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Прокуратура система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

инимателя Александра Галицкого на решение Тверского районного суда, который в марте 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capit
10.06.2026 Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора

льфа-банк подключился к спору Также были изъяты активы помощницы Галицкого Бобровой. По утверждению Генпрокуратуры, она управляла его активами и имела доверенность на распоряжении его денежными
26.05.2026 Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

, на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращено по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда
26.05.2026 Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России

аров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде. Ранее Тверской районный суд признал Галицко
07.05.2026 Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

падением выручки на фоне судебных разбирательств, в том числе с Генеральной прокуратурой. Претензии Генпрокуратуры Генеральная прокуратура в 2021 г. подавала иск в Арбитражный суд Москвы о взыс
04.05.2026 Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

н» и «Статус Комплайнс». Коррупционная схема в Минтрансе, которую раскрыла Генпрокуратура По мнению Генпрокуратуры, изложенными в нынешнем иске, в 2009 г. указанные лица создали коррупционную с
08.04.2026 Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию

ию. ФГУП «Защитаинфотранс» — подведомственное Минтрансу предприятие, разработчик и оператор Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). ИТ-бизнес чиновников Прокуратура утверждает, что «Инфорион» и «Статус комплайнс» были созданы фигурантами дела и оформлены на родственников и подконтрольных лиц. Получая госзаказы, они формировали доходы, на которы
26.03.2026 В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Именно эта структура является обладателем прав на проведение трансляций матчей лиг, входящих в нее. Прокуратуре удалось идентифицировать 21 фигуранта дела, из которых 19 оказались рядовыми поль
24.03.2026 Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

динения Александра Галицкого и Almaz Capital Partners Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения Александра Галицкого (имеет гражданства
23.03.2026 Прокуратура США просит дать 5 лет тюрьмы гражданину России за создание мощной хакерской группировки

Нарушение законодательства Основателю хакерской группы Mario Kart грозит пять лет лишения свободы, пишет РБК. История его киберпреступлений берет начало еще с 2005 г. Федеральная прокуратура США в марте 2026 г. обратилась в суд с просьбой назначить наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы гражданину России Илье Ангелову. Его обвиняют в создании хакерско
11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

уществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Агентство РИА «Новости» уточнило, что истцом выступила Генпрокуратура. Фонд Almaz Capital Partners к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу. Связь Алексанра Галцикого с украинским венчурным бизнесом Ранее г
24.02.2026 Национализирован создатель российской системы бронирования авиабилетов

Решение суда о национализации «Сирена-Трэвел» Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Сирена-Трэвел», разработавшей систе
06.02.2026 Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

ы Бориса Костенецкого с требованием ужесточить приговор сотрудникам поставщика электроники «Прайм» по делу о хищении 25,5 млн руб. у предприятия оборонно-промышленного комплекса, выяснили «Известия». Прокуратура считает вынесенный приговор слишком «мягким». Основатели компании «Прайм» Семен Чичерский и Кирилл Степаев, а также завскладом Александр Сашин в конце августа 2025 г. получили услов
16.12.2025 Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Слежка за жителями штата Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) в декабре 2025 г. подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке, пишет MediaPost. Эти компании обвиняются в незаконной слежке за ам
08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Решение суда о конфискации интернет-провайдера «Ланта» Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск Генпрокуратуры России о запрете объединения, состоящего из Маргариты и Александра Зайцева, Сергей Шмарова, Александра Васильева и ассоциации For free Russia Association («За свободную Россию»).
25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

атов о возвращении материалов расследования прокурору в связи с допущенными следствием нарушениями. Прокуратура направила апелляцию в Мосгорсуд. Госсубсидия на разработку отечественных вычислит
06.08.2025 Генпрокуратура переходит с «Парус-Бюджет» на «1С»

Переход на «1С» Как выяснил CNews, Генпрокуратура России переходит с «Парус-Бюджет» на «1С:Предприятие 8» в комплексе автоматизи
09.07.2025 Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета

н на такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратура. В сообщении указывается, что «от граждан поступают многочисленные обращения о
13.05.2025 Генпрокуратура отдаст сотни миллионов за модернизацию кадровой системы на «1С»

комплекса (АИК) учета кадров и кадрового делопроизводства (АИК «Кадры-ОП»). Тендер на модернизацию Генпрокуратура опубликовала на сайте госзакупок 12 мая 2025 г. Заявки на участие в конкурсе п
13.03.2025 Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Требование прокуратуры Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн руб. по статье ч. 4 ст. 159 УК России (мошен
12.02.2025 Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции

ии, в который входит ФГАУ ФЦПРИИ, и прокурорского разбирательства. Причины пересмотра Из материалов Генпрокуратуры России следует, что с ноября 2015 г. и до назначения в 2023 г. на должность ди
16.01.2025 Прокуратура проверяет «Аэрофлот»: Пилоты жалуются на импортозамещенное ПО

Проверка прокуратуры Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку по массовым жалобам пилотов «Аэрофлота» на некорректную работу, «не соответствующую требован
18.12.2024 Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями

нтернет-ресурсов российскому законодательству об обработке персональных данных (ПД) граждан выявила прокуратура Москвы, об этом пишет ТАСС. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Сов
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты

Требование Генпрокуратуры Конкурсный управляющий признанного банкротом резидента «Сколково», ИТ-компании «Ансистемс» (бренд Gost Group), получил заявление от Генпрокуратуры России о включении в рее
25.07.2024 России обещано ужесточение наказаний за киберпреступления

антов на развитие технологических разработок, производство продукции и оказание услуг на их основе. Генпрокуратура России проверяет законность расходования выделенных на эти цели бюджетных сред
24.06.2024 На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин

