Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РБК
РосБизнесКонсалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2073, упоминаний - 2690
РБК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 121
|Путин Владимир 1820 58
|Козырев Алексей 270 36
|Елистратов Николай 90 21
|Бокова Людмила 80 19
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Соколов Алексей 121 17
|Клементьев Андрей 18 16
|Абызов Михаил 64 16
|Скляр Алексей 49 15
|Беляев Владислав 65 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Никифоров Николай 1126 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Шадаев Максут 384 13
|Мишустин Михаил 302 13
|Крысина Ольга 109 13
|Волож Аркадий 181 13
|Козлов Александр 54 13
|Чернышенко Дмитрий 234 12
|Носков Константин 201 12
|Иванов Олег 124 11
|Урьяс Вадим 76 11
|Моргульчик Александр 24 11
|Петров Михаил 88 10
|Греф Герман 204 10
|Приданцев Сергей 82 10
|Акимов Максим 167 10
|Чернякова Елена 26 9
|Гребельный Антон 14 9
|Чамара Денис 57 9
|Лоевский Илья 12 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Гурко Денис 11 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Тетерина Элла 13 9
|Горбатько Александр 90 9
|Катамадзе Анна 72 8
|Касперская Наталья 197 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755133, в очереди разбора - 658823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755133, в очереди разбора - 658823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru