Метеорология Метеостанция Погодная станция Прогноз погоды Weather forecast
- Всемирный метеорологический день и День работников гидрометслужбы России отмечаются 23 марта
- Климатология - Гидрометеорология - Океанология
|12.11.2024
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«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения
будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды — эти опции стали доступны во всех умных устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщил
|13.08.2024
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Пользователи «Яндекс Погоды» смогут узнать прогноз температуры воды для морей и других водоемов на 10 дней вперед
й день для посещения пляжа и других водных активностей. Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной повер
|05.03.2024
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Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса
Нейросети в новой версии «Яндекс Погоды» для бизнеса предскажут динамику погодных показателей. Это поможет компаниям любого размера эффективнее планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в личном кабинете
|20.02.2024
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Новая прогнозная модель позволит Гидрометцентру определять аномалии жары за шесть месяцев
Российский ученый создал модель, которую можно будет применять для прогноза аномалий погоды с заблаговременностью до полугода. В рамках этой модели были объединены три другие, по
|15.01.2024
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Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс
заняты своими личными и семейными делами и недоступны в течение продолжительного периода времени. Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика Линус Торвальдс, оставшийся без доступа в интернет из-за плохой погоды, отложил открытие окна слияний для Linux 6.8. Релиз ядра Linux 6.7 состоялся 8 января 2024 г. Среди наиболее заметных новшеств релиза – прекращение поддержки архитектуры IA-64 (процессор
|05.12.2023
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Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия»
зователи смогут смотреть полезную информацию в разделе мобильного приложения «Моя поездка»: прогноз погоды по высотам от «Яндекс погоды», стоимость ски-пассов, информацию с камер на скло
|23.11.2023
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Точность и удобство: какими погодными сервисами пользуются россияне
ния Tiburon Research опросила более 1200 респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнаю
|01.11.2023
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«Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды
очнее выполнять обещания по срокам доставки. Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс погоды» и API «Яндекс карт». Первым новые алгоритмы начал применять сервис планирования и мон
|12.09.2023
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Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу
локациях Приэльбрусья и спланировать отдых на Северном Кавказе. В сервисе можно посмотреть прогноз погоды на курорте и увидеть горы в прямой трансляции, выбрать отель, пункт проката снаряжения
|20.10.2022
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Лучшие умные метеостанции: хиты продаж
иков: они сообщат о силе и скорости ветра, количестве осадков. Многие модели могут показать прогноз погоды, атмосферное давление или уровень углекислого газа в помещении. В статье мы собрали м
|28.04.2022
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«Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя
Прогноз погоды нового уровня Сервис «Яндекс.Погода» стала давать тематические прогнозы для пользовате
|03.12.2021
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«Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам
ews представители коммуникационного агентства Grechka Media. Если пользователь наберет в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение «Яндекс», находясь, например, на курорте «Роза Хутор», он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах. А еще «Яндекс» предложит, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания. Погода в горах может быть непредсказуемой, но любите
|08.11.2021
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Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать
всех сенсоров, показывает их пользователю на экране, а в отдельных случаях даже составляет прогноз погоды на их основе. Например, если атмосферное давление растет, значит, есть тенденция к улу
|12.07.2021
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«Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды
«Яндекс» запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения. По заявлению представителей компании, это первая в мире
|03.07.2018
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Погода в доме: техника для создания идеального климата
ей. Домашние метеостанции покажут не только эти данные, но и уровень атмосферного давления, прогноз погоды и фазы луны, хотя последнее далеко не всех интересует. А еще они просигнализируют об и
|03.05.2017
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Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209
птиков об «уж в этот раз бесповоротном» наступлении тепла, несколько подорвал веру людей в прогнозы погоды. Это заставило нас обратиться к методам самостоятельного изучения капризов природы. К
|30.06.2016
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Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG
ное с радиосигналом передающей станции, и комнатная температура, и температура за бортом, и прогноз погоды на ближайшие 6-12 часов, а у модели BAR268HG еще и наружная влажность, и даже фазы Лун
|18.12.2015
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Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P
я в виде электронного циферблата. Две модели — BAR368P и BAR369P — это погодные станции с прогнозом погоды и мониторингом температуры, комнатной и от внешнего датчика. Проекционные часы RM338P
|29.05.2013
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Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады
Ученые из Калифорнийского технологического института сделали первую карту погоды на экзопланетах типа «горячий Юпитер». Работу по изучению погоды на подобных планетах начали еще в 2007 году. Среди сотен новых планет, открытых космическим телескопом НАСА Kepler
|11.01.2013
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"Карта погоды" коричневого карлика: только ураган
Астрономы использовали космические телескопы НАСА Спитцер и Хаббл для исследования весьма бурной атмосферы коричневого карлика. Им удалось создать самую подробную "карту погоды" для этого класса прохладных звездных шаров. Прогноз показывает, что страшные ветра гоняют облака в атмосфере этого странного звездного мира размером с крупную планету. Коричневые карлик
|29.07.2011
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Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile
