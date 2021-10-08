Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LG Electronics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1838, упоминаний - 4118
LG Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 10
|Путин Владимир 1821 9
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
|Цариковский Андрей 21 5
|Гусков Антон 5 5
|Тенишев Андрей 12 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Бессонов Александр 4 4
|Зинченко Екатерина 4 3
|Мейер Август 6 3
|Сергеев Алексей 26 3
|Федоринов Сергей 23 3
|Муравьев Олег 12 3
|Костыгин Дмитрий 21 3
|Господынько Андрей 3 3
|Васинкевич Михаил 12 3
|Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 2 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Хван Ли Иль 2 2
|Jin-yong Kim - Чжин Ен Ким 2 2
|Kwon Brian - Квон Брайан 4 2
|Овчаров Евгений 11 2
|Углов Александр 3 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Мантуров Денис 56 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Cosgrave Bridget - Косгрейв Бриджит 1 1
|Силуанов Антон 52 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Волин Алексей 113 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Лацанич Василь 92 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пикинер Константин 2 1
|Бокова Людмила 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757574, в очереди разбора - 661264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757574, в очереди разбора - 661264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru