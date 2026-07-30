РБК - РосБизнесКонсалтинг

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет рой не скрыть Замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя попала под арест. Ее задержали в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере, пишет РБК. Решение о задержании Половчени принял Мещанский райсуд Москвы по просьбе следствия. Информацию об этом одновременно подтвердили источники издания в Минпромторге и правоохранительных органа

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев требований Хостинг-провайдеры попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сохранить для иностранных клиентов идентификацию по банковскому платежу, пишет РБК. Это стало ответом на идею оставить только три способа входа — «Госуслуги», биометрию и личную явку с паспортом. Российские хостинг-провайдеры попросили Минцифры ввести отдельный механизм и

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов Фиксирование убытка «МойОфис» отчитался об убытке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 июня 2026 г. «МойОфис» представила уточненную бухгалтерскую отчет

Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов Отзыв сертификатов Один из крупнейших центров сертификации в мире начал отзывать secure sockets layer (SSL)-сертификатов у российских компаний, пишет РБК. Под зачистку уже попало 15-20 тыс. доменов — и это только начало, предупреждают эксперты, грядет массовая волна ИТ-сбоев у веб-сайтов. SSL-сертификат — это электронный паспорт веб-ресурса,

Миллионы россиян сами себя лишают быстрого и безопасного интернета. Решать проблему они не спешат Работает – и ладно В России обнаружилось засилье очень древних роутеров – настолько старых, что они даже не умеют работать на частоте 5 ГГц, пишет РБК. Таковых оказалось большинство – почти 70% от общего числа. Поддержка 5 ГГц появилась в стандарте Wi-Fi 5, также известном как Wi-Fi 802.11ac. Этот стандарт был принят в 2014 г., и тогда же

Минцифры на пороге масштабной реорганизации. К уходу готовятся сразу два замминистра Редеющие ряды Минцифры Российское Минцифры в обозримой перспективе может недосчитаться сразу двух заместителей министра. Как пишет РБК, к уходу из ведомств готовятся Александр Шойтов и Сергей Кучушев. Шойтов курирует департамент информационной безопасности, тогда как задач у Кучушева существенно больше. В его ведении сейча

Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот VPN. Инструкция по неприменению Минцифры России отправило российским ИТ-компаниям методичку по борьбе с использованием россиянами VPN-сервисов, пишет РБК. Издание отдельно подчеркивает, что документ получили крупнейшие ИТ-корпорации страны, и не уточняет, какие именно и когда его отправят оставшимся игрокам рынка. По данным РБК, Минци

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет РБК. К 2027 г. предприятие рассчитывает нарастить выпуск холодильников в семь раз. Завод Bosch по производству бытовой техники ООО «БСХ Бытовые приборы» расположенный под Санкт-Петербургом (Рос

РБК расширил количество предлагаемых клиентам подписок на базе решения Forward недрена конвергентная подписная модель на информационные и образовательные продукты группы компаний РБК. За счет функциональности решений Forward медиахолдинг запустил подписку «Школы управлени

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО Без Telegram никак Замедление Telegram, которое Роскомнадзор осуществляет с 10 февраля 2026 г., стало отражаться на российской ИТ-отрасли. Как пишет РБК, работа многих разработчиков мобильного ПО затормозилась – они использовали Telegram как основное средство корпоративной коммуникации. В частности, через Telegram разработчики отправляют др

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков Подставить самих себя Операторы сотовой связи перестали ставить пометку «банк» на входящие звонки от крупных российских банков. Как пишет РБК, такой опции лишись как минимум три отечественных банка из числа крупнейших – у каждого десятки миллионов клиентов. Речь об «Альфа-банке», ВТБ и Сбербанке. Маркировка у них отключена с 27 я

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет ам интернета Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Федеральную службу безопасности России (ФСБ) правом блокировать россиянам домашний интернет и даже телефонную связь, пишет РБК. ФСБ сможет направлять провайдерам соответствующее требование, а те не смогут отказать, в результате чего доступ в Сеть по проводному интернету россиянам будет закрыт. На момент выхода мате

