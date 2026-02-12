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Meta* Facebook* Instagram* Инстаграм

Соцсеть Instagram запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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12.02.2026 Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

ь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger). Кроме того, как уже сообщалос
11.02.2026 YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей

щие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN. YouTube и Instagram* (принадлежит Meta*) обвиняются в преднамеренном создании вызывающих зависимость пр
24.11.2025 Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

й штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть для деловых к
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); ИТ-платформа для обмена фото и видео — Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); набор ИТ-инструментов ИИ, интегрированных в экосистему ИТ-компании — Meta AI. Реструктуризация пр
24.09.2025 Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram

Миграция блогеров В 2025 г. 59% блогеров перешли в Telegram после запрета рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), чтобы избежать штрафов, пишет ТАСС. По данным Social Stars, с начала сентября 2025 г. 59% блогер
20.08.2025 Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

рии России), WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram**** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Ро
30.06.2025 Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

k* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс
29.05.2025 Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

ская ошибка В Google провели свое расследование и выявили тот факт, что даже выключенное приложение Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
22.05.2025 Вредоносные пакеты сопоставляли почтовые адреса и аккаунты в соцсетях

Если А = Б Как минимум три пакета в главном репозитории Python — PyPI используются как инструменты для сопоставления почтовых адресов и аккаунтов в Instagram (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Киберзлоумышленники могут пользоваться этими пакетами для того, чтобы выяснить, соотносится ли тот или иной почто
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

сии), который может привести к разделению компании, пишет The Verge. Регулятор считает, что покупка Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс
07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета

ак Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс
24.03.2025 Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

вить от 2,5 до 500 тыс. руб. Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблогеров Twitter.
12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

ила чип для инференса — процесса выполнения ИИ-задач в реальном времени, например, для рекомендаций в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Руководство компании планирует начать использование собственных чипов для обучения ИИ к 2026 г
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

Условия разблокировки Официальный пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram*** в России (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Согласно информации из видеоматериала в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева
30.01.2025 Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

заключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) после штурма Капитолия 6 января 2021 г. Ранее Министерство юстиции США начало внутреннее рассле
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране

нарастили доходы в запрещенных социальных сетях, пишут «Известия». В частности, доход от рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
03.09.2024 Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей

Активная слежка Социальная сеть Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси
14.08.2024 Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Аквабокс для экшн-камеры Insta 360 X3 Dive Case CINSBAQC Далеко не все камеры и смартфоны хотя бы минимальную защиту от воды и пыли по IP. Чтобы защитить их от воды, песка или частиц иной грязи, стоит использовать спец
13.02.2024 В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*

ыразившимися в призывах к насилию в отношении граждан России. Как в России заблокировали Facebook и Instagram* Отношения российских властей и корпорации Meta испортились в начале 2022 г. после

15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

и Platforma, с которыми ознакомился Forbes. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организацией Meta*). Около 3
11.04.2023 Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов

Отечественная социальная сеть Looky, позиционируемая разработчиками в качестве российского аналога Instagram*, привлекла инвестиции на сумму 300 млн руб. Как сообщили CNews представители серви
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

ельственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компет
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»

ператоров связи «Билайн», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелеком» стал доступен сервис Instagram* (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей пр
30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников

Бюджеты и команды под нож ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса

Предложение о разблокировке Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в парти
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram

«Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое ре
29.04.2022 Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию

План по заработку на несуществующем сервисе Российская соцсеть «Россграм», являющаяся аналогом Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией), начала продажи пользовательских имен. Это очень недешевое удовольствие – разработчики, фактически, пытаются зарабо
01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

роизойдет утечки (как это недавно случилось с Яндекс Едой).  Также отдельно отметим, что заходить в Instagram можно даже после его блокировки – наказывать за это не будут. Как открыть свой проф
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?

