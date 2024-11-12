Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast

«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды — эти опции стали доступны во всех умных устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщил

Пользователи «Яндекс Погоды» смогут узнать прогноз температуры воды для морей и других водоемов на 10 дней вперед й день для посещения пляжа и других водных активностей. Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной повер

Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса Нейросети в новой версии «Яндекс Погоды» для бизнеса предскажут динамику погодных показателей. Это поможет компаниям любого размера эффективнее планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в личном кабинете

Новая прогнозная модель позволит Гидрометцентру определять аномалии жары за шесть месяцев Российский ученый создал модель, которую можно будет применять для прогноза аномалий погоды с заблаговременностью до полугода. В рамках этой модели были объединены три другие, по

Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс заняты своими личными и семейными делами и недоступны в течение продолжительного периода времени. Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика Линус Торвальдс, оставшийся без доступа в интернет из-за плохой погоды, отложил открытие окна слияний для Linux 6.8. Релиз ядра Linux 6.7 состоялся 8 января 2024 г. Среди наиболее заметных новшеств релиза – прекращение поддержки архитектуры IA-64 (процессор

Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия» зователи смогут смотреть полезную информацию в разделе мобильного приложения «Моя поездка»: прогноз погоды по высотам от «Яндекс погоды», стоимость ски-пассов, информацию с камер на скло

Точность и удобство: какими погодными сервисами пользуются россияне ния Tiburon Research опросила более 1200 респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнаю

«Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды очнее выполнять обещания по срокам доставки. Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс погоды» и API «Яндекс карт». Первым новые алгоритмы начал применять сервис планирования и мон

Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу локациях Приэльбрусья и спланировать отдых на Северном Кавказе. В сервисе можно посмотреть прогноз погоды на курорте и увидеть горы в прямой трансляции, выбрать отель, пункт проката снаряжения

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж иков: они сообщат о силе и скорости ветра, количестве осадков. Многие модели могут показать прогноз погоды, атмосферное давление или уровень углекислого газа в помещении. В статье мы собрали м

«Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя Прогноз погоды нового уровня Сервис «Яндекс.Погода» стала давать тематические прогнозы для пользовате

«Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам ews представители коммуникационного агентства Grechka Media. Если пользователь наберет в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение «Яндекс», находясь, например, на курорте «Роза Хутор», он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах. А еще «Яндекс» предложит, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания. Погода в горах может быть непредсказуемой, но любите

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать всех сенсоров, показывает их пользователю на экране, а в отдельных случаях даже составляет прогноз погоды на их основе. Например, если атмосферное давление растет, значит, есть тенденция к улу

«Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды «Яндекс» запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения. По заявлению представителей компании, это первая в мире

Погода в доме: техника для создания идеального климата ей. Домашние метеостанции покажут не только эти данные, но и уровень атмосферного давления, прогноз погоды и фазы луны, хотя последнее далеко не всех интересует. А еще они просигнализируют об и

Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 птиков об «уж в этот раз бесповоротном» наступлении тепла, несколько подорвал веру людей в прогнозы погоды. Это заставило нас обратиться к методам самостоятельного изучения капризов природы. К

Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG ное с радиосигналом передающей станции, и комнатная температура, и температура за бортом, и прогноз погоды на ближайшие 6-12 часов, а у модели BAR268HG еще и наружная влажность, и даже фазы Лун

Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P я в виде электронного циферблата. Две модели — BAR368P и BAR369P — это погодные станции с прогнозом погоды и мониторингом температуры, комнатной и от внешнего датчика. Проекционные часы RM338P

Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады Ученые из Калифорнийского технологического института сделали первую карту погоды на экзопланетах типа «горячий Юпитер». Работу по изучению погоды на подобных планетах начали еще в 2007 году. Среди сотен новых планет, открытых космическим телескопом НАСА Kepler

"Карта погоды" коричневого карлика: только ураган Астрономы использовали космические телескопы НАСА Спитцер и Хаббл для исследования весьма бурной атмосферы коричневого карлика. Им удалось создать самую подробную "карту погоды" для этого класса прохладных звездных шаров. Прогноз показывает, что страшные ветра гоняют облака в атмосфере этого странного звездного мира размером с крупную планету. Коричневые карлик

Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile ехнические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Intellicast и Foreca. (Foreca реализована пока только для платформы Android). Неповторимой особенностью программы является дизайн и форма отображения почасового прогн

Paragon Software выпустила погодное приложение «Гидрометцентр» для Android и Bada бильного приложения «Гидрометцентр» для платформ Android и Bada, которое позволяет получать прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие 8 дней и охватывает 5 тыс. населенных пунктов. П

