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Бакиев Максим

СОБЫТИЯ


13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 1
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 2
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» 1
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 1
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 2
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 2
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу 1
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» 1
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 1
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента 2
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора 1
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 1
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны 1
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн 3
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов 1
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент 2
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства 1
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии 2
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии 1
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии 1
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика 2
11.08.2010 Киргизский сотовик вернулся в российские руки 3
11.08.2010 Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom 1
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь 3

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Бакиев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 40
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 40
Питерская группа связистов 441 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МегаФон 10742 8
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 4
Visor 70 3
НУР Телеком - NUR Telecom 12 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
ZTE Corporation 800 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 3 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Interpulp Services 1 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Verint Systems 43 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Финансист 72 1
Кыргыз мобайл - Kyrgyz mobile 1 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
Дигитон Системс - Digiton Systems 3 1
Ростелеком 10948 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 40
Альфа-Групп 745 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Новострой Сервис 3 2
Grexton Capital 2 2
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
ALF Consulting 1 1
Fellowes 32 1
Резонанс НПП 407 1
NGI Fund 36 1
AKA Group - AKA Petrolium - АКА минералз майнинг 1 1
АТФБанк 22 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Eriksonnel 1 1
George Resources 20 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
Альянс-Капитал 29 1
Menacrest 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Runica Investments 11 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 32
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 22
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Районный суд Бишкек 27 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 5
Международный арбитраж 32 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Президент Украины 128 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 1
Районные суды РФ 196 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 48 1
Колумбия - Богота 19 1
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Опцион 108 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Тюльпановая революция - Жоогазын революциясы - массовые акции протеста в Киргизии в марте 2005 года 7 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Вечерний Бишкек - газета 4 3
Sputnik 59 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Украина - Евромайдан 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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