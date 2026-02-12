Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor ь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger). Кроме того, как уже сообщалос

YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей щие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN. YouTube и Instagram* (принадлежит Meta*) обвиняются в преднамеренном создании вызывающих зависимость пр

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона й штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть для деловых к

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников крупнейшая социальная сеть для общения, новостей и сообществ — Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); ИТ-платформа для обмена фото и видео — Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); набор ИТ-инструментов ИИ, интегрированных в экосистему ИТ-компании — Meta AI. Реструктуризация пр

Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram Миграция блогеров В 2025 г. 59% блогеров перешли в Telegram после запрета рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), чтобы избежать штрафов, пишет ТАСС. По данным Social Stars, с начала сентября 2025 г. 59% блогер

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей рии России), WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram**** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Ро

Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram** k* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс

Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов ская ошибка В Google провели свое расследование и выявили тот факт, что даже выключенное приложение Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Вредоносные пакеты сопоставляли почтовые адреса и аккаунты в соцсетях Если А = Б Как минимум три пакета в главном репозитории Python — PyPI используются как инструменты для сопоставления почтовых адресов и аккаунтов в Instagram (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Киберзлоумышленники могут пользоваться этими пакетами для того, чтобы выяснить, соотносится ли тот или иной почто

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** сии), который может привести к разделению компании, пишет The Verge. Регулятор считает, что покупка Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс

Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета ак Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росс

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram* вить от 2,5 до 500 тыс. руб. Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблогеров Twitter.

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру ила чип для инференса — процесса выполнения ИИ-задач в реальном времени, например, для рекомендаций в Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Руководство компании планирует начать использование собственных чипов для обучения ИИ к 2026 г

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России Условия разблокировки Официальный пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram*** в России (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Согласно информации из видеоматериала в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram*** заключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) после штурма Капитолия 6 января 2021 г. Ранее Министерство юстиции США начало внутреннее рассле

Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране нарастили доходы в запрещенных социальных сетях, пишут «Известия». В частности, доход от рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей Активная слежка Социальная сеть Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории Росси

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM Аквабокс для экшн-камеры Insta 360 X3 Dive Case CINSBAQC Далеко не все камеры и смартфоны хотя бы минимальную защиту от воды и пыли по IP. Чтобы защитить их от воды, песка или частиц иной грязи, стоит использовать спец

В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram* ыразившимися в призывах к насилию в отношении граждан России. Как в России заблокировали Facebook и Instagram* Отношения российских властей и корпорации Meta испортились в начале 2022 г. после

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* и Platforma, с которыми ознакомился Forbes. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организацией Meta*). Около 3

Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов Отечественная социальная сеть Looky, позиционируемая разработчиками в качестве российского аналога Instagram*, привлекла инвестиции на сумму 300 млн руб. Как сообщили CNews представители серви

Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom ельственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компет

Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» ператоров связи «Билайн», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелеком» стал доступен сервис Instagram* (принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией; ей пр

Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников Бюджеты и команды под нож ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg

Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса Предложение о разблокировке Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в парти

Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram «Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое ре

Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию План по заработку на несуществующем сервисе Российская соцсеть «Россграм», являющаяся аналогом Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией), начала продажи пользовательских имен. Это очень недешевое удовольствие – разработчики, фактически, пытаются зарабо

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция роизойдет утечки (как это недавно случилось с Яндекс Едой). Также отдельно отметим, что заходить в Instagram можно даже после его блокировки – наказывать за это не будут. Как открыть свой проф

Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? верской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram (Meta купила ее в 2012 г.) по причине экстремизма и русофобии. В середине марта 2022 г. Meta разрешила пользователям своих соцсетей публичные экстремистские высказывания в адрес росси

В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова аработал проект «Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов. Сам Зобов утверждает, что

В России появится «русский Instagram» – «Бункер» Айрат Галиуллин, основатель ИТ-компании Futureinapps, объявил о начале разработки «русского Instagram». Новый проект будет иметь название «Бункер» и хэштеги #явбункере, #мывбункере. Об этом CNews сообщили представители Futureinapps. Формат Instagram нравится миллионам пользоват

Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных Цукерберг против русских Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к русским солд

Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки itter под псевдонимом GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснит

Как скачать все свои данные из Instagram а раздел «Конфиденциальность и безопасность», в пункте «Скачивание данных» выбрать «Запросить файл», ввести адрес электронной почты, куда придет архив и нажать «Далее», подтвердить решение паролем от Instagram и выбрать «Запросить файл». Всё, дожидайтесь ссылки для скачивания архива в почтовом ящике. Она придет в течение 2 суток. Имейте в виду: от одного аккаунта обрабатывается только один

Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается берга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и Instagram. О своем намерении она сообщила в своем отчете американской Комиссии по ценным бума

Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники», сообщили CNews представители «Мегафона». Первое место занимает Instagram, второе – «Вконтакте». К таким выводам пришли аналитики «Мегафона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 г. За год совокупный объем мобильного интер

Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram Instagram лишится отдельного мессенджера Социальная сеть Instagram прекратит развитие отдельного приложения-мессенджера Threads, которое позволяет вести переписку и обмениваться фото/видео с другими пользователями сервиса. Об этом сообщило издание Te

5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать Сегодня Instagram — это практически мир безграничных возможностей, от общения с близкими до построения бизнеса, не выходя из дома. К сожалению, растет и число злоумышленников, которые используют социал

«Яндекс» запустил инструмент создания сайтов на основе Instagram-аккаунтов для малых и средних предпринимателей екс.бизнес» запустил новый инструмент продвижения для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в Instagram: флористов, кондитеров, дизайнеров и других. Они смогут автоматически создать сайт