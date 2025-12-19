Wildberries решил подвинуть Сбербанк и «Яндекс». Запущен сервис экспресс-доставки товаров и еды

На маркетплейсе Wildberries появилась опция экспресс-доставки товаров и еды. Этот рынок уже поделен между несколькими крупными игроками, включая «Купер» «Самокат» Сбербанка и «Яндекс Еду». Заказать можно продукты питания, готовую еду, товары повседневного спроса и пр. – обещают доставить максимум за четыре часа.

Оперативный Wildberries

На российском маркетплейсе Wildberries появилась новая функция – экспресс-доставка. Она позволяет получить заказанную готовую еду, продукты, цветы, лекарства, а также товары повседневного спроса в кратчайшие сроки, сообщили CNews представители РВБ – объединенной компании Wildberries & Russ.

По заверениям представителей РВБ, заказанные посредством экспресс-доставки товары или блюда приедут в течение одного-четырех часов. Перейти в раздел быстрой доставки можно прямо с главной страницы в мобильном приложении, но не с официального сайта Wildberries – на момент выпуска материала этот раздел в веб-версии маркетплейса доступен не был. Редакция CNews убедилась, что его нет как в настольной, так и в мобильной версии сайта, поинтересовалась у представителей РВБ о причинах его отсутствия и сроках появления и получила такой ответ: «Запуск на сайте маркетплейса уже находится в планах и будет реализован по мере развития сервиса. Функционал доступен всем российским пользователям Wildberries на iOS и Android. Перед использованием платформы необходимо обновить приложение до последней версии».

Товары не для всех

Одной из особенностей нового сервиса является жесткая привязка ассортимента товаров к адресу, по которому будет осуществляться доставка. «На его основе система формирует витрину с доступными товарами и продавцами», – сообщили CNews представители РВБ.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Теперь на Wildberries есть экспресс-доставка еды и продуктов

«Витрина платформы формируется индивидуально для каждого клиента на основе указанного адреса курьерской доставки: система автоматически показывает товары и продавцов, которые могут обеспечить экспресс-доставку или самовывоз в конкретной географии», – добавили в компании.

Адрес доставки нужно будет указать сразу при входе в раздел экспресс-доставки. После этого сформируется витрина товаров и продавцов, которая будет состоять из разделов с товарами, рассортированными по категориям, и акционных подборок. Наряду с этим пользователь увидит отдельные полки магазинов с предложениями партнеров, работающих в формате экспресс-доставки или самовывоза товаров.

По-быстрому забери сам

Новая экспресс-доставка Wildberries работает по двум сценариям, различающимся конечным пунктом доставки. Первый – это традиционный, с доставкой до двери. Покупатель открывает витрину магазина, выбирает из его ассортимента нужные ему товары и затем добавляет их в отдельную корзину, которая не связана с основной на Wildberries и формируется только для конкретного продавца. Затем покупатель сможет выбрать временной промежуток для получения заказа. Продавец может указать минимальную сумму заказа для экспресс-доставки – пользователю в этом случае будет показан прогресс-бар достижения минимальной суммы корзины.

Экспресс-доставка в мобильной версии

Вариант два – это экспресс-доставка до ближайшей к покупателю точки самовывоза. Как сообщили CNews представители РВБ, это может быть «магазин / склад и другие офлайн-точки откуда можно забрать товар», не уточнив, можно ли будет выбрать ближайший пункт выдачи Wildberries или другого маркетплейса.

Такая опция будет доступна в случае заказа у продавцов, работающих по модели «Самовывоза» (Click&Collect). Выбрав ее, покупатель сможет прийти за заказом в удобное ему время «Такой формат позволяет получить товары максимально быстро и расширяет ассортимент за счет подключения офлайн-магазинов партнеров», – сказали CNews представители РВБ.

Сам себе бета-тестер

На момент выпуска материала экспресс-доставка работала в Wildberries в тестовом режиме. В компании заверили, что на нынешнем этапе на к сервису присоединились «крупные игроки ритейл-рынка и сервисов доставки».

На сайте экспресс-доставки пока нет

Между тем, в РВБ не раскрыли ни сроки тестирования, ни то, есть ли какие-либо ограничения на пользование экспресс-доставкой на этот период – временные, количественные или территориальные. На вопросы, как долго будет длиться тестирование, в каких городах оно проходит, и есть ли лимиты участников, в РВБ не ответили. «Платформа «Экспресс» запущена в тестовом режиме – на текущем этапе мы внимательно анализируем пользовательские сценарии и работу товарной витрины в целом. О дальнейших планах по развитию и масштабированию сервиса обязательно расскажем дополнительно», – сказали CNews представители РВБ.

Конкурентов много

Российский рынок сервисов экспресс-доставки развит довольно сильно. К основным игрокам в настоящее время можно отнести «Купер» (входит в экосистему Сбербанка, до июля 2024 г. назывался «СберМаркет»), «Яндекс Еду» и «Самокат» (тоже относится к Сбербанку).

Два последних специализируются на доставке готовой еды. «Купер» же позволяет россиянам ходить по офлайн-магазинам с товарами повседневного спроса и продуктами питания, не выходя из дома.

Отметим также, что Wildberries стремится открыть для себя самые разные рынки. К примеру, в июне 2025 г. он запустил сервис продажи подержанных вещей наподобие «Авито», только с большим количеством ограничений.

Также у Wildberries есть собственный банк. А в конце декабря 2025 г. издание РБК сообщило, что маркетплейс намерен открыть собственный онлайн-кинотеатр, чтобы составить конкуренцию как минимум десятку крупнейших аналогичных российских сервисов. Как и рынок экспресс-доставки, здесь тоже все поделено между крупными ИТ-компаниями. К основным игрокам можно отнести МТС («Кион»), «Яндекс» (Кинопоиск»), «Ростелеком» (Wink) и «Мегафон» (Start).