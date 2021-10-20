РБК - РосБизнесКонсалтинг

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20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 2
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 8
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда 2
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 2
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 2
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 2
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 2
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 2
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 2
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 2
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 2
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 3
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 3
31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center 16
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 4
25.08.2021 МВД строит ИТ-систему на основе ИИ для раскрытия серийных преступлений 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 3
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 5
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 4

Публикаций - 2073, упоминаний - 2690

РБК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 77
Yandex - Яндекс 4098 63
VK - Mail.ru Group 2482 62
Microsoft Corporation 10997 43
Rambler Group - Рамблер ГК 483 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 29
Google LLC 7124 27
АйТи 748 20
Samsung Electronics 5627 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
Apple Inc - Эппл Рус 7669 18
IBM 3524 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 16
Telegram Group 702 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 15
АФК Система ПАО 990 14
Синтерра - Synterra 562 13
Facebook 3764 12
Крок 1219 12
SAP SE 3207 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 12
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 11
Robokassa - Робокасса 44 10
Базальт СПО 206 10
Huawei 2723 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
Телеком-защита 48 10
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
3726 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 9
РТЛабс 145 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 94
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 40
Открытие ФК 538 23
Газпромбанк - ГПБ 692 21
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 20
Новард Управляющая компания - Novard 67 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Альфа-Банк 1122 17
Русагро Группа Компаний 139 16
АльфаСтрахование СГ 207 16
Черкизово ГК 73 14
Мегаполис ТК 87 11
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 11
Магнит - Сеть магазинов 269 10
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 10
Газпром нефть 380 10
РВК - Российская венчурная компания 476 10
Ингосстрах СПАО 210 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
Водоканал МУП 10 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 9
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 9
Инвар - Invar 10 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Sanofi - Санофи 33 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
ITM Group 12 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Сбербанк страхование 47 9
X5 Group 599 9
Комус 25 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 8
Норникель - Норильский никель 177 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 117
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 59
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 50
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 43
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 33
Президент Российской Федерации 1439 30
Правительство РФ 2198 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 22
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 18
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Федеральное казначейство России 766 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Арбитражный суд города Москвы 339 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 8
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
Единая Россия - Политическая партия 171 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
Руссофт - Russoft 250 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
ЛДПР 68 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Free TON Community 5 2
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 26
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 12
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Google Android 10750 36
Apple iOS 5741 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
VK - Mail.ru Одноклассники 848 15
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
СПАРК-Интерфакс 104 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
Apple - App Store 2198 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Symbian OS 755 7
Google YouTube - Видеохостинг 1702 7
Microsoft Windows 10 6602 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 6
WhatsApp Messenger 654 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Мир тесен - социальная сеть 11 4
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 4
Яндекс.Маркет 439 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 4
Linux OS 4236 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 849 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Turkcell Bip - Мессенджер 13 3
Четвернин Алексей 651 121
Путин Владимир 1820 58
Козырев Алексей 270 36
Елистратов Николай 90 21
Бокова Людмила 80 19
Медведев Дмитрий 1433 18
Соколов Алексей 121 17
Клементьев Андрей 18 16
Абызов Михаил 64 16
Скляр Алексей 49 15
Беляев Владислав 65 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Никифоров Николай 1126 14
Холодняков Юрий 15 14
Прокошев Андрей 30 14
Шадаев Максут 384 13
Мишустин Михаил 302 13
Крысина Ольга 109 13
Волож Аркадий 181 13
Козлов Александр 54 13
Чернышенко Дмитрий 234 12
Носков Константин 201 12
Иванов Олег 124 11
Урьяс Вадим 76 11
Моргульчик Александр 24 11
Петров Михаил 88 10
Греф Герман 204 10
Приданцев Сергей 82 10
Акимов Максим 167 10
Чернякова Елена 26 9
Гребельный Антон 14 9
Чамара Денис 57 9
Лоевский Илья 12 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Гурко Денис 11 9
Шевченко Владимир 135 9
Тетерина Элла 13 9
Горбатько Александр 90 9
Катамадзе Анна 72 8
Касперская Наталья 197 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 814
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 229
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 53
Украина 3344 43
Казахстан - Республика 2618 37
Беларусь - Белоруссия 2079 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 34
Восточная Европа 1667 29
Россия - Республика Мордовия 386 26
Россия - Ростовская область 859 24
Япония 2752 24
Германия - Федеративная Республика 3606 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Индия - Республика 2156 17
Россия - ПФО - Казань 1507 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 12
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Финляндия - Финляндская Республика 811 8
Земля - планета Солнечной системы 854 8
Франция - Французская Республика 2109 8
Россия - Республика Алтай 681 8
Эстония - Эстонская Республика 410 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 7
Россия - Тульская область 752 7
Латвия - Латвийская Республика 450 6
Россия - Челябинская область 658 6
Европа 3725 6
Нидерланды 969 6
США - Нью-Йорк 1084 6
Литва - Литовская Республика 328 6
Россия - Волгоградская область 395 6
Специальный административный район Гонконг 546 6
Кипр - Республика 247 5
Великобритания - Лондон 815 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 112
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 57
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 48
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 28
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 17
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
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