, неблагоприятным трудовым действиям, включая сокращение премий и возможное увольнение. Генеральная прокуратура утверждает, что подобная практика нарушает главу 213 Пересмотренного устава штата
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой

dation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное исковое заявление направлено в Тверск
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома

нием цены за доступ в многоквартирные дома (МКД) и дополнительные услуги, как выяснил «Коммерсант». Прокуратура приняла обращение к рассмотрению. Управления ЖКХ по САО и ЮВАО в январе 2024 г. р
07.02.2024 Работники Wildberries пожаловались в прокуратуру. Их непомерно штрафуют, заставляют работать бесплатно и раздеваться почти догола. Компания все отрицает

системы ушли из России). После шумихи в СМИ и разговора сотрудников маркетплейса с представителями генпрокуратуры комиссия была отменена, но факт в том, что это уже вторая попытка Wildberries

27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками

то: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика Закупка российских интерактивных панелей закончилась в судах и прокуратуре Главный контроль управления Москвы в ноябре 2023 г. признал виновным некоего Алек
13.12.2023 ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, что у победителя аукциона нет совместимости с Astra Linux

ления», совершенного членами закупочной комиссии, которая признала «Транснет» победителем аукциона. Прокуратура Краснодара приняла заявление 4 декабря 2023 г. Компания, подавшая жалобу, попроси
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

подчеркнули они. Федеральные операторы связи тоже ранее не слышали о новой инициативе регулятора и Генпрокуратуры. В «Мегафоне» заверили издание, что с операторами эта идея не обсуждалась. Важ
16.11.2023 После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли

имоотношения между ним, продавцами и покупателями, пишет Forbes, ссылаясь на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. Изменения в основном касаются доставки и возврата купленного товара. Все они

23.08.2023 Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya

АРМ на Windows для Генпрокуратуры Как выяснил CNews, Генеральная прокуратура покупает более 50 тыс. автоматизиро
13.03.2023 Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура

, а также пояснить, станет ли он совмещать два поста одновременно. Игорь Косов как объект обвинений Генпрокуратуры Как писал CNews в июле 2018 г., весьма недолгое пребывание Игоря Косова на пос
20.01.2023 Компания продавщицы мебели переведет Генпрокуратуру с одного российского ПО на другое за 400 миллионов

космос, структуры Правительства, Росрезерва, Минздрава и др. Редакция CNews ожидает комментариев от Генпрокуратуры и «АСБК центра». Заказчику был задан вопрос относительно того, не смущает ли в
22.12.2022 Генпрокуратура со второй попытки ищет кому заплатить полмиллиарда за перевод своих систем на «1С»

мационного пространства, в котором будут отражены все операции финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры (ведение бюджетного и бухгалтерского учета, расчет заработной платы, ведение ш
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают

Пять лет колонии Прокуратура запросила пять лет колонии общего режима для четырех топ-менеджеров российских ИТ-компаний по делу о предполагаемом картельном сговоре при поставке системных блоков в Центризбирком.
24.08.2022 Генпрокуратура переводит свою бухгалтерию по всей России с «Паруса» на «1С»

табы проекта Создание новых систем на решениях «1С» должно охватить не только центральную структуру Генпрокуратуры в Москве, но и 120 подразделений ведомства по всей России от Калининграда до В
27.07.2022 МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.»

нег за выполненные им работы по подготовке условий для цифровой трансформации органов и организаций Генпрокуратуры. Работы были осуществлены по субподрядному договору МФТИ с подведомственным Ми

Публикаций - 1891, упоминаний - 2673

Прокуратура и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 136
Ростелеком 10948 129
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 125
Microsoft Corporation 25775 108
МегаФон 10742 96
Google LLC 12688 77
Meta Platforms - Facebook 4621 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 60
Telegram Group 2940 55
Yandex - Яндекс 9215 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 46
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 40
X Corp - Twitter 2938 40
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 39
Питерская группа связистов 441 39
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 38
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 38
Apple Inc 13154 37
Samsung Electronics 11064 35
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 29
Восход ФГБУ НИИ 721 28
9594 28
VK - Mail.ru Group 3602 28
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Ростелеком - Связьинвест 1719 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Укртелеком - Ukrtelecom 244 20
HP Inc. 5883 19
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 19
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 19
Lenovo Motorola 3566 18
Intel Corporation 12811 17
Oracle Corporation 7074 17
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Почта России ПАО 2370 48
Евросеть 1421 36
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Альфа-Групп 745 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
Альфа-Банк 1979 22
Takilant 52 21
Резонанс НПП 407 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 16
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Россети Ленэнерго 1699 15
Microsoft - LinkedIn 699 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Газпром ПАО 1493 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 10
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
eBay Inc 1640 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
ВТБ - Почта Банк 514 8
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
PornHub 26 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 8
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 337
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 272
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 255
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 241
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 212
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 209
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 192
Судебная власть - Judicial power 2500 185
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 184
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 177
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 168
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 120
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 116
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 101
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 93
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 86
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 84
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 71
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 66
Районные суды РФ 196 59
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 56
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 54
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 54
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 50
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 48
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 43
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 41
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 40
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 37
Федеральное казначейство России 1949 37
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 35
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 33
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 33
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 30
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 29
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
Единая Россия - Политическая партия 321 23
РосКомСвобода - Общественная организация 86 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
ЛДПР 116 8
Церковь Вечности 11 8
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 6
ГосИнформСистемы 160 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Демократическая политическая партия США 122 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
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