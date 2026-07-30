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РБК РосБизнесКонсалтинг

РБК - РосБизнесКонсалтинг

РБК (РосБизнесКонсалтинг) представляет собой один из  российских медиахолдингов, предоставляющий разнообразную деловую информацию. Компания занимается распространением новостей экономического и политического характера, аналитических материалов через несколько каналов коммуникации.

Основу деятельности РБК составляют новостной портал, деловое телевидение и периодические издания. Медиахолдинг освещает события в финансовой сфере, изменения в законодательстве, развитие технологий и бизнес-процессы в разных отраслях. 

Одной из особенностей РБК является организация различных деловых мероприятий. Например, Центр событий РБК на Космодамианской набережной регулярно принимает встречи и собрания представителей бизнес-сообщества. Здесь проводятся конференции, форумы и другие корпоративные мероприятия.

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

рой не скрыть Замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя попала под арест. Ее задержали в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере, пишет РБК. Решение о задержании Половчени принял Мещанский райсуд Москвы по просьбе следствия. Информацию об этом одновременно подтвердили источники издания в Минпромторге и правоохранительных органа
20.07.2026 Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

требований Хостинг-провайдеры попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сохранить для иностранных клиентов идентификацию по банковскому платежу, пишет РБК. Это стало ответом на идею оставить только три способа входа — «Госуслуги», биометрию и личную явку с паспортом. Российские хостинг-провайдеры попросили Минцифры ввести отдельный механизм и
29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Фиксирование убытка «МойОфис» отчитался об убытке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 июня 2026 г. «МойОфис» представила уточненную бухгалтерскую отчет
15.06.2026 Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов

Отзыв сертификатов Один из крупнейших центров сертификации в мире начал отзывать secure sockets layer (SSL)-сертификатов у российских компаний, пишет РБК. Под зачистку уже попало 15-20 тыс. доменов — и это только начало, предупреждают эксперты, грядет массовая волна ИТ-сбоев у веб-сайтов. SSL-сертификат — это электронный паспорт веб-ресурса,
10.06.2026 Миллионы россиян сами себя лишают быстрого и безопасного интернета. Решать проблему они не спешат

Работает – и ладно В России обнаружилось засилье очень древних роутеров – настолько старых, что они даже не умеют работать на частоте 5 ГГц, пишет РБК. Таковых оказалось большинство – почти 70% от общего числа. Поддержка 5 ГГц появилась в стандарте Wi-Fi 5, также известном как Wi-Fi 802.11ac. Этот стандарт был принят в 2014 г., и тогда же
06.05.2026 Минцифры на пороге масштабной реорганизации. К уходу готовятся сразу два замминистра

Редеющие ряды Минцифры Российское Минцифры в обозримой перспективе может недосчитаться сразу двух заместителей министра. Как пишет РБК, к уходу из ведомств готовятся Александр Шойтов и Сергей Кучушев. Шойтов курирует департамент информационной безопасности, тогда как задач у Кучушева существенно больше. В его ведении сейча
06.04.2026 Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот

VPN. Инструкция по неприменению Минцифры России отправило российским ИТ-компаниям методичку по борьбе с использованием россиянами VPN-сервисов, пишет РБК. Издание отдельно подчеркивает, что документ получили крупнейшие ИТ-корпорации страны, и не уточняет, какие именно и когда его отправят оставшимся игрокам рынка. По данным РБК, Минци
16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет РБК. К 2027 г. предприятие рассчитывает нарастить выпуск холодильников в семь раз. Завод Bosch по производству бытовой техники ООО «БСХ Бытовые приборы» расположенный под Санкт-Петербургом (Рос
11.03.2026 РБК расширил количество предлагаемых клиентам подписок на базе решения Forward

недрена конвергентная подписная модель на информационные и образовательные продукты группы компаний РБК. За счет функциональности решений Forward медиахолдинг запустил подписку «Школы управлени
12.02.2026 «Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Без Telegram никак Замедление Telegram, которое Роскомнадзор осуществляет с 10 февраля 2026 г., стало отражаться на российской ИТ-отрасли. Как пишет РБК, работа многих разработчиков мобильного ПО затормозилась – они использовали Telegram как основное средство корпоративной коммуникации. В частности, через Telegram разработчики отправляют др
28.01.2026 Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Подставить самих себя Операторы сотовой связи перестали ставить пометку «банк» на входящие звонки от крупных российских банков. Как пишет РБК, такой опции лишись как минимум три отечественных банка из числа крупнейших – у каждого десятки миллионов клиентов. Речь об «Альфа-банке», ВТБ и Сбербанке. Маркировка у них отключена с 27 я
27.01.2026 Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