ехнические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Intellicast и Foreca. (Foreca реализована пока только для платформы Android). Неповторимой особенностью программы является дизайн и форма отображения почасового прогн
|27.07.2011
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Paragon Software выпустила погодное приложение «Гидрометцентр» для Android и Bada
бильного приложения «Гидрометцентр» для платформ Android и Bada, которое позволяет получать прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие 8 дней и охватывает 5 тыс. населенных пунктов. П
|26.07.2011
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“Мегафон” запустит собственный прогноз погоды в сентябре
ератора по стратегическим проектам Тигран Погосян, в сентябре на сайте meteofon.ru появится прогноз погоды для абонентов оператора. Сейчас доменное имя зарегистрировано на столичный филиал “Мег
|17.06.2011
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Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды
Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (установить ее можно в настройках) чутко реагирует на погоду за окном: вы увидите на страницах своей почты и солнце, и дождь, и с
|07.04.2011
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Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile
кой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды
|05.04.2011
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Вышла новая версия ПО StatViz::Meteo для управления демонстрацией прогноза погоды
атор» выпустила новую версию программного обеспечения StatViz::Meteo «Погода в Городе». Продукт разработан на базе системы визуализации информации StatViz и позволяет управлять демонстрацией прогноза погоды в режиме реального времени, говорится в сообщении «Меркатор». StatViz::Meteo специально разработан для городских и региональных телекомпаний и позволяет быстро и без больших финансовых з
|18.10.2010
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Жизнь в Рунете: мужчины читают новости, женщины ведут блоги
Самые востребованные сервисы пользователей Рунета — это новости, электронная почта, прогнозы погоды и поисковые машины. Об этом говорится в исследовании «Ruметрики», в котором предпочтен
|20.04.2010
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Из-за погоды посадка шаттла Discovery отложена
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что из-за плохой погоды посадка американского космического челнока Discovery отложена. Пока приземление запланировано на 20 апреля 2010 года в 7:33 по местному времени (15:33 по московскому времени), сообщает Р
|10.02.2010
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Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб.
Экономический эффект от точных и заблаговременных прогнозов погоды в 2009г. в целом по всем отраслям экономики составил 21 млрд 398 млн руб., пишет РБК. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности руководителя Росгидромета Александр Фролов на расшир
|21.08.2009
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У погоды будет свой телефон
м. Как предполагается, на лицевой панели устройства будут установлены соответствующие визуализаторы погоды. Данные о состоянии атмосферы будут загружаться, очевидно, из Интернета, и в соответст
|01.07.2008
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Gismeteo UIQ 3.0: прогноз погоды на смартфонах Sony Ericsson
тформы UIQ 3.0. Новое приложение было создано совместно с центром ФОБОС, крупнейшим поставщиком метеорологической информации в России. Основные преимущества Gismeteo для UIQ 3.0: отображение прогноза погоды на 5 дней вперед на экране смартфона; автоматическое обновление погодных данных (GPRS, EDGE, UMTS); несколько режимов отображения прогнозов (прогноз на 5 дней, подробный прогноз для кажд
|14.01.2008
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Elecont Weather 1.0.574: прогноз погоды в устройствах на Windows Mobile
программу для мобильных устройств на базе Windows Mobile, предназначенную для отображения прогноза погоды. После установки программы, информация о погоде начинает отображаться прямо на экране
|26.09.2007
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Сбой метеосайтов привел к искажению прогнозов погоды по Петербургу
Несколько петербургских метеосайтов отметились сегодня необычным прогнозом погоды в северной столице на ближайшие несколько дней. Сайт «Непогода» (http://www.nepogoda.ru/russia/st.petersburg/) сообщает, что начиная с 25 сентября в Петербурге на протяжении 5 дней темпе
|26.07.2007
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Paragon покажет сводку погоды на смартфонах Palm Treo
ение и скорость ветра, уровень УФ, количество осадков и др. Есть возможность просмотра сводки на пять дней и автоматическое обновление данных для 40 тыс. городов по всему миру. При этом на обновление погоды для одного города уходит на более 1 КБ трафика в день, утверждает разработчик. Программа Handy Weather совместима со смартфонами Treo 650, 700p, 680 и 755p. Обновление данных выполняется
|19.06.2007
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Прогноз Gismeteo на экранах мобильных устройств
х устройств на базе Windows Mobile и Symbian S60 под торговой маркой Gismeteo, предлагающее прогноз погоды от Центра ФОБОС. Новое приложение было создано на основе программы Handy Weather. Gism
|13.04.2006
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В смартфонах Nokia появился прогноз погоды
а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п
|13.04.2006
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В смартфонах Nokia появился прогноз погоды
а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п
|28.03.2006
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Софт для КПК: узнаем погоду оперативно
Spb Weather 1.5 PocketWeather 1.3.2 Fizz Weather 2.1 Прогноз погоды – очень полезная вещь. Точно зная, чего ожидать от «небесной канцелярии», вы можете сэ
|28.08.2002
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Метеорологический спутник второго поколения повысит точность прогнозов погоды
Метеорологи заявляют, что новая технология позволит производить лучшие прогнозы погоды, а особенно предсказывать такие погодные явления, как штормы и туман. Также спутник предназначен для мониторинга климатических изменений. MSG-1 будет первым спутником второго поколения,
|28.03.2002
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Motorola создала приложение для передачи прогнозов погоды владельцам Java-телефонов
лась вместе с метеорологической фирмой Digital Cyclone. Компании покажут приложение на выставке 2002 JavaOne Developer Conference в Сан-Франциско. My-Cast предназначено для тех, чей бизнес зависит от погоды, например, строителей. Приложение предоставляет информацию из сети о текущих погодных условиях или прогноз (сроком не более одной недели). Пользователь услуги сможет отслеживать изменени
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