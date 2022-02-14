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Прокуратура система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина



14.02.2022 В Генпрокуратуре создан спецотдел по слежке за ИТ
25.01.2022 «Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
25.02.2021 Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО
15.11.2019 «Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов
29.10.2019 В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап
13.08.2019 Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой
22.01.2019 Генпрокуратура нашла в Роскомнадзоре 10 коррупционеров
12.12.2018 Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный российский киберпреступник
22.11.2018 Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта
15.10.2018 Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки
12.09.2018 От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ»
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы
25.06.2018 Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО
19.02.2018 Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов
13.02.2018 Минкомсвязь и Генпрокуратура РФ подписали приказ о цифровой трансформации органов прокуратуры
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов»
07.08.2017 Прокуратура потребовала для «наследного принца» Samsung 12 лет тюрьмы
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики»
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот
15.02.2017 Генпрокуратура нашла коррупцию в Роскомнадзоре. Четыре чиновника уволены
20.12.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи забыло о государственных ЦОДах
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции
30.11.2016 Генпрокуратура: Государство закупает чипы для биопаспортов с 65% переплатой
25.11.2016 Генпрокуратура требует начать уголовное дело против чиновников Минкомсвязи и главы «Почты России» из-за астрономической премии
25.11.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи завышало цену работ по электронному правительству
24.11.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи «забыло» на складах «Ростелекома» «железо» на 200 миллионов
21.11.2016 Генпрокуратура: В Минкомсвязи перепутали Москву с Иннополисом и переплатили «Ростеху» 90 миллионов

Публикаций - 1024, упоминаний - 1452
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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