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф стичное ускорение YouTube «Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на нескольких абонентов этого оператора. «Билайн» входит в четверку крупнейших операторов сотовой связи в России, наряду с Т2, МТС и «Мегафоном». Замедление YouTube в Росси

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы Верните серверы Американский интернет-гигант Google решил проредить свою сеть кэширующих серверов из системы Google Global Cache, установленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти. Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, оди

Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет Нехватки клиентов нет Разработчики отечественного ПО начали фиксировать очень быстрый рост спроса на свои программы. Как пишет РБК, он возник на фоне приближающегося увеличения НДС сразу на 2 процентных пункта – с нынешних 20% до 22%. Для разработчиков ПО этот налог годами составлял 0%, и лишь в сентябре 2025 г. власти

Группа Rubytech вошла в топ-10 российских ИТ-компаний по результатам рейтинга РБК 500 Группа Rubytech российский производитель программно-аппаратных комплексов Скала^р и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур, заняла 411-ю строчку в общем рейтинге РБК 500 и седьмое место в сегменте информационных технологий. Выручка компании за 2024 год составила 44,6 млрд руб., показав прирост +45% к предыдущему году. Также Группа стала одним из лидеров

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов ы Сбербанк в пилотном режиме запустил новый инструмент возврата похищенных мошенниками денег, пишет РБК. Сотрудники банка проводят предупредительные беседы с мошенниками, после которых те пишут

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем QR-коды для всех «Национальная система платежных карт» (НСПК, оператор платежной системы «Мир») запустила в России два новых QR-кода. Как пишет РБК, первый – это персональный код для оплаты покупок через смартфон пользователя, тогда как второй – тоже персональный, но необходимый для переводов между физическими лицами. Как сообщил издан

Елена Прекрасная Елена Прекрасная:как телеканал РБК внедрил виртуальную ведущую? В ноябре этого года соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК стала виртуальная Елена — персонаж, разработанный на платформе V

В России крупнейший за 30 лет обвал спроса на технику. Покупателям не нравятся новые цены, продавцы недовольны име ожидания В России зафиксирован крупнейший обвал спроса на электронику за последние 30 лет, то есть с 1995 г., когда страна восстанавливалась после развала СССР. Столь неутешительные факты сообщил РБК глава DNS Group Дмитрий Алексеев, не раскрыв абсолютные (численные) показатели. По его словам, настолько внушительное падение потребительского спроса – это сейчас основная проблема для разв

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос И чтобы никаких звонков В России началась блокировка звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, пишет РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. В ведомстве новые лимиты для россиян называют «частичными ограничениями», не сообщая, в чем именно проявляется их «частичность», как долго они пр

Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия 100 плетей за иностранщину Наличие ERP-системы немецкой компании SAP в ИТ-контуре российских компаний может стать предметом для того или иного наказания, пишет РБК со ссылкой на источники в ИТ-сфере. Власти намерены обсудить соответствующие изменения в российское законодательство, и если они будут приняты, то под угрозой окажутся очень многие отечеств

Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль ифровой рубль ваш Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным. Более того, чем ближе дата начала распро

Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос ерный – разницы нет Госдума России официально отклонила законопроект о легализации так называемых «белых» хакеров – тех, кто взламывает сервисы, инфраструктуру и ПО по заказу их владельцев. Как пишет РБК, рекомендацию отклонить закон передал профильный комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. В России движение белых хакеров очень развито – в стране существуют н

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp* сийские банки обратились в властям с предложением о внедрении в использующиеся в России мессенджеры технологии принудительного обрыва разговора, будь то текстовая переписка или голосовой вызов, пишет РБК. Обращение направлено напрямую в Госдуму – финорганизации предлагают обязать так называемых «организаторов распространения информации» в интернете (ОРИ – мессенджеры, соцсети, сервисы элект

Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета Устали все Российские депутаты выступили с предложением о запуске системы SMS-оповещения населения об отключениях мобильного интернета. Как пишет РБК, эту просьбу депутаты озвучили лично Максуту Шадаеву – главе российского Минцифры. По информации издания, просьба изложена в письме Шадаеву от депутатов фракции «Новые люди» Антона Ткачева,

Слишком много зарабатываете. Курьеров хотят загнать в единую цифровую платформу е нужна вам такая зарплата Высокие зарплаты российских курьеров стали вызывать вопросы у руководства компании, которой многочисленные службы доставки составляют очень серьезную конкуренцию. Как пишет РБК, действующий руководитель «Почты России» Михаил Волков уверен, что курьеры в России зарабатывают слишком много, даже несмотря на общую нехватку людей в сфере логистики. По этой причине «Поч

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос авить россиян без японской приставки Японская компания Sony, поддержавшая своими действиями санкции против России, начала новый этап третирования россиян, владеющих ее игровыми приставками. Как пишет РБК, теперь она пытается добраться до тех из них, кто обходит ранее введенные блокировки при помощи аккаунтов в PlayStation Network, зарегистрированных в других странах. В частности, Sony устро

Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards Геоинформационная система, разработанная российской ИТ-компанией «Сигма» для «ТЭК СПб», стала лауреатом премии РБК Digital Awards-2025 в номинации «Цифровая платформа». Экспертное жюри подтвердило, что решение отвечает главным критериям конкурса: инновационность, социальная значимость и применение персп

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос Всем все заблокировать Росфинмониторинг с 1 июня 2025 г. получит право приостанавливать операции по банковским картам россиян. Как пишет РБК, ведомство обретет эти полномочия в рамках борьбы с дропперами или дропами. Так называют людей, предоставляющих свои карты мошенникам для вывода денежных средств. Как сообщил РБК зам

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет Минус один российский аналог YouTube Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно было смотреть без применения известных россиянам технических средств – американский видеохостинг

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли Бизнес против Законопроект Минцифры, призванный поднять борьбу с мошенничеством в цифровой среде на новый уровень, был раскритикован отечественным бизнесом. Как пишет РБК, компании видят в нем прямую и явную угрозу нарушения прав человека, так как, в числе прочего, он предусматривает прослушку и запись разговоров россиян. Об этом открыто говорится в письме А

Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся явная западная угроза Отечественные ИТ-компании составили письмо с предложениями о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколь

Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось Разработка приложений – для избранных Компания Apple запретила российскому бизнесу пользоваться платформой разработки бизнес-приложений Apple Developer Enterprise Program (ADEP), пишет РБК. Но этим новые антироссийские санкции со стороны американского техногиганта не ограничились – все ранее созданные российскими компаниями приложения для внутреннего пользования перестали раб

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО Проживем с Windows и Ryzen Российские ИТ-компании направили в Минцифры просьбу о смягчении требований к программному обеспечению, предъявляемых для его включения в реестр российского ПО. Как пишет РБК, основные вопросы вызывают пункты об обязательной совместимости с российскими операционными системами и центральными процессорами. Эти требования касаются и тех программ, что ранее были вне

Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден Внезапные кадровые перестановки Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть менее трех лет. Ранее Борисов курировал отрасль микроэлектроники. О подписании указа стало известно 6 февраля 2025 г.

Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения иториальным подразделениям Росстата на закупку и содержание имущества, обнаружила на складах ведомства огромное количество планшетов, закупленных для проведения переписи населения в 2021 г. Как пишет РБК, из общего числа планшетов (более 390 тыс.) более 80% лежат на полках в различных территориальных подразделениях Росстата в упакованном виде. Закупка Росстатом этих планшетов обошлась в 9 м

Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят Кибербезопасник? В тюрьму Российские компании из сферы кибербезопасности начали массово высказывать опасения по поводу потенциального уголовного преследования их сотрудников. Как пишет РБК, всему виной новые поправки к УК РФ, принятые в ноябре 2024 г. и касающиеся незаконного оборота персональных данных. Нововведения направлены на борьбу с утечками персональных данных, которы