ам интернета Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Федеральную службу безопасности России (ФСБ) правом блокировать россиянам домашний интернет и даже телефонную связь, пишет РБК. ФСБ сможет направлять провайдерам соответствующее требование, а те не смогут отказать, в результате чего доступ в Сеть по проводному интернету россиянам будет закрыт. На момент выхода мате
21.01.2026 В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

стичное ускорение YouTube «Билайн» тестирует возможность смотреть YouTube на полной скорости по мобильному интернету, без замедления и без использования специальных технических средств. Об этом пишет РБК со ссылкой сразу на нескольких абонентов этого оператора. «Билайн» входит в четверку крупнейших операторов сотовой связи в России, наряду с Т2, МТС и «Мегафоном». Замедление YouTube в Росси
29.12.2025 YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Верните серверы Американский интернет-гигант Google решил проредить свою сеть кэширующих серверов из системы Google Global Cache, установленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти. Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти
12.12.2025 Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, оди
01.11.2025 Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет

Нехватки клиентов нет Разработчики отечественного ПО начали фиксировать очень быстрый рост спроса на свои программы. Как пишет РБК, он возник на фоне приближающегося увеличения НДС сразу на 2 процентных пункта – с нынешних 20% до 22%. Для разработчиков ПО этот налог годами составлял 0%, и лишь в сентябре 2025 г. власти
30.10.2025 Группа Rubytech вошла в топ-10 российских ИТ-компаний по результатам рейтинга РБК 500

Группа Rubytech российский производитель программно-аппаратных комплексов Скала^р и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур, заняла 411-ю строчку в общем рейтинге РБК 500 и седьмое место в сегменте информационных технологий. Выручка компании за 2024 год составила 44,6 млрд руб., показав прирост +45% к предыдущему году. Также Группа стала одним из лидеров
13.10.2025 Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

ы Сбербанк в пилотном режиме запустил новый инструмент возврата похищенных мошенниками денег, пишет РБК. Сотрудники банка проводят предупредительные беседы с мошенниками, после которых те пишут
08.10.2025 Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

QR-коды для всех «Национальная система платежных карт» (НСПК, оператор платежной системы «Мир») запустила в России два новых QR-кода. Как пишет РБК, первый – это персональный код для оплаты покупок через смартфон пользователя, тогда как второй – тоже персональный, но необходимый для переводов между физическими лицами. Как сообщил издан
Елена Прекрасная

Елена Прекрасная:как телеканал РБК внедрил виртуальную ведущую? В ноябре этого года соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК стала виртуальная Елена — персонаж, разработанный на платформе V
04.09.2025 В России крупнейший за 30 лет обвал спроса на технику. Покупателям не нравятся новые цены, продавцы недовольны

име ожидания В России зафиксирован крупнейший обвал спроса на электронику за последние 30 лет, то есть с 1995 г., когда страна восстанавливалась после развала СССР. Столь неутешительные факты сообщил РБК глава DNS Group Дмитрий Алексеев, не раскрыв абсолютные (численные) показатели. По его словам, настолько внушительное падение потребительского спроса – это сейчас основная проблема для разв
13.08.2025 В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

И чтобы никаких звонков В России началась блокировка звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, пишет РБК со ссылкой на представителей Роскомнадзора. В ведомстве новые лимиты для россиян называют «частичными ограничениями», не сообщая, в чем именно проявляется их «частичность», как долго они пр
04.08.2025 Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия

100 плетей за иностранщину Наличие ERP-системы немецкой компании SAP в ИТ-контуре российских компаний может стать предметом для того или иного наказания, пишет РБК со ссылкой на источники в ИТ-сфере. Власти намерены обсудить соответствующие изменения в российское законодательство, и если они будут приняты, то под угрозой окажутся очень многие отечеств
17.07.2025 Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль

ифровой рубль ваш Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным. Более того, чем ближе дата начала распро
09.07.2025 Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос

ерный – разницы нет Госдума России официально отклонила законопроект о легализации так называемых «белых» хакеров – тех, кто взламывает сервисы, инфраструктуру и ПО по заказу их владельцев. Как пишет РБК, рекомендацию отклонить закон передал профильный комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. В России движение белых хакеров очень развито – в стране существуют н
24.06.2025 Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

сийские банки обратились в властям с предложением о внедрении в использующиеся в России мессенджеры технологии принудительного обрыва разговора, будь то текстовая переписка или голосовой вызов, пишет РБК. Обращение направлено напрямую в Госдуму – финорганизации предлагают обязать так называемых «организаторов распространения информации» в интернете (ОРИ – мессенджеры, соцсети, сервисы элект
18.06.2025 Ситуация накаляется. Власти призывают Минцифры создать систему SMS-оповещений об отключениях связи и мобильного интернета

Устали все Российские депутаты выступили с предложением о запуске системы SMS-оповещения населения об отключениях мобильного интернета. Как пишет РБК, эту просьбу депутаты озвучили лично Максуту Шадаеву – главе российского Минцифры. По информации издания, просьба изложена в письме Шадаеву от депутатов фракции «Новые люди» Антона Ткачева,
16.06.2025 Слишком много зарабатываете. Курьеров хотят загнать в единую цифровую платформу

е нужна вам такая зарплата Высокие зарплаты российских курьеров стали вызывать вопросы у руководства компании, которой многочисленные службы доставки составляют очень серьезную конкуренцию. Как пишет РБК, действующий руководитель «Почты России» Михаил Волков уверен, что курьеры в России зарабатывают слишком много, даже несмотря на общую нехватку людей в сфере логистики. По этой причине «Поч
19.05.2025 По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми. Опрос

авить россиян без японской приставки Японская компания Sony, поддержавшая своими действиями санкции против России, начала новый этап третирования россиян, владеющих ее игровыми приставками. Как пишет РБК, теперь она пытается добраться до тех из них, кто обходит ранее введенные блокировки при помощи аккаунтов в PlayStation Network, зарегистрированных в других странах. В частности, Sony устро
29.04.2025 Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards

Геоинформационная система, разработанная российской ИТ-компанией «Сигма» для «ТЭК СПб», стала лауреатом премии РБК Digital Awards-2025 в номинации «Цифровая платформа». Экспертное жюри подтвердило, что решение отвечает главным критериям конкурса: инновационность, социальная значимость и применение персп
27.03.2025 Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Всем все заблокировать Росфинмониторинг с 1 июня 2025 г. получит право приостанавливать операции по банковским картам россиян. Как пишет РБК, ведомство обретет эти полномочия в рамках борьбы с дропперами или дропами. Так называют людей, предоставляющих свои карты мошенникам для вывода денежных средств. Как сообщил РБК зам
20.03.2025 Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Минус один российский аналог YouTube Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно было смотреть без применения известных россиянам технических средств – американский видеохостинг

19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Бизнес против Законопроект Минцифры, призванный поднять борьбу с мошенничеством в цифровой среде на новый уровень, был раскритикован отечественным бизнесом. Как пишет РБК, компании видят в нем прямую и явную угрозу нарушения прав человека, так как, в числе прочего, он предусматривает прослушку и запись разговоров россиян. Об этом открыто говорится в письме А
14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся

явная западная угроза Отечественные ИТ-компании составили письмо с предложениями о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколь
24.02.2025 Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось

Разработка приложений – для избранных Компания Apple запретила российскому бизнесу пользоваться платформой разработки бизнес-приложений Apple Developer Enterprise Program (ADEP), пишет РБК. Но этим новые антироссийские санкции со стороны американского техногиганта не ограничились – все ранее созданные российскими компаниями приложения для внутреннего пользования перестали раб
12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Проживем с Windows и Ryzen Российские ИТ-компании направили в Минцифры просьбу о смягчении требований к программному обеспечению, предъявляемых для его включения в реестр российского ПО. Как пишет РБК, основные вопросы вызывают пункты об обязательной совместимости с российскими операционными системами и центральными процессорами. Эти требования касаются и тех программ, что ранее были вне
06.02.2025 Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

Внезапные кадровые перестановки Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть менее трех лет. Ранее Борисов курировал отрасль микроэлектроники. О подписании указа стало известно 6 февраля 2025 г.

