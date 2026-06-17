Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены инимателя Александра Галицкого на решение Тверского районного суда, который в марте 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capit

Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора льфа-банк подключился к спору Также были изъяты активы помощницы Галицкого Бобровой. По утверждению Генпрокуратуры, она управляла его активами и имела доверенность на распоряжении его денежными

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак» , на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращено по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда

Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России аров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде. Ранее Тверской районный суд признал Галицко

Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры падением выручки на фоне судебных разбирательств, в том числе с Генеральной прокуратурой. Претензии Генпрокуратуры Генеральная прокуратура в 2021 г. подавала иск в Арбитражный суд Москвы о взыс

Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов н» и «Статус Комплайнс». Коррупционная схема в Минтрансе, которую раскрыла Генпрокуратура По мнению Генпрокуратуры, изложенными в нынешнем иске, в 2009 г. указанные лица создали коррупционную с

Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию ию. ФГУП «Защитаинфотранс» — подведомственное Минтрансу предприятие, разработчик и оператор Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). ИТ-бизнес чиновников Прокуратура утверждает, что «Инфорион» и «Статус комплайнс» были созданы фигурантами дела и оформлены на родственников и подконтрольных лиц. Получая госзаказы, они формировали доходы, на которы

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ Именно эта структура является обладателем прав на проведение трансляций матчей лиг, входящих в нее. Прокуратуре удалось идентифицировать 21 фигуранта дела, из которых 19 оказались рядовыми поль

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом динения Александра Галицкого и Almaz Capital Partners Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения Александра Галицкого (имеет гражданства

Прокуратура США просит дать 5 лет тюрьмы гражданину России за создание мощной хакерской группировки Нарушение законодательства Основателю хакерской группы Mario Kart грозит пять лет лишения свободы, пишет РБК. История его киберпреступлений берет начало еще с 2005 г. Федеральная прокуратура США в марте 2026 г. обратилась в суд с просьбой назначить наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы гражданину России Илье Ангелову. Его обвиняют в создании хакерско

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора уществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Агентство РИА «Новости» уточнило, что истцом выступила Генпрокуратура. Фонд Almaz Capital Partners к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу. Связь Алексанра Галцикого с украинским венчурным бизнесом Ранее г

Национализирован создатель российской системы бронирования авиабилетов Решение суда о национализации «Сирена-Трэвел» Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Сирена-Трэвел», разработавшей систе

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки ы Бориса Костенецкого с требованием ужесточить приговор сотрудникам поставщика электроники «Прайм» по делу о хищении 25,5 млн руб. у предприятия оборонно-промышленного комплекса, выяснили «Известия». Прокуратура считает вынесенный приговор слишком «мягким». Основатели компании «Прайм» Семен Чичерский и Кирилл Степаев, а также завскладом Александр Сашин в конце августа 2025 г. получили услов

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США Слежка за жителями штата Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за ам

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами Решение суда о конфискации интернет-провайдера «Ланта» Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск Генпрокуратуры России о запрете объединения, состоящего из Маргариты и Александра Зайцева, Сергей Шмарова, Александра Васильева и ассоциации For free Russia Association («За свободную Россию»).

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия атов о возвращении материалов расследования прокурору в связи с допущенными следствием нарушениями. Прокуратура направила апелляцию в Мосгорсуд. Госсубсидия на разработку отечественных вычислит

Генпрокуратура переходит с «Парус-Бюджет» на «1С» Переход на «1С» Как выяснил CNews, Генпрокуратура России переходит с «Парус-Бюджет» на «1С:Предприятие 8» в комплексе автоматизи

Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета н на такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратура. В сообщении указывается, что «от граждан поступают многочисленные обращения о

Генпрокуратура отдаст сотни миллионов за модернизацию кадровой системы на «1С» комплекса (АИК) учета кадров и кадрового делопроизводства (АИК «Кадры-ОП»). Тендер на модернизацию Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок 12 мая 2025 г. Заявки на участие в конкурсе п

Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу Требование прокуратуры Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн руб. по статье ч. 4 ст. 159 УК России (мошен

Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции ии, в который входит ФГАУ ФЦПРИИ, и прокурорского разбирательства. Причины пересмотра Из материалов Генпрокуратуры России следует, что с ноября 2015 г. и до назначения в 2023 г. на должность ди

Прокуратура проверяет «Аэрофлот»: Пилоты жалуются на импортозамещенное ПО Проверка прокуратуры Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку по массовым жалобам пилотов «Аэрофлота» на некорректную работу, «не соответствующую требован

Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями нтернет-ресурсов российскому законодательству об обработке персональных данных (ПД) граждан выявила прокуратура Москвы, об этом пишет ТАСС. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Сов

Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты Требование Генпрокуратуры Конкурсный управляющий признанного банкротом резидента «Сколково», ИТ-компании «Ансистемс» (бренд Gost Group), получил заявление от Генпрокуратуры России о включении в рее

России обещано ужесточение наказаний за киберпреступления антов на развитие технологических разработок, производство продукции и оказание услуг на их основе. Генпрокуратура России проверяет законность расходования выделенных на эти цели бюджетных сред

На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин , неблагоприятным трудовым действиям, включая сокращение премий и возможное увольнение. Генеральная прокуратура утверждает, что подобная практика нарушает главу 213 Пересмотренного устава штата

«Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой dation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное исковое заявление направлено в Тверск

Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома нием цены за доступ в многоквартирные дома (МКД) и дополнительные услуги, как выяснил «Коммерсант». Прокуратура приняла обращение к рассмотрению. Управления ЖКХ по САО и ЮВАО в январе 2024 г. р

Работники Wildberries пожаловались в прокуратуру. Их непомерно штрафуют, заставляют работать бесплатно и раздеваться почти догола. Компания все отрицает системы ушли из России). После шумихи в СМИ и разговора сотрудников маркетплейса с представителями генпрокуратуры комиссия была отменена, но факт в том, что это уже вторая попытка Wildberries

Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками то: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика Закупка российских интерактивных панелей закончилась в судах и прокуратуре Главный контроль управления Москвы в ноябре 2023 г. признал виновным некоего Алек

ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, что у победителя аукциона нет совместимости с Astra Linux ления», совершенного членами закупочной комиссии, которая признала «Транснет» победителем аукциона. Прокуратура Краснодара приняла заявление 4 декабря 2023 г. Компания, подавшая жалобу, попроси

Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии подчеркнули они. Федеральные операторы связи тоже ранее не слышали о новой инициативе регулятора и Генпрокуратуры. В «Мегафоне» заверили издание, что с операторами эта идея не обсуждалась. Важ

После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли имоотношения между ним, продавцами и покупателями, пишет Forbes, ссылаясь на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. Изменения в основном касаются доставки и возврата купленного товара. Все они

Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya АРМ на Windows для Генпрокуратуры Как выяснил CNews, Генеральная прокуратура покупает более 50 тыс. автоматизиро

Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура , а также пояснить, станет ли он совмещать два поста одновременно. Игорь Косов как объект обвинений Генпрокуратуры Как писал CNews в июле 2018 г., весьма недолгое пребывание Игоря Косова на пос

Компания продавщицы мебели переведет Генпрокуратуру с одного российского ПО на другое за 400 миллионов космос, структуры Правительства, Росрезерва, Минздрава и др. Редакция CNews ожидает комментариев от Генпрокуратуры и «АСБК центра». Заказчику был задан вопрос относительно того, не смущает ли в

Генпрокуратура со второй попытки ищет кому заплатить полмиллиарда за перевод своих систем на «1С» мационного пространства, в котором будут отражены все операции финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры (ведение бюджетного и бухгалтерского учета, расчет заработной платы, ведение ш

Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают Пять лет колонии Прокуратура запросила пять лет колонии общего режима для четырех топ-менеджеров российских ИТ-компаний по делу о предполагаемом картельном сговоре при поставке системных блоков в Центризбирком.

Генпрокуратура переводит свою бухгалтерию по всей России с «Паруса» на «1С» табы проекта Создание новых систем на решениях «1С» должно охватить не только центральную структуру Генпрокуратуры в Москве, но и 120 подразделений ведомства по всей России от Калининграда до В