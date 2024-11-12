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Метеорология Метеостанция Погодная станция Прогноз погоды Weather forecast

Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast


12.11.2024 «Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения

будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды — эти опции стали доступны во всех умных устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщил
13.08.2024 Пользователи «Яндекс Погоды» смогут узнать прогноз температуры воды для морей и других водоемов на 10 дней вперед

й день для посещения пляжа и других водных активностей. Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной повер
05.03.2024 Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса

Нейросети в новой версии «Яндекс Погоды» для бизнеса предскажут динамику погодных показателей. Это поможет компаниям любого размера эффективнее планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в личном кабинете

20.02.2024 Новая прогнозная модель позволит Гидрометцентру определять аномалии жары за шесть месяцев

Российский ученый создал модель, которую можно будет применять для прогноза аномалий погоды с заблаговременностью до полугода. В рамках этой модели были объединены три другие, по
15.01.2024 Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс

заняты своими личными и семейными делами и недоступны в течение продолжительного периода времени. Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика Линус Торвальдс, оставшийся без доступа в интернет из-за плохой погоды, отложил открытие окна слияний для Linux 6.8. Релиз ядра Linux 6.7 состоялся 8 января 2024 г. Среди наиболее заметных новшеств релиза – прекращение поддержки архитектуры IA-64 (процессор
05.12.2023 Любители горнолыжного спорта смогут увидеть информацию о склонах в приложении «Яндекс путешествия»

зователи смогут смотреть полезную информацию в разделе мобильного приложения «Моя поездка»: прогноз погоды по высотам от «Яндекс погоды», стоимость ски-пассов, информацию с камер на скло
23.11.2023 Точность и удобство: какими погодными сервисами пользуются россияне

ния Tiburon Research опросила более 1200 респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнаю
01.11.2023 «Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды

очнее выполнять обещания по срокам доставки. Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс погоды» и API «Яндекс карт». Первым новые алгоритмы начал применять сервис планирования и мон
12.09.2023 Студенты создали «Вконтакте» сервис для путешествий по Северному Кавказу

локациях Приэльбрусья и спланировать отдых на Северном Кавказе. В сервисе можно посмотреть прогноз погоды на курорте и увидеть горы в прямой трансляции, выбрать отель, пункт проката снаряжения
20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

иков: они сообщат о силе и скорости ветра, количестве осадков. Многие модели могут показать прогноз погоды, атмосферное давление или уровень углекислого газа в помещении.  В статье мы собрали м
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя

Прогноз погоды нового уровня Сервис «Яндекс.Погода» стала давать тематические прогнозы для пользовате
03.12.2021 «Яндекс» составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам

ews представители коммуникационного агентства Grechka Media. Если пользователь наберет в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение «Яндекс», находясь, например, на курорте «Роза Хутор», он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах. А еще «Яндекс» предложит, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания. Погода в горах может быть непредсказуемой, но любите
08.11.2021 Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

всех сенсоров, показывает их пользователю на экране, а в отдельных случаях даже составляет прогноз погоды на их основе. Например, если атмосферное давление растет, значит, есть тенденция к улу
12.07.2021 «Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды

«Яндекс» запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения. По заявлению представителей компании, это первая в мире

03.07.2018 Погода в доме: техника для создания идеального климата

ей. Домашние метеостанции покажут не только эти данные, но и уровень атмосферного давления, прогноз погоды и фазы луны, хотя последнее далеко не всех интересует. А еще они просигнализируют об и
03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209

птиков об «уж в этот раз бесповоротном» наступлении тепла, несколько подорвал веру людей в прогнозы погоды. Это заставило нас обратиться к методам самостоятельного изучения капризов природы. К

30.06.2016 Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG

ное с радиосигналом передающей станции, и комнатная температура, и температура за бортом, и прогноз погоды на ближайшие 6-12 часов, а у модели BAR268HG еще и наружная влажность, и даже фазы Лун
18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P

