Коммерсант». Российское юриди

LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат Проработка вопросов по возвращению Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на

LG отказалась от части офисов в России Арендуемые площади сокращаются ООО «ЛГ Электроникс Рус», российская «дочка» южнокорейского производителя потребительской электроники и бытовой техники LG отказалась от аренды части офисных помещений в России, выяснил «Русбейс». В 2024 г. компания продолжала арендовать помещения в центре Москвы, в бизнес-центре класса «А» White Stone в 4-м Лес

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке Возобновление производства Южнокорейская LG возобновила часть производственных процессов на своем заводе в России, расположенном в Руз

На рынок ТВ готовится ворваться новый всесильный игрок. Он способен одним махом уничтожить всех производителей, даже Samsung и LG емена, когда телевизоры не были «умными». Так, по данным портала International Brand Equity, к середине 2024 г. 19% глобального рынка смарт-ТВ удерживала корейская Samsung, за ней следовала корейская LG с 12,8%, а тройку лидеров замыкала китайская TCL с 11,5%. Далее следуют китайские Hisense (8,7%) и Xiaomi (6,1%), а у японской Sony в настоящее время лишь 4,1% мирового рынка. В теории, у Ap

В России обвал рынка ТВ. Россияне отказываются от любимых LG и Samsung и переходят на китайские телевизоры с небольшими экранами, потому что они дешевле. Опрос , Hisense – 6%. Телевизоры собственных торговых марок российских компаний («Яндекс», Сбербанк, Ozon, DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и пр.) занимают в совокупности 18% рынка, а сбежавшие из России Samsung и LG, которые еще несколько лет назад были в лидерах, теперь удерживают лишь 6% и 5% соответственно. Раньше эти компании занимали на двоих половину рынка готовых телевизоров и еще часть снабжали

Телевизоры обожаемых в России брендов тайно и массово следят за пользователями и «стучат» производителю. Как защититься траивают в свои умные телевизоры технологию неустанной слежки за тем, что смотрят потребители. Технология носит название Automatic Content Recognition (ACR), и применяется она в телевизорах Samsung и LG, которые на протяжении десятилетий пользовались огромной популярностью в России покуда обе компании весной 2022 г. не сбежали с российского рынка. Теперь их стремительно вытесняют китайские

Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics ь такую сделку Хуангу вполне хватило бы. В случае выкупа акций по цене, близкой к рыночной, у него по итогам сделки осталось бы еще около $13 млрд. Для сравнения: рыночная капитализация южнокорейской LG Electronics составляет $13,15 млрд. Однако несмотря на наличие финансовых возможностей, сделка по приобретению главного производители x86-чипов Дженсеном Хуангом или корпорацией Nvidia предс

Популярные в России ТВ завалят россиян рекламой. Спам будут показывать даже в режиме ожидания, но есть решение. Опрос Купил телевизор LG – смотри рекламу Корейская компания LG встроила в свои телевизоры новую функцию, ко

В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony Евгений Шандабыло. Планы на будущее Skyworth, судя по всему, намерена прочно закрепиться на российском рынке ТВ, с которого в 2022 г. ушли все прежде крупнейшие его игроки. Речь о корейских компаниях LG и Samsung – они обе, к слову, остановили свои российские заводы, выпускавшие, в числе прочего, и телевизоры. Также от России отвернулась и японская Sony, в недавнем прошлом не менее крупный

В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG nder обнаружили четыре уязвимости в нескольких версиях WebOS — ОС, используемой в умных телевизорах LG. Эти недостатки позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ и контроль н

В России массово закрываются магазины электроники в России десятилетиями. Как пишет «Коммерсант», явление резко стало массовым – например, в феврале 2024 г. посетители московского торгового центра «Афимолл Сити» не смогли попасть в магазины компаний LG и Sony. Оба вендора в числе первых объявили о прекращении поставок своей электроники в Россию и поспешили как можно скорее ретироваться с российского рынка. Примеру корейской и японской комп

LG открывает завод по производству зарядных устройств для электромобилей Компания LG Electronics (LG) расширяет инфраструктуру решений для зарядки электромобилей (EV),

LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS бесконечных развлечений, каждый момент которого оживляется благодаря отличному качеству изображения LG OLED и особенным форм-факторам. Этот захватывающий опыт подчеркивает стремление LG

На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику Завод в аренду Российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды ее мощностей по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров в

Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы? рендов из Ирана. Как пишет «Коммерсант», иранские компании всерьез нацелились на российский рынок и намерены не только арендовать, но и вовсе купить местные заводы. В частности, их интересует фабрика LG, а также завод Samsung под Калугой, который весной 2022 г. сначала был остановлен, а затем повторно запущен, но исключительно с целью сборки техники, направляемой за границу. К слову, это не

Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России Польские телевизоры Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант

LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++ LG почти вернулась Компания LG, ушедшая из России еще весной 2022 г., внезапно возобновила набор персонала в стране. Прит

Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung ки из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецопера

Hyundai замещает LG и Samsung брендов бытовой техники, продукция Hyundai становится все более востребованной, и доля бренда будет продолжать расти. Сейчас уже можно сказать, что бренд замещает в бытовой технике своих конкурентов LG и Samsung. Рост спроса связан с высоким качеством в соотношении с доступной ценой. В среднем стоимость продукции на 15-20% ниже по сравнению с аналогичными товарами мировых производителей»,

«Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 года «Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 г. Голосовой ассистент и её новые умения появляются в телевизорах по мере обновления прошивки. Помимо этого, у голосового ассистента есть собственная кнопка на пульте у моделей телевизо