Телевизоры LG будут официально подслушивать своих хозяев. Несогласных оставят без обновлений ПО

LG поменяла условия пользовательского соглашения и разрешила своим ТВ слушать все происходящее вокруг и даже записывать это. Если кто-то в помещении окажется против, прослушку можно отключить, но взамен LG оставит ТВ без апдейтов, в том числе без патчей безопасности. Нужно ей это для обучения своей нейросети.

Ультиматум LG

Компания LG поставила владельцев своих смарт-ТВ перед очень неудобным выбором. Как пишет портал NotebookCheck, она обновила условия использования прошивки webOS, на которой работают ее умные ТВ – теперь ее телевизоры будут слушать и записывать все происходящее вокруг, вне зависимости от того, кто находится в помещении. ИИ-функции в ТВ LG включены по умолчанию.

Если кто-то окажется против, владелец ТВ будет обязан отключить прослушку, отмечено в новых условиях LG. Такая опция предоставляется, однако в наказание LG оставит телевизор без обновлений безопасности.

Портал Meteora Web пишет, что принятие новых условий перекладывает юридическую ответственность за любые записанные голоса с самой LG непосредственно на владельца телевизора. Эта дилемма поднимает серьезные вопросы о конфиденциальности и корпоративной прозрачности, отмечают эксперты портала.

Разберется не каждый

Новые условия использования webOS расположены вовсе не в первом предложении и даже не в первом пункте соглашения. Чтобы найти их, нужно сперва перейти в пункт 6 и затем в подпункт d).

Он озаглавлен «Распознавание голоса и соблюдение конфиденциальности» (Voice Recognition and Privacy Compliance). В тексте соглашения говорится, что владелец несет единоличную ответственность за получение необходимых согласий от третьих лиц, чьи голоса могут быть записаны устройством.

Пункт соглашения LG

На практике это означает, что пользователь обязан уведомить каждого члена семьи и даже любого гостя о том, что его голос может быть записан и обработан, и должен соблюдать законы о прослушивании, подслушивании и конфиденциальности. Если кто-то возражает, владельцу ТВ положено вручную отключить микрофон или функции распознавания голоса в настройках.

Касается каждого

Можно было бы предположить, что новые условия распространяются только на тех, кто лишь недавно стал обладателем нового телевизора LG или только собирается его купить. Однако на деле это совершенно не так.

Как пишет Meteora Web, под новые условия LG подпадают буквально все владельцы ее смарт-ТВ. Иными словами, ответственность за обработку ИИ чужого голоса отныне лежит даже на тех, кто владеет телевизором LG уже много лет. Никаких компромиссов или исключений из этого положения новая политика LG не предусматривает.

Может стать проблемой

По оценке Meteora Web, есть три сопутствующих факта, которые превращают новый пункт правил LG в настоящую проблему для потребителя. Первый: голосовые сервисы на основе ИИ в ТВ LG включены по умолчанию. Владельцы дают согласие на их использование, прежде чем им будет предложено управлять согласием других лиц.

LG LG ушла из России более четырех лет назад. Но от прослушки россиян она пока не отказывается

Второй: принятие условий также позволяет LG отслеживать использование продукта и обмениваться данными с третьими сторонами, сообщает Notebookcheck.

Третий: несогласие с новым правилом влечет за собой штрафные санкции: недопуск к обновлениям webOS, в том числе к исправлениям безопасности.

Для устройства, подключенного к интернету в домашней сети, это не нейтральный выбор, а принудительный выбор между конфиденциальностью и кибербезопасностью, подчеркивают эксперты Meteora Web.

Как решить проблему

К моменту выпуска материала LG не делала никаких публичных заявлений по поводу нового пункта в своих правилах.

Существует несколько способов избежать прослушки со стороны LG при помощи ее умных телевизоров. Первый и самый очевидный – купить смарт-ТВ другого бренда. Второй – купить обычный ТВ любой марки и ТВ-приставку к нему, в которой создать профиль с фиктивными сведениями.

Третий способ – принудительно отключить все функции в ТВ LG, которые так или иначе связаны с микрофоном. Четвертый – отключить телевизор LG от интернета, но в этом случае он превратится из смарт-ТВ в обычный телевизор.

Что творит LG

Для компании LG это не первый громкий скандал за последние три месяца, в котором она принимает центральное участие. В начале июля 2026 г. CNews освещал проблему, с которой столкнулись некоторые владельцы ее мониторов, подключенных к ПК на Windows.

Владельцы мониторов LG внезапно начали жаловаться на рекламу антивируса McAfee, устанавливается в фоне из магазина Microsoft Store, маскируясь под легитимное ПО для мониторов этого бренда. Проблема коснулась только их, а также тех, у кого монитор марки Alienware. До сих пор неясно, кто именно виноват в случившемся – Microsoft, LG, Alienware или McAfee.

В 2024 г. LG тоже оскандалилась. Как сообщал CNews, она без предупреждения решила встроить в свои смарт-ТВ рекламу, которая показывается прямо в режиме ожидания. Между идеей и исполнением временного промежутка не было – его внедрили в фоновом режиме при помощи обновления ПО.