я в виде электронного циферблата. Две модели — BAR368P и BAR369P — это погодные станции с прогнозом погоды и мониторингом температуры, комнатной и от внешнего датчика. Проекционные часы RM338P

29.05.2013 Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады

Ученые из Калифорнийского технологического института сделали первую карту погоды на экзопланетах типа «горячий Юпитер». Работу по изучению погоды на подобных планетах начали еще в 2007 году. Среди сотен новых планет, открытых космическим телескопом НАСА Kepler
11.01.2013 "Карта погоды" коричневого карлика: только ураган

Астрономы использовали космические телескопы НАСА Спитцер и Хаббл для исследования весьма бурной атмосферы коричневого карлика. Им удалось создать самую подробную "карту погоды" для этого класса прохладных звездных шаров. Прогноз показывает, что страшные ветра гоняют облака в атмосфере этого странного звездного мира размером с крупную планету. Коричневые карлик
29.07.2011 Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile

ехнические требования: Android 1.5 и выше, iPhone 3 и выше, iPad, iPad2, Windows Mobile 5.0 и выше. Особенности: Elecont Weather - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Intellicast и Foreca. (Foreca реализована пока только для платформы Android). Неповторимой особенностью программы является дизайн и форма отображения почасового прогн
27.07.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение «Гидрометцентр» для Android и Bada

бильного приложения «Гидрометцентр» для платформ Android и Bada, которое позволяет получать прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие 8 дней и охватывает 5 тыс. населенных пунктов. П
26.07.2011 “Мегафон” запустит собственный прогноз погоды в сентябре

ератора по стратегическим проектам Тигран Погосян, в сентябре на сайте meteofon.ru появится прогноз погоды для абонентов оператора. Сейчас доменное имя зарегистрировано на столичный филиал “Мег
17.06.2011 Аккаунт на «Яндекс.Почте» будет меняться в зависимости от погоды

Сервис «Яндекс.Почта» сообщил о запуске новой темы оформления почтовых аккаунтов пользователей, которая меняется в зависимости от погоды в городе, выбранном владельцем акккаунта. «Погодная тема (установить ее можно в настройках) чутко реагирует на погоду за окном: вы увидите на страницах своей почты и солнце, и дождь, и с
07.04.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile

кой Java и для смартфонов на базе Windows Mobile. «Погода от Фобос» предоставляет подробный прогноз погоды на 6 дней, база из 12 тыс. городов охватывает практически весь мир. Прогнозы погоды
05.04.2011 Вышла новая версия ПО StatViz::Meteo для управления демонстрацией прогноза погоды

атор» выпустила новую версию программного обеспечения StatViz::Meteo «Погода в Городе». Продукт разработан на базе системы визуализации информации StatViz и позволяет управлять демонстрацией прогноза погоды в режиме реального времени, говорится в сообщении «Меркатор». StatViz::Meteo специально разработан для городских и региональных телекомпаний и позволяет быстро и без больших финансовых з
18.10.2010 Жизнь в Рунете: мужчины читают новости, женщины ведут блоги

Самые востребованные сервисы пользователей Рунета — это новости, электронная почта, прогнозы погоды и поисковые машины. Об этом говорится в исследовании «Ruметрики», в котором предпочтен
20.04.2010 Из-за погоды посадка шаттла Discovery отложена

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что из-за плохой погоды посадка американского космического челнока Discovery отложена. Пока приземление запланировано на 20 апреля 2010 года в 7:33 по местному времени (15:33 по московскому времени), сообщает Р
10.02.2010 Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб.