“Мегафон” запустит собственный прогноз погоды в сентябре ератора по стратегическим проектам Тигран Погосян, в сентябре на сайте meteofon.ru появится прогноз погоды для абонентов оператора. Сейчас доменное имя зарегистрировано на столичный филиал “Мег

Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (установить ее можно в настройках) чутко реагирует на погоду за окном: вы увидите на страницах своей почты и солнце, и дождь, и с

Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile кой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды

Вышла новая версия ПО StatViz::Meteo для управления демонстрацией прогноза погоды атор» выпустила новую версию программного обеспечения StatViz::Meteo «Погода в Городе». Продукт разработан на базе системы визуализации информации StatViz и позволяет управлять демонстрацией прогноза погоды в режиме реального времени, говорится в сообщении «Меркатор». StatViz::Meteo специально разработан для городских и региональных телекомпаний и позволяет быстро и без больших финансовых з

Жизнь в Рунете: мужчины читают новости, женщины ведут блоги Самые востребованные сервисы пользователей Рунета — это новости, электронная почта, прогнозы погоды и поисковые машины. Об этом говорится в исследовании «Ruметрики», в котором предпочтен

Из-за погоды посадка шаттла Discovery отложена Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что из-за плохой погоды посадка американского космического челнока Discovery отложена. Пока приземление запланировано на 20 апреля 2010 года в 7:33 по местному времени (15:33 по московскому времени), сообщает Р

Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб. Экономический эффект от точных и заблаговременных прогнозов погоды в 2009г. в целом по всем отраслям экономики составил 21 млрд 398 млн руб., пишет РБК. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности руководителя Росгидромета Александр Фролов на расшир

У погоды будет свой телефон м. Как предполагается, на лицевой панели устройства будут установлены соответствующие визуализаторы погоды. Данные о состоянии атмосферы будут загружаться, очевидно, из Интернета, и в соответст

Gismeteo UIQ 3.0: прогноз погоды на смартфонах Sony Ericsson тформы UIQ 3.0. Новое приложение было создано совместно с центром ФОБОС, крупнейшим поставщиком метеорологической информации в России. Основные преимущества Gismeteo для UIQ 3.0: отображение прогноза погоды на 5 дней вперед на экране смартфона; автоматическое обновление погодных данных (GPRS, EDGE, UMTS); несколько режимов отображения прогнозов (прогноз на 5 дней, подробный прогноз для кажд

Elecont Weather 1.0.574: прогноз погоды в устройствах на Windows Mobile программу для мобильных устройств на базе Windows Mobile, предназначенную для отображения прогноза погоды. После установки программы, информация о погоде начинает отображаться прямо на экране

Сбой метеосайтов привел к искажению прогнозов погоды по Петербургу Несколько петербургских метеосайтов отметились сегодня необычным прогнозом погоды в северной столице на ближайшие несколько дней. Сайт «Непогода» (http://www.nepogoda.ru/russia/st.petersburg/) сообщает, что начиная с 25 сентября в Петербурге на протяжении 5 дней темпе

Paragon покажет сводку погоды на смартфонах Palm Treo ение и скорость ветра, уровень УФ, количество осадков и др. Есть возможность просмотра сводки на пять дней и автоматическое обновление данных для 40 тыс. городов по всему миру. При этом на обновление погоды для одного города уходит на более 1 КБ трафика в день, утверждает разработчик. Программа Handy Weather совместима со смартфонами Treo 650, 700p, 680 и 755p. Обновление данных выполняется

Прогноз Gismeteo на экранах мобильных устройств х устройств на базе Windows Mobile и Symbian S60 под торговой маркой Gismeteo, предлагающее прогноз погоды от Центра ФОБОС. Новое приложение было создано на основе программы Handy Weather. Gism

В смартфонах Nokia появился прогноз погоды а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п

В смартфонах Nokia появился прогноз погоды а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п

Софт для КПК: узнаем погоду оперативно Spb Weather 1.5 PocketWeather 1.3.2 Fizz Weather 2.1 Прогноз погоды – очень полезная вещь. Точно зная, чего ожидать от «небесной канцелярии», вы можете сэ

Метеорологический спутник второго поколения повысит точность прогнозов погоды Метеорологи заявляют, что новая технология позволит производить лучшие прогнозы погоды, а особенно предсказывать такие погодные явления, как штормы и туман. Также спутник предназначен для мониторинга климатических изменений. MSG-1 будет первым спутником второго поколения,