30.01.2025 Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

иториальным подразделениям Росстата на закупку и содержание имущества, обнаружила на складах ведомства огромное количество планшетов, закупленных для проведения переписи населения в 2021 г. Как пишет РБК, из общего числа планшетов (более 390 тыс.) более 80% лежат на полках в различных территориальных подразделениях Росстата в упакованном виде. Закупка Росстатом этих планшетов обошлась в 9 м
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят

Кибербезопасник? В тюрьму Российские компании из сферы кибербезопасности начали массово высказывать опасения по поводу потенциального уголовного преследования их сотрудников. Как пишет РБК, всему виной новые поправки к УК РФ, принятые в ноябре 2024 г. и касающиеся незаконного оборота персональных данных. Нововведения направлены на борьбу с утечками персональных данных, которы
28.10.2024 Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество

Linux для своих Российское Минцифры выступило с идеей по организации в России собственного Linux-сообщества, пишет РБК. В него планируется принимать разработчиков не только из России но и из стран, готовых сотрудничать с Россией. Пока это лишь планы, но причины самого появления такого предложения ясны и пон

Публикаций - 11566, упоминаний - 13433

РБК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 590
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 561
МегаФон 10742 436
Ростелеком - Связьинвест 1719 395
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 369
Ростелеком 10948 345
Microsoft Corporation 25775 317
Yandex - Яндекс 9215 308
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 268
IBM - International Business Machines Corp 9699 198
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 192
Google LLC 12688 161
Intel Corporation 12811 159
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 156
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 155
VK - Mail.ru Group 3602 154
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 152
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 148
Oracle Corporation 7074 141
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 132
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 130
Samsung Electronics 11064 128
Siemens AG - Siemens Group 2673 122
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 121
Apple Inc 13154 120
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 118
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 113
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 111
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 111
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 107
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 106
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 105
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 103
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 101
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 95
9594 94
HP - Hewlett-Packard 3662 92
Cisco Systems 5372 91
Dell EMC 5180 90
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 307
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 181
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 151
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 142
Альфа-Банк 1979 124
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 114
Альфа-Групп 745 105
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 95
Евросеть 1421 94
Почта России ПАО 2370 91
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 89
РЖД - Российские железные дороги 2096 88
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 80
ПСБ - Промсвязьбанк 963 76
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 74
Газпром ПАО 1493 72
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 69
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 69
ГПБ - Газпромбанк 1273 66
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 66
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 62
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 58
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 58
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 57
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 57
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 54
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 53
Visa International 1993 53
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 51
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 51
Boeing 1031 46
Связной ГК 1401 46
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 45
Россети Ленэнерго 1699 44
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 44
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 44
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 41
Газпром нефть 725 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 682
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 504
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 382
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 356
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 345
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 306
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 278
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 264
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 249
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 242
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 229
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 215
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 194
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 165
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 163
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 158
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 155
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 152
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 150
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 131
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 122
Судебная власть - Judicial power 2500 119
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 118
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 117
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 100
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 100
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 97
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 97
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 94
Федеральное казначейство России 1949 88
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 87
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 84
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 83
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 80
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 79
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 77
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 74
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 73
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 67
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 65
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 386
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 67
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 48
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 36
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 32
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 22
Единая Россия - Политическая партия 321 20
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 14
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 14
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 11
Аль-Каида - террористическая организация 67 10
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
ЛДПР 116 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
СОИ - Союз операторов интернета 31 8
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
РАИ - Российская Академия Интернета 21 6
Ассоциация менеджеров 107 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1166
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1102
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1041
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1026
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 706
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 671
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 628
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 502
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 420
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 397
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 370
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 355
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 323
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 304
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 280
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 275
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 272
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 256
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 236
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 217
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 203
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 202
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 192
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 187
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 183
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 181
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 181
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 180
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 180
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 178
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 177
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 168
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 168
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 160
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 160
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 157
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 194
Microsoft Windows 2000 8678 188
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 139
Космодром Байконур 1072 117
Microsoft Windows 16882 104
FreePik 1841 99
Apple iPhone 6 4861 86
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 81
Google Android 15243 81
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 80
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 73
Google YouTube - Видеохостинг 3002 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 67
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 67
Linux OS 11533 62
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 57
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
Apple iOS 8583 47
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 47
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 45
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 44
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 43
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 39
Apple - App Store 3109 37
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 34
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 34
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 33
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 33
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 32
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 32
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 31
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 30
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 29
Путин Владимир 3454 311
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Рейман Леонид 1065 197
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