верской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram (Meta купила ее в 2012 г.) по причине экстремизма и русофобии. В середине марта 2022 г. Meta разрешила пользователям своих соцсетей публичные экстремистские высказывания в адрес росси
16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова

аработал проект «Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов. Сам Зобов утверждает, что

15.03.2022 В России появится «русский Instagram» – «Бункер»

Айрат Галиуллин, основатель ИТ-компании Futureinapps, объявил о начале разработки «русского Instagram». Новый проект будет иметь название «Бункер» и хэштеги #явбункере, #мывбункере. Об этом CNews сообщили представители Futureinapps. Формат Instagram нравится миллионам пользоват
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных

Цукерберг против русских Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к русским солд
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки

itter под псевдонимом GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснит
26.02.2022 Как скачать все свои данные из Instagram

а раздел «Конфиденциальность и безопасность», в пункте «Скачивание данных» выбрать «Запросить файл», ввести адрес электронной почты, куда придет архив и нажать «Далее», подтвердить решение паролем от Instagram и выбрать «Запросить файл». Всё, дожидайтесь ссылки для скачивания архива в почтовом ящике. Она придет в течение 2 суток.  Имейте в виду: от одного аккаунта обрабатывается только один
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается

берга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и Instagram. О своем намерении она сообщила в своем отчете американской Комиссии по ценным бума
08.12.2021 Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники», сообщили CNews представители «Мегафона». Первое место занимает Instagram, второе – «Вконтакте». К таким выводам пришли аналитики «Мегафона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 г. За год совокупный объем мобильного интер
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram

Instagram лишится отдельного мессенджера Социальная сеть Instagram прекратит развитие отдельного приложения-мессенджера Threads, которое позволяет вести переписку и обмениваться фото/видео с другими пользователями сервиса. Об этом сообщило издание Te
13.11.2021 5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать

Сегодня Instagram — это практически мир безграничных возможностей, от общения с близкими до построения бизнеса, не выходя из дома. К сожалению, растет и число злоумышленников, которые используют социал
12.11.2021 «Яндекс» запустил инструмент создания сайтов на основе Instagram-аккаунтов для малых и средних предпринимателей

екс.бизнес» запустил новый инструмент продвижения для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в Instagram: флористов, кондитеров, дизайнеров и других. Они смогут автоматически создать сайт

15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам

думу депутатами нового восьмого созыва. Алгоритмы, рекомендующие контент пользователю на основе его действий, есть в большей части популярных социальных сетей и сервисов. Они присутствуют в Facebook, Instagram, YouTube, и даже отечественная сеть «Вконтакте» не обходится без них. Они же применяются и в музыкальных сервисах, например, в «Яндекс.музыке», Apple Music, Spotify и др. Китайский ви

Публикаций - 925, упоминаний - 1062

Meta* и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 579
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 286
X Corp - Twitter 2938 234
Google LLC 12688 216
Telegram Group 2940 212
Apple Inc 13154 132
Yandex - Яндекс 9216 119
Microsoft Corporation 25775 112
VK - Mail.ru Group 3602 65
Meta Platforms 180 59
Snapchat 151 56
Samsung Electronics 11064 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
МегаФон 10742 40
Huawei 4676 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 35
Dropbox 527 33
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 30
Ростелеком 10948 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 24
Microsoft Corporation - GitHub 1075 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 21
Sony 6739 18
Cambridge Analytica 47 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Yahoo! 3726 15
Intel Corporation 12811 14
Canon 1439 14
PayPal 671 14
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 14
Dell EMC 5180 13
Lenovo Group 2446 13
Qualcomm Technologies 1974 13
Xiaomi - Сяоми 2231 13
LG Electronics 3735 13
ByteDance 56 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 37
Microsoft - LinkedIn 699 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 23
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Uber 357 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
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eBay Inc 1640 9
Почта России ПАО 2370 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Runa Capital 158 8
Ру-Веб. Инвестиции 15 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Visa International 1993 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Газпром ПАО 1493 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
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Tesla Motors 461 6
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
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АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
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День молодёжи - 27 июня 1087 7
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
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NeurIPS 13 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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