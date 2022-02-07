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07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram
13.11.2021 5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать
12.11.2021 «Яндекс» запустил инструмент создания сайтов на основе Instagram-аккаунтов для малых и средних предпринимателей
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было?
13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google
06.08.2021 Новый бизнес: Жулики предлагают забанить любой аккаунт в Instagram за $60, а потом восстанавливают его по просьбе жертвы за деньги
23.06.2021 Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России
10.06.2021 В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram
27.05.2021 Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж
03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой
16.04.2021 Что делать, если украли аккаунт в Instagram?
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков
28.10.2020 Онлайн-сервис Pyrus автоматизировал обработку комментариев из Instagram для служб поддержки клиентов
12.10.2020 Через Instagram можно захватить контроль над смартфоном с помощью картинки
30.09.2020 Facebook снова в центре внимания — компанию обвиняют в слежке за пользователями через Instagram
14.09.2020 Instagram хочет брать с пользователей деньги
18.08.2020 Instagram Reels — неудачный клон TikTok?
05.05.2020 Instagram запретил россиянам смотреть на море
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter
18.03.2020 «Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp
23.07.2019 Создано приложение для слежки за пользователями Instagram в реальном мире
16.07.2019 Найден способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут. Видео
09.07.2019 Москвич требует денег у Instagram за моральный ущерб
07.06.2019 Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook
18.04.2019 Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста
08.04.2019 «Отец» Linux объявил Twitter, Facebook и Instagram «болезнью»
22.03.2019 Facebook и Instagram хранили сотни миллионов паролей в открытом виде
27.02.2019 «Битрикс24» интегрировал Instagram со своим конструктором интернет-магазинов
25.09.2018 Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram
22.02.2018 В России перестали работать Facebook и Instagram
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram
23.11.2017 Российские аккаунты в Facebook и Instagram получат черные метки
06.09.2017 На российском сайте распродаются личные данные из миллионов аккаунтов Instagram
08.06.2017 Eset: хакеры Turla управляют атакой через Instagram Бритни Спирс

Публикаций - 631, упоминаний - 861

Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4163 379
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1874 179
Twitter 2336 162
Google LLC 9825 144
Telegram Group 707 92
Apple Inc 10388 79
Yandex - Яндекс 4782 76
Microsoft Corporation 22015 69
Samsung Electronics 9140 43
VK - Mail.ru Group 2938 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8613 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 25
Huawei 3090 25
Amazon Inc - Amazon.com 2567 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1040 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 17
Sony 6085 17
SEQ - SEC Consult Services 1343 16
Cambridge Analytica 44 15
Yahoo! 3593 15
GitHub 462 15
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 137 15
Yota - Скартел 733 14
Canon 1329 12
Qualcomm Technologies 1598 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 11
Dell EMC 4654 11
Lenovo Group 2027 10
LG Electronics 3259 10
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1074 10
PayPal 625 10
SAP SE 4415 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 712 9
Intel Corporation 11016 9
IBM - International Business Machines Corp 8811 9
Nginx - Энджайникс 109 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 28
LinkedIn 553 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5023 16
Vimeo - Видеохостинг 62 10
AliExpress 303 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 9
eBay Inc 1571 8
Uber 276 8
Runa Capital 155 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1646 8
Почта России ПАО 1825 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 74 6
Carl Zeiss 291 6
Sequoia Capital 102 5
MSD Capital 14 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 5
Airbnb 69 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 5
Avito - Авито 206 5
Магнит - Сеть магазинов 357 4
Visa International 1672 4
Walmart - Wal-Mart Stores 359 4
IKEA - ИКЕА 120 4
Аэрофлот 625 4
NEA - New Enterprise Associates 21 4
Связной ГК 1112 3
Tesla Motors 264 3
Qiwi 853 3
Яндекс.Такси 281 3
iHerb - маркетплейс 13 3
Альфа-Групп 594 3
X5 Group 660 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 3
BV Capital - Eventure Capitale 10 3
Wildberries - Вайлдберриз 167 3
Открытие ФК 2003 3
Square 181 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2172 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7567 22
Президент Российской Федерации 3003 20
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2911 13
Правительство РФ 6986 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1038 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 5
Районный суд Москвы 260 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 4
Администрация Президента РФ 861 4
Правительство Москвы 1480 4
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 93 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 269 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 2
Счётная палата РФ 579 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 90 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 2
Единая Россия - Политическая партия 241 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 51 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РПЦ - Русская православная церковь 39 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РПЦ - Московский Патриархат 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 158 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 102
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4343 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7422 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 43