Экономический эффект от точных и заблаговременных прогнозов погоды в 2009г. в целом по всем отраслям экономики составил 21 млрд 398 млн руб., пишет РБК. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности руководителя Росгидромета Александр Фролов на расшир
21.08.2009 У погоды будет свой телефон

м. Как предполагается, на лицевой панели устройства будут установлены соответствующие визуализаторы погоды. Данные о состоянии атмосферы будут загружаться, очевидно, из Интернета, и в соответст
01.07.2008 Gismeteo UIQ 3.0: прогноз погоды на смартфонах Sony Ericsson

тформы UIQ 3.0. Новое приложение было создано совместно с центром ФОБОС, крупнейшим поставщиком метеорологической информации в России. Основные преимущества Gismeteo для UIQ 3.0: отображение прогноза погоды на 5 дней вперед на экране смартфона; автоматическое обновление погодных данных (GPRS, EDGE, UMTS); несколько режимов отображения прогнозов (прогноз на 5 дней, подробный прогноз для кажд
14.01.2008 Elecont Weather 1.0.574: прогноз погоды в устройствах на Windows Mobile

программу для мобильных устройств на базе Windows Mobile, предназначенную для отображения прогноза погоды. После установки программы, информация о погоде начинает отображаться прямо на экране

26.09.2007 Сбой метеосайтов привел к искажению прогнозов погоды по Петербургу

Несколько петербургских метеосайтов отметились сегодня необычным прогнозом погоды в северной столице на ближайшие несколько дней. Сайт «Непогода» (http://www.nepogoda.ru/russia/st.petersburg/) сообщает, что начиная с 25 сентября в Петербурге на протяжении 5 дней темпе
26.07.2007 Paragon покажет сводку погоды на смартфонах Palm Treo

ение и скорость ветра, уровень УФ, количество осадков и др. Есть возможность просмотра сводки на пять дней и автоматическое обновление данных для 40 тыс. городов по всему миру. При этом на обновление погоды для одного города уходит на более 1 КБ трафика в день, утверждает разработчик. Программа Handy Weather совместима со смартфонами Treo 650, 700p, 680 и 755p. Обновление данных выполняется
19.06.2007 Прогноз Gismeteo на экранах мобильных устройств

х устройств на базе Windows Mobile и Symbian S60 под торговой маркой Gismeteo, предлагающее прогноз погоды от Центра ФОБОС. Новое приложение было создано на основе программы Handy Weather. Gism
13.04.2006 В смартфонах Nokia появился прогноз погоды

а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п
13.04.2006 В смартфонах Nokia появился прогноз погоды

а для Nokia», который позволит российским пользователям смартфонов Nokia Series 60 получать прогноз погоды для любой точки земного шара. «Погода для Nokia» является инструментом для получения п
28.03.2006 Софт для КПК: узнаем погоду оперативно

Spb Weather 1.5 PocketWeather 1.3.2 Fizz Weather 2.1 Прогноз погоды – очень полезная вещь. Точно зная, чего ожидать от «небесной канцелярии», вы можете сэ
28.08.2002 Метеорологический спутник второго поколения повысит точность прогнозов погоды

Метеорологи заявляют, что новая технология позволит производить лучшие прогнозы погоды, а особенно предсказывать такие погодные явления, как штормы и туман. Также спутник предназначен для мониторинга климатических изменений. MSG-1 будет первым спутником второго поколения,

28.03.2002 Motorola создала приложение для передачи прогнозов погоды владельцам Java-телефонов

лась вместе с метеорологической фирмой Digital Cyclone. Компании покажут приложение на выставке 2002 JavaOne Developer Conference в Сан-Франциско. My-Cast предназначено для тех, чей бизнес зависит от погоды, например, строителей. Приложение предоставляет информацию из сети о текущих погодных условиях или прогноз (сроком не более одной недели). Пользователь услуги сможет отслеживать изменени

Публикаций - 1559, упоминаний - 1653

Метеорология и организации, системы, технологии, персоны:

