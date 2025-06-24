Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Российские банкиры выступили с предложением о принудительном прекращении разговора или переписки в мессенджерах (Telegram и Whatsapp*), если собеседник будет опознан как мошенник. Реализовать это получится только при помощи постоянного анализа переписки и голосовых вызовов при помощи нейросетей в составе антифрод-систем.

Неусыпный контроль во имя безопасности

Российские банки обратились в властям с предложением о внедрении в использующиеся в России мессенджеры технологии принудительного обрыва разговора, будь то текстовая переписка или голосовой вызов, пишет РБК. Обращение направлено напрямую в Госдуму – финорганизации предлагают обязать так называемых «организаторов распространения информации» в интернете (ОРИ – мессенджеры, соцсети, сервисы электронной почты и пр.), внедрить подобные системы борьбы с мошенничеством (антифрод-системы). В число ОРИ входят мессенджеры Telegram и Whatsapp*.

Авторы идеи хотят, чтобы эти системы имели в своей основе, в том числе, искусственный интеллект, и в режиме нон-стоп анализировали диалог – текстовый или голосовой, то есть имели к нему прямой доступ.

Авторы идеи – крупнейшие российские банки – Совкомбанк, Россельхозбанк и многие другие из состава Национального совета финансового рынка (НСФР). Все реализовано в виде проекта поправок ко второму пакету мер борьбы с кибермошенничеством, который был направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку.

Издание отмечает, что требования к новым антифрод-системам должно будет определить российское правительство. Ему же будет поручено определять и то, «какие конкретно действия считать интернет-мошенничеством и в каких случаях ОРИ должен информировать оператора связи о выявленных признаках мошенничества».

Заблокировать всех

Комитет Госдумы по финрынку получил предложения банков и сразу направил их в несколько ведомств. Среди них – ФСБ, МВД, Генпрокуратура, а также Минцифры.

Идей у НСФР, изложенных в проекте поправок, довольно много. Например, он предлагает по умолчанию отключать звонки от абонентов, не числящихся в списке контактов владельца номера. Впрочем, этому владельцу будет разрешено это ограничение отключать.

НСФР также предложил лишать пользователя аккаунта в мессенджерах путем его автоматической блокировки в случае, если оператор опознал в нем мошенника «или по другим причинам, которые определяет правительство», отмечает РБК. Другими словами, в случае вступления предложенных поправок в силу все россияне окажутся под угрозой остаться с заблокированным профилем, если они по ошибке будут признаны мошенниками.

Процесс будет реализован так: сначала оператор опознает в абонента мошенника и блокирует его номер, затем Роскомнадзор в течение 24 часов должен направить ОРИ (например, мессенджеру) запрос на блокировку профиля. Требование ведомства ОРИ должен выполнить в течение 24 часов.

Блокировка профиля должна длиться не меньше 60 дней, то есть двух месяцев. Разблокировка тоже возможна, но для этого нужно будет выполнить ряд правил, которые установит непосредственно Роскомнадзор. Сейчас их не существует.

По информации РБК, предложения НСФР богаты на ограничения и вмешательства. В частности, входящие в совет банки считают необходимым «использовать решения голосового антифрода на базе искусственного интеллекта с функциями прервать или вклиниться в мошеннический звонок», отмечает издание.

Помимо этого, банки считают, что нужно временно (на срок до шести часов) блокировать «нехарактерные входящие звонки» в случае «мошеннической активности» в адрес абонента, отмечает издание.

С согласия пользователя

По словам собеседника РБК из числа участвующих в обсуждении предложенных НСФР нововведений, анализировать звонки и переписку антифрод-системы будут якобы только с согласия самого абоненты, чтобы не было нарушения тайны коммуникации. Однако здесь важно подчеркнуть, что с очень высокой степенью вероятности мало кто из пользователей согласится добровольно впускать в свои диалоги совершенно посторонних людей и представителей власти и тем более давать им контроль над ними, а также предоставлять им возможность блокировки профиля на основе произведенного анализа. А без такого разрешения предложенные банками антифрод-механизмы работать, по всей видимости, не будут.

К слову, не обошлось и без угроз в адрес самих ОРИ. Если сервисы, относящиеся к этой категории, откажутся выполнять новые требования, трафик к ним могут замедлить, подчеркивает собеседник РБК. Напомним, что с июля 2024 г. в России замедляется YouTube – самый популярный в мире видеосервис. Причины, правда, указываются совсем другие – это происходит из-за деградации серверов Google.

Может и не сработать

Предложенные НСФР меры по борьбе с мошенничеством еще находятся на рассмотрении, но уже встретили критику от сторонних экспертов. В частности, директор Института исследований интернета Карен Казарян заявил изданию, что сомневается в их работоспособности. Он подчеркнул, что операторы связи «пока не понимают, как должен функционировать механизм взаимодействия с антифрод-системами, в какой момент они должны разорвать звонок».

«Кроме того, реализовать предложенные меры можно только в сильно централизованном сервисе, тогда как современные мессенджеры работают по p2p-технологиям (децентрализованные сети – прим. CNews) и не могут прямо вмешаться в коммуникацию между двумя пользователями. Если говорить об иностранных компаниях, то зачем им выполнять эти требования? Сейчас они могут блокировать пользователей по запросу правоохранительных органов. Часть сервисов даже делают это, но не более того», – сказал Казарян.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России