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 43
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 748 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6386 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 36
Социальные сети - Соцсети 397 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3582 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4131 34
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 32
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1287 30
Мобильное приложение - Mobile app 2554 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5620 28
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1111 28
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 26
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2078 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 22
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1849 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6138 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 17
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1774 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1781 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7183 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7339 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 15
Google Android-приложения и разработчики 247 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 992 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12506 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1546 14
Big Data - Большие данные 1890 14
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 753 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1892 13
USB Type-C - USB-C 1018 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1386 11
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2210 11
Google Android 11658 175
Google YouTube - Видеохостинг 2198 148
WhatsApp Messenger 709 129
Apple iOS 6287 115
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 72
VK - Mail.ru Одноклассники 1120 69
Rakuten Viber 469 62
Google Play - Google Store - Android Market 2662 62
Microsoft Skype 1891 51
ByteDance TikTok 124 47
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 154 45
Apple - App Store 2376 41
Microsoft Windows 10 11200 40
Snapchat 93 38
Apple iPad 3568 31
Dropbox - Файловый хостинг 423 31
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Microsoft Windows Phone OS 1543 23
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 23
Microsoft Office 3180 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1351 19
Google Chrome - браузер 1208 19
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Apple iPhone 5 734 15
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Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 12
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Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 396 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 35
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 12
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Сысоев Игорь 36 6
Жаров Александр 171 6
Горелкин Антон 35 6
Никифоров Николай 1145 5
Мишустин Михаил 348 5
Медведев Дмитрий 1594 5
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 5
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 6 5
Боярский Сергей 23 5
Мельникова Анастасия 185 5
Мизулина Елена 20 5
Мизулина Екатерина 10 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 357 4
Dell Michael - Делл Майкл 189 4
Боярский Михаил 8 4
Навальный Алексей 60 4
Кулин Филипп 39 4
Носков Константин 211 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 159 4
Рыжиков Сергей 108 4
Бусаргин Андрей 23 4
Водясов Алексей 108 4
Песков Дмитрий 75 4
Усманов Алишер 268 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 3
Здольников Владимир 5 3
Решетин Олег 41 3
Кудрявцев Максим 38 3
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 3
Чернышенко Дмитрий 283 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Россия - Российская федерация - РФ 101163 281
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44278 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31742 82
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 30
Германия - Федеративная Республика 8226 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11924 24
Украина 5843 18
Франция - Французская Республика 5391 18
Индия - Республика 4160 17
Европа 9824 17
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12239 15
Израиль 1706 13
Турция - Турецкая республика 1552 13
Япония 9485 13
Испания - Королевство 2752 12
Того - Тоголезская Республика 8093 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 12
Канада 3073 12
Бразилия - Федеративная Республика 1914 12
Беларусь - Белоруссия 3347 12
Азия - Азиатский регион 3486 11
Россия - ПФО - Казань 1915 10
Австралия - Австралийский Союз 2689 10
США - Нью-Йорк 2592 9
Южная Корея - Республика 3856 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 8
США - Калифорния - Купертино 248 8
Армения - Республика 1061 8
Италия - Итальянская Республика 3063 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 675 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 7
Земля - планета Солнечной системы 6896 7
Нидерланды 2096 7
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 6
Финляндия - Финляндская Республика 1657 6
Африка - Африканский регион 2767 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1358 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2086 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5817 11
Русский язык 3849 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5128 10
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 66 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 746 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 6
White list - Белый список 55 6
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации 19 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 4
Эргономика 391 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 112 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 647 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 3
Дед Мороз 157 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 118 3
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