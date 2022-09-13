Индексная книга (каталог) CNews*
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Бакиев Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 57
Бакиев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 51 40
|Силич Андрей 24 17
|Елисеев Алексей 15 14
|Мурзалиев Азамат 21 14
|Бабанов Омурбек 16 11
|Огнянников Глеб 17 9
|Ивантер Дмитрий 36 8
|Андросик Владимир 33 8
|Текебаев Омурбек 10 7
|Отунбаева Роза 10 7
|Гуревич Евгений 9 6
|Атамбаев Алмазбек 10 5
|Бороздин Александр 9 5
|Маевский Леонид 57 5
|Салянова Аида 5 4
|Сафронова Мария 11 4
|Сукало Сергей 5 4
|Кучура Виталий 7 4
|Байболов Кубатбек 7 4
|Рыкунова Раушан 5 4
|Маевский Игорь 39 4
|Акопьян Артур 27 3
|Абеков Алмазбек 11 3
|Атанбаев Алмазбек 4 3
|Сегизбаев Абдиль 3 3
|Кенекеев Даир 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Нагорная Елена 2 2
|Черников Алексей 53 2
|Иманкадыр Эрназар 2 2
|Модин Алексей 6 2
|Шыкмаматов Алмамбет 2 2
|Муртазалиев Азамат 2 2
|Богдасаров Семен 3 2
|Авен Петр 67 1
|Собчак Анатолий 9 1
|Беседа Сергей 2 1
|Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
|Акаев Айдар 29 1
|Зингаревич Борис 2 1
|Вечерний Бишкек - газета 4 3
|Sputnik 59 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.