Точность и удобство: какими погодными сервисами пользуются россияне

Российская исследовательская компания Tiburon Research опросила более 1200 респондентов в возрасте 18–55 лет, которые смотрят прогноз погоды несколько раз в месяц или чаще. Цель исследования — выяснить, как и где россияне узнают о прогнозе погоды, какими приложениями пользуются и на что обращают внимание.

Оказалось, что почти половина россиян (49%) проверяют прогноз погоды раз в день, а более четверти опрошенных (28%) делают это несколько раз за день. При этом более половины респондентов (56%) не доверяют прогнозам на длительный период.

Главные показатели, на которые смотрят при проверке прогноза, — температура и осадки. Реже обращают внимание на то, как ощущается температура, облачность, скорость и направление ветра. Об этом CNews сообщили представители Tiburon Research.

Как и где россияне отслеживают погоду

Абсолютное большинство россиян (94%) использует интернет в качестве источника информации о погоде, а каждый пятый — голосовых помощников. Собственная домашняя метеостанция есть лишь у 7% опрошенных. Треть респондентов проверяют погоду на улице с балкона или выглядывают из окна. Еще четверть россиян используют уличный термометр для измерения температуры.

Россияне чаще всего вспоминают про «Яндекс» (59%), когда их просят назвать знакомые погодные сервисы. При этом «Яндекс погоду» в качестве дополнительного источника прогноза упоминают 26% опрошенных. На втором месте по спонтанному знанию погодных сервисов — Gismeteo. Этот сервис чаще всего вспоминают 37% россиян. Следом идут Google, «Погода Mail.ru», «Гидрометцентр» и «Погода» на iOS. При этом больше половины россиян чаще всего используют сервисы «Яндекс погода» (51%) и чуть реже Gismeteo (22%) для просмотра прогнозов.

По данным исследования, «Яндекс погоду» выбирают прежде всего за удобство сервиса и точность прогноза. Сервис «Яндекс погода» в первую очередь ассоциируется у россиян с наличием дополнительных полезных функций: картой осадков, УФ-индексом. При этом сервис не ассоциируется с проверкой погоды на длительный период (более двух недель).

Gismeteo ценят за точность и чуть меньше за удобство, чем у «Яндекс погоды», а также выбирают за его привычность. В Gismeteo пользователи выделяют неудобные виджет и приложение, но при этом отмечают удобство сайта, где можно узнать прогноз на две недели и больше.

Сервис «Погода» на iOS ассоциируется у россиян с удобством виджета и приложения, красивым дизайном без лишней информации.

При проверке погоды в интернете 90% россиян чаще всего используют смартфон или планшет с установленным приложением прогноза погоды. Еще четверть отслеживают погоду с компьютера или ноутбука. При этом две трети респондентов иногда используют «карту осадков» для проверки дождя, а каждый пятый — регулярно.

Уведомления в приложениях на смартфоне чаще всего получают молодые люди до 34 лет. При получении информации о погоде более двух третей респондентов стараются скорректировать свои планы на день.