Прогноз 1643 161
Yandex - Яндекс 7193 110
Google LLC 11712 105
Samsung Electronics 10210 88
Microsoft Corporation 24540 83
Apple Inc 12006 80
IBM - International Business Machines Corp 9427 77
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Intel Corporation 12145 63
МегаФон 8648 56
LG Electronics 3609 48
Meta Platforms - Facebook 4429 46
Sony 6536 43
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HTC Corporation 1499 40
X Corp - Twitter 2843 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8688 36
VK - Mail.ru Group 3445 33
Yahoo! 3694 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5671 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 29
8120 28
Ростелеком 9601 28
Huawei 3883 27
AMD - Advanced Micro Devices 4193 26
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 23
Amazon Inc - Amazon.com 2977 22
Lenovo Motorola 3500 22
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 19
Xiaomi 1685 19
Ростех - Автоматика Концерн 1627 18
Nvidia Corp 3451 18
ДОК 827 17
Lenovo Group 2281 17
Codemasters 243 17
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Oracle Corporation 6661 15
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2297 19
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Hyundai Motor Company 378 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 462 9
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Boeing 1008 9
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 2
ISF - Imaging Science Foundation 9 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 258 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 304 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 1
Online Publishers Association 10 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 119 1
WiMAX Forum 68 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Единая Россия - Политическая партия 292 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 99 1
ASF - Apache Software Foundation 205 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 203 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
OWASP - Open Web Application Security Project 93 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23874 272
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49451 239
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24271 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64734 191
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23853 186
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25055 182
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27689 180
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20649 178
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12458 156
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6940 155
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12426 149
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9524 147
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16965 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20825 135
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3097 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12741 123
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9753 122
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7100 119
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7477 113
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13714 109
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10087 107
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6007 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29310 106
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9114 104
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9198 98
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12844 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13856 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16065 92
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9924 91
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12122 91
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10343 91
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12630 91
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1778 90
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1580 88
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7326 86
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8390 83
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7053 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30239 81
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2901 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20396 78
Google Android 13906 149
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4948 117
Apple iOS 7676 85
Microsoft Windows 15571 72
Apple iPhone - серия смартфонов 7050 70
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 49
Google YouTube - Видеохостинг 2716 46
Google Play - Google Store - Android Market 3270 44
Linux OS 9833 42
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1056 37
Microsoft Windows 2000 8661 36
Apple iPad 3851 35
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 597 34
Apple Siri - Голосовой помощник 389 29
Apple - App Store 2868 28
Microsoft Skype 2058 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4023 25
Apple iPhone 6 4861 25
Google Maps - Карты Google - GMaps 662 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2722 23
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 21
Nokia Symbian OS 1398 20
VK - Mail.ru Одноклассники 1768 19
Oracle Java - язык программирования 3050 19
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 25 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1545 18
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 18
Intel Itanium 627 18
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 685 17
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1332 17
VK - Mail.Ru Почта 348 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 17
Microsoft Edge - браузер 1988 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1619 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2968 16
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 15
Apple macOS 2034 15
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 15
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 11
Ганьшин Александр 7 7
Путин Владимир 3136 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 5
Бендин Сергей 10 4
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 4
Шалманов Сергей 201 4
Абрамов Сергей 73 4
Артамонова Анна 183 4
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 317 4
Газаров Артур 77 4
Иваницкая Юлия 23 4
Корзун Валерий 17 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 4
Трещев Сергей 10 4
Евтушенко Олег 143 3
Шадаев Максут 975 3
Беляев Дмитрий 27 3
Левкевич Михаил 60 3
Кирьянова Александра 122 3
Василевский Андрей 20 3
Мишустин Михаил 663 3
Рахманов Максим 47 3
Галактионова Инесса 72 3
Валиотти Николай 9 3
Порошенко Петр 27 3
Торгашин Евгений 13 3
Ксенин Алекс 311 3
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 3
Симонов Игорь 102 3
Овчаренко Юрий 35 2
Готальский Михаил 95 2
Айбашева Анна 97 2
Медведев Дмитрий 1653 2
Погосян Тигран 23 2
Кузьменко Валерия 62 2
Прянишников Николай 292 2
Николаенко Олег 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 142386 595
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51899 342
Земля - планета Солнечной системы 10345 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42812 180
Европа 21703 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16858 121
Солнце - звезда Солнечной системы 5145 115
Япония 13247 104
Германия - Федеративная Республика 12638 101
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14145 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13288 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17201 76
Франция - Французская Республика 7821 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14069 57
Южная Корея - Республика 6615 46
Индия - Bharat 5402 41
Солнечная система - Solar system 2517 40
США - Калифорния 4618 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7341 36
Канада 4863 36
Италия - Итальянская Республика 4340 32
США - Флорида 764 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3511 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2621 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 27
Африка - Африканский регион 3460 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 24
Беларусь - Белоруссия 5583 23
Луна - спутник Земли 1473 23
Китай - Тайвань 3962 23
Азия - Азиатский регион 5497 22
Швеция - Королевство 3611 21
Россия - СФО - Новосибирск 4245 21
Финляндия - Финляндская Республика 3590 20
Испания - Королевство 3699 20
Мировой океан - World Ocean 507 20
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 735 19
Нидерланды 3495 19
Америка - Американский регион 2127 19
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1779 197
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18188 193
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28623 184
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50419 164
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5673 128
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47551 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23796 110
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10885 107
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5608 100
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3962 78
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5013 77
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8593 74
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6000 74
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9840 69
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8491 68
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4894 59
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4931 59
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3949 57
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9648 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16155 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5452 50
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2596 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6845 49
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2884 49
Английский язык 6598 48
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1256 45
Энергетика - Energy - Energetically 5018 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13231 42
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3700 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4316 41
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4719 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13995 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5686 38
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1192 37
Зоология - наука о животных 2581 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5260 36
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2537 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6329 31
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 841 31
Ботаника - Растения - Plantae 1033 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11214 60
CNews - ZOOM.CNews 1846 45
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2702 21
AP - Associated Press 2003 19
New Scientist 1448 16
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 15
CNews RND - R&D.CNews 2273 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 12
Wikipedia - Википедия 484 10
Nature 810 7
Bloomberg 1260 7
The Verge - Издание 548 6
Известия ИД 615 6
Российская газета 269 5
The Register - The Register Hardware 1527 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 931 5
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 5
NYT - The New York Times 1027 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 411 5
ScienceDaily 400 5
Phys.org 972 4
Tom’s Hardware 375 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 4
Forbes - Форбс 804 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 647 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 106 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1803 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 269 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 3
FT - Financial Times 1212 3
Wired - Издание 231 3
Москва 24 - Телеканал 8 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 983 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 115 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8051 25
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 21
IDC - International Data Corporation 4902 15
Gartner - Гартнер 3547 13
IBM Research 107 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Fortune Global 100 140 4
Juniper Research 521 3
comScore 379 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 673 3
Forrester Research 821 3
Mercury Research 66 2
Markets&Markets Research 112 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 314 2
ABI Research 234 2
Fortune Global 500 286 2
IHS iSuppli 397 2
HFS Research 48 2
In-Stat 115 2
Gartner - Dataquest 347 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 2
Microsoft Research 139 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 2
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
Net Applications 127 1
Harris Interactive 81 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
CNews Мишень 164 1
S&P 500 557 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 1
Grand View Research 17 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Strategy Analytics 284 1
Forbes Insights 18 1
CCS Insight 22 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
РАН - Российская академия наук 1853 19
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 14
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1487 12
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 898 9
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 9
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 321 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 819 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 5
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 13 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 4
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1004 4
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 4
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 3
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 24 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 94 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 3
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 46 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2389 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 7
CeBIT 612 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 4
Международный женский день - 8 марта 324 3
YAC - Yet Another Conference 8 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 3
День молодёжи - 27 июня 872 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1984 2
Red Dot Design Award 55 2
Всероссийский тотальный диктант 10 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1100 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 21 2
ИгроМир 119 2
Oracle OpenWorld 65 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 175 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
NeurIPS 9 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Украина - Евромайдан 15 1
CNews AWARDS